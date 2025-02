https://www.aljazeera.com/opinions/2025/2/1/the-pa-and-israel-are-allies-in-silencing-the-truth



Die PA und Israel sind Verbündete, wenn es darum geht, die Wahrheit zum Schweigen zu bringen

Ich habe die Brutalität der PA gegen Journalisten in Gaza aus erster Hand miterlebt. Ihre mögliche Rückkehr verheißt nichts Gutes für uns.

Veröffentlicht am 1. Februar 2025

Eine Gruppe palästinensischer Journalisten protestiert am 17. Oktober 1999 vor dem Hauptsitz des Palästinensischen Legislativrates in Gaza-Stadt gegen die Entscheidung der Palästinensischen Autonomiebehörde, den in Bethlehem ansässigen privaten Fernsehsender Al-Roah zu schließen [Datei: Mohammad Saber/AFP]

Am 28. Dezember wurde die 21-jährige Journalismus-Studentin Shatha Al-Sabbagh in der Nähe ihres Hauses in Dschenin ermordet. Ihre Familie beschuldigte Scharfschützen der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA), die im Lager stationiert waren, sie in den Kopf geschossen zu haben. Al-Sabbagh war in den sozialen Medien aktiv und dokumentierte das Leid der Bewohner von Dschenin während der Razzien durch Israel und die PA.

Nur wenige Tage nach der Ermordung von Al-Sabbagh verbaten die Behörden in Ramallah Al Jazeera, aus dem besetzten Westjordanland zu berichten. Drei Wochen später nahmen Streitkräfte der Palästinensischen Autonomiebehörde den Al Jazeera-Korrespondenten Mohamad Atrash fest.

Diese Entwicklungen kommen zu einer Zeit, in der die israelische Besatzung mehr als 200 Medienschaffende in Gaza getötet und Dutzende in den besetzten palästinensischen Gebieten verhaftet hat. Außerdem hat sie Al Jazeera verboten und ausländischen Journalisten die Einreise nach Gaza verweigert. Die Tatsache, dass die Maßnahmen der Palästinensischen Autonomiebehörde die Israels widerspiegeln, offenbart eine gemeinsame Agenda zur Unterdrückung des unabhängigen Journalismus und zur Kontrolle der öffentlichen Meinung.

Für palästinensische Journalisten ist das nichts Neues. Die PA war nie unser Beschützer. Sie war immer ein Komplize bei unserer Verrohung. Das gilt für das Westjordanland und galt auch für Gaza, als die PA dort an der Macht war. Ich habe es selbst miterlebt.

Ich bin in Gaza aufgewachsen und habe miterlebt, wie mein Volk von israelischen Streitkräften und von der PA unterdrückt wurde.1994 übergab die israelische Besatzung den Gazastreifen offiziell an die Palästinensische Autonomiebehörde, die ihn gemäß den Bestimmungen des Oslo-Abkommens verwalten sollte. Die Palästinensische Autonomiebehörde blieb bis 2007 an der Macht. In diesen 13 Jahren sahen wir mehr Zusammenarbeit mit der israelischen Besatzung als jeden ernsthaften Befreiungsversuch. Für Journalisten war die Anwesenheit der Palästinensischen Autonomiebehörde nicht nur unterdrückerisch, sondern lebensbedrohlich, da ihre Streitkräfte aktiv Stimmen unterdrückten, um ihren fragilen Machtgriff aufrechtzuerhalten.

Als Journalistik-Studentin in Gaza habe ich diese Unterdrückung am eigenen Leib erfahren. Ich ging durch die Straßen und sah, wie Sicherheitsbeamte der Palästinensischen Autonomiebehörde Geschäfte plünderten, wobei ihre Arroganz in der dreisten Diebstahlstat zum Ausdruck kam. Als ich eines Tages versuchte, dies zu dokumentieren, packte mich ein palästinensischer Beamter gewaltsam, riss mir die Kamera aus den Händen und zerschmetterte sie auf dem Boden. Dies war nicht nur ein Angriff, sondern ein Angriff auf mein Recht, Zeugnis abzulegen.Die Aggression des Offiziers hörte erst auf, als eine Gruppe von Frauen eingriff und ihn in einem seltenen Moment der Zurückhaltung zum Rückzug zwang.

Ich kannte die Risiken, die man als Journalist in Gaza eingeht, und wie andere Medienschaffende habe ich gelernt, mit ihnen umzugehen. Aber die Angst, die ich in der Nähe der Hinterhalte der PA-Truppen verspürte, war mit nichts anderem zu vergleichen. Das lag daran, dass es für ihre aggressiven Handlungen nie eine Logik gab und man nie vorhersehen konnte, wann sie sich gegen einen wenden würden.

Sich in der Nähe der Streitkräfte der Palästinensischen Autonomiebehörde zu bewegen, fühlte sich an, als würde man ein Minenfeld betreten. In einem Moment herrschte die Illusion von Sicherheit, und im nächsten sah man sich der Brutalität derer gegenüber, die angeblich da waren, um einen zu beschützen. Diese Unsicherheit und Anspannung machten ihre Anwesenheit furchterregender als auf einem Schlachtfeld.

Jahre später berichtete ich über die Trainingseinheiten der Qassam-Brigaden unter dem ständigen Brummen israelischer Drohnen und der ständig drohenden Gefahr von Luftangriffen. Es war gefährlich, aber vorhersehbar – viel mehr als die Handlungen der Palästinensischen Autonomiebehörde.

Unter der Palästinensischen Autonomiebehörde lernten wir, in Codes zu sprechen. Journalisten übten aus Angst vor Vergeltung Selbstzensur. Die Palästinensische Autonomiebehörde wurde oft als „Cousin der israelischen Besatzung“ bezeichnet – eine düstere Anerkennung ihrer Mittäterschaft.

Als die PA nach der Wahlniederlage gegen die Hamas im Jahr 2006 darum kämpfte, in Gaza an der Macht zu bleiben, eskalierte ihre Brutalität. Im Mai 2007 töteten bewaffnete Männer in Uniformen der Präsidentengarde den Journalisten Suleiman Abdul-Rahim al-Ashi und den Medienmitarbeiter Mohammad Matar Abdo. Es war eine Hinrichtung, die den Augenzeugen eine klare Botschaft vermitteln sollte.

Als die Hamas die Macht übernahm, schränkte auch ihre Regierung die Pressefreiheit ein, aber ihre Zensur war inkonsequent. Einmal, als ich die neue Abteilung für Polizistinnen dokumentierte, wurde mir befohlen, meine Fotos einem Hamas-Offizier zu zeigen, damit er jedes Bild zensieren konnte, das er für unanständig hielt. Oft gelang es mir, diese Einschränkungen zu umgehen, indem ich meine Speicherkarten vorsorglich austauschte.

Die Offiziere waren nicht begeistert davon, dass jemand ihre Befehle missachtete, aber statt einer direkten Bestrafung griffen sie auf kleinliche Machtspiele zurück – Untersuchungen, verweigerter Zugang oder unnötige Provokationen. Im Gegensatz zur PA arbeitete die Hamas nicht innerhalb eines Koordinationssystems mit israelischen Streitkräften zusammen, um den Journalismus zu unterdrücken, aber die Einschränkungen, mit denen Journalisten konfrontiert waren, schufen dennoch ein Umfeld der Unsicherheit und Selbstzensur.Jeder Verstoß ihrerseits wurde jedoch schnell international verurteilt – etwas, mit dem die PA trotz ihrer weitaus systematischeren Unterdrückung selten konfrontiert war.

Nachdem die PA die Kontrolle über Gaza verloren hatte, verlagerte sie ihren Fokus auf das Westjordanland und intensivierte ihre Kampagne zur Unterdrückung der Medien. Verhaftungen, gewaltsame Razzien und das Ausschalten kritischer Stimmen wurden zur Tagesordnung. Ihre Zusammenarbeit mit Israel war nicht passiv, sondern aktiv.Von der Überwachung bis hin zu Gewaltkampagnen spielen sie eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung des Status quo und unterdrücken jede abweichende Meinung, die ihre Macht und die Besatzung in Frage stellt.

Im Jahr 2016 wurde die geheime Absprache der PA noch deutlicher, als sie sich mit den israelischen Behörden bei der Verhaftung des prominenten Journalisten und Verfechters der Pressefreiheit Omar Nazzal abstimmte, der Ramallah dafür kritisiert hatte, wie es mit dem mutmaßlichen Mord an dem palästinensischen Bürger Omar al-Naif in seiner Botschaft in Bulgarien umgegangen war.

Im Jahr 2017 startete die PA eine Einschüchterungskampagne und verhaftete fünf Journalisten verschiedener Medien.

Im Jahr 2019 blockierte die Palästinensische Autonomiebehörde die Website von Quds News Network, einem von Jugendlichen geführten Medienunternehmen, das sich großer Beliebtheit erfreut. Dies war Teil eines umfassenderen Verbots, das vom Amtsgericht Ramallah verhängt wurde und den Zugang zu 24 weiteren Nachrichten-Websites und Social-Media-Seiten blockierte.

Im Jahr 2021, nachdem der gewaltsame Tod des Aktivisten Nizar Banat in Gewahrsam der PA Proteste ausgelöst hatte, versuchten ihre Streitkräfte, gegen Journalisten und Medien, die über sie berichteten, hart durchzugreifen.

In diesem Zusammenhang gibt die Aussicht auf eine Rückkehr der PA nach Gaza nach dem Waffenstillstandsabkommen Anlass zu großer Sorge für Journalisten, die bereits die Schrecken des Völkermords erlebt haben. Für diejenigen, die überlebt haben, könnte dies ein neues Kapitel der Unterdrückung bedeuten, das die Geschichte der PA von Zensur, Verhaftungen und Unterdrückung der Pressefreiheit widerspiegelt.

Trotz der schwerwiegenden Bedrohungen, denen palästinensische Journalisten durch Israel und diejenigen, die vorgeben, das palästinensische Volk zu vertreten, ausgesetzt sind, halten sie durch. Ihr Beitrag überschreitet Grenzen und spiegelt einen gemeinsamen Kampf gegen Tyrannei wider. Ihre Widerstandsfähigkeit ist nicht nur für die palästinensische Sache von Bedeutung, sondern auch für den umfassenderen Kampf für Befreiung, Gerechtigkeit und Würde.

Eman Mohammed, palästinensisch-amerikanische Fotojournalistin, ist eine preisgekrönte palästinensisch-amerikanische Fotojournalistin und Senior TED Fellow, die derzeit in Washington, D.C., lebt.

