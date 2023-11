Destroying History to Preserve an Illusion With the stated aim of providing „context,“ The Guardian instead has destroyed the historical context that puts Western foreign policy towards the Middle East in a very grim light, writes Joe Lauria. By Joe Lauria Special to Consortium News On April 9, 2016 Consortium News published an ar

Ayman al-Zawahiri, rechts, dient als Dolmetscher für Osama bin Laden, links, während eines Interviews mit dem pakistanischen Journalisten Hamid Mir im November 2001. (Hamid Mir, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons)

Mit dem erklärten Ziel, „Kontext“ zu liefern, hat The Guardian stattdessen den historischen Kontext zerstört, der die westliche Außenpolitik gegenüber dem Nahen Osten in ein sehr düsteres Licht rückt, schreibt Joe Lauria.

Geschichte zerstören, um eine Illusion zu bewahren

Von Joe Lauria

Speziell für Consortium News

21. November 2023

Am 9. April 2016 veröffentlichte Consortium News einen Artikel, der am 12. September neu aufgelegt wurde: „Why Americans Are Never Told Why“ (Warum Amerikanern nie das Warum gesagt wird), in dem versucht wurde zu erklären, warum der historische Kontext von Terroranschlägen auf den Westen unterdrückt wird, um jegliche Verantwortung westlicher Regierungen für die Gefährdung ihrer Bevölkerung zu beschönigen.

Stattdessen ziehen es die westlichen Staats- und Regierungschefs vor, dass ihre Bürger der Illusion Glauben schenken, dass völlig irrationale Akteure sie angreifen, weil „sie ihre Freiheiten hassen“ und nicht wegen einer aggressiven Außenpolitik gegenüber dem Nahen Osten.

Um klarzustellen, dass diese Angriffe auf Zivilisten niemals gerechtfertigt waren, enthielt der Artikel Links zu Erklärungen der Täter, in denen sie erklärten, warum sie den Westen angriffen, einschließlich eines „Briefes an das amerikanische Volk“ von Osama bin Laden, in dem detailliert erklärt wurde, warum Al-Qaida die USA am 11. September 2001 angriff.

Der Link in dem Artikel verwies auf die Veröffentlichung des Briefes durch The Guardian am 24. November 2002. Dieses Dokument wurde nun von The Guardian entfernt. Dies geschah am vergangenen Mittwoch, dem 15. November, nach 21 Jahren. Die Zeitung gab diese Erklärung ab:

„Das auf unserer Website veröffentlichte Transkript wurde in den sozialen Medien ohne den vollständigen Kontext geteilt. Daher haben wir uns entschlossen, es zu entfernen und die Leser stattdessen auf den Nachrichtenartikel zu verweisen, in dem es ursprünglich im Kontext stand.

Die Clips wurden auf X, ehemals Twitter, in einem von dem Schriftsteller Yashar Ali getwitterten Superschnitt veröffentlicht, der schrieb, dass sich „Tausende“ der Videos auf TikTok verbreitet hätten. Alis Tweet selbst wurde mehr als 11.000 Mal retweetet und 23,8 Millionen Mal aufgerufen.

Die TikToks stammen von Menschen aller Altersgruppen, Rassen, Ethnien und Hintergründe. Viele von ihnen sagen, dass die Lektüre des Briefes ihnen die Augen geöffnet hat und sie geopolitische Angelegenheiten nie wieder auf dieselbe Weise sehen werden“, schrieb Ali.

In einer Erklärung vom Donnerstag erklärte das Weiße Haus: „Es gibt niemals eine Rechtfertigung für die Verbreitung der widerwärtigen, bösartigen und antisemitischen Lügen, die der Anführer von Al-Qaida kurz nach dem schlimmsten Terroranschlag in der amerikanischen Geschichte verbreitet hat.“

Selbst nach dem Verweis auf den Guardian-Artikel, der dem Brief angeblich den „Kontext“ gab, der laut Guardian fehlte, wurde bin Ladens historisches Dokument immer noch nicht veröffentlicht. Mit dem erklärten Ziel, „Kontext“ zu liefern, hat The Guardian stattdessen den Kontext zerstört, der die westliche Außenpolitik gegenüber dem Nahen Osten in ein sehr düsteres Licht rückt.

Es ist schwer, nicht zu dem Schluss zu kommen, dass dies die Motive von The Guardian und TikTok waren: dem Druck westlicher Regierungen nachzugeben, sich für den Westen und Israel einzumischen, um die Menschen im Westen darüber im Unklaren zu lassen, was ihre Regierungen im Nahen Osten getan haben, das so viel Unheil angerichtet hat. Außerdem werden die katastrophalen Folgen der jahrzehntelangen Besetzung der Palästinenser durch Israel aufgezeigt.

Diese Episode ist ein weiteres Beispiel für die Unterdrückung des historischen Kontextes eines aktuellen Ereignisses, das die Interpretation des Westens untergräbt. Wir haben das in der Ukraine gesehen, als zuvor von den Mainstream-Medien veröffentlichte Nachrichten über den von den USA unterstützten Putsch von 2014 und den Einfluss von Neonazis in der Ukraine aus der Geschichte von 2022 herausgefiltert und tabuisiert wurden.

Das ist so, als würde man Historikern verbieten, den Versailler Vertrag als eine Ursache des Zweiten Weltkriegs zu erwähnen, mit der grob irreführenden Behauptung, er rechtfertige irgendwie die Gräueltaten der Nazis. Es ist die Aufgabe von Journalisten, den historischen Kontext der russischen Invasion in der Ukraine im Jahr 2022 zu erklären, und das hat Consortium News auch getan: zu erklären, was passiert ist, und nicht, es zu rechtfertigen.

Ebenso hat sich Consortium News in zahlreichen Artikeln bemüht, den historischen Kontext des israelischen Angriffs auf den Gazastreifen sowie des Angriffs der Hamas auf Israel am 7. Oktober darzustellen. Für die Aussage, dass der 7. Oktober nicht im luftleeren Raum“ stattfand, forderte Israel hysterisch den Rücktritt des UN-Generalsekretärs Antonio Guterres, als ob er den Angriff rechtfertigte, eine Forderung, die er wütend zurückwies.

Es gibt immer noch einen aktiven Link zum vollständigen Text von bin Ladens Brief. Außerdem kann er über die Wayback Machine bei The Guardian archiviert werden. In dem Brief wird nicht nur erklärt, dass Al-Qaida zumindest teilweise durch Israels Behandlung der Palästinenser mit Unterstützung der USA zu den Anschlägen vom 11. September 2001 motiviert war, sondern es wird auch in ungeheuerlicher Weise versucht, die kriminelle Absicht der kollektiven Bestrafung von Bürgern des Westens zu rechtfertigen – ein Punkt, den Israel mit bin Laden in Bezug auf das palästinensische Volk teilt. Kein vernünftig denkender Mensch würde mit einigen der Aussagen bin Ladens einverstanden sein, aber es ist wichtig, dass die Öffentlichkeit weiß, was er sagt.

Das Problem für die westlichen Regierungen ist, dass er viele zutreffende Dinge über ihr hässliches Verhalten im Nahen Osten gesagt hat, und deshalb muss bin Laden jetzt zum Schweigen gebracht werden, nicht weil er ein Terrorist ist, sondern weil er die Verbrechen des Westens benennt.

TikTok nahm den Brief herunter und verbot ihn, als er auf seiner Plattform viral ging. Der Guardian berichtete:

„Videos, die Bin Ladens ‚Brief an Amerika‘ sezieren und darauf reagieren, hatten in den vergangenen Tagen inmitten des Konflikts zwischen Israel und der Hamas auf TikTok an Fahrt gewonnen. Der Hashtag #lettertoamerica hatte bis Donnerstag mehr als 10 Millionen Aufrufe, bevor das Unternehmen die Suche danach blockierte.

Es sei daran erinnert, dass die Aufgabe des Protagonisten Winston Smith im dystopischen Roman 1984 von George Orwell darin bestand, in die Archive der Times zu gehen und die Geschichte zu verändern.

Wir veröffentlichen hier den Artikel aus dem Jahr 2016, der ursprünglich den Link des Guardian zu bin Ladens Brief enthielt, der inzwischen verschwunden ist.

Warum den Amerikanern nie gesagt wird, warum

Wenn westliche Medien über den Terrorismus gegen den Westen, wie z. B. 9/11, berichten, wird das Motiv fast immer ausgelassen, selbst wenn die Terroristen erklären, dass sie die seit langem bestehende westliche Gewalt in der muslimischen Welt rächen wollen, berichtet Joe Lauria.

Die Skyline von Lower Manhattan nach dem Einschlag einer Boeing 767 in die World Trade Towers am 11. September 2001. (Michael Foran, CC BY 2.0, Wikimedia Commons)

Von Joe Lauria

Speziell für Consortium News

Erstmals veröffentlicht am 9. April 2016

Nachdem im vergangenen Oktober [2015] ein russisches Verkehrsflugzeug über dem ägyptischen Sinai zum Absturz gebracht wurde, berichteten westliche Medien, dass die Bombardierung durch den Islamischen Staat ein Vergeltungsschlag gegen russische Luftangriffe in Syrien war. Die Tötung von 224 Menschen, zumeist russische Urlauber, wurde nüchtern als Kriegshandlung einer fanatischen Gruppe behandelt, die keine Luftwaffe hat, die auf Terrorismus als Mittel zum Gegenschlag zurückgreift.

Dennoch haben westliche Militärs im Nahen Osten unendlich viel mehr unschuldige Zivilisten getötet als Russland. Warum führen westliche Beamte und Medien dann nicht die Vergeltung für diese westliche Gewalt als Ursache für die Terroranschläge in New York, Paris und Brüssel an?

Stattdessen ist man fest entschlossen, nicht dieselben Verbindungen herzustellen, die die Presse so leicht herstellte, als Russland das Opfer des Terrors war. [Siehe Consortium News „Obama ignoriert russische Terroropfer“].

So wurde beispielsweise in der vierstündigen Sky News-Berichterstattung über die Anschläge vom 7. Juli 2005 in London nur kurz ein mögliches Motiv für diesen schrecklichen Anschlag auf drei U-Bahn-Züge und einen Bus erwähnt, bei dem 52 Menschen ums Leben kamen. Die Anschläge fanden jedoch nur zwei Jahre nach der Beteiligung Großbritanniens an der mörderischen Invasion im Irak statt.

Premierminister Tony Blair, einer der Architekten des Irakkriegs, verurteilte den Verlust unschuldiger Menschenleben in London und brachte die Anschläge mit einem G-8-Gipfel in Verbindung, den er am Morgen eröffnet hatte. Ein Fernsehmoderator verlas und verharmloste dann ein 10-sekündiges Bekenntnis eines selbsternannten Al-Qaida-Mitglieds in Deutschland, das besagte, dass die Irak-Invasion die Schuld trage. Es gab keine weitere Diskussion darüber.

Zu erklären, warum diese Anschläge geschehen, bedeutet nicht, terroristische Angriffe auf unschuldige Zivilisten zu billigen oder zu rechtfertigen. Es ist einfach eine Aufgabe des Journalismus, vor allem wenn das „Warum“ kein Geheimnis ist. Es wurde von Mohammad Sidique Khan, einem der vier Londoner Selbstmordattentäter, ausführlich erläutert. Obwohl er nur für einen winzigen Teil der Muslime spricht, sagte er in einer Videoaufzeichnung vor dem Anschlag:

„Eure demokratisch gewählten Regierungen verüben ständig Gräueltaten gegen mein Volk in der ganzen Welt. Und weil ihr sie unterstützt, seid ihr direkt verantwortlich, so wie ich direkt verantwortlich bin, meine muslimischen Brüder und Schwestern zu schützen und zu rächen. Solange wir uns nicht sicher fühlen, werden Sie unsere Ziele sein, und solange Sie die Bombardierung, Vergasung, Inhaftierung und Folterung meines Volkes nicht einstellen, werden wir diesen Kampf nicht beenden. Wir befinden uns im Krieg, und ich bin ein Soldat. Nun werdet auch ihr die Realität dieser Situation zu spüren bekommen.“

Der Islamische Staat veröffentlichte die folgende Begründung für die Anschläge von Paris im November letzten Jahres [2015]:

„Lasst Frankreich und alle Nationen, die seinem Weg folgen, wissen, dass sie weiterhin ganz oben auf der Zielliste des Islamischen Staates stehen werden und dass der Geruch des Todes ihre Nase nicht verlassen wird, solange sie sich an der Kreuzzugskampagne beteiligen … und sich mit ihrem Krieg gegen den Islam in Frankreich und ihren Angriffen auf Muslime in den Ländern des Kalifats mit ihren Jets brüsten.“

Behauptung, es sei eine Geisteshaltung

12. September 2001: Präsident George W. Bush, Mitte, mit Vizepräsident Dick Cheney und der Nationalen Sicherheitsberaterin Condoleezza Rice, die gemeinsam im Weißen Haus einen Brief durchgehen (U.S. National Archives)

Solche klaren Absichtserklärungen werden ignoriert und stattdessen werden wir von einem Sprecher des Außenministeriums wie Mark Toner mit Floskeln über die Bombenanschläge in Brüssel abgespeist, die besagen, dass es unmöglich ist, „in die Köpfe derjenigen einzudringen, die diese Anschläge verüben“.

Gedankenlesen ist jedoch nicht erforderlich. Der Islamische Staat hat in einer Presseerklärung ausdrücklich erklärt, warum er die Anschläge in Brüssel verübt hat: „Wir versprechen schwarze Tage für alle Kreuzfahrernationen, die sich in ihrem Krieg gegen den Islamischen Staat verbündet haben, als Antwort auf ihre Aggressionen gegen ihn.“

Doch Toner, der immer noch um eine Erklärung ringt, sagte: „Ich denke, es spiegelt eher das Bemühen wider, diejenigen, die sie als westlich oder westlich ansehen, … in Angst zu versetzen, dass sie diese Art von Angriffen durchführen können, und zu versuchen, sich zu wehren.“

Toner führte das Motiv auf einen Geisteszustand zurück: „Ich weiß nicht, ob es darum geht, ein Kalifat zu errichten, das über die territorialen Gewinne hinausgeht, die sie im Irak und in Syrien zu erzielen versucht haben, aber es ist ein weiterer Aspekt der verdrehten Ideologie von Daesh, dass sie diese Anschläge in Europa und anderswo durchführen, wenn sie können. … Ob es sich um die Hoffnungen oder die Träume oder die Bestrebungen eines bestimmten Volkes handelt, rechtfertigt niemals Gewalt.“

Nach dem 11. September sagte Präsident George W. Bush, die USA seien angegriffen worden, weil „sie unsere Freiheiten hassen“. Dies ist ein perfektes Beispiel für eine westliche Sichtweise, die den Menschen im Osten Motive zuschreibt, ohne sie für sich selbst sprechen zu lassen oder sie ernst zu nehmen, wenn sie es tun.

In seinem Brief an Amerika, in dem er seine Beweggründe für den 11. September erläutert, äußert Osama bin Laden seine Wut über die auf saudischem Boden stationierten US-Truppen. Bin Laden fragte: „Warum kämpfen wir gegen euch und widersetzen uns euch? Die Antwort ist sehr einfach: Weil ihr uns angegriffen habt und uns weiterhin angreift.“ (Heute haben die USA Dutzende von Stützpunkten in sieben Ländern der Region.)

Während einer republikanischen Präsidentschaftsdebatte im Jahr 2008 wurde Rudy Giuliani, der am 11. September 2001 Bürgermeister von New York war, wütend und forderte Ron Paul auf, seine Bemerkung zurückzunehmen, dass die USA wegen der gewaltsamen Interventionen der USA in muslimischen Ländern angegriffen wurden.

„Haben Sie jemals über die Gründe gelesen, warum sie uns angegriffen haben?“ sagte Paul. „Sie haben uns angegriffen, weil wir dort drüben gewesen sind. Wir haben den Irak zehn Jahre lang bombardiert. Ich schlage vor, dass wir den Leuten zuhören, die uns angegriffen haben, und den Gründen, warum sie es getan haben.“

„Das ist eine außergewöhnliche Aussage“, antwortete Giuliani. „Als jemand, der den Angriff vom 11. September miterlebt hat, dass wir den Angriff eingeladen haben, weil wir den Irak angegriffen haben. Ich glaube nicht, dass ich das jemals zuvor gehört habe. Und ich habe schon einige ziemlich absurde Erklärungen für den 11. September gehört.“

Auch das Publikum, das Giuliani herzlich bejubelte, hatte das noch nie gehört.

„Und ich möchte den Abgeordneten bitten, diese Bemerkung zurückzunehmen und uns zu sagen, dass er das nicht wirklich so gemeint hat“, sagte Giuliani.

„Ich glaube ganz aufrichtig, wenn die CIA über Blowback lehrt und spricht“, antwortete Paul. „Wenn wir glauben, dass wir in der Welt tun können, was wir wollen, ohne Hass zu schüren, dann haben wir ein Problem. Sie kommen nicht hierher, um uns anzugreifen, weil wir reich und frei sind. Sie greifen uns an, weil wir dort drüben sind.“

Warum also wollen westliche Beamte und Medien die Absichtserklärungen der Dschihadisten nicht für bare Münze nehmen? Warum wollen sie uns nicht wirklich sagen, warum wir angegriffen werden?

Es scheint ein Versuch zu sein, eine lange und immer intensivere Geschichte westlicher militärischer und politischer Interventionen im Nahen Osten und die dadurch ausgelösten gewalttätigen Reaktionen zu vertuschen, Reaktionen, die das Leben unschuldiger westlicher Menschen gefährden. Indirekte westliche Schuld an diesen Terroranschlägen wird routinemäßig unterdrückt, ganz zu schweigen von Beweisen für eine direkte westliche Beteiligung am Terrorismus.

Einige Regierungsvertreter und Journalisten mögen sich vormachen, dass die westliche Intervention im Nahen Osten ein Versuch ist, die Zivilbevölkerung zu schützen und die Demokratie in der Region zu verbreiten, anstatt Chaos und Tod zu bringen, um die strategischen und wirtschaftlichen Ziele des Westens zu fördern. Andere Beamte müssen es besser wissen.

1920-1950: Ein Jahrhundert der Intervention beginnt

Nur wenige kennen die meist verborgene Geschichte der doppelzüngigen und oft rücksichtslosen westlichen Aktionen im Nahen Osten. Verborgen ist sie jedoch nur für die meisten Westler. Es lohnt sich also, diese erschreckende Bilanz der Einmischung in das Leben von Millionen von Muslimen und Menschen anderen Glaubens im Detail zu betrachten, um das ganze Gewicht, das sie auf die Region ausübt, zu verstehen. Sie kann dazu beitragen, die antiwestliche Wut zu erklären, die einige Radikale dazu veranlasst, im Westen Gräueltaten zu begehen.

Der französische Diplomat Francois George-Picot, der zusammen mit dem britischen Kolonialoffizier Mark Sykes nach dem Ersten Weltkrieg Linien auf einer Nahostkarte des Osmanischen Reiches zog, schuf Staaten mit Grenzen, die denen von heute nahezu identisch sind.

Der französische Diplomat Francois George-Picot und der britische Kolonialoffizier Mark Sykes zogen nach dem Ersten Weltkrieg Linien auf einer Nahostkarte des Osmanischen Reichs und schufen Staaten mit Grenzen, die heute noch nahezu identisch sind.

Die Geschichte ist eine ununterbrochene Kette von Interventionen vom Ende des Ersten Weltkriegs bis heute. Sie begann nach dem Krieg, als Großbritannien und Frankreich die Araber um die versprochene Unabhängigkeit betrogen, weil sie ihnen beim Sieg über das Osmanische Reich geholfen hatten. Mit dem geheimen Sykes-Picot-Abkommen von 1916 wurde die Region hinter dem Rücken der Araber zwischen den europäischen Mächten aufgeteilt. London und Paris schufen aus den osmanischen Provinzen künstliche Nationen, die von den von ihnen eingesetzten Königen und Herrschern kontrolliert werden sollten, wobei sie bei Bedarf direkt eingriffen.

In den folgenden 100 Jahren haben Großbritannien und Frankreich, die nach dem Zweiten Weltkrieg von den Vereinigten Staaten abgelöst wurden, immer wieder versucht, die westliche Vorherrschaft über eine rebellische Region zu sichern.

Die neue sowjetische Regierung enthüllte die Sykes-Picot-Bedingungen im November 1917 in der Iswestija. Als der Krieg zu Ende war, rebellierten die Araber gegen die britische und französische Doppelzüngigkeit. London und Paris schlugen die Aufstände für die Unabhängigkeit rücksichtslos nieder.

Frankreich besiegte eine proklamierte syrische Regierung an einem einzigen Tag, dem 24. Juli 1920, in der Schlacht von Maysalun. Fünf Jahre später kam es zu einem zweiten syrischen Aufstand, der mit Attentaten und Sabotageakten gespickt war und dessen Niederschlagung zwei Jahre dauerte. Wenn man durch den Souk in der Altstadt von Damaskus geht und zum Wellblechdach hinaufschaut, sieht man winzige Flecken von Tageslicht durchschimmern. Das sind Einschusslöcher von französischen Kampfflugzeugen, die die Zivilbevölkerung darunter massakrierten.

Zwischen 1920 und 1922 schlug Großbritannien eine Reihe von Unabhängigkeitsrevolten im Irak nieder, zunächst mit 100 000 britischen und indischen Truppen, dann vor allem mit dem ersten Einsatz von Luftstreitkräften zur Aufstandsbekämpfung. Tausende von Arabern wurden getötet. Großbritannien unterstützte auch den von ihm eingesetzten König Abdullah bei der Niederschlagung von Aufständen in Jordanien in den Jahren 1921 und 1923.

Anschließend sah sich London mit einem arabischen Aufstand in Palästina konfrontiert, der von 1936 bis 1939 andauerte und brutal niedergeschlagen wurde, wobei etwa 4.000 Araber getötet wurden. Im darauf folgenden Jahrzehnt vertrieben israelische Terroristen die Briten 1947 aus Palästina – einer der seltenen Fälle, in denen Terroristen ihre politischen Ziele erreichten.

Deutschland und Italien, die sich erst spät für das Empire entschieden, waren die nächsten, die zu Beginn des Zweiten Weltkriegs in Nordafrika und im Nahen Osten einfielen. Sie wurden von den britischen kaiserlichen Streitkräften (größtenteils aus Indien) mit Hilfe der USA vertrieben. Großbritannien überfiel und besiegte den nominell unabhängigen Irak, der sich auf die Seite der Achsenmächte geschlagen hatte. Zusammen mit der Sowjetunion überfiel und besetzte Großbritannien auch den Iran.

Nach dem Krieg übernahmen die USA die regionale Vorherrschaft unter dem Vorwand, den sowjetischen Einfluss in der Region abzuwehren. Nur drei Jahre nach der Unabhängigkeit Syriens von Frankreich inszenierte die zwei Jahre alte Central Intelligence Agency 1949 einen syrischen Staatsstreich gegen eine demokratische, säkulare Regierung. Und warum? Weil sie sich geweigert hatte, einen saudischen Pipelineplan zu genehmigen, den die USA befürworteten. Washington setzte Husni al-Za’im, einen Militärdiktator, ein, der den Plan genehmigte.

1950s: Syrien damals und heute

Vor der großen Invasion und den Luftkriegen im Irak und in Libyen in den letzten 15 Jahren waren die 1950er Jahre die Zeit, in der sich die USA am häufigsten und meist verdeckt im Nahen Osten engagierten. Der erste Coup der Central Intelligence Agency fand im März 1949 in Syrien statt. Die Eisenhower-Regierung wollte damals sowohl den sowjetischen Einfluss als auch den arabischen Nationalismus eindämmen, der das Streben nach einer unabhängigen arabischen Nation wieder aufleben ließ. Nach einer Reihe von Putschen und Gegenputschen kehrte Syrien 1955 zur Demokratie zurück und lehnte sich an die Sowjets an.

Präsident Dwight Eisenhower

Präsident Dwight Eisenhower

Ein Putschversuch der Eisenhower-Regierung 1957 in Syrien, bei dem Jordanien und der Irak unter einem Vorwand in das Land einmarschieren sollten, ging schrecklich schief und löste eine Krise aus, die sich der Kontrolle Washingtons entzog und die USA und die Sowjets an den Rand eines Krieges brachte.

Die Türkei stellte 50.000 Soldaten an die syrische Grenze und drohte mit einer Invasion. Der sowjetische Ministerpräsident Nikita Chruschtschow drohte der Türkei mit einem impliziten Atomangriff, und die USA konnten Ankara zum Rückzug bewegen. Dies klingt unheimlich vertraut mit dem, was im März 2015 geschah, als die Türkei erneut mit einer Invasion in Syrien drohte und die USA auf die Bremse traten. Der Hauptunterschied ist, dass Saudi-Arabien 1957 gegen die Invasion in Syrien war, während es letzten Monat [März 2016] bereit war, sich ihr anzuschließen. [Siehe Consortium News „Riskieren wir einen Atomkrieg für Al-Qaida?“]

In den 1950er Jahren begannen die USA auch, sich mit dem islamischen religiösen Extremismus zu verbünden, um dem sowjetischen Einfluss entgegenzuwirken und den säkularen arabischen Nationalismus einzudämmen. „Wir sollten alles tun, um den Aspekt des ‚heiligen Krieges‘ zu betonen“, sagte Präsident Eisenhower zu seinem Außenminister John Foster Dulles. Nach dem Kalten Krieg wurden religiöse Extremisten, von denen einige immer noch mit dem Westen verbunden waren, selbst zum Vorwand für die Intervention der USA. So unterstützten die USA in den 1980er Jahren die Mudschaheddin in Afghanistan, von denen sich einige in die Al-Qaida verwandelten, und in jüngerer Zeit dschihadistische Gruppen in Syrien, die erneut versuchten, die syrische Regierung zu stürzen.

Trotz der regionalen Vormachtstellung der USA in den 1950er Jahren waren Großbritannien und Frankreich noch nicht am Ende. Im Jahr 1953 ersetzte ein MI6-CIA-Putsch im Iran eine Demokratie durch eine wiederhergestellte Monarchie, als Mohammed Mossadegh, der gewählte Premierminister, gestürzt wurde, nachdem er versucht hatte, das von Großbritannien kontrollierte iranische Öl zu verstaatlichen. Großbritannien hatte 1908 im Iran Öl entdeckt und damit das Interesse an der Region geweckt.

Drei Jahre später taten sich Großbritannien und Frankreich mit Israel zusammen und griffen 1956 Ägypten an, als Präsident Gamal Abdel Nasser, der den gestürzten, von Großbritannien unterstützten König Farouk abgelöst hatte, den Suezkanal verstaatlichen wollte. Die USA verhinderten auch diese Operation und verweigerten Großbritannien Öllieferungen und den Zugang zum Internationalen Währungsfonds, falls die Briten nicht nachgeben würden.

Suez bedeutete die endgültige Verlagerung der Außenmacht im Nahen Osten von Großbritannien auf die USA. Aber Washington konnte (oder wollte) Großbritannien nicht davon abhalten, Nasser, der die arabische Nationalbewegung ausgelöst hatte, zu ermorden, und scheiterte.

1958 landeten die USA 14.000 Marinesoldaten im Libanon, um Präsident Camille Chamoun zu stützen, nachdem ein Bürgerkrieg gegen Chamouns Absicht, die Verfassung zu ändern und sich zur Wiederwahl zu stellen, ausgebrochen war. Die Rebellion wurde von der Vereinigten Arabischen Republik, der 1958-61 zwischen Ägypten und Syrien bestehenden Union, in geringem Maße unterstützt. Es war der erste Einmarsch der USA in ein arabisches Land, mit Ausnahme der Intervention der USA im Zweiten Weltkrieg in Nordafrika.

1960 bis 2003: Interventionen nach der Kolonialzeit

Der algerische Aufstand von 1954 bis 1962 gegen den französischen Kolonialismus, den Paris brutal zu unterdrücken versuchte, beinhaltete auch algerische Terrorakte. Mit der gleichen Ahnungslosigkeit, die der Sprecher des Außenministeriums, Toner, an den Tag legte, brachte ein verärgerter französischer Offizier in dem Film Die Schlacht von Algier die französische Haltung gegenüber dem Aufstand zum Ausdruck, als er ausrief: „Was wollt ihr eigentlich?“

Von den 1960er bis zu den 1980er Jahren beschränkte sich die Intervention der USA in der Region meist auf die militärische Unterstützung Israels in den arabisch-israelischen Kriegen von 1967 und 1973. Aus arabischer Sicht bedeutete dies ein großes Engagement der USA zum Schutz des israelischen Kolonialismus.

Die Sowjetunion griff auch direkt in den Zermürbungskrieg zwischen Ägypten und Israel 1967-70 ein, als Nasser nach Moskau reiste, um zu erklären, dass er zurücktreten und einen pro-westlichen Führer an die Macht bringen würde, wenn die Russen ihm nicht zu Hilfe kämen. Bei der Unterstützung Nassers verloren die Sowjets 58 Männer.

Während des gesamten Kalten Krieges engagierten sich die Sowjets in der Region in unterschiedlichem Ausmaß und zu unterschiedlichen Zeiten und unterstützten die Palästinenser, Nassers Ägypten, Syrien, Saddams Irak und Muammar Gaddafis Libyen – alles Länder und Führer, die einen vom Westen unabhängigen Kurs verfolgten.

Während des Konflikts zwischen Jordanien und den palästinensischen Guerillas im Schwarzen September 1970 hielten die USA Marineinfanteristen bereit, um sich in Haifa einzuschiffen und den Flughafen von Amman zu sichern, als Jordanien eine syrische Invasion zur Unterstützung der Palästinenser abwehrte.

In den 1980er Jahren unterstützten die USA Saddam Hussein in seinem brutalen, achtjährigen Krieg gegen den Iran und versorgten ihn mit Waffen, Geheimdienstinformationen und chemischen Waffen, die er ohne Zögern gegen Iraner und Kurden einsetzte. Präsident Ronald Reagan bombardierte 1986 auch Libyen, nachdem er das Land ohne schlüssige Beweise eines Bombenanschlags in Berlin beschuldigt hatte, bei dem zehn Tage zuvor ein US-Soldat getötet worden war.

Im Golfkrieg von 1991 kehrten die USA noch direkter in die Region zurück, indem sie kapitulierende irakische Truppen mit Bulldozern lebendig begruben, Tausende von Soldaten beim Rückzug auf dem Highway of Death in den Rücken schossen und zu Aufständen im schiitischen Süden und kurdischen Norden aufriefen, um sie dann Saddams Rache zu überlassen.

18. April 1991: Demolierte Fahrzeuge säumen den Highway 80, auch bekannt als „Highway of Death“, die Route, die die fliehenden irakischen Truppen beim Rückzug aus Kuwait während der Operation Wüstensturm nahmen. (Joe Coleman, Air Force Magazine, Wikimedia Commons)

Der Irak erholte sich nie ganz von der Verwüstung und wurde 12 Jahre lang von den Sanktionen der Vereinten Nationen und der USA unterdrückt, die, wie die damalige UN-Botschafterin Madeleine Albright zugab, zum Tod von einer halben Million irakischer Kinder beitrugen. Aber sie sagte, das sei es „wert“.

Die Sanktionen gegen den Irak endeten erst nach der groß angelegten Invasion des souveränen arabischen Landes durch die USA und Großbritannien im Jahr 2003, die mit falschen Behauptungen über das Verstecken von Massenvernichtungswaffen im Irak, die an Al-Qaida weitergegeben werden könnten, begründet wurde. Die Invasion kostete Hunderttausende von Menschen das Leben und hinterließ den Irak in Trümmern. Die Invasion löste auch einen Bürgerkrieg aus und führte zur Entstehung der Terrorgruppe Islamischer Staat im Irak, die sich später mit Terroristen in Syrien zur ISIS zusammenschloss.

Während dieses Jahrhunderts der Intervention verwalteten Großbritannien, Frankreich und die USA die Region durch starke Bündnisse mit Diktatoren oder Monarchen, die sich nicht um demokratische Rechte scherten. Aber wenn diese Autokraten entbehrlich wurden, wie es bei Saddam Hussein der Fall war, wurden sie entsorgt.

Die bisher größte Invasion

Auch wenn die meisten Amerikaner sich dieser langen Geschichte der Demütigung von Muslimen, Christen und anderen religiösen Minderheiten in der Region – und des daraus resultierenden Hasses auf den Westen – nicht bewusst sind, können sie die Invasion im Irak nicht ignorieren, die größte Invasion des Westens in der Region mit Ausnahme des Zweiten Weltkriegs. Auch die Intervention in Libyen im Jahr 2011 und das daraus resultierende Chaos sind der Öffentlichkeit nicht verborgen geblieben. Und doch wird kein Zusammenhang zwischen diesen Katastrophen und Terroranschlägen auf den Westen hergestellt.

Die säkularen Machthaber im Irak, in Libyen und in Syrien wurden ins Visier genommen, weil sie es wagten, unabhängig von der westlichen Hegemonie zu sein – nicht wegen ihrer schrecklichen Menschenrechtsbilanz. Der Beweis dafür ist, dass die Menschenrechtslage in Saudi-Arabien und Israel ebenfalls erschreckend ist, aber die USA stehen immer noch standhaft zu diesen „Verbündeten“.

Während des so genannten Arabischen Frühlings, als die Bahrainis in diesem Inselkönigreich Demokratie forderten, schauten die USA meist weg, als sie von einer kombinierten Streitmacht aus der Monarchie des Landes und saudischen Truppen niedergeschlagen wurden. Auch am ägyptischen Machthaber Hosni Mubarak hielt Washington bis zum bitteren Ende fest.

Unter dem Vorwand, die libysche Bevölkerung zu schützen, führten die USA und die NATO jedoch einen blutigen „Regimewechsel“ in Libyen durch, der zu Anarchie, einem weiteren gescheiterten Staat und der Schaffung einer weiteren ISIS-Enklave führte. In den letzten fünf Jahren haben der Westen und seine Verbündeten am Golf den Bürgerkrieg in Syrien angeheizt und damit zu einer weiteren humanitären Katastrophe beigetragen.

Die ehemalige Außenministerin Hillary Clinton.

Ehemalige Außenministerin Hillary Clinton.

Das Motiv des Westens für all diese Einmischungen wird oft mit dem Öl in Verbindung gebracht. Aber auch Gehorsam ist ein wichtiger Faktor. Hans Morgenthau schrieb in Politik unter Nationen (1968), dass der Expansionsdrang von Imperien „nicht befriedigt werden kann, solange es irgendwo ein mögliches Objekt der Beherrschung gibt – eine politisch organisierte Gruppe von Menschen, die durch ihre Unabhängigkeit die Machtgelüste des Eroberers herausfordert.“

Tariq Ali schreibt in seinem 2003 erschienenen Buch Bush in Babylon über Gnaeus Julius Agricola, den römischen General, der für einen Großteil der Eroberung Britanniens im ersten Jahrhundert verantwortlich war: „Bei einem seiner Besuche in den Außenbezirken [Britanniens] blickte Agricola in Richtung Irland und fragte einen Kollegen, warum es unbesetzt geblieben sei. Weil es, so die Antwort, aus unkultivierbarem Moorland bestehe und von sehr primitiven Stämmen bewohnt werde. Was hätte es dem großen Reich schon zu bieten? Der unglückliche Mann wurde streng ermahnt. Wirtschaftlicher Nutzen ist nicht alles. Viel wichtiger ist das Beispiel, das ein unbesetztes Land gibt. Es mag rückständig sein, aber es ist immer noch frei.“

Verdeckte Motive

Diese lange Geschichte westlicher Manipulation, Täuschung und Brutalität im Nahen Osten ist den Amerikanern kaum bekannt, weil die US-Medien sie fast nie heranziehen, um die Haltung der Araber und Iraner gegenüber dem Westen zu erklären.

Muslime erinnern sich jedoch an diese Geschichte. Ich kenne Araber, die immer noch wütend sind über die Sykes-Picot-Hinterhältigkeit, ganz zu schweigen von den jüngsten Plünderungen. Fanatiker wie der Islamische Staat sind immer noch wütend über die Kreuzzüge, eine viel frühere Runde westlicher Intervention. In gewisser Weise ist es überraschend und begrüßenswert, dass sich nur ein winziger Teil der Muslime dem Terrorismus zugewandt hat.

Der Milliardär und republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump.

Trump: „Was zum Teufel ist hier los?

Dennoch wollen Islamophobe wie Donald Trump alle Muslime aus den USA fernhalten, bis er herausgefunden hat, „was zum Teufel hier los ist“. Er sagt, Muslime hätten einen „tiefen Hass“ auf Amerikaner. Aber er wird es nicht herausfinden, weil er die Hauptursache für diesen Hass ignoriert – das vergangene Jahrhundert der Intervention, gekrönt von den jüngsten westlichen Gräueltaten im Irak und in Libyen.

Lässt man die politischen und historischen Motive außer Acht, sind Terroristen nichts weiter als Verrückte, die von einem irrationalen Hass auf einen wohlwollenden Westen angetrieben werden, der ihnen angeblich nur helfen will. Sie hassen uns einfach, weil wir westlich sind, so Leute wie Toner, und nicht, weil wir ihnen etwas angetan haben.

Israel und seine westlichen Förderer verdrängen ebenfalls die Geschichte der ethnischen Säuberung und der stückweisen Eroberung Palästinas durch Israel, damit sie Palästinenser, die sich dem Terrorismus zuwenden, als nur durch Hass auf Juden motiviert abtun können, weil sie Juden sind.

Ich habe mehrere Israelis gefragt, warum Palästinenser dazu neigen, sie zu hassen. Je gebildeter der Israeli war, desto wahrscheinlicher war die Antwort, dass es an der Geschichte lag, wie Israel gegründet wurde und wie es weiterhin regiert. Je weniger gebildet mein Gesprächspartner war, desto eher hörte ich, dass sie uns einfach hassen, weil wir Juden sind.

Es gibt keine Entschuldigung für den Terrorismus. Aber es gibt einen praktischen Weg, ihn einzudämmen: Beenden Sie die derzeitigen Interventionen und Besetzungen und planen Sie keine weiteren.

Die Psychologie des Terrors

Natürlich ist die Wut über die Ausbeutung muslimischer Länder durch den Westen nicht die einzige Motivation für Terrorismus. Es gibt emotionale und gruppenbezogene Zwänge, die manche dazu bringen, sich Bomben umzuschnallen und unschuldige Menschen in die Luft zu jagen. Glücklicherweise braucht es eine sehr ungewöhnliche Art von Individuum, um auf diese hässliche Geschichte mit hässlichen Terrorakten zu reagieren.

Auch Geld spielt eine Rolle. Wir haben eine Welle von Überläufern erlebt, da ISIS kürzlich die Gehälter der Kämpfer um die Hälfte gekürzt hat. Ein weiteres Motiv ist die Wut auf die vom Westen eingesetzten und gestützten lokalen Machthaber, die ihr Volk im Namen des Westens unterdrücken. Extremistische Prediger, insbesondere saudische Wahhabiten, tragen ebenfalls eine Mitschuld, da sie zum Terrorismus, meist gegen Schiiten, anstiften.

Präsident Obama und König Salman Arabia stehen während der US-Nationalhymne stramm, während die First Lady mit anderen Beamten im Hintergrund steht, am 27. Januar 2015, zu Beginn von Obamas Staatsbesuch in Saudi-Arabien. (Offizielles Foto des Weißen Hauses von Pete Souza). (Offizielles Foto des Weißen Hauses von Pete Souza)

Obama und König Salman, 27. Januar 2015, bei Obamas Staatsbesuch in Saudi-Arabien. (Offizielles Foto des Weißen Hauses von Pete Souza).

Es ist eine wenig beneidenswerte Aufgabe, zu ergründen, warum sich jemand dem Terrorismus zuwendet. Die offizielle westliche Sichtweise ist, dass islamistische Extremisten lediglich die Moderne und den Säkularismus hassen. Das mag ihr Motiv sein, wenn sie ihre eigenen Gesellschaften rückwärtsgewandt umgestalten wollen, indem sie den westlichen Einfluss beseitigen. Aber das ist nicht das, was sie sagen, wenn sie die Verantwortung für Anschläge im Westen übernehmen.

Ihre Worte zu ignorieren und ihre gewalttätige Reaktion auf die lange und andauernde Geschichte westlicher Interventionen abzutun, mag Amerikaner und Europäer vor ihrer Mitverantwortung für diese Gräueltaten schützen. Aber es bietet auch Deckung für die fortgesetzten Interventionen, die wiederum mit Sicherheit mehr Terrorismus hervorbringen werden.

Anstatt das Problem objektiv – und selbstkritisch – zu betrachten, tarnt der Westen seine eigene Gewalt auf lächerliche Weise als Bemühen um die Verbreitung der Demokratie (die nie zustande zu kommen scheint) oder den Schutz der Zivilbevölkerung (die stattdessen gefährdet ist). Einen Zusammenhang zwischen der schmutzigen Geschichte und dem antiwestlichen Terrorismus zuzugeben, hieße, die Schuld und den Preis zuzugeben, den der Westen für seine Vorherrschaft zahlt.

Noch schlimmer ist, dass die Terroristen einfach als Verrückte ohne Grund wahrgenommen werden, so dass die Reaktion auf den Terrorismus zur Rechtfertigung für weitere militärische Maßnahmen wird. Genau das hat die Bush-Regierung nach dem 11. September getan, als sie fälschlicherweise versuchte, die Anschläge mit der irakischen Regierung in Verbindung zu bringen.

Wird hingegen der Terrorismus mit der westlichen Intervention in Verbindung gebracht, könnte dies eine ernsthafte Selbstprüfung des Verhaltens des Westens in der Region auslösen und zu einem möglichen Rückzug oder sogar zu einem Ende dieser externen Dominanz führen. Doch dazu sind die politischen Entscheidungsträger in Washington, London und Paris – und ihre unterwürfigen Medien – offensichtlich nicht bereit.

Dieser Artikel wurde zuerst in Consortium News am 9. April 2016 veröffentlicht.

[Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie in Consortium News „Why Many Muslims Hate the West“ und „Muslim Memories of Western Imperialism“.]

Joe Lauria ist Chefredakteur von Consortium News und ehemaliger UN-Korrespondent für das Wall Street Journal, den Boston Globe und zahlreiche andere Zeitungen, darunter die Montreal Gazette, die London Daily Mail und The Star of Johannesburg. Er war ein investigativer Reporter für die Sunday Times of London, ein Finanzreporter für Bloomberg News und begann seine berufliche Tätigkeit als 19-jähriger Stringer für die New York Times. Er ist Autor von zwei Büchern, A Political Odyssey, mit Sen. Mike Gravel, Vorwort von Daniel Ellsberg; und How I Lost By Hillary Clinton, Vorwort von Julian Assange. Sie können ihn unter joelauria@consortiumnews.com erreichen und ihm auf Twitter folgen @unjoe

