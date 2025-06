https://english.almayadeen.net/news/politics/uk-tells-300–staff-to-quit-if-they-oppose-gaza-government-p



Großbritannien fordert über 300 Mitarbeiter zur Kündigung auf, wenn sie die Politik der Regierung gegenüber Gaza ablehnen

Von Al Mayadeen English

Quelle: BBC

10. Juni 2025

Hochrangige britische Beamte haben gewarnt, dass die Fortsetzung der Waffenexporte nach „Israel” und die Untätigkeit gegenüber Gaza für Beamte künftige rechtliche Konsequenzen haben könnten.

Mehr als 300 Mitarbeiter des britischen Außenministeriums haben Bedenken hinsichtlich der Haltung der Regierung zu Gaza geäußert und vor einer möglichen Komplizenschaft Großbritanniens bei den Verstößen „Israels” gegen das Völkerrecht gewarnt. In einem formellen Schreiben an Außenminister David Lammy kritisierten die Beamten die fortgesetzten Waffenexporte und das, was sie als „Israels eklatante Missachtung des Völkerrechts” bezeichneten.

Der Brief, der der BBC vorliegt und vom 16. Mai datiert ist, spiegelt tiefe interne Meinungsverschiedenheiten über die Politik Großbritanniens wider und ist mindestens die vierte derartige Mitteilung von Beamten seit Ende 2023. Die Meinungsverschiedenheiten im britischen Außenministerium erstrecken sich über mehrere Abteilungen, Botschaften und Missionen weltweit.

Die Beamten äußerten sich besorgt über die Zahl der zivilen Todesopfer in Gaza, die anhaltende Blockade humanitärer Hilfe und den Ausbau der Siedlungen im besetzten Westjordanland. Unter Berufung auf die Tötung von 15 Hilfskräften durch israelische Streitkräfte im März und den Einsatz von Hunger als Mittel der Kriegsführung warf der Brief „Israel“ vor, Handlungen zu begehen, die Kriegsverbrechen gleichkommen könnten.

Die Beamten stellten auch die fortgesetzten Waffenverkäufe Großbritanniens an „Israel” in Frage und argumentierten, dass diese Exporte internationale Rechtsnormen untergraben und britisches Personal in Zukunft rechtlich haftbar machen könnten. In dem Brief wurde darauf hingewiesen, dass Mitarbeiter bereits im Juli 2024 vor möglichen Verstößen gegen das humanitäre Völkerrecht gewarnt hatten, und betont, dass sich diese Bedenken seitdem noch verstärkt hätten.

In einem Abschnitt heißt es: „Die Realität der Missachtung des Völkerrechts durch Israel ist noch deutlicher geworden”, und es wird hinzugefügt, dass die Warnungen britischer Beamter weitgehend ignoriert worden seien.

Regierungsreaktion löst Gegenreaktion aus

In einer Antwort vom 29. Mai verteidigten Sir Oliver Robbins und Nick Dyer, die beiden höchsten Beamten im Außenministerium, die Politik der Regierung und erinnerten die Mitarbeiter an ihre Verpflichtungen gemäß dem Beamtengesetz.

Sie würdigten den Wert interner Debatten, schrieben jedoch: „Wenn Sie mit irgendeinem Aspekt der Politik oder des Handelns der Regierung tiefgreifend uneinig sind, bleibt Ihnen letztlich nur der Austritt aus dem öffentlichen Dienst. Dies ist ein ehrenhafter Weg.“

Diese Erklärung löste heftige Reaktionen unter den Mitarbeitern aus. Ein Beamter, der den Brief unterzeichnet hatte, beschrieb die Antwort als „empörend“ und als „tiefe Enttäuschung darüber, dass der Raum für Kritik weiter eingeschränkt wird“.

Kritiker innerhalb des Ministeriums sahen in der Antwort einen Versuch, legitime Meinungsverschiedenheiten zu unterbinden, und bezeichneten sie als versteckte Drohung. Ein ehemaliger Beamter nannte die Antwort „Verschleierung“ und argumentierte, dass sie eine „plausible Leugnung“ von Handlungen ermögliche, die gegen internationales Recht verstoßen könnten. Sie wiesen auch darauf hin, dass der öffentliche Dienst die Lehren aus dem Chilcot-Bericht von 2016, in dem der Schutz abweichender Meinungen gefordert wurde, nicht umgesetzt habe.

Weiterreichende rechtliche und politische Auswirkungen

Die britische Regierung hält daran fest, dass „Israel“ Gefahr läuft, gegen das humanitäre Völkerrecht zu verstoßen, betont jedoch, dass sie die rechtlichen Standards strikt angewendet habe. Im September setzte Außenminister Lammy etwa 30 Waffenexportgenehmigungen aus und verwies dabei auf ein „klares Risiko“, dass in Großbritannien hergestellte Ausrüstung für schwere Verstöße verwendet werden könnte. Zuvor hatte der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) Haftbefehle gegen israelische Beamte erlassen, was von „Israel“ und den USA, die kürzlich vier IStGH-Richter mit Sanktionen belegt hatten, scharf verurteilt wurde.

Die Kontroverse um die Rücktrittsschreiben von Beamten findet vor dem Hintergrund eines breiteren internationalen Drucks statt. Am 19. Mai schloss sich Großbritannien Frankreich und Kanada an und warnte „Israel“ vor möglichen „konkreten Maßnahmen“, sollte es seine Angriffe auf Gaza nicht einstellen und die Beschränkungen für Hilfslieferungen nicht aufheben.

Palästinensische Menschenrechtsgruppen haben im Ausland rechtliche Schritte eingeleitet, um die Unterstützung Großbritanniens für „Israel“ anzufechten und Verstöße gegen das Völkerrecht in Gaza hervorzuheben. Das Außenministerium erklärte, es gebe Systeme, mit denen Mitarbeiter Bedenken intern äußern könnten, und betonte, dass von Beamten erwartet werde, dass sie die Politik unparteiisch und professionell umsetzen.

