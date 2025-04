https://www.commondreams.org/news/mahmoud-khalil-son



Hunderte Demonstranten fordern während einer Protestaktion in San Francisco, Kalifornien, am 14. April 2025 die Freilassung von Mahmoud Khalil.

(Foto: Tayfun Coskun/Anadolu via Getty Images)

Nach der Geburt sagt Khalils Frau, Trump und die ICE hätten „diese kostbaren Momente gestohlen“

„Das war eine absichtliche Entscheidung der ICE, um mich, Mahmoud und unseren Sohn leiden zu lassen“, sagte Khalils Frau Noor Abdalla in einer Erklärung.

Jake Johnson

22. April 2025

Der entführte palästinensische Menschenrechtsaktivist Mahmoud Khalil verpasste am Montag die Geburt seines Sohnes, nachdem die Einwanderungs- und Zollbehörde seinen Antrag auf vorübergehende Freilassung abgelehnt hatte – eine Entscheidung, die Khalils Frau als vorsätzliche Grausamkeit verurteilte.

In einer Erklärung am späten Montagabend sagte Noor Abdalla, sie habe „unseren Sohn heute früh ohne Mahmoud an meiner Seite auf der Welt willkommen geheißen“, weil die ICE Khalil die persönliche Anwesenheit verweigert hatte.

„Dies war eine absichtliche Entscheidung der ICE, um mich, Mahmoud und unseren Sohn leiden zu lassen“, sagte Abdalla. “Mahmoud wird weiterhin zu Unrecht in einem ICE-Internierungslager festgehalten, mehr als 1.000 Meilen von seinem erstgeborenen Kind entfernt. Mein Sohn und ich sollten seine ersten Tage auf dieser Welt nicht ohne Mahmoud verbringen müssen. Die ICE und die Trump-Regierung haben unserer Familie diese kostbaren Momente geraubt, um Mahmouds Unterstützung für die Freiheit Palästinas zum Schweigen zu bringen.“

„Ich werde weiterhin jeden Tag dafür kämpfen, dass Mahmoud zu uns nach Hause zurückkehren kann“, fuhr sie fort. “Ich weiß, dass Mahmoud unserem Sohn zeigen wird, wie man mutig, rücksichtsvoll und mitfühlend ist, genau wie sein Vater.“

Nachdem sie erfahren hatten, dass Abdalla am Sonntag in New York City Wehen bekommen hatte, beantragte Khalils Anwaltsteam am Morgen, dass er „sofort auf Bewährung entlassen“ werde aus der ICE-Einrichtung in Louisiana, in der er seit letztem Monat festgehalten wird, als ihn Zivilbeamte der Einwanderungsbehörde festgenommen hatten in der Wohnung des Paares, die der Columbia University gehört.

Khalils Anwälte erklärten, sie seien „offen für jede Kombination von Bedingungen, die aus Sicht der ICE eine Haftentlassung ermöglichen würden, einschließlich einer GPS-Fußfessel und/oder regelmäßigen Meldungen“.

Weniger als eine Stunde später lehnte ICE-Beamtin Mellissa Harper laut E-Mails, die NPR vorliegen, den Antrag unter Verweis auf „die Prüfung der vorgelegten Informationen und eine Überprüfung des Falles Ihres Mandanten“ ab. NPR berichtete, dass Khalil „stattdessen einen Teil der Geburt per Telefon miterleben musste“.

„Mahmoud Khalil hat die Geburt seines ersten Kindes verpasst, weil Faschisten Menschen mit Prinzipien nicht ertragen können, die ein Ende des Massenmords an Palästinensern fordern“, schrieb die Abgeordnete des Bundesstaates Georgia, Ruwa Romman (D-97), in den sozialen Medien.

Khalil und sein Anwaltsteam befinden sich derzeit in einem risikoreichen, zweigleisigen Gerichtsstreit um den Versuch der Trump-Regierung, ihn aus dem Land zu entfernen – ein Vorgehen, das seine Anwälte als eklatanten Angriff auf die verfassungsmäßig geschützte Meinungsfreiheit und das Recht auf Dissens bezeichnen. Khalil, der einen dauerhaften Aufenthaltsstatus in den USA hat, war im vergangenen Jahr einer der Anführer der Proteste auf dem Campus der Columbia University gegen Israels Angriff auf den Gazastreifen.

Anfang dieses Monats entschied die Einwanderungsrichterin Jamee Comans aus Louisiana, dass Khalil, der keiner Straftat beschuldigt wird, abgeschoben werden kann. Sein Anwaltsteam hat gegen diese Entscheidung Berufung eingelegt.

Die New York Civil Liberties Union erklärte nach einer Gerichtsverhandlung, dass die Entscheidung der Richterin „vorab geschrieben zu sein schien“ und warnte, dass der Versuch der Trump-Regierung, Khalil aus dem Land zu entfernen, eine ernsthafte Bedrohung für die bürgerlichen Freiheiten darstelle.

„Wenn Mahmoud auf diese Weise ins Visier genommen werden kann, nur weil er sich für die Palästinenser einsetzt und sein verfassungsmäßig geschütztes Recht auf freie Meinungsäußerung ausübt, kann dies jedem passieren, der sich gegen die Trump-Regierung ausspricht“, erklärte Marc van der Hout, einer von Khalils Anwälten, in einer Stellungnahme. “Wir werden uns unermüdlich weiter dafür einsetzen, dass Mahmoud freikommt und zu seiner Familie und seiner Gemeinschaft zurückkehren kann.“

