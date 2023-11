Explained: The Palestinian children detained by Israel A deal is expected to see the release of 300 Palestinian prisoners, mostly women and children, in exchange for Israeli hostages

Palästinensische Kinder reagieren nach einem israelischen Angriff auf ein Haus in Khan Younis am 18. November 2023 inmitten der andauernden israelischen Bombenkampagne und Bodeninvasion in Gaza (Reuters)

Es wird erwartet, dass 300 palästinensische Gefangene, vor allem Frauen und Kinder, im Austausch gegen israelische Geiseln freigelassen werden

Israelisch-palästinensischer Krieg: Wie viele palästinensische Kinderhäftlinge könnten bei einem bevorstehenden Tausch freigelassen werden?

Von Katherine Hearst

21. November 2023

Nach wochenlangen israelischen Angriffen auf den Gazastreifen, bei denen mindestens 13.000 Palästinenser ums Leben gekommen sind, könnte es zu einem Austausch von israelischen Geiseln gegen palästinensische Gefangene und zu einem vorübergehenden Waffenstillstand kommen, so Hamas-Führer Ismail Haniyeh.

Das von Katar vermittelte Abkommen sieht die Freilassung von 300 palästinensischen Gefangenen vor, darunter auch Frauen und Kinder.

Die UN-Sonderberichterstatterin Francesca Albanese hat den Schutz von Kindern in israelischer Haft gefordert. In einem Bericht an die Generalversammlung der Vereinten Nationen erklärte sie, dass sich die Not palästinensischer Kinder, die unter der israelischen Besatzung verfolgt, verstümmelt und zu Waisen gemacht wurden, infolge der anhaltenden israelischen Aggression im Gazastreifen und im besetzten Westjordanland vervielfacht hat.

Während die Entführung von Minderjährigen durch die Hamas am 7. Oktober während eines Angriffs, bei dem 1.200 Israelis getötet wurden, in den Medienberichten und bei den laufenden Bemühungen um die Freilassung von 200 Geiseln im Gazastreifen hervorgehoben wurde, wurde über die Situation der von Israel festgehaltenen palästinensischen Minderjährigen zu wenig berichtet.

Middle East Eye wirft einen Blick auf einige der Statistiken über die Inhaftierung von palästinensischen Kindern:



Hunderte inhaftiert

Nach Angaben des israelischen Gefängnisdienstes (IPS) befanden sich im September 2023 146 palästinensische Minderjährige aus „Sicherheitsgründen“ in Gewahrsam.

Die israelische Menschenrechtsorganisation B’tselem hat jedoch darauf hingewiesen, dass in den seit Oktober 2020 veröffentlichten IPS-Zahlen die willkürlich in Militäreinrichtungen Inhaftierten nicht enthalten sind.

Defence for Children International-Palestine (DCIP) schätzt, dass jedes Jahr durchschnittlich 500-700 Kinder von den israelischen Besatzungstruppen inhaftiert werden.

Seit dem Jahr 2000 wurden rund 13.000 Kinder willkürlich festgenommen, verhört, vor Militärgerichte gestellt und inhaftiert, und Tausende wurden bereits vor diesem Zeitpunkt, auch während der ersten Intifada, inhaftiert.

Weitverbreiteter Missbrauch

Ein Bericht des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen (Unicef) aus dem Jahr 2013 kam zu dem Schluss, dass die Misshandlung palästinensischer Kinder in israelischer Militärhaft „weit verbreitet, systematisch und während des gesamten Prozesses institutionalisiert“ ist.

Eine im Juli veröffentlichte Studie von Save the Children ergab, dass palästinensische Minderjährige in israelischer Haft körperlichen, emotionalen und sexuellen Misshandlungen ausgesetzt sind.

Etwa 86 Prozent gaben an, geschlagen worden zu sein, 69 Prozent wurden einer Leibesvisitation unterzogen und fast die Hälfte von ihnen wurde bei der Festnahme verletzt, einige von ihnen erlitten Schussverletzungen und Knochenbrüche.

Nach Untersuchungen von DCIP, die auf den Aussagen von 766 Kindern beruhen, die zwischen dem 1. Januar 2016 und dem 31. Dezember 2022 von der israelischen Armee festgenommen wurden, wurden 59 Prozent von ihnen nachts verhaftet. 97 Prozent berichteten, dass ihnen die Hände gefesselt und 86 Prozent die Augen verbunden waren.

Die Kinder berichteten, dass sie an unbekannten Orten verhört wurden, ohne dass ein Elternteil oder ein Anwalt anwesend war, und dass ihnen häufig Nahrung und Wasser vorenthalten wurden.

Sie gaben oft Geständnisse ab, während sie verbalen Beschimpfungen, Drohungen sowie physischer und psychischer Gewalt ausgesetzt waren.

Militärische Gerichtsverfahren

Israel ist das einzige Land, das Minderjährige systematisch vor Militärgerichte stellt, die häufig durch Zwang erzwungene Geständnisse akzeptieren.

Schätzungsweise 500-700 Kinder, manche erst 12 Jahre alt, werden jedes Jahr vor Militärgerichte gestellt, wobei die häufigste Anklage das Werfen von Steinen ist, das mit einer 20-jährigen Haftstrafe geahndet wird.

DCIP dokumentierte auch die weit verbreitete „routinemäßige“ Inhaftierung von Kindern in Einzelhaft.

1991 ratifizierte Israel das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes (CRC), das besagt, dass Kinder nur als letztes Mittel inhaftiert werden sollten.

Durch eine Reihe von Gesetzesänderungen wurden jedoch Schlupflöcher geschaffen, die es den israelischen Behörden ermöglichen, Kinder zu verurteilen.

Im August 2016 änderte Israel ein Gesetz, das besagt, dass Kinder unter 14 Jahren nicht strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden können, um Ahmed Manasra, der zum Zeitpunkt seiner Verhaftung 13 Jahre alt war, wegen versuchten Mordes anzuklagen.

Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …