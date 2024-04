https://www.middleeastmonitor.com/20240412-genocide-joe-encourages-israel-to-treat-international-laws-and-conventions-with-contempt/

Genocide Joe ermutigt Israel, internationale Gesetze und Konventionen zu missachten

von Yvonne Ridley



12. April 2024

Die Prostitution gilt als der älteste Beruf der Welt. Sumerische Aufzeichnungen, die fast 5.000 Jahre zurückreichen, beschreiben ein von sumerischen Priestern betriebenes Tempelbordell in der Stadt Uruk, im heutigen Irak an der Grenze zum heutigen Saudi-Arabien und Kuwait.

Es gibt jedoch einen noch älteren Beruf, der in der Region dokumentiert ist: die hohe Kunst der Diplomatie. Ja, es scheint, dass Diplomaten ihre Fähigkeiten schon viel länger einsetzen als arbeitende Mädchen. Der Beweis dafür ist in den Amarna-Briefen enthalten, die im 14. Jahrhundert v. Chr. zwischen ägyptischen Pharaonen und den Amurru-Herrschern von Kanaan geschrieben wurden. Zwischen den mesopotamischen Stadtstaaten Lagasch und Umma im Südirak wurden um 2100 v. Chr. Friedensverträge geschlossen.

Warum dieser tiefe Einblick in die alte Geschichte? Auslöser war die Bombardierung der iranischen Botschaft in Syrien durch Israel am 1. April und ein Tweet des ehemaligen britischen Botschafters Craig Murray, der feststellte: „Die Unverletzlichkeit diplomatischer Vertretungen geht mindestens 3.000 Jahre zurück. Selbst die Nazis haben sie weitgehend respektiert.“ Er wies auch darauf hin, dass: „Staaten können nicht miteinander reden, wenn sie anfangen, ihre gegenseitigen Vertreter zu zerstören. Die Bombardierung der Residenz des iranischen Botschafters in Syrien und des Konsulats durch Israel ist ein fundamentaler Verstoß gegen das Völkerrecht.“

Er schloss seine ausführliche Botschaft mit dem Zusatz: „Das völlige Versagen der westlichen Mächte, dies zu verurteilen, ist ein weiteres Beispiel für den Zusammenbruch der westlichen Unterstützung für das Völkerrecht. Wie können sie sich beschweren, wenn ihre Botschaften und Diplomaten jetzt als Freiwild betrachtet werden?“

Ich sehe absolut nichts Kontroverses in dem, was er über diesen abscheulichen Sumpf der gegenseitigen Anschuldigungen sagt, in den wir dank der Unmoral einflussreicher Amtsträger, die es eigentlich besser wissen müssten, hineingesogen werden. Ich spreche natürlich von Joe Biden, dem US-Präsidenten, der trotz seines fortgeschrittenen Alters keine Weisheit auf seinem Weg ins Weiße Haus aufgeschnappt hat.

Diese Woche versprach der Achtzigjährige Israel „eiserne“ Unterstützung durch die USA, da er befürchtet, dass der Iran Racheakte gegen den zionistischen Staat für die israelischen Raketen, die auf das iranische Konsulat in Syrien abgefeuert wurden, durchführen wird. „Wir werden alles tun, was wir können, um Israels Sicherheit zu schützen“, fügte der Völkermörder hinzu, während er den Besatzungsstaat im Grunde ermutigte, internationale Gesetze und Konventionen weiterhin mit Missachtung zu behandeln.

Wenn Biden wirklich jemanden im Nahen Osten schützen wollte, würde er aufhören, das völkermordende Regime zu bewaffnen, das eindeutig außer Kontrolle geraten ist und keinerlei Respekt vor dem Völkerrecht hat.

Ich kann mich an keinen dokumentierten Beweis erinnern, dass ein Staat jemals die Botschaften eines anderen Staates oder damit verbundene Gebäude angegriffen hat. Die internationale Diplomatie und die Botschaften oder ihre Äquivalente können seit Tausenden von Jahren in aller Ruhe arbeiten, ohne Repressalien fürchten zu müssen. Nicht einmal Adolf Hitler – der heutzutage als Maßstab für schlechtes Benehmen zu gelten scheint – ist in Bezug auf internationale Beziehungen und Diplomatie jemals so tief gesunken.

Irans oberster Führer, Ayatollah Ali Khamenei, hat seitdem darauf bestanden, dass „das böse Regime [Israel] bestraft werden muss, und es wird bestraft werden“.

Der Iran spielt gerne Psychospielchen, und wir alle wissen, dass ein Vergeltungsschlag Teherans Monate, wenn nicht sogar Jahre dauern könnte, bis er sich manifestiert, aber er wird sich manifestieren. Die USA und Israel hingegen haben die Geduld eines gierigen Kleinkindes, wenn die Essenszeit naht, und haben sich offensichtlich in Rage geredet. Infolgedessen hören wir jetzt von diskreditierten US-Geheimdiensten (die Leute, die uns „Irak hat Massenvernichtungswaffen“ brachten, erinnern Sie sich) über Biden, dass der Iran mit einem „bedeutenden Angriff“ auf Israel oder israelische Interessen droht. Es ist unklar, in welcher Form ein Vergeltungsschlag erfolgen würde, aber es ist ziemlich klar, dass der Iran zurückschlagen wird, und zwar zu einem Zeitpunkt und an einem Ort seiner Wahl.

Was jetzt wirklich gebraucht wird, sind gesunder Menschenverstand und Diplomatie, nicht Hysterie und ein Krieg der Worte.

Biden muss seine Rhetorik zügeln. Und wenn Washington den Schurkenstaat Israel nicht in den Griff bekommt, wie lange wird es dauern, bis weitere Botschaften angegriffen werden? Wie lange wird es dauern, bis diese abscheuliche Atommacht im Herzen des Nahen Ostens dazu übergeht, weitere rote Linien zu überschreiten?

Israel ist Amerikas regionaler Mietkerl. Seine moralische Verkommenheit, seine Grausamkeit und seine Gewalttätigkeit zeigen keine Anzeichen eines Nachlassens. Warum sollte es auch, wenn sein präsidialer Zuhälter in Washington DC „eiserne“ Unterstützung verspricht? Das ist das moralische Äquivalent dazu, dass Biden einem Frauenschläger sagt, er solle mit seiner Gewalt weitermachen, und ihm gleichzeitig Immunität vor Strafverfolgung zusichert. Das ist keine Diplomatie, das ist mitschuldige Grausamkeit.

Was glauben Sie, was passieren würde, wenn, sagen wir, Russland eine US-Botschaft in Europa bombardieren würde? Ich zweifle nicht einen Moment daran, dass die USA Vergeltung üben würden, wobei verheerende Zerstörungen in der ganzen Welt garantiert wären. Auch Israel ist ein atomar bewaffneter Staat. Stellen Sie sich also die potenziell katastrophalen Folgen für den Nahen Osten – und den Rest von uns – vor, jetzt, da es die diplomatischen Handschuhe ausgezogen hat und es zu einem freien Durcheinander kommen könnte.

Wir sind Zeugen eines alles andere als diplomatischen Wettlaufs nach unten, bei dem Botschaften und die Gesetze und Konventionen, die sie schützen, über Bord geworfen werden, um den Apartheid- und Siedlerkolonialen Schurkenstaat Israel zu verteidigen. Die Uhr des Jüngsten Gerichts ist gerade eine Sekunde näher an Mitternacht gerückt.

