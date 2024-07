https://www.palestinechronicle.com/enough-of-the-government-destruction-nine-protesters-arrested-in-tel-aviv/



Genug von der Zerstörung durch die Regierung“ – Neun Demonstranten in Tel Aviv verhaftet

10. Juli 2024

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu. (Entwurf: Palestine Chronicle)

Die Polizei griff Berichten zufolge ein, um die Straße von den Demonstranten zu räumen, und nahm neun von ihnen fest.

Die israelische Polizei hat am Mittwoch neun Demonstranten festgenommen, nachdem sie eine Autobahn in der Nähe von Tel Aviv blockiert hatten, um vorgezogene Wahlen und einen Gefangenenaustausch mit dem palästinensischen Widerstand zu fordern.

Die Demonstranten hielten ein großes Transparent mit der Aufschrift „Genug von der Regierung der Zerstörung“ und blockierten den Verkehr auf der Morasha-Kreuzung und verbrannten Reifen auf der Straße, wie die Nachrichtenagentur Anadolu berichtet.

Berichten zufolge griff die Polizei ein, um die Straße von den Demonstranten zu räumen und nahm neun von ihnen fest.

In den letzten Wochen haben israelische Oppositionsparteien – zusammen mit Familien von israelischen Gefangenen, die im Gazastreifen festgehalten werden – die Proteste eskaliert, um die israelische Regierung zu einem Gefangenenaustausch mit der Hamas-Gruppe zu drängen.

Indirekte Gespräche wurden diese Woche sowohl in Kairo als auch in Doha wieder aufgenommen, nachdem israelische Delegationen in beide Hauptstädte entsandt worden waren.

Bisher waren die Bemühungen um einen Waffenstillstand nicht erfolgreich, da der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu darauf besteht, den Krieg bis zur vollständigen Niederlage der Hamas-Gruppe im Gazastreifen fortzusetzen.

Der Völkermord geht weiter

Seit dem 7. Oktober führt Israel einen verheerenden Krieg gegen den Gazastreifen, der derzeit vor dem Internationalen Gerichtshof wegen Völkermordes an den Palästinensern verhandelt wird.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza wurden bei dem seit dem 7. Oktober andauernden israelischen Völkermord in Gaza 38.243 Palästinenser getötet und 88.033 verwundet.

Darüber hinaus werden mindestens 11.000 Menschen vermisst, die vermutlich unter den Trümmern ihrer Häuser im gesamten Gazastreifen gestorben sind.

Nach israelischen Angaben wurden bei der Al-Aqsa-Flutungsoperation am 7. Oktober 1.200 Soldaten und Zivilisten getötet. Israelische Medien veröffentlichten Berichte, wonach viele Israelis an diesem Tag durch „friendly fire“ getötet wurden.

Palästinensischen und internationalen Organisationen zufolge handelt es sich bei der Mehrheit der Getöteten und Verwundeten um Frauen und Kinder.

Der israelische Krieg hat vor allem im nördlichen Gazastreifen zu einer akuten Hungersnot geführt, in deren Folge viele Palästinenser, vor allem Kinder, starben.

Die israelische Aggression hat auch zur gewaltsamen Vertreibung von fast zwei Millionen Menschen aus dem gesamten Gazastreifen geführt, wobei die überwiegende Mehrheit der Vertriebenen in die dicht besiedelte südliche Stadt Rafah nahe der Grenze zu Ägypten gezwungen wurde – was zum größten Massenexodus Palästinas seit der Nakba 1948 geworden ist.

Im weiteren Verlauf des Krieges begannen Hunderttausende von Palästinensern, auf der ständigen Suche nach Sicherheit vom Süden in das Zentrum des Gazastreifens zu ziehen.

(PC, Anadolu)

