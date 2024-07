https://countercurrents.org/2024/07/why-care-about-palestinians/



Warum sollte man sich um Palästinenser kümmern?

Von Kim Petersen

10. Juli 2024

Ein Mann, der unter dem Online-Namen @Travelingisraelinfo auftritt, betitelt sein kurzes Video sehr kurios: Warum interessieren Sie sich für Palästinenser?

Schon bevor man sich das Video angehört hat, ist die Antwort so offensichtlich. Die Palästinenser sind doch auch Menschen, oder? Sollten Menschen nicht füreinander sorgen? An den Palästinensern wird ein Völkermord verübt. Völkermord ist ein ungeheuerliches Kriegsverbrechen. Mitfühlende Menschen sollten einen Völkermord verhindern wollen.

Warum stellt dieser Kerl eine solche Frage? Ich nenne ihn Kumpel, weil sein Name nicht verraten wird, und ein Kumpel zu sein ist „cool“. Auf der About-Seite seines Youtube-Kanals Traveling Israel steht, dass er eine Website hat, auf der es darum geht, Reisenden zu helfen, in Israel zu reisen. Sie können hier Informationen über die Planung Ihrer Reise, Sehenswürdigkeiten in Israel und die israelische Gesellschaft finden.“ Es scheint, dass er ein Israeli ist und dass er ein Geschäft hat, das damit verbunden ist, Reisende nach Israel (d.h. das historische Palästina) zu ermutigen. Wenn die Leute nicht mehr nach Israel reisen wollen, dann wird sein Geschäft vermutlich darunter leiden.

Er erzählt, dass es auf der ganzen Welt so viele Demonstrationen zur Unterstützung der Palästinenser gibt, was ihn dazu veranlasst, eine Frage zu stellen: „Niemand demonstriert für die Menschen in Jemen und Syrien, und ich frage Sie, warum?“

Ich möchte diesen Kerl fragen, warum er die Aufmerksamkeit von dem von Israelis begangenen Völkermord ablenkt?

Er fährt fort: „Es gibt 800.000 Tote in Syrien und im Jemen, und Sie schweigen. Erwarten Sie von Israel mehr, als Sie von den Arabern erwarten? Wenn ja, macht Sie das zu einem Rassisten…. Eine andere Möglichkeit ist, dass Sie ein Heuchler sind. Es ist „cool“, für die Palästinenser zu sein, und obwohl Sie wissen, dass in muslimischen Ländern weitaus größere Grausamkeiten geschehen, ignorieren Sie sie lieber. Übrigens, man muss sich nicht einschränken, man kann sowohl ein Heuchler als auch ein Rassist sein.“

Wenn dieser Typ die Aufmerksamkeit davon ablenken will, dass Israelis Palästinenser abschlachten, ist er dann nicht ein Rassist oder noch schlimmer, ein Komplize des Völkermords?

Der Kerl ist sich seiner Sache so sicher, dass er die Zuschauer einlädt: „Haben Sie eine bessere Antwort? Kommentieren Sie unten und ich werde antworten.“

Eine Widerlegung scheint kaum eine Herausforderung zu sein.

Man stelle sich vor, dass weiße Menschen (ich nehme an, die Bemerkungen des Typen richten sich in erster Linie an Westler, die überwiegend weiß sind), die sich die Zeit und Mühe machen, sich dem Völkermord an braunen Menschen in Palästina entgegenzustellen, als Rassisten bezeichnet werden! Warum lässt er seine Wut nicht an den Israelis aus, die einen Völkermord an den Palästinensern begehen? Dies geschieht in seinem Hinterhof. Er hat sich also auf ein Ablenkungsmanöver eingelassen, auch bekannt als logischer Fehlschluss, der gemeinhin als Ablenkungsmanöver bezeichnet wird.

Der nächste logische Trugschluss, dessen er sich schuldig gemacht hat, ist das falsche Dilemma. Er behauptet, dass Menschen, die nicht alle schweren Verbrechen ablehnen (man beachte, dass der Typ weder den israelischen Völkermord noch den israelischen Rassismus gegenüber den Palästinensern leugnet), dann Rassisten, Heuchler oder beides sein müssen. Es gibt eine ganze Reihe von Gründen, die erklären könnten, warum es nicht so viele Demos für Syrer und Jemeniten gibt wie für Palästinenser. Zum einen weiß nicht jeder, was in der Welt vor sich geht. Das gilt vor allem dann, wenn sich die Menschen nur auf die alten Medien verlassen. Manche Menschen haben vielleicht nur deshalb von dem Völkermord an den Palästinensern erfahren, weil sie an einer Demo an der örtlichen Universität vorbeigelaufen sind, sich informiert haben und protestiert haben.

Vermutlich sind die Menschen, die gegen alle Kriegsverbrechen in der Welt protestieren, keine Rassisten oder Heuchler; daher ist ihre Kritik an den israelischen Kriegsverbrechen gerechtfertigt. Aber protestieren denn alle gegen alle Kriege und Gewalt in der Welt? Ist das möglich? Ergo, nach der Unlogik dieses Mannes sollte niemand gegen Krieg und Kriegsverbrechen protestieren.

Es ist offensichtlich absurd, dass man als Rassist/Hypokrit gebrandmarkt wird, weil man nicht an Demos gegen alle Grausamkeiten in der Welt teilnimmt.

Rassismus wird definiert als „Vorurteil, Diskriminierung oder Feindseligkeit eines Individuums, einer Gemeinschaft oder einer Institution gegenüber einer Person oder einem Volk aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten rassischen oder ethnischen Gruppe, typischerweise einer Minderheit oder Randgruppe“.

Die Demonstrationen gegen die Tötung von Palästinensern beruhen weder auf der Rasse der Mörder noch auf der der Getöteten, so dass dies eine falsche Prämisse ist, d. h. ein weiteres Ablenkungsmanöver. Ein weiterer logischer Irrtum besteht darin, dass er versucht, die Bedeutung des Begriffs „Rassismus“ zu verschieben; in diesem Fall macht er sich des logischen Irrtums schuldig, den man als Verschiebung der Torpfosten bezeichnet.

Eine weitere falsche Prämisse ist, dass Kriegsverbrechen und Völkermord auf der Zahl der Toten beruhen. Kriegsverbrechen beruhen auf der Begehung von Verbrechen gegen Menschen, und im Falle von Völkermord auf der Absicht, alle Mitglieder einer Gruppe zu vernichten.

Außerdem stellt der Typ einen falschen Vergleich an. Die Palästinenser sind seit vielen Jahrzehnten zionistischen Völkermördern ausgesetzt, die ihnen auch ihr Land weggenommen haben, während die Kriegsverbrechen gegen Syrer und Jemeniten jüngeren Datums sind. Die Palästinenser sind staatenlos, während die Syrer und Jemeniten nicht staatenlos sind. Der Vergleich ist also falsch. Nichtsdestotrotz sind Syrer und Jemeniten Opfer von Kriegen geworden, und die Menschen überall sollten sich um die Menschen in Syrien und Jemen kümmern. Es ist auch wichtig zu erwähnen, dass Israel in die Gewalt gegen Syrien und Jemen verwickelt ist, was der Dude nicht weiß oder zu erwähnen versäumt.

Der Typ begeht auch den logischen Fehlschluss des ad hominem, und dabei kommt er als Befürworter des Zionismus und der grotesken Verbrechen der Zionisten daher. In Wirklichkeit ist er dabei, den Weg für einen Völkermord freizumachen.

Eine falsche Prämisse ist eine falsche Behauptung, die die Grundlage eines Arguments bildet. Der Kerl mag zwar überzeugend klingen, aber da die Prämisse falsch ist, lässt sich nichts über die Stichhaltigkeit des Arguments sagen.

Seien Sie aufgeschlossen und skeptisch. Analysieren Sie, was behauptet wird, und stellen Sie alles in Frage. Das wird uns helfen, falsche Argumente zu durchschauen.

Kim Petersen ist ein unabhängiger Autor. Sie können ihn per E-Mail erreichen unter: kimohp at gmail.com.

Übersetzt mit deepl.com

