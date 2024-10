https://www.commondreams.org/news/us-bombs-yemen

Der Tarnkappenbomber Northrop B-2 Spirit ist am 26. Mai 2023 über Miami Beach, Florida, abgebildet.

(Foto: Manny Hernandez/Getty Images)

Die USA setzen B-2-Tarnkappenbomber ohne Zustimmung des Kongresses für Angriffe im Jemen ein

Von Jake Johnson

17. Oktober 2024

„Warum bombardieren die USA den Jemen – und das nicht einmal mit einem B-2-Bomber – ohne jegliche Genehmigung des Kongresses?“

Die Biden-Regierung setzte am Mittwoch B-2-Stealth-Bomber ein, um mehrere Luftangriffe auf den Jemen zu starten. Diese Angriffe unterstreichen die tiefe Verstrickung der Vereinigten Staaten in einen tödlichen regionalen Krieg, der droht, den gesamten Nahen Osten zu erfassen.

Das US-Zentralkommando (CENTCOM) gab in einer Erklärung bekannt, dass die Angriffe auf „zahlreiche vom Iran unterstützte Waffenlager der Huthis in von den Huthis kontrollierten Gebieten im Jemen“ abzielten, „in denen verschiedene fortschrittliche konventionelle Waffen gelagert wurden, die auf militärische und zivile Schiffe der USA und anderer Länder gerichtet waren, die in internationalen Gewässern im Roten Meer und im Golf von Aden unterwegs waren“.

CENTCOM gab an, dass die Bewertung des durch die Angriffe verursachten Schadens noch andauere und bisher keine „Opfer unter der Zivilbevölkerung“ zu verzeichnen seien. Das US-Militär hat sich routinemäßig geweigert, Untersuchungen durchzuführen, die Tötung von Zivilisten im Jemen und anderswo auf der Welt anzuerkennen oder sich dafür zu entschuldigen.

Die Huthis haben in diesem Jahr wiederholt Schiffe im Roten Meer angegriffen, wie sie sagen, um die Dezimierung des Gaza-Streifens durch Israel zu stoppen. Die Biden-Regierung hat ihrerseits in diesem Jahr mehrfach den Jemen bombardiert. Diese Angriffe wurden von progressiven US-Gesetzgebern als ebenso gefährlich wie illegal angeprangert, da das Weiße Haus nicht, wie in der Verfassung vorgeschrieben, die Genehmigung des Kongresses eingeholt hat.

„Warum bombardieren die USA den Jemen – und das nicht einmal mit einem B-2-Bomber – ohne jegliche Genehmigung des Kongresses?“ fragte Sarah Leah Whitson, Geschäftsführerin von Democracy for the Arab World Now (DAWN), nach den Angriffen vom Mittwoch. “Schlafen diese Kongressmitglieder buchstäblich oder sind sie unter Drogen?“

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin erklärte am Mittwoch, dass er „auf Anweisung“ von Präsident Joe Biden „diese gezielten Angriffe autorisiert hat, um die Fähigkeit der Huthis, ihr destabilisierendes Verhalten fortzusetzen, weiter zu schwächen und die US-Streitkräfte und das US-Personal in einer der kritischsten Wasserstraßen der Welt zu schützen und zu verteidigen“.

Die Angriffe auf eines der ärmsten Länder der Welt, so Austin, seien „ein einzigartiger Beweis für die Fähigkeit der Vereinigten Staaten, Einrichtungen ins Visier zu nehmen, die unsere Gegner außer Reichweite halten wollen, egal wie tief sie unter der Erde vergraben, gehärtet oder befestigt sind“ – eine Botschaft, die Beobachter als Warnung an den Iran interpretierten.

„Der Einsatz von B-2 Spirit-Langstrecken-Stealth-Bombern der US-Luftwaffe demonstriert die globale Schlagkraft der USA, um bei Bedarf jederzeit und überall gegen diese Ziele vorzugehen“, fügte Austin hinzu.

Berichten zufolge waren die Luftangriffe am Mittwoch der erste Einsatz von Stealth-Bombern der Vereinigten Staaten gegen den Jemen, ein Land, das durch Jahre unerbittlicher Angriffe einer von den USA unterstützten, von Saudi-Arabien geführten Koalition verwüstet wurde.

Die Angriffe erfolgten nur wenige Tage, nachdem das Pentagon die Entsendung amerikanischer Truppen und eines fortschrittlichen Raketenabwehrsystems nach Israel angekündigt hatte, um auf den erwarteten Angriff des israelischen Militärs auf den Iran vorbereitet zu sein.

Eine Koalition progressiver Abgeordneter warnte als Reaktion auf die Truppenentsendung, dass „militärische Gewalt die Herausforderung, die der Iran darstellt, nicht lösen wird“.

„Wir brauchen eine sinnvolle Deeskalation und Diplomatie – keinen weiteren Krieg“, so die Abgeordneten. “Die Ursachenbekämpfung ist der einzige Weg, um langfristig Sicherheit und Stabilität in der Region zu erreichen. Nichts im geltenden Recht autorisiert die Vereinigten Staaten zu einem offensiven Militäreinsatz gegen den Iran. Wir riskieren, in einen weiteren katastrophalen Krieg verwickelt zu werden, der unweigerlich unschuldigen Zivilisten schaden und Milliarden von US-Steuergeldern kosten wird.“

