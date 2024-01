Großbritannien erklärt sich bereit, sich an der künftigen Verteidigung der Ukraine zu beteiligen MARK CURTIS

Zusicherungen

Einige Kommentatoren meinen, solche „Verpflichtungen“ seien zahnlos und böten keine feste Verteidigungsgarantie. Sie vergleichen sie mit dem Budapester Memorandum von 1994, als sich die Ukraine bereit erklärte, ihr sowjetisches Atomwaffenarsenal im Gegenzug für „Sicherheitsgarantien“ aufzugeben, die jedoch nie zustande kamen.

Das Abkommen wurde auch noch nicht vom Parlament eines der beiden Länder ratifiziert, was bedeutet, dass seine rechtliche Stellung ungewiss ist.

Am wichtigsten ist vielleicht, dass das Abkommen Großbritannien nicht ausdrücklich dazu verpflichtet, militärische Kräfte in die Ukraine zu entsenden. Es besteht jedoch die Gefahr, dass das Vereinigte Königreich in einen künftigen Krieg mit Russland verwickelt werden könnte.

Bei der Vorstellung des Abkommens im Parlament erklärte Sunak: „Sollte Russland jemals wieder in die Ukraine einmarschieren, werden wir schnell und nachhaltig Hilfe leisten, einschließlich moderner Ausrüstung zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Gemeinsam mit unseren Verbündeten wird das Vereinigte Königreich vom ersten bis zum letzten Moment zur Stelle sein.“

Das Abkommen ist ein weiterer Schritt in Richtung Nato-Mitgliedschaft der Ukraine. Es verstärkt die militärische Zusammenarbeit Großbritanniens mit Kiew mit dem Ziel, „die Interoperabilität der Ukraine mit der Nato zu vertiefen“, „die Umstellung der Ukraine auf Nato-Ausrüstung und -Standards zu beschleunigen“ und „einen Weg für eine Zukunft in der Nato“ zu entwickeln.

Das Abkommen geht auf den Nato-Gipfel in Litauen im Juli letzten Jahres zurück, auf dem sich die G7-Staaten zu einer Reihe von bilateralen Sicherheitsabkommen mit der Ukraine verpflichteten.

Mehr Waffen

Das Abkommen geht jedoch über die Sicherheitsverpflichtungen hinaus, und die britischen Waffenexporteure werden wahrscheinlich die größten Nutznießer sein.

In einem Abschnitt über die „Zusammenarbeit der Verteidigungsindustrie“ heißt es, Großbritannien werde mit Rüstungsunternehmen und der Ukraine zusammenarbeiten, um „Möglichkeiten für engere Partnerschaften und Kooperationen in der Verteidigungsindustrie, auch zum gegenseitigen wirtschaftlichen Nutzen, zu ermitteln“.

Großbritannien wird seine Verteidigungsindustrie dazu ermutigen, mit der Ukraine zusammenzuarbeiten, um dort britische Verteidigungsprodukte herzustellen“.

„Der Ukraine-Krieg war ein Segen für die britischen Rüstungsunternehmen“.

Der Krieg in der Ukraine war ein Segen für die britischen Rüstungsunternehmen. Seit dem Einmarsch Russlands im Februar 2022 haben sie Rüstungsgüter im Wert von 437 Millionen Pfund in die Ukraine exportiert – mehr als zwölfmal so viel wie in den zehn Jahren zuvor.

Sowohl Babcock als auch BAE, der größte Waffenexporteur Großbritanniens, haben vor kurzem Niederlassungen in der Ukraine eröffnet, um sich neue Aufträge zu sichern.

Die Vereinbarung zwischen BAE und der Ukraine wird „die Unterstützung der ukrainischen Streitkräfte durch das Unternehmen verstärken“ und BAE in die Lage versetzen, „mit ihnen zusammenzuarbeiten“, um „ihre künftige Streitkräftestruktur zu unterstützen“.

Desinformation

In einem Abschnitt des Textes über „Informationssicherheit“ heißt es, dass Großbritannien der Ukraine auch dabei helfen wird, russische Propaganda „weltweit“ zu bekämpfen – oder „die Bemühungen des jeweils anderen zu unterstützen, die Wahrheit gut zu sagen“, wie es in dem Dokument kurioserweise heißt.

Die beiden Länder werden zusammenarbeiten, um „der Welt eine wahrheitsgetreue Alternative zu den Desinformationskampagnen der Russischen Föderation zu bieten“, was eine „engere Zusammenarbeit bei der Kommunikationsarbeit“ beinhaltet.

Das britische Außenministerium gibt bereits Millionen für private „Gegen-Desinformations“-Gruppen aus, die in der Regel die politischen Positionen der britischen Regierung unterstützen, etwa in der Ukraine-Frage.

Declassified fand vor Russlands Einmarsch in der Ukraine heraus, dass die britische Regierung in den vier Jahren bis 2021 mindestens 82,7 Millionen Pfund an öffentlichen Geldern in Medienprojekte in Ländern, die an Russland grenzen oder ihm nahe stehen, gesteckt hat.

Die Finanzierung der „Gegendesinformations“-Industrie durch die britische Regierung sieht eher nach einer Informationsoperation als nach einer neutralen Anstrengung zur Bekämpfung von Fake News aus.

Privater Sektor

Eine weitere Verpflichtung besteht darin, sicherzustellen, dass die Ukraine durch Reformen und den Wiederaufbau nach dem Krieg eine prowestliche Wirtschaftspolitik fördert.

„Vor diesem schrecklichen Krieg war die ukrainische Wirtschaft eine riesige Investitionsmöglichkeit“, sagte der damalige Außenminister Leo Docherty auf der Ukraine Recovery Conference, die im vergangenen Juni in London stattfand.

Auf dieser Konferenz wurden „internationale Unternehmen“ aufgefordert, in der Ukraine in ihre „ehrgeizige Reformagenda“ zu investieren, einschließlich „Verkleinerung der Regierung“, „Privatisierung“, „Deregulierung“ und „Investitionsfreiheit“.

Das neue Abkommen bekräftigt diese Ziele. Die Ukraine wird „eine starke, vom Privatsektor geführte Wirtschaft haben, die in die globalen Märkte integriert ist“, heißt es in dem Text. Dies setzt voraus, dass Kiew die Reformen des IWF vollständig umsetzt, Maßnahmen zur Stärkung des Vertrauens der Investoren fördert und private Investitionen freisetzt.

In diesem Zusammenhang wird das Vereinigte Königreich Aktivitäten in Wirtschaftssektoren wie Energie, Infrastruktur und Technologie „unterstützen“.

ÜBER DEN AUTOR

Mark Curtis ist Herausgeber von Declassified UK und Autor von fünf Büchern und zahlreichen Artikeln über die britische Außenpolitik.