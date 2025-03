Manche Macher denken, sie kriegen alles, was haben möchten. Donald Trump gehört augenscheinlich zu dieser Spezies. Weil Wladimir Putin nicht sofort das tut, was der Herr aus den USA möchte, raunzt er den an: „Wenn ich keinen Deal mit Russland zustande bringe, der das Blutvergießen beendet, und wenn ich glaube, dass es Russlands Schuld war (…), dann werde ich zusätzliche Zölle auf Öl aus Russland verhängen.“

Einen Moment nachdenken

Trump könnte mal einen Moment nachdenken: Die schönen Rohstoffe, die er so gerne in der Ukraine fördern möchte, liegen meist unter der Erde und auf dieser Erde kämpft zur Zeit die russische Armee. Das ist eine Armee, die nicht gern verliert. Und ihr Oberbefehlshaber heißt Wladimir Putin.

GAZA-Riviera „einfach gründlich säubern“

Trump ist nun mal ein US-Imperialist, auch wenn er als Friedensfürst aufritt. Seinen wirklichen Charakter kann man erkennen, wenn man seinen wirren Träumen über eine „GAZA-Riviera“ folgt. Er will das Gebiet „einfach gründlich säubern“.

Vom Imperialismus zum Faschismus

Wer ein Gebiet von Menschen „säubern“ will, der hält sie für Dreck. So haben die Nazis über die Juden geredet, und so haben sie gehandelt. Wer als Imperialist auftritt, wem die Souveränität anderer Staaten wie Grönland oder Panama scheißegal ist, der ist ein Faschist.

Bündnis mit den Russen

In einer schwierigen politischen Situation, einer Lage, in der die Welt nicht weit vom großen Krieg entfernt war, galt Trump zeitweilig vielen Menschen als Hoffnung. Das war und ist eine gefährliche Illusion. Wer den großen Krieg vermeiden will, der braucht ein Bündnis mit den Russen.