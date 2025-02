https://www.palestinechronicle.com/joinarab-statement-rejects-trumps-call-to-forcibly-displace-gazans/



Gemeinsame arabische Erklärung lehnt Trumps Aufruf zur Zwangsumsiedlung der Bewohner des Gazastreifens ab

1. Februar 2025

Vertriebene Palästinenser kehren weiterhin in den Norden des Gazastreifens zurück. (Foto: via QNN)

Von Palestina Chronicle Staff

Arabische Außenminister haben eine gemeinsame Erklärung abgegeben, in der sie den Vorschlag von US-Präsident Donald Trump, die Bewohner des Gazastreifens nach Ägypten und Jordanien zu vertreiben, ablehnen und ihre Unterstützung für die Rechte der Palästinenser bekräftigen.

In einer gemeinsamen arabischen Erklärung, die am Samstag nach einem Treffen der Außenminister in Kairo veröffentlicht wurde, wurde der Vorschlag von US-Präsident Donald Trump, Palästinenser aus dem Gazastreifen nach Ägypten und Jordanien zu vertreiben, entschieden abgelehnt.

In der Erklärung wurde die uneingeschränkte Unterstützung für die Standhaftigkeit des palästinensischen Volkes auf seinem Land und für seine legitimen Rechte nach internationalem Recht bekräftigt.

An dem Treffen nahmen Vertreter aus Ägypten, Jordanien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien und Katar sowie der Generalsekretär des Exekutivkomitees der Palästinensischen Befreiungsorganisation und der Generalsekretär der Arabischen Liga teil.

In der Erklärung betonten die Teilnehmer ihre „Ablehnung (jeglicher Versuche), die unveräußerlichen Rechte der Palästinenser zu beeinträchtigen, sei es durch Siedlungsaktivitäten, Vertreibungen oder die Annexion von Land oder durch die Räumung des Landes von seinen Eigentümern … in jeglicher Form oder unter jeglichen Umständen oder Rechtfertigungen“.

Sie brachten auch ihre Entschlossenheit zum Ausdruck, gemeinsam mit der Trump-Regierung einen gerechten und umfassenden Frieden im Nahen Osten auf der Grundlage der Zwei-Staaten-Lösung zu erreichen, um die Region von Konflikten zu befreien.

Am Mittwoch wies auch der ägyptische Präsident Abdel Fattah el-Sisi Trumps Idee zurück und sagte, die Ägypter würden auf die Straße gehen, um ihre Missbilligung zum Ausdruck zu bringen.

„Die Vertreibung des palästinensischen Volkes von seinem Land ist eine Ungerechtigkeit, an der wir uns nicht beteiligen können“, sagte er Berichten zufolge.

In Bezug auf das Waffenstillstandsabkommen für Gaza betonte die Erklärung, wie wichtig es sei, den Waffenstillstand aufrechtzuerhalten, sicherzustellen, dass die humanitäre Hilfe alle Teile des Gazastreifens erreicht, und Hindernisse für die Bereitstellung von Hilfe zu beseitigen.

Die Minister forderten außerdem den vollständigen Abzug der israelischen Besatzungstruppen aus Gaza, lehnten jegliche Versuche ab, den Gazastreifen zu teilen, und forderten die Palästinensische Autonomiebehörde auf, ihre Verantwortung in dem Gebiet zu übernehmen.

Der Waffenstillstand zwischen der Hamas und Israel, der am 19. Januar in Kraft trat, soll in seiner ersten Phase 42 Tage dauern.

Während dieses Zeitraums sollen die Verhandlungen den Übergang zu den nachfolgenden Phasen des Abkommens zum Ziel haben.

In der Erklärung wurden auch die verheerenden Auswirkungen des israelischen Militäreinsatzes in Gaza hervorgehoben, der mit Unterstützung der USA dazu geführt hat, dass seit dem 7. Oktober 2023 über 159.000 Palästinenser getötet oder verwundet wurden – die meisten von ihnen Kinder und Frauen – und mehr als 14.000 vermisst werden.

