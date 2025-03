https://chrishedges.substack.com/p/restoring-lies-and-insanity-to-american?utm_source=post-email-title&publication_id=778851&post_id=160263542&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=gp7s3&triedRedirect=true&utm_medium=email



Wiederherstellung von Lügen und Wahnsinn in der amerikanischen Geschichte

Der Angriff der Trump-Regierung auf das historische Gedächtnis zielt darauf ab, unser gemeinsames Verständnis der Realität auszulöschen und die Verbrechen der Vergangenheit zu beschönigen, um die Verbrechen der Gegenwart zu beschönigen.

Chris Hedges

31. März 2025

Die jüngste Durchführungsverordnung von Präsident Donald Trump mit dem Titel „Wiederherstellung von Wahrheit und Vernunft in der amerikanischen Geschichte“ repliziert eine Taktik, die von allen autoritären Regimen angewendet wird. Im Namen der Bekämpfung von Voreingenommenheit verzerren sie die Geschichte der Nation zu einer eigennützigen Mythologie.

Die Geschichte wird dazu benutzt, die Macht der herrschenden Eliten in der Gegenwart zu rechtfertigen, indem die herrschenden Eliten der Vergangenheit vergöttert werden. Das Leid der Opfer von Völkermord, Versklavung, Diskriminierung und institutionellem Rassismus wird verschwiegen. Die Unterdrückung und Gewalt während unserer Arbeitskämpfe – Hunderte von Arbeitern wurden im Kampf um die gewerkschaftliche Organisierung von bewaffneten Schlägern, Schlägern von Unternehmen, Polizisten und Soldaten der Nationalgarde getötet – wird verschwiegen. Historische Persönlichkeiten wie Woodrow Wilson werden zu gesellschaftlichen Archetypen, deren dunkle Handlungen, einschließlich der Entscheidung, die Bundesregierung wieder zu trennen und eine der aggressivsten Kampagnen politischer Unterdrückung in der Geschichte der USA zu überwachen, ignoriert werden.

Im Amerika unserer von Trump gebilligten Geschichtsbücher – ich habe die in „christlichen“ Schulen verwendeten Lehrbücher gelesen, daher ist dies keine Vermutung – gibt es Chancengleichheit für alle und hat es sie schon immer gegeben. Amerika ist ein Beispiel für menschlichen Fortschritt. Es hat sich unter der Anleitung seiner aufgeklärten und fast ausschließlich weißen männlichen Herrscher ständig verbessert und perfektioniert. Es ist die Avantgarde der „westlichen Zivilisation“.

Die großen Anführer der Vergangenheit werden als Vorbilder für Mut und Weisheit dargestellt, die den niederen Rassen der Erde die Zivilisation bringen. George Washington, der mit seiner Frau mehr als 300 Sklaven besaß und „vermietete“ und brutale Militärkampagnen gegen die amerikanischen Ureinwohner leitete, ist ein heldenhaftes Vorbild, dem man nacheifern sollte. Die dunkle Gier nach Eroberung und Reichtum – die hinter der Versklavung der Afrikaner und dem Völkermord an den amerikanischen Ureinwohnern stand – wird beiseitegeschoben, um die Geschichte des tapferen Kampfes der europäischen und euroamerikanischen Pioniere zu erzählen, die die größte Nation der Welt aufbauten. Der Kapitalismus wird als höchste Freiheit gepriesen. Die Armen und Unterdrückten, die im Land der Chancengleichheit nicht genug haben, verdienen ihr Schicksal.

Diejenigen, die gegen Ungerechtigkeit kämpften, oft unter Einsatz ihres eigenen Lebens, sind verschwunden oder, wie im Fall von Martin Luther King Jr., zu einem banalen Klischee verklärt, das mit seiner Rede „I Have a Dream“ für immer in der Zeit eingefroren wurde. Die sozialen Bewegungen, die demokratischen Raum in unserer Gesellschaft eröffneten – die Abolitionisten, die Arbeiterbewegung, die Suffragetten, die Sozialisten und Kommunisten, die Bürgerrechtsbewegung und die Antikriegsbewegungen – sind verschwunden oder werden ebenso wie die Schriftsteller und Historiker, die die Kämpfe und Erfolge der Volksbewegungen dokumentieren, wie Howard Zinn und Eric Foner, verspottet. Der Status quo wurde in der Vergangenheit nicht in Frage gestellt, so dieser Mythos, und kann auch in der Gegenwart nicht in Frage gestellt werden. Wir hatten schon immer Ehrfurcht vor unseren Anführern und müssen diese Ehrfurcht bewahren.

„Achten Sie darauf, was sie Ihnen sagen, dass Sie es vergessen sollen“, warnte die Dichterin Muriel Rukeyser vorausschauend.

Trumps Präsidialerlass beginnt:

In den letzten zehn Jahren wurden die Amerikaner Zeugen einer konzertierten und weit verbreiteten Anstrengung, die Geschichte unserer Nation neu zu schreiben und objektive Fakten durch eine verzerrte Darstellung zu ersetzen, die eher von Ideologie als von Wahrheit getrieben ist. Diese revisionistische Bewegung versucht, die bemerkenswerten Errungenschaften der Vereinigten Staaten zu untergraben, indem sie ihre Gründungsprinzipien und historischen Meilensteine in ein negatives Licht rückt. Im Rahmen dieser Geschichtsrevision wird das beispiellose Vermächtnis unserer Nation, Freiheit, individuelle Rechte und menschliches Glück zu fördern, als von Natur aus rassistisch, sexistisch, unterdrückerisch oder anderweitig unheilbar fehlerhaft dargestellt. Anstatt die Einheit und ein tieferes Verständnis unserer gemeinsamen Vergangenheit zu fördern, vertieft das weit verbreitete Bestreben, die Geschichte neu zu schreiben, die gesellschaftlichen Gräben und fördert ein Gefühl der nationalen Schande, wobei die Fortschritte, die Amerika gemacht hat, und die Ideale, die weiterhin Millionen Menschen auf der ganzen Welt inspirieren, missachtet werden.

Autoritäre versprechen, Voreingenommenheit durch „objektive Wahrheit“ zu ersetzen. Aber ihre „objektive Wahrheit“ besteht darin, unsere Zivilreligion und unseren Führungskult zu sakralisieren. Die Zivilreligion hat ihre heiligen Stätten – Mount Rushmore, Plymouth Rock, Gettysburg, die Independence Hall in Philadelphia und Stone Mountain, das riesige Flachrelief, das die Anführer der Konföderierten Jefferson Davis, Robert E. Lee und Thomas J. „Stonewall“ Jackson darstellt. Es hat seine eigenen Rituale – Thanksgiving, Unabhängigkeitstag, Präsidententag, Tag der Flagge und Memorial Day. Es ist patriarchalisch und hyperpatriotisch. Es fetischisiert die Flagge, das christliche Kreuz, das Militär, Waffen und die westliche Zivilisation, ein Code für die Vorherrschaft der Weißen. Es rechtfertigt unseren Exzeptionalismus und unser Recht auf globale Dominanz. Sie verbindet uns mit einer biblischen Tradition, die uns sagt, dass wir ein auserwähltes Volk, eine christliche Nation und die wahren Erben der Aufklärung sind. Sie vermittelt uns, dass die Mächtigen und Reichen gesegnet und von Gott auserwählt sind. Sie nährt das dunkle Elixier des ungezügelten Nationalismus, der Geschichtsvergessenheit und des bedingungslosen Gehorsams.

Im Kongress liegt ein Gesetzesentwurf vor, der fordert, Trumps Gesicht neben George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln und Theodore Roosevelt in den Mount Rushmore zu meißeln, Trumps Geburtstag zum Bundesfeiertag zu machen, Trumps Gesicht auf neue 250-Dollar-Scheine zu setzen, den Washington Dulles International Airport in Donald J. Trump International Airport umzubenennen und den 22. Zusatzartikel zu ändern, um Trump eine dritte Amtszeit zu ermöglichen.

Ein Bildungssystem, schreibt Jason Stanley in „Erasing History: How Fascists Rewrite the Past to Control the Future“, ist „das Fundament, auf dem eine politische Kultur aufgebaut wird. Autoritäre haben schon lange verstanden, dass sie, wenn sie die politische Kultur verändern wollen, damit beginnen müssen, die Kontrolle über die Bildung zu übernehmen.“

Die Eroberung des Bildungssystems, schreibt er, „dient nicht nur dazu, eine Bevölkerung über die Geschichte und Probleme der Nation im Unklaren zu lassen, sondern auch dazu, diese Bürger in eine Vielzahl unterschiedlicher Gruppen zu spalten, ohne die Möglichkeit eines gegenseitigen Verständnisses und damit ohne die Möglichkeit einer gemeinsamen Massenaktion. Infolgedessen macht die Bildungsfeindlichkeit eine Bevölkerung apathisch – und überlässt die Aufgabe, das Land zu regieren, anderen, seien es Autokraten, Plutokraten oder Theokraten.“

Gleichzeitig mobilisieren Despoten die vermeintlich benachteiligte Gruppe – in unserem Fall weiße Amerikaner – dazu, Einschüchterungs- und Gewaltakte zur Unterstützung des Anführers und der Nation zu begehen und Vergeltung zu üben. Die beiden Ziele dieser Anti-Bildungskampagne sind Lähmung unter den Unterdrückten und Fanatismus unter den wahren Gläubigen.

Die Aufstände, die durch die Polizeimorde an George Floyd, Breonna Taylor und Ahmaud Arbery ausgelöst wurden, prangerten nicht nur institutionellen Rassismus und Polizeibrutalität an, sondern richteten sich auch gegen Statuen, Denkmäler und Gebäude, die an die Vorherrschaft der Weißen erinnern.

Eine Statue von George Washington in Portland, Oregon, wurde mit Farbe besprüht und mit den Worten „Völkermörder-Kolonist“ versehen und anschließend abgerissen. Das Hauptquartier der United Daughters of the Confederacy, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Richmond, Virginia, die Errichtung von Denkmälern für die Anführer der Konföderierten anführten, wurde in Brand gesetzt. Die Statue des Zeitungsredakteurs Edward Carmack, der Lynchmorde befürwortete und die Weißen dazu aufrief, die afroamerikanische Journalistin Ida B. Wells wegen ihrer Recherchen zu Lynchmorden zu töten, wurde niedergerissen. In Boston wurde eine Statue von Christoph Kolumbus geköpft und Statuen der Generäle der Konföderierten, Robert E. Lee und Stonewall Jackson, sowie eine des rassistischen ehemaligen Bürgermeisters und Polizeichefs von Philadelphia, Frank Rizzo, wurden entfernt. Die Princeton University, die sich lange Zeit geweigert hatte, Woodrow Wilsons Namen von ihrer School of Public Policy zu entfernen, weil er ein heftiger Rassist war, gab schließlich nach.

Denkmäler sind keine Geschichtslektionen. Sie sind Treueschwüre, Götzen des weißen Ahnenkults. Sie beschönigen die Verbrechen der Vergangenheit, um die Verbrechen der Gegenwart zu beschönigen. Sich zu unserer Vergangenheit zu bekennen, das Ziel der kritischen Rassentheorie, zerschlägt den von weißen Rassisten aufrechterhaltenen Mythos, dass unsere Rassenhierarchie das natürliche Ergebnis einer Leistungsgesellschaft ist, in der Weiße mit überlegener Intelligenz, Talent und Zivilisation ausgestattet sind, und nicht das Ergebnis einer konstruierten und streng durchgesetzten Hierarchie. Schwarze in dieser Rassenhierarchie verdienen es, aufgrund ihrer angeborenen Eigenschaften am unteren Ende der Gesellschaft zu stehen.

Nur wenn diese Ungerechtigkeiten benannt und dokumentiert werden und daran gearbeitet wird, sie zu beseitigen, kann eine Gesellschaft ihre Demokratie aufrechterhalten und sich in Richtung größerer Gleichheit, Inklusion und Gerechtigkeit bewegen.

All diese Schritte in Richtung Wahrheit und historische Verantwortung sollen rückgängig gemacht werden. Trump greift gezielt Ausstellungsstücke der Smithsonian Institution, des National Museum of African American History and Culture und des Independence National Historical Park in Philadelphia an. Er verspricht, „Maßnahmen zu ergreifen, um die bereits bestehenden Denkmäler, Gedenkstätten, Statuen, Markierungen oder ähnliche Objekte wiederherzustellen“. Er fordert, dass Denkmäler oder Exponate, die „die Vergangenheit oder die lebenden Amerikaner (einschließlich der in der Kolonialzeit lebenden Personen) unangemessen herabsetzen“, entfernt werden und die Nation „sich auf die Größe der Errungenschaften und den Fortschritt des amerikanischen Volkes konzentriert“.

In der Durchführungsverordnung heißt es weiter:

Es ist die Politik meiner Regierung, historische Stätten des Bundes, einschließlich Parks und Museen, wieder in feierliche und erhebende öffentliche Denkmäler zu verwandeln, die die Amerikaner an unser außergewöhnliches Erbe, den stetigen Fortschritt auf dem Weg zu einer perfekteren Union und unsere unübertroffene Bilanz bei der Förderung von Freiheit, Wohlstand und menschlichem Wohlergehen erinnern. Museen in der Hauptstadt unserer Nation sollten Orte sein, an denen Menschen hingehen, um zu lernen – und nicht, um ideologischer Indoktrination oder spaltenden Erzählungen ausgesetzt zu sein, die unsere gemeinsame Geschichte verzerren.

Die Angriffe auf Programme wie die kritische Rassentheorie oder Vielfalt, Gleichheit und Inklusion verzerren diese Programme absichtlich, um den Eindruck zu erwecken, dass diejenigen, deren Perspektiven endlich einbezogen werden – wie beispielsweise schwarze Amerikaner – eine Art illegalen Vorteil oder einen unfairen Vorteil erhalten. Und so nehmen sie schwarze Amerikaner ins Visier, die in Macht- und Einflusspositionen aufgestiegen sind, und versuchen, sie als unwürdig zu delegitimieren. Das letztendliche Ziel besteht darin, eine Übernahme der Institutionen zu rechtfertigen und sie in Waffen im Krieg gegen die Idee einer multirassischen Demokratie zu verwandeln.“

Stanley verlässt zusammen mit einem weiteren Yale-Gelehrten für Autoritarismus, Timothy Snyder, Autor von „On Tyranny“ und „The Road to Unfreedom“, das Land und geht nach Kanada, um an der University of Toronto zu unterrichten.

Das Ziel besteht nicht darin, der Öffentlichkeit beizubringen, wie sie denken soll, sondern was sie denken soll. Die Schüler werden die geisttötenden Slogans und Klischees, die zur Untermauerung der Macht verwendet werden, nachplappern. Dieser Prozess beraubt die Bildung jeglicher Unabhängigkeit, intellektuellen Untersuchung oder Selbstkritik. Er verwandelt Schulen und Universitäten in Indoktrinationsmaschinen. Diejenigen, die sich der Indoktrination widersetzen, werden ausgestoßen.

„Ein totalitäres Regime an der Macht ersetzt alle erstklassigen Talente, unabhängig von ihren Sympathien, durch Spinner und Narren, deren Mangel an Intelligenz und Kreativität immer noch die beste Garantie für ihre Loyalität ist“, schreibt Hannah Arendt in ‚The Origins of Totalitarianism‘.

Unterdrücker löschen immer die Geschichte der Unterdrückten aus. Sie fürchten die Geschichte. Es war ein Verbrechen, versklavten Menschen das Lesen beizubringen. Die Fähigkeit zu lesen bedeutete, dass sie Zugang zu Nachrichten über den Sklavenaufstand in Haiti haben könnten, dem einzigen erfolgreichen Sklavenaufstand in der Geschichte der Menschheit. Sie könnten von den Sklavenaufständen erfahren, die von Nat Turner und John Brown angeführt wurden. Sie könnten sich vom Mut Harriet Tubmans inspirieren lassen, der leidenschaftlichen Abolitionistin, die über ein Dutzend heimliche Reisen in den Süden unternahm, um versklavte Menschen zu befreien, und später während des Bürgerkriegs als Kundschafterin für die Unionsarmee diente. Sie könnten Zugang zu den Schriften von Frederick Douglass und den Abolitionisten haben.

Der organisierte Kampf, der für die Geschichte der Farbigen, der Armen und der Arbeiterklasse von entscheidender Bedeutung ist, um Gleichberechtigung zu erreichen, sowie Gesetze und Vorschriften, die sie vor Ausbeutung schützen, sollen vollständig in Dunkelheit gehüllt werden. Es wird keine neuen Untersuchungen unserer Vergangenheit geben. Es wird keine neuen historischen Beweise geben. Es wird keine neuen Perspektiven geben. Es wird uns verboten sein, unsere Identität als Volk und Nation zu erforschen. Diese Versteinerung soll dazu dienen, unsere Herrscher zu vergöttern, eine pluralistische, demokratische Gesellschaft zu zerstören und persönlichen und politischen Schlafwandeln zu fördern.

