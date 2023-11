„From The River To The Sea“ Is Genocide, But Actual Genocide Is Not Genocide Elon Musk has announced that common pro-Palestine phrases like „from the river to the sea“ and „decolonization“ are now banned on Twitter and will result in suspension, falsely claiming that they…

„From The River To The Sea“ ist Völkermord, aber tatsächlicher Völkermord ist kein Völkermord

Von Caitlin Johnstone

21. November 2023

Notizen vom Rand der narrativen Matrix

Elon Musk hat angekündigt, dass gebräuchliche pro-palästinensische Ausdrücke wie „vom Fluss zum Meer“ und „Dekolonisierung“ nun auf Twitter verboten sind und zu einer Suspendierung führen werden, da sie fälschlicherweise behauptet werden, dass sie „notwendigerweise Völkermord implizieren“. Dieser Schritt ist wahrscheinlich ein Versuch, wichtige Werbekunden zu besänftigen, die sich als Reaktion auf einen Tweet von Musk selbst über jüdische Gemeinden, die den Hass gegen Weiße schüren, von der Plattform zurückgezogen haben.

Sollte dieser Schritt tatsächlich vollzogen werden, wäre dies wohl die größte Eskalation der Online-Zensur aller Zeiten, weil damit normale politische Äußerungen aus völlig falschen Gründen verboten würden. „Wie die Washington Post einige Tage vor Musks Ankündigung erklärte, ist „vom Fluss bis zum Meer“ eine Phrase, die seit den 1960er Jahren verwendet wird und nicht zum Völkermord, sondern zu Freiheit und Demokratie aufruft.

Die Palästinenser sind im Apartheidstaat Israel eindeutig nicht frei. Zu sagen, man wolle, dass sie in der gesamten Region frei sind, ist ganz klar kein Aufruf zum Völkermord.

Niemand glaubt wirklich, dass „vom Fluss bis zum Meer“ ein Aufruf zum Völkermord ist, sie geben nur vor, es zu glauben, um eine politische Agenda voranzutreiben, genauso wie sie eine Zeit lang vorgaben, Jeremy Corbyn sei ein heimlicher Nazi, um eine politische Agenda voranzutreiben. In Wirklichkeit lügen sie einfach.

In der Zwischenzeit erlaubt Musk die Nutzung der Plattform durch israelische Beamte, die auf der Plattform routinemäßig explizit völkermörderische Ideologien äußern und dann tatsächlich das tun, wozu sie aufrufen.

Das ist richtig, Kinder: Tatsächlicher Völkermord ist kein Völkermord – der wahre Völkermord ist es, Worte zu sagen, bei denen sich Amy Schumer unwohl fühlt.

Die Behauptung, Israel sei kein Apartheidstaat, ist keine Position, die man ernst nehmen muss. Es ist verrückt, wie die Apologeten Israels die Öffentlichkeit davon überzeugt haben, dass diese Frage immer noch zur Debatte steht, obwohl alle maßgeblichen Institutionen sie als beschlossene Sache betrachten.

Die letzten sechs Wochen haben die Idee, dass Israel gut in der Propaganda ist, gründlich diskreditiert. Das US-Imperium ist gut in Propaganda und seine Medien sind pro-israelisch, aber Israel selbst ist schrecklich in Propaganda.

Das mag zum großen Teil daran liegen, dass gute Propaganda ein gewisses Maß an Kreativität und Kunstfertigkeit erfordert, und je spießiger und rechtsautoritärer man ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man kreativ und künstlerisch ist. Es ist schwer vorstellbar, dass die rechtsextremen Faschisten, die der Macht in Israel am nächsten stehen, die Fähigkeit haben, zu den menschlichsten Teilen ihrer selbst Zugang zu finden, um mit den Menschen in Kontakt zu treten und sie von Dingen zu überzeugen, wie es ein westlicher liberaler Propagandist kann.

Israel wird die Häuser der palästinensischen Bevölkerung in Schutt und Asche legen und sie mit einem unerbittlichen militärischen Angriff in Scharen zwangsumsiedeln, Ihnen in die Augen sehen und Ihnen sagen, dass diese Menschen nun „aus humanitären Gründen“ ins Ausland umgesiedelt werden müssen, und dies „freiwillig“ nennen.

Wenn Sie es ekelhaft finden, dass Israel Tausende von Kindern ermordet, dann halten Sie inne und denken Sie darüber nach, dass es auch Waffenhersteller gibt, die daraus einen immensen Profit ziehen.

Die Liberalen feierten, als Biden gewann, und dann drängte er die Ukraine in einen nicht zu gewinnenden Krieg und unterstützte einen regelrechten Völkermord. Jeder Teil der imperialen Machtstruktur der USA ist unrettbar böse.

Wir sprechen nicht genug über den offensichtlichen Widerspruch zwischen der Vorstellung, dass sich die Hamas in unterirdischen Bunkern versteckt, und der Vorstellung, dass Israel alle Gebäude in Gaza zerstört hat, weil sich die Hamas in diesen Gebäuden versteckt.

Israel-Apologeten behaupten, jeder, der Israel kritisiert, sei ein Antisemit. Wenn man sie nach Beweisen dafür fragt, dass der Beschuldigte ein Antisemit ist, verweisen sie auf ihre Kritik an Israel als Beweis. Das nennt man Zirkelschluss, und es ist ein logischer Fehlschluss.

Dieser Trugschluss tritt auch bei der Analyse von großen Zusammenhängen auf. Narrative Management-Operationen wie die Anti-Defamation League versuchen, die Kritik an den israelischen Gräueltaten im Gazastreifen abzulenken, indem sie auf einen enormen Anstieg antisemitischer Vorfälle seit dem 7. Oktober hinweisen. Wenn man sich jedoch die tatsächlichen Daten ansieht, die sie für diese Behauptung verwenden, dann führen sie Dinge wie Pro-Palästina-Demonstrationen als Vorfälle von Antisemitismus an (einschließlich Pro-Palästina-Demonstrationen jüdischer Gruppen). Man sagt uns, dass wir vorsichtig sein sollen, wenn wir Israel kritisieren, weil der Antisemitismus zunimmt, und als Beweis dafür, dass der Antisemitismus zunimmt, führt man die Kritik an Israel an. Das ist ein Zirkelschluss.

Der Hass auf Juden ist in der westlichen Gesellschaft durchaus vorhanden, aber er ist viel weniger ausgeprägt als der Rassismus gegenüber Einwanderern und Farbigen. Der durchschnittliche Westler vertritt in der Regel keinen Hass auf jüdische Menschen, es sei denn, er taucht in ziemlich obskure und verquere Kaninchenlöcher ab, in denen er von den Protokollen der Weisen von Zion und der Leugnung des Holocausts und solchem Unsinn schwafelt. Jüdische Menschen werden in der westlichen Gesellschaft im Vergleich zu anderen Minderheiten einfach nicht so sehr ausgegrenzt. Wenn also ein Israel-Apologet westliche Kritik an israelischen Gräueltaten als aus Judenhass entstanden abtun will, muss er zwangsläufig zu einer falschen Argumentation greifen.

