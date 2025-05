https://countercurrents.org/2025/05/compound-crime-israeli-army-blocks-rescue-efforts-after-airstrike-on-khan-younis/



Mordkomplott: Israelische Armee blockiert Rettungsmaßnahmen nach Luftangriff auf Khan Yunis

in Palästina

von Euro-Med Human Rights Monitor

18.05.2025

Teilen:

Auf WhatsApp teilenAuf Facebook teilenAuf X (Twitter) teilenAuf Telegram teilenAuf Reddit teilenPer E-Mail teilen

Bild der Schäden am Europäischen Krankenhaus in Khan Yunis nach einem israelischen Luftangriff am 13. Mai 2025. (BBC)

Palästinensisches Gebiet – Die gezielten Angriffe des israelischen Militärs auf Rettungskräfte und Sanitäter während der Evakuierung von Verwundeten und der Bergung von Überlebenden, die unter Trümmern in Khan Yunis im Süden des Gazastreifens verschüttet waren, stellen ein mehrfaches Kriegsverbrechen dar. Sie kommen der vorsätzlichen Tötung von Zivilisten gleich, indem Rettungsmaßnahmen behindert und Menschen unter den Trümmern sterben gelassen werden, was auf die Absicht Israels hindeutet, die Überreste der palästinensischen Gesellschaft im Rahmen des andauernden Völkermords zu vernichten.

Diese Handlungen stellen einen schwerwiegenden Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht dar, insbesondere gegen die Grundsätze, die den vollständigen Schutz der Verwundeten, die Gewährleistung ihres Rechts auf Evakuierung und Behandlung sowie den ungehinderten und sicheren Zugang von Hilfs- und Rettungskräften vorschreiben. Dieses Verhalten ist untrennbar mit Israels allgemeinen Menschenrechtsverletzungen in Gaza verbunden, die eine klare Absicht zur systematischen Vernichtung der palästinensischen Bevölkerung durch Massenmord, Belagerung, Aushungerung, Vertreibung, Zerstörung der Infrastruktur und die Vorenthaltung grundlegender Lebensbedürfnisse erkennen lassen.

Laut Berichten vor Ort bombardierten israelische Kampfflugzeuge am Abend des 13. Mai 2025 das mehrstöckige Haus von Abdul Karim al-Afghani östlich von Khan Yunis. Das Gebäude, in dem mindestens 24 Menschen – darunter überwiegend Frauen und Kinder – lebten, wurde inmitten intensiver Feuerangriffe auf das Gaza European Hospital und dessen Umgebung getroffen. Das Haus liegt etwa 500 Meter nordwestlich des Krankenhauses.

Nach dem Bombenangriff trafen Zivilschutzteams am Ort des Geschehens ein, um Leichen zu bergen und nach Überlebenden zu suchen. Aufnahmen zeigen Rettungskräfte, die nach Überlebenden rufen. Die Stimme eines jungen Mädchens ist zu hören, das um Hilfe fleht. Als sich ein Rettungshelfer der Stimme nähert, greifen israelische Kampfflugzeuge plötzlich erneut die gleiche Stelle an und zielen auf das Gebäude und die Rettungskräfte. Bei dem Angriff wurden zwei Mitarbeiter des Zivilschutzes verletzt, andere konnten sich knapp retten. Das Team musste sich zurückziehen und das Kind, das um Hilfe gerufen hatte, zurücklassen.

Am nächsten Tag riefen die Bewohner des Viertels Al-Afghani dringend zur Evakuierung und Rettung auf, da israelische Flugzeuge weiterhin jeden angriffen, der sich dem Gebiet näherte – egal ob unbewaffnete Zivilisten oder Rettungskräfte.

Das Team von Euro-Med Monitor vor Ort dokumentierte am ersten Tag die Bergung von elf Leichen einer einzigen Familie, die bei den Angriffen getötet worden waren. Insgesamt kamen mehr als 35 Zivilisten ums Leben. Die Rettungskräfte mussten sich jedoch zurückziehen, da mindestens 14 Familienmitglieder, darunter neun Frauen und Kinder, unter den Trümmern verschüttet waren. Die anhaltenden Luftangriffe machten es unmöglich, sie zu erreichen oder ihnen zu helfen.

Die israelischen Streitkräfte blockierten bewusst alle Versuche von Rettungskräften und Angehörigen der Opfer, zum Ort des Geschehens zurückzukehren oder sich ihm auch nur zu nähern.

Die wiederholten Angriffe auf das Haus und die Rettungskräfte können nur als bewusste Entscheidung angesehen werden, die noch unter den Trümmern lebenden Menschen zu töten und alle Rettungsbemühungen zu behindern. Dies ist ein eklatantes Beispiel für systematische Massenmorde und die klare Absicht, Zivilisten zu vernichten – nicht nur durch Bombardierungen, sondern auch durch die Verweigerung jeglicher Überlebenschance.

Durch israelische Luftangriffe sind die letzten Überlebenden in einem Nachbarhaus eingeschlossen und können das Gebiet trotz völliger Abwesenheit von Nahrungsmitteln, Wasser und medizinischer Versorgung nicht verlassen. Diese Situation verurteilt sie zu einem langsamen, unvermeidlichen Tod unter Belagerung und Bombardierung.

Die Verhinderung des Zugangs von Such- und Rettungsteams zu den Verwundeten – ein Muster, das sich in den letzten 19 Monaten hunderte Male wiederholt hat – sowie die vorsätzliche Tötung von verletzten und eingeschlossenen Zivilisten und das gezielte Vorgehen gegen nicht bedrohliche Verwundete, die unter den Trümmern verbluten, stellen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit dar. Diese Handlungen sind Teil eines weit verbreiteten und systematischen Angriffs auf die Zivilbevölkerung in Gaza und tragen zum anhaltenden Völkermord bei, den Israel seit dem 7. Oktober 2023 begeht.

Die internationale Gemeinschaft muss dringend spezialisierte Teams und Mechanismen entsenden, um die Trümmer von bombardierten Häusern und Gebäuden zu beseitigen, die noch unter den Trümmern lebenden Menschen zu retten und die Leichen der Tausenden zu bergen, die seit Beginn des Völkermords ums Leben gekommen sind.

Alle Staaten müssen sowohl einzeln als auch gemeinsam ihrer rechtlichen Verantwortung nachkommen, indem sie dringend Maßnahmen ergreifen, um den Völkermord im Gazastreifen zu stoppen, indem sie wirksame Maßnahmen zum Schutz der palästinensischen Zivilbevölkerung umsetzen, die Einhaltung des Völkerrechts und der Entscheidungen des Internationalen Gerichtshofs durch Israel sicherstellen und Israel für seine Verbrechen gegen die Palästinenser zur Rechenschaft ziehen. Der Internationale Strafgerichtshof muss seine Ermittlungen beschleunigen, Haftbefehle gegen israelische Beamte erlassen, die an internationalen Verbrechen in Gaza beteiligt sind, und diese Handlungen offiziell als Völkermord anerkennen.

Die internationale Gemeinschaft muss außerdem wirtschaftliche, diplomatische und militärische Sanktionen gegen Israel wegen seiner systematischen und schweren Verstöße gegen das Völkerrecht verhängen. Diese Sanktionen sollten ein Waffenembargo, die Einstellung jeglicher politischer, finanzieller und militärischer Unterstützung, das Einfrieren der Vermögenswerte von Beamten, die an Verbrechen gegen Palästinenser beteiligt sind, die Verhängung von Reiseverboten sowie die Aussetzung von Handelsprivilegien und bilateralen Abkommen umfassen, die Israel wirtschaftliche Vorteile verschaffen, die es ihm ermöglichen, seine Verbrechen fortzusetzen.

Länder mit Gerichten mit universeller Gerichtsbarkeit müssen Haftbefehle gegen israelische politische und militärische Führer erlassen, die an Völkermord beteiligt sind, und Strafverfahren einleiten, auch in Abwesenheit, um ihrer völkerrechtlichen Verpflichtung zur Verfolgung schwerer Verbrechen und zur Bekämpfung der Straflosigkeit nachzukommen.

Euro-Med Human Rights Monitor ist eine unabhängige Organisation mit Sitz in Genf und Regionalbüros in der MENA-Region und Europa.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …