Schwarzer Tag für den ukrainischen Nationalismus: Die Aussetzung der USAID-Programme trifft das Kiewer Kriegsregime hart

Dmitri Kovalevich

Quelle: Al Mayadeen Englisch

15. Februar 2025

Die Aussetzung der USAID-Finanzierung für die Ukraine durch die neue US-Regierung hat das Ausmaß des finanziellen Einflusses des Westens auf die ukrainischen Medien, die Regierung und die nationalistischen Bewegungen offengelegt.

Ende Januar 2025 kündigte die neue US-Regierung in Washington eine 90-tägige Aussetzung von Programmen der US-Regierung an, einschließlich der Auslandshilfe. Bei der Erläuterung dieses Schrittes verurteilte die neue Pressesprecherin des Weißen Hauses, Caroline Leavitt, das vorherige Präsidialregime von Joseph Biden scharf dafür, dass es „wie betrunkene Matrosen“ Geld ausgebe. Sie erwähnte weder die Ukraine noch USAID, den wichtigsten Arm ihrer Regierung für die Finanzierung der Auslandshilfe, ausdrücklich.

Der ukrainische Telegram-Kanal „Rubicon“ berichtete in einem langen Posting am 28. Januar: „Alle ukrainischen Empfänger von US-Entwicklungshilfe haben Briefe von ihren Sponsoren erhalten, in denen die Aussetzung aller neuen Anträge auf USAID-Finanzierung auf unbestimmte Zeit angekündigt wird.“ Infolgedessen haben die meisten Hilfsempfänger unter den Massenmedien in der Ukraine Aufrufe an ihre Leser veröffentlicht, um für Abonnements und den Zugang der Leser zu bezahlen, und erklärt, dass die Einnahmen aufgrund der Aussetzung neuer Anträge auf USAID-Finanzierung benötigt werden.

Der Sender fährt fort: „Dies ist das erste Mal, dass Leser, Zuschauer oder Zuhörer von Massenmedien in der Ukraine erfahren, in welchem Umfang US-Regierungsbehörden die Operationen des Staates Ukraine und der loyalen, nationalistischen Massenmedien des Landes finanziert haben.“ Seit dem Staatsstreich in der Ukraine im Februar 2014 haben diese Medien unermüdlich dazu beigetragen, alles Russische zu verurteilen und Ukrainer gegen Russen auszuspielen. Die Aussetzung der Hilfe hat bei Tausenden Staats- und Regierungsbeamten sowie Journalisten und anderen Medienmitarbeitern Panik ausgelöst.

Rubicon erklärt weiter: „Wir stellen fest, dass dieses Dekret keine Auswirkungen auf zuvor vereinbarte Programme zur Waffenlieferung an die Ukraine hat. Das Pentagon hat versichert, dass die Waffenproduktionsprogramme in der Ukraine sowie die Waffenlieferungen aus den Lagern der US-Armee in dem zuvor vereinbarten Umfang fortgesetzt werden.“

Die Kolumnistin von Ukraine.ru, Viktoriya Titova, schrieb am 30. Januar: „Die nationalistische Auslegung der modernen Ukraine, die mit westlichem Geld finanziert wird, muss sich möglicherweise in Richtung Selbstversorgung bewegen. Da diese Ukraine auf tönernen Füßen steht, ist die größte Angst der Propagandisten, dass die ukrainische Bevölkerung schnell nüchtern wird und zu ihren wahren Werten zurückkehrt. All dies ist jetzt in den Schriften und Kommentaren in den sozialen Medien zu sehen. In den sozialen Medien tauchen alternative Standpunkte von Meinungsführern im Land auf.“

Titova fuhr fort: „Die ukrainischen Subventionsempfänger stellen sich weiterhin bloß. Die Aussetzung der amerikanischen Hilfe für soziale und humanitäre Projekte (sprich: die propagandistische Beeinflussung der Bevölkerung) hat in den Reihen der Patrioten Panik ausgelöst.“

In der Ukraine wie in Russland sind Empfänger ausländischer Zuschüsse traditionell unbeliebt und gelten als Verräter ihres jeweiligen Landes. Sie werden üblicherweise mit dem abwertenden Begriff „Zuschussempfänger“ bezeichnet. Ein ukrainischer Beamter, der seit langem westliche Zuschüsse erhält, wird in der Regel als jemand betrachtet, der völlig losgelöst vom einfachen Volk ist und in leeren, für amerikanische Beamte typischen Klischees spricht, die wie nichts weiter als Geschwätz klingen.

Die Veröffentlichung von Informationen darüber, wer USAID-Mittel erhalten hat, hat in den sozialen Netzwerken der Ukraine eine Flut wütender Beiträge ausgelöst, weil sie offenlegt, dass viele Beamte und Journalisten in der Ukraine kaum mehr als bezahlte Agenten der US-Regierung sind. Sie wirft ein Licht darauf, warum sie genau den Krieg gegen Russland propagiert haben.

Eine Idealisierung von Donald Trump oder seiner republikanischen Regierung ist nicht angebracht, aber es ist eine Tatsache, dass die Hilfsempfänger in der Ukraine in den letzten vier Jahren treue Kunden von Trumps Rivalen in der demokratischen Regierung in Washington waren oder geworden sind.

Umfang der ausländischen Finanzierung

Der ukrainische Abgeordnete Maryan Zablotskyy berichtete am 27. Januar auf seiner Facebook-Seite über 112 aktuelle USAID-finanzierte Projekte in der Ukraine mit unterschiedlicher Laufzeit und einem Gesamtvolumen von 7 Milliarden US-Dollar. Die New York Times berichtete am 9. Februar über die Gesamtfinanzierung von USAID nach Ländern für 2023, dem letzten Jahr, für das vollständige Zahlen vorliegen. Daraus ging hervor, dass die Ukraine in diesem Jahr mit 16,6 Milliarden US-Dollar der mit Abstand größte Empfänger war, gefolgt vom Apartheid-Israel mit 3,3 Milliarden US-Dollar.

In Zablotskyys Facebook-Bericht wurden sieben Programme genannt, die in den letzten drei Jahren mit 297 Millionen US-Dollar finanziert wurden. Er sagte, diese seien von zweifelhaftem oder gar keinem Wert und es gebe Dutzende weiterer solcher Projekte, die finanziert würden. Er schrieb: „Vielleicht brauchen manche Menschen solche Ausgaben, aber ich verstehe nicht ganz, warum die US-Steuerzahler das Gefühl haben, dafür bezahlen zu müssen. Und warum fordert die ukrainische Regierung keine Finanzierung von Programmen, die eindeutig notwendiger sind?“

Auch die Regierungen der Europäischen Union stellen der Ukraine umfangreiche Hilfsgelder zur Verfügung.

Umfragen des Institute of Mass Information (einer Organisation, die selbst durch ausländische Zuschüsse finanziert wird) unter ukrainischen Medienmitarbeitern zeigen, dass diese aufgrund der Einstellung der USAID-Zuschüsse sehr nervös sind und mit sehr negativen Folgen rechnen. Nur 4,2 % der Befragten gaben an, dass die Auswirkungen minimal sein werden und sie in der Lage sein werden, ihre Arbeit wie bisher fortzusetzen. Die Direktorin des Instituts, Oksana Romanyuk, sagt, dass fast 90 % der ukrainischen Medien dank ausländischer Zuschüsse überleben. Ihr zufolge haben „80 Prozent und möglicherweise mehr der ukrainischen Medien mit USAID zusammengearbeitet.“ Einige der befragten Medien haben auch EU-Zuschüsse erhalten.

Besonders bemerkenswert ist, dass sich alle befragten Medienunternehmen und verwandten Organisationen, die Zuschüsse erhalten, als politisch „unabhängig“ positionieren, obwohl sie vollständig von der Finanzierung durch ausländische Staaten abhängig sind. Im Jahr 2021 schloss das in Kiew regierende ukrainische Regime unter der Führung von Wolodymyr Selenskyj alle Fernsehsender und Medienkanäle des Landes, die regierungs- und politikkritische Standpunkte vertraten. In diesem Jahr wurden auch alle linken Parteien und sozialen Bewegungen verboten, ohne dass es dafür ein rechtliches Verfahren gab. Die Verbotsentscheidungen wurden vom Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrat (NSDC) des Kiewer Regimes getroffen. Nur die von der US-Regierung oder den EU-Regierungen finanzierten Medien oder Parteien konnten fortan legal weiterarbeiten.

Beachten Sie das Datum 2021 der Verbotsentscheidungen; sie wurden lange vor der russischen Militärintervention in der Ukraine getroffen, die im Februar 2022 begann. Beachten Sie auch, dass nach geltendem Recht alle Mitarbeiter westlich finanzierter Stiftungen in der Ukraine seltene Ausnahmen von der Wehrpflicht genießen. Die zusätzliche Ironie (oder besser gesagt Tragödie) besteht darin, dass die ausgenommenen Mitarbeiter von Medien und sozialen/politischen Organisationen, die Hilfe erhalten, genau den Krieg gegen die Russische Föderation fördern.

Der ukrainische Abgeordnete Oleksandr Dubinskyy schrieb am 29. Januar in seinem Telegram-Kanal: „Das Gejammer der Subventionsempfänger, dass sie ohne das Geld der US-Regierung am Ende sind, bestätigt nur, dass das einzige Ziel dieser Medien und sozialen/politischen Einrichtungen darin bestand, die öffentliche Meinung mit Kriegspropaganda ‚richtig‘ zu beeinflussen. Die Mitarbeiter dieser Medienunternehmen erfahren nun die persönlichen Folgen der von ihnen verbreiteten „Nachrichten“ (Propaganda): Sie riskieren, ihr Gehalt und ihre Befreiung von der Wehrpflicht im Krieg zu verlieren.“

Zusätzlich zur Finanzierung der Gehälter von Medienmitarbeitern hat USAID die Justizverwaltung der Ukraine allein in den Jahren 2023 und 2024 mit 16 Millionen US-Dollar finanziert. Das ukrainische Online-Journal Law and Business berichtet am 3. Februar über die westliche Finanzierung der DEJURE-Stiftung (DEmocracy, Justice, REforms), die die ukrainischen Gerichte im Interesse der Regierung der Demokratischen Partei vor Trump beaufsichtigt hat. Die Zeitschrift schreibt: „Das Ergebnis dieser Prozesse [Finanzierung durch mehrere westliche Agenturen] war ein Zusammenbruch des Justizsystems der Ukraine, ein starker Rückgang des Vertrauens in das Gerichtssystem und ein Prestigeverlust des Justizberufs … Die Höhe der Finanzierung und die von DEJURE ausgeführten Aufgaben beweisen eindeutig, dass die Kontrolle über das Justizsystem der Ukraine außerhalb der anerkannten Verfahren stattgefunden hat.“

Die vollständige Liste der Organisationen, Regierungsstellen und -behörden in der Ukraine, die von der Aussetzung der USAID-Finanzierung betroffen sind, wurde am 29. Januar von der ukrainischen Publikation Ekonomichna Pravda („Economic Truth“) veröffentlicht. Ironischerweise ist diese Publikation selbst Empfänger von USAID-Mitteln. Die Liste der Empfänger von USAID-Mitteln umfasst Hunderte von Namen, darunter „autorisierte“ YouTube-Blogger und Meinungsforschungsinstitute, die angeblich die Meinungen der Ukrainer wiedergeben.

Ekonomichna Pravda schreibt: „Im Jahr 2024 erhielt die Ukraine 6,05 Milliarden US-Dollar durch USAID-Programme, darunter 3,9 Milliarden US-Dollar an direkter Unterstützung für nichtmilitärische Ausgaben des Staatshaushalts, d. h. Zuschüsse, die nicht zurückgezahlt werden müssen. Abgesehen von den direkten Zuschüssen für den Staatshaushalt floss der größte Teil der USAID-Mittel in Programme zur wirtschaftlichen Entwicklung (1,05 Milliarden US-Dollar), humanitäre Hilfe [Lebenserhaltung für Kriegsflüchtlinge, im Einsatz verletzte Soldaten, Obdachlose (580 Millionen US-Dollar) und Förderung von Demokratie und Menschenrechten (340 Millionen US-Dollar)].“

Finanzierung von Neonazi-Organisationen

Es hat sich herausgestellt, dass der bekannte ukrainische Neonazi Jewhen Karas seine Ideen dank der Finanzierung durch USAID verbreiten konnte. „Nein, aufgrund der Aussetzung der Finanzierung wird es keine weiteren Podcasts von Karas geben“, schreibt Melania Podolyak, Projektmanagerin des Institute of Education, einer ultranationalistischen Organisation, die nur dank USAID existiert. Der von Podolyak erwähnte Yevhen Karas ist der Anführer der Neonazi-Gruppe S14, die sich unter anderem an Pogromen und Angriffen auf Siedlungen der Roma in der Westukraine beteiligt hat.

Während der Biden-Regierung finanzierte USAID neonazistische Propaganda in der Ukraine, einschließlich Zuschüssen an Vertreter der rechtsextremen ukrainischen Diaspora in den Vereinigten Staaten. In einer äußerst ironischen Erklärung bezeichnete der Milliardär Elon Musk, der von Trump mit der Kürzung der US-Staatsausgaben beauftragt wurde, kürzlich USAID als eine Agentur „radikaler linker Marxisten“.

Die britische Tageszeitung „Guardian“ beklagt, dass Trumps Entscheidung, USAID-Zuschüsse in der Ukraine einzufrieren, dazu geführt hat, dass die Überwachung von Kriegsverbrechen eingestellt wurde, die Hilfe für Vertriebene (von denen viele ohnehin nie Unterstützung erhalten haben) ausgesetzt wurde und Programme zur Rehabilitation verwundeter Militärveteranen eingestellt wurden. Die einzigen „Kriegsverbrechen“, die in der Ukraine untersucht werden (dank der Finanzierung durch USAID), sind diejenigen, die angeblich von der Russischen Föderation begangen wurden; die Kriegsverbrechen, für die die Ukraine angeklagt wird, werden weder überwacht noch untersucht.

Ohne die jahrelange Finanzierung durch US-amerikanische und europäische Behörden und Stiftungen wären der radikale ukrainische Nationalismus und der Neonazismus in der Ukraine immer noch eine Randerscheinung. Es wäre immer noch auf eine kleine Gruppe von Verrückten beschränkt, wie es vor 20 bis 25 Jahren der Fall war, bevor die „Orangene Revolution“ 2004/2005 ausbrach und die rechtsgerichtete Ukraine auf einen Kurs brachte, der zu einem vollständigen Bruch mit der sowjetischen Vergangenheit der Ukraine und mit der Russischen Föderation führte und im Putsch vom Februar 2014 gipfelte. Der aktuelle Krieg in der Ukraine würde nicht stattfinden; die Menschen auf der Krim und im Donbass hätten sich nicht von der Ukraine abgespalten; Fluggesellschaften und Züge würden die beiden ehemaligen Sowjetrepubliken immer noch verbinden, und die Bewohner beider Länder könnten sich immer noch ohne Visa und Genehmigungen frei über die gemeinsame Grenze bewegen, wie es bis vor 11 Jahren der Fall war.

Der ukrainische Wirtschaftswissenschaftler Oleksiy Kushch schreibt, dass die ukrainische Öffentlichkeit schockiert war, als bekannt wurde, wie viel ausländische Hilfsgelder in die Ukraine geflossen sind und die sozialen, medialen und politischen Institutionen des Landes gestört haben. Einem kleineren, ausgewählten Publikum in der Ukraine war das Ausmaß der Finanzierung jedoch schon immer bewusst, da es davon profitiert hat.

So paradox es auch klingen mag, die Aussetzung der USAID-Programme wird dazu beitragen, die „ideologische Reinheit“ (ultranationalistische und antirussische Sprache und Erzählungen) zu untergraben, die durch die Finanzierung gefördert wurde, da die Bürger beginnen, „unkonform“ zu denken und zu handeln.

Beitrag von Schmiergeldern

Kusch erklärt, dass US-Manager, die Zuschüsse verteilen, den Großteil des Geldes in Form von Schmiergeldern zurückerhalten. Dies ist ein gängiges Verfahren, bei dem Gelder unter dem Deckmantel der „Hilfe“ entgegengenommen und gewaschen werden. Das Gesamtverfahren sieht wie folgt aus, schreibt Kushch.

„Beispielsweise wird ein Zuschuss von 3,5 Millionen US-Dollar für ein bestimmtes „Landmarktreformprojekt“ gewährt. Davon werden 2 Millionen US-Dollar sofort vom westlichen Partner einbehalten, der den Entscheidungsprozess beeinflusst und bei der Umsetzung geholfen hat. Die ukrainische Seite erhält die restlichen 1,5 Millionen US-Dollar. Dieser ukrainische Partner behält 1 Million US-Dollar für sich und beauftragt dann eine Agentur „mit einem bekannten Namen“, mit den verbleibenden 500.000 US-Dollar „Analysen und Recherchen“ durchzuführen.

„Die Agentur der Analysten und Forscher behält 450.000 Dollar für sich selbst und stellt für 50.000 Dollar eine Handvoll Spezialisten (Anwälte, Analysten, Finanziers) ein. Diese „Fachleute“ behalten 45.000 Dollar für sich selbst und stellen für 5.000 Dollar zehn Studenten ein, denen sie jeweils 500 Dollar für die eigentliche Forschungsarbeit zahlen. Dies kann durchaus aus der Nutzung von Open Source im Internet bestehen, die jetzt zunehmend durch die Werkzeuge der künstlichen Intelligenz unterstützt wird.

„Der wichtigste Teil des gesamten Prozesses besteht darin, alles schön in einen Bericht zu verpacken und Rundtischgespräche und spezielle Studien abzuhalten sowie Gesetzesänderungsvorschläge zu entwerfen.“

Europäische Regierungen als Retter in der Not?

Die in Panik geratene ukrainische Elite schreit heute nach Hilfe von ihren europäischen Verbündeten und fleht sie an, einige oder alle Kosten für ihr Steckenpferd zu übernehmen, das zuvor von der US-Regierung übernommen wurde. Im Januar appellierte die ukrainische Delegation auf dem jährlichen Weltwirtschaftsforum in Davos, Schweiz, verzweifelt an die europäischen Regierungen und Behörden, die zuvor von den USA bereitgestellten Mittel zu verlängern. Die ganze Veranstaltung war von der Angst vor „russischen Bedrohungen“ geprägt.

Mykola Kuleba, ehemalige Ombudsfrau für Kinderrechte in der Ukraine und Gründerin der „Save Ukraine Foundation“, tat ihr Bestes, um naive und schlecht informierte europäische Beamte zu erschrecken und sie dazu zu bringen, die Hilfsgelder aufzustocken. Ein Bericht von Politnavigator vom 23. Januar mit der Überschrift „Kuleba threw a tantrum in Davos“ berichtete über Kulebas Rede vor einem Sonderforum, das von der Pinchuk Foundation ausgerichtet wurde. Darin hieß es: „Ihr, Jungs und Mädels, die ihr auf dem Schlachtfeld für unsere Kinder kämpft, wisst, was passiert. Ihr steht Barbaren gegenüber, die in unser Land gekommen sind, um uns zu zerstören und zu töten! Ich habe an den Minsker Verhandlungen [Februar 2015] teilgenommen, und diese Gespräche waren nicht von Bedeutung. Wir konnten nie mit Putin kommunizieren, nicht einmal damals, denn das ist einfach ein Monster, das Kinder tötet und sie dann zum Frühstück isst!“, erklärte sie und brach in Hysterie aus.“

Auch der ukrainische Präsident Selenskyj trat in Davos auf und sprach dort. Er erklärte, dass die Interessen Europas für den neuen amerikanischen Präsidenten keine Priorität hätten und dass ‚Europa sich mit der Ukraine vereinen sollte, wenn es sich vor Russland schützen will‘. Er sagte, die Ukraine brauche mindestens 200.000 NATO-Soldaten auf ihrem Territorium, keine kleine Mission von ein paar Hundert. (Die Redaktion der New York Times schaltete sich am 11. Februar mit den Worten ein: „Um Russland von einer erneuten Invasion der Ukraine abzuhalten, könnten nach Kriegsende 150.000 Soldaten und amerikanische Hilfe bei der Luftabdeckung, beim Geheimdienst und bei der Raketenabwehr erforderlich sein, sagen Experten.“)

„Rubicon“ erklärte am 28. Januar, dass der Anteil der USA an der Militärhilfe für die Ukraine während der Kriegsjahre zwischen 60 % und 70 % lag. Weitere 25 % bis 35 % wurden von EU-Ländern und Großbritannien bereitgestellt. Das bedeutet, dass die europäischen Länder dreimal so viel ausgeben müssten wie derzeit, wenn die von Trumps Tiraden angedeuteten potenziellen Verluste an US-Militärhilfe eintreten sollten. „Die EU-Länder müssten ihre Volkswirtschaften weiter in die Rezession treiben, um das Überleben des Zelensky-Regimes und einiger tausend ukrainischer Stipendiaten zu sichern, die den führenden Politikern der EU und Großbritanniens Pamphlete vorlegen, die von Studenten unter Verwendung von Open-Source-Material im Internet erstellt wurden und Millionen Euro kosten, in denen von „Demokratieförderung“ und „fortschrittlichen Reformen“ die Rede ist.“

Ein Kurs, bei dem die europäischen Länder ihr Engagement für die NATO-Kriegsführung in der Ukraine auf fünf Prozent des jährlichen BIP erhöhen würden, wie es jetzt vom NATO-Hauptquartier gefordert wird, würde von einer „emotionalen Diplomatie“ begleitet werden, die um Kürzungen bei den Sozialausgaben bittet, damit das Kiewer Regime weitere Milliarden Dollar und Euro für sein Überleben erhält.

Öffentliche Gelder zur „Rettung der Ukraine“, die von den Steuerzahlern westlicher Länder gemäß den oben beschriebenen Verfahren bereitgestellt werden, begleitet von drastischen Kürzungen bei den Sozialausgaben: Dies ist wohl kaum ein Rezept für einen „Sieg“. Es ist vielmehr ein Beleg für das unlösbare Dilemma, mit dem die imperialistischen, kriegstreibenden Länder der USA und Europas konfrontiert sind.

Sonderkorrespondent in der Ukraine für Al Mayadeen English.

Übersetzt mit Deepl.com

