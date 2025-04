https://english.almayadeen.net/articles/opinion/-gleichschaltung–in-trump-s-america



Gleichschaltung in Trumps Amerika

Timo Al-Farooq

Quelle: Al Mayadeen English

22. April 2025

Timo al-Farooq warnt davor, dass Trumps zweite Amtszeit eine Spiegelung der Gleichschaltung in Nazi-Deutschland darstellt, da US-Institutionen sich einem autoritären, pro-zionistischen Regime unterordnen, das Migranten, Dissidenten und Palästina-Befürworter ins Visier nimmt.

Als Adolf Hitler im Frühjahr 1933 an die Macht kam, machte er sich sofort daran, das fragile demokratische System der Weimarer Republik zu demontieren, mit der Absicht, dessen pluralistisches Ethos zu zerstören. Diejenigen, die sich weigerten, im Gleichschritt zu marschieren, wurden verhaftet, viele wurden getötet.

Dieser Prozess der Nazifizierung, der alle sozialen, politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Kräfte gewaltsam unter der einheitlichen Organisation und ideologischen Kontrolle der nationalsozialistischen Diktatur integrierte, hat im Deutschen einen Namen: Gleichschaltung.

Das Trump’sche Führerprinzip

In Trumps Amerika wiederholt sich die Geschichte. In den drei Monaten nach seiner Rückkehr an die Macht hat der Präsident versucht, das Land nach seinem eigenen Bild umzugestalten und dabei offenbar den „Entwurf für Autoritarismus“ umzusetzen, der in dem berüchtigten „Projekt 2025“ der Heritage Foundation enthalten ist, einem 900-seitigen Manifest, das mit Hitlers „Mein Kampf“ verglichen wurde.

Trumps Massenabschiebung von Migranten ohne Papiere, die er mit Worten, die an Hitler erinnern, als „Vergiftet das Blut unseres Landes“ bezeichnet hat, sein mittelalterlicher Kreuzzug gegen DEI, seine Übernahme staatlicher Institutionen, indem er sie mit MAGA-Loyalisten besetzt und diejenigen entfernt, die sich seinen diktatorischen Launen nicht beugen wollen, haben alle das gleiche Ziel: eine im Aufbau befindliche Demokratie, die unter dem offiziellen Motto „E pluribus unum“ (Aus vielen, eins) in ein rassisch reines und ideologisch homogenes autoritäres Staatswesen zu verwandeln.

Die erschreckende Zahl von 100 überwiegend anti-progressiven Verordnungen, die Trump in seinen ersten beiden Monaten im Amt unterzeichnet hat – mehr als jeder andere Präsident in den ersten 100 Tagen seiner Amtszeit –, sind die Trump’sche Wiederauflage des Führerprinzips, der Grundlage von Hitlers Exekutivgewalt, die das Wort des Führers über das geschriebene Recht stellte und die Politik und die Beamten der Regierung seinem obersten Willen unterordnete.

Vorweggenommener Gehorsam

Ein charakteristisches Merkmal der Gleichschaltung in Nazi-Deutschland war der „vorweggenommene Gehorsam“, bei dem Organisationen wie der Deutsche Richterbund oder der Verband der Deutschen Hochschulen freiwillig und im Voraus den Nazi-Vorgaben folgten.

Die US-Technologiegiganten gehörten zu den ersten, die sich an das sich unter Trump 2.0 ausbreitende politische Klima in den USA angepasst haben und sich von sich aus im Voraus seinem offensichtlichen Autoritarismus unterworfen haben.

Nehmen wir zum Beispiel Meta: Zwölf Tage vor Trumps zweiter Amtseinführung versprach CEO Mark Zuckerberg, die Faktenprüfung durch Dritte auf den Meta-eigenen Social-Media-Seiten wie Facebook und Instagram einzustellen und das Content-Moderationsteam des Unternehmens vom blauen Bundesstaat Kalifornien in den roten Bundesstaat Texas zu verlegen.

Meta spendete außerdem 1 Million Dollar für Trumps Amtseinführungsfonds und berief Dana White, den CEO der Ultimate Fighting Championship und langjährigen Trump-Anhänger, in seinen Vorstand.

Wie die Geschichte gezeigt hat, sind akademische Einrichtungen besonders anfällig dafür, sich willkürlich den Diktaten faschistischer Führer anzupassen. Drei Tage nach Trumps Amtseinführung im Januar veröffentlichte die American Association of University Professors (AAUP) eine Erklärung, in der sie vor den beschleunigten Angriffen der neuen Regierung auf die akademische Freiheit warnte und die Hochschulgemeinschaft aufforderte, „sich solchen Angriffen nicht zu beugen – und sich ihnen nicht in Erwartung ihrer Durchführung zu beugen“.

Die Erklärung mit dem Titel „Against Anticipatory Obedience“ (Gegen vorweggenommenen Gehorsam) führt ein Beispiel aus Florida an, wo auf Geheiß eines Mitglieds des Repräsentantenhauses der Kanzler des staatlichen Universitätssystems Floridas eine Überprüfung aller Lehrinhalte auf „Antisemitismus“ und „antiisraelische Voreingenommenheit“ einleitete.

Überparteiliche Gleichschaltung im Dienste des Zionismus

Jede Analyse des amerikanischen Faschismus im Jahr 2025 wäre unvollständig, wenn sie nicht die seit Jahrzehnten bestehende parteiübergreifende Gleichschaltung in Bezug auf die Unterstützung der USA für den brutalen Siedlerkolonialismus „Israels“ in Palästina berücksichtigen würde.

Der stolze Zionismus der demokratischen Biden-Regierung als ideologische Grundlage für die diplomatische Deckung und militärische Unterstützung der , ist das solide Fundament, auf dem Trump die US-Unterstützung für „Israel“ rücksichtslos eskaliert hat, das seitdem sowohl den Völkermord in dem, was der ehemalige UNRWA-Sprecher Chris Gunnes bereits im November 2023 als „größtes Freiluft-Todeslager der Welt“ bezeichnete, als auch die ethnische Säuberung des bantustanisierten besetzten Westjordanlands verstärkt hat.

Ganz zu schweigen vom Krieg des US-Außenministers Marco Rubio gegen pro-palästinensischen Campus-Aktivismus, indem er sowohl Antisemitismus als auch Einwanderungsgesetze als Waffen einsetzt, um im Ausland geborene Studenten und Akademiker wie Mahmoud Khalil oder Badar Khan Suri gewaltsam verschwinden zu lassen, zu inhaftieren und zu deportieren.

Zwei der vielen Nichtstaatsbürger, die von Schlägern der Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) entführt und ohne ordentliches Verfahren in die Gefängnisse des grausamen und traumatisierenden US-Gefängnissystems eingewiesen wurden, nur weil sie es gewagt hatten, sich gegen den kolonialen „ewigen Krieg“ Israels gegen Palästina zu stellen.

„Trump schafft sich hier in unserem Land seine eigene Armee von Braunhemden“, warnte die demokratische Abgeordnete Becca Balint im Programm ‚Democracy Now!‘, als sie um einen Kommentar zur Entführung der Tufts-University-Studentin Rumeysa Öztürk durch maskierte ICE-Agenten gebeten wurde.

Der Vergleich der ICE mit Hitlers berüchtigter paramilitärischer Sturmabteilung (SA) ist nicht der einzige Parallele zwischen Nazi-Deutschland und Trumps Amerika. 100 Tage der Abrissmannschaft, die die zweite Trump-Regierung darstellt, die mit einer Abrissbirne die überaus mangelhafte Demokratie der USA zerstört und große Teile der Bevölkerung in Angst versetzt, haben gezeigt, dass die Gleichschaltung im Stil der Nazis im selbsternannten „süßen Land der Freiheit“ in vollem Gange und noch lange nicht vorbei ist.

Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Al Mayadeen wider, sondern geben ausschließlich die Meinung des Autors wieder.

Freiberuflicher Journalist und politischer Kommentator mit einem B.A. in Asien- und Afrikastudien.

