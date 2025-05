https://www.palestinechronicle.com/talks-without-preconditions-everything-we-know-about-israel-hamas-talks-in-doha/



Gespräche ohne Vorbedingungen: Alles, was wir über die Gespräche zwischen Israel und der Hamas in Doha wissen

18. Mai 2025 Nachrichten

Neue Details über die Positionen der Hamas, Israels und der Vereinigten Staaten zu den laufenden Waffenstillstandsgesprächen in Doha sind bekannt geworden. (Design: Palestina Chronicle)

TeilenTweetPinE-Mail

Von Palestina Chronicle Staff

Die Hamas besteht auf einem vollständigen Waffenstillstand und Wiederaufbau, während Israel auf die Freilassung von Gefangenen ohne Zugeständnisse drängt.

Das israelische Sicherheitskabinett bereitet sich auf eine laut offiziellen Angaben kritische 24-Stunden-Phase in den laufenden Verhandlungen mit der palästinensischen Widerstandsbewegung Hamas vor.

Laut der israelischen Zeitung Yedioth Ahronoth stehen beide Seiten unter wachsendem internationalem Druck, eine Einigung zu erzielen, wobei eine Entscheidung Israels bis Sonntagabend erwartet wird.

Israelische Beamte haben Berichten zufolge Offenheit für geringfügige Änderungen des von Gesandtem Steve Witkoff vorgelegten US-Vorschlags signalisiert, jedoch jegliche größere Änderungen abgelehnt.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu soll auf die Freilassung aller in Gaza festgehaltenen israelischen Gefangenen drängen, ohne einer Waffenruhe zuzustimmen.

Ein hochrangiger israelischer Beamter, der von Yedioth Ahronoth zitiert wurde, bezeichnete die aktuelle Phase der Gespräche als ernst und warnte, dass Israel vor der Wahl „zwischen einer Einigung und Krieg“ stehe.

Unterdessen berichtete die israelische Zeitung Walla unter Berufung auf einen mit den Gesprächen vertrauten US-Beamten, dass in Doha Fortschritte bei einem möglichen Gefangenenaustausch und Waffenstillstand erzielt worden seien, obwohl es noch Tage dauern könne, bis feststehe, ob eine Einigung möglich sei.

Die Hamas habe zugestimmt, dass beide Seiten ihre Positionen ohne Vorbedingungen darlegen können.

Quellen berichteten Al-Jazeera jedoch, dass die israelische Delegation in Doha nicht befugt sei, eine Einigung zu erzielen.

Das israelische Netzwerk Kan berichtete seinerseits, dass beide Seiten sich zu bedingungslosen Verhandlungen bereit erklärt hätten, während die US-amerikanische Nachrichtenwebsite Axios berichtete, dass die israelische Delegation Netanjahu empfohlen habe, die Gespräche fortzusetzen, was darauf hindeute, dass eine Einigung weiterhin möglich sei.

Netanjahu berät sich Berichten zufolge auch mit dem israelischen Verteidigungsminister Yisrael Katz über die laufenden Verhandlungen und die Möglichkeit einer Ausweitung der Militäroperationen im Gazastreifen.

Am Samstag hielten Familienangehörige von in Gaza inhaftierten israelischen Gefangenen eine Pressekonferenz ab, auf der sie die Regierung aufforderten, den Krieg zu beenden und die Freilassung ihrer Kinder zu sichern. Sie warfen Netanjahu vor, den Krieg aus politischen Gründen zu verlängern, und warnten, dass die Fortsetzung der Kämpfe die übrigen Gefangenen das Leben kosten könnte.

Tausende demonstrierten auch in Tel Aviv und forderten eine Einigung und ein Ende des Krieges. In Rehovot wurden regierungsfeindliche Demonstranten von Anhängern Netanjahus angegriffen, woraufhin Oppositionspolitiker die Regierung für die wachsenden gesellschaftlichen Spannungen verantwortlich machten.

Der ehemalige Ministerpräsident Ehud Barak bezeichnete die Regierung Netanjahu bei einer Kundgebung in Tel Aviv als „inkompetent“ und forderte die Israelis auf, sich durch zivilen Ungehorsam für ihren Sturz einzusetzen.

Beteiligung der USA

US-Außenminister Marco Rubio erklärte gegenüber CBS News, er sei weiterhin hoffnungsvoll, dass ein Durchbruch möglich sei. Er sagte, er habe kürzlich mit Netanjahu über die Lage gesprochen und Washingtons Engagement für eine friedliche Lösung bekräftigt, die die Sicherheit Israels gewährleistet und die Herrschaft der Hamas im Gazastreifen beendet.

Rubio betonte, dass die USA die zivilen Opfer in Gaza, darunter auch die jüngste Bombardierung eines Krankenhauses, nicht ignorierten. Er bekräftigte die Überzeugung der Trump-Regierung, dass Frieden in Gaza nicht möglich sei, solange die Hamas an der Macht bleibe.

Rubio äußerte zwar Hoffnung auf Fortschritte, erklärte jedoch, dass Israel seine Militäroperationen wahrscheinlich fortsetzen werde, solange keine Einigung erzielt werde.

Hamas: Keine Teilabkommen

Auf palästinensischer Seite erklärte Hamas-Sprecher Taher al-Nono, die Ära der Teilabkommen sei vorbei.

Er bestätigte, dass die Hamas ohne Vorbedingungen in diese Verhandlungsrunde eingetreten sei und sich ernsthaft mit den US-Vermittlern auseinandergesetzt habe, obwohl diese Israel nicht dazu bewegen konnten, angemessene humanitäre Hilfe in den Gazastreifen zuzulassen.

Al-Nono verteidigte die kürzlich erfolgte einseitige Freilassung eines israelischen Gefangenen durch die Hamas und argumentierte, dies widerlege die Behauptung, die Hamas behindere die Verhandlungen.

Der Hamas-Vertreter Mahmoud Mardawi fügte hinzu, dass die Kernforderungen der Gruppe unverändert blieben: Beendigung der israelischen Militäraktion, vollständiger Rückzug aus dem Gazastreifen und Wiederaufbau der Enklave.

Israel schätzt, dass 58 seiner Bürger weiterhin in Gaza gefangen gehalten werden, darunter 20, die vermutlich noch am Leben sind. In den letzten Tagen hat Israel seine Bombardierung des Gazastreifens intensiviert, während seine Unterhändler in Doha ihre Gespräche fortsetzen, zeitgleich mit dem Besuch von Präsident Donald Trump in der Region.

Eine vorherige Vereinbarung, die von Ägypten, Katar und den USA vermittelt worden war, trat am 19. Januar in Kraft und sah eine kurzfristige Waffenruhe und einen Gefangenenaustausch vor. Diese Vereinbarung scheiterte, als Netanjahu die zweite Phase stoppte und am 18. März die Militäroperationen wieder aufnahm.

Mit voller Unterstützung der USA dauert der Krieg Israels gegen Gaza seit dem 7. Oktober 2023 an. Palästinensischen Quellen zufolge hat die anhaltende Offensive etwa 173.000 Palästinenser getötet oder verwundet – darunter vor allem Frauen und Kinder –, mehr als 11.000 werden noch vermisst.

(PC, AJA)

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …