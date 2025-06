https://www.aljazeera.com/news/2025/6/10/woman-who-inspired-gaza-flotilla-says-message-of-humanity-reached-world



Frau, die Gaza-Flottille inspirierte, sagt, „Botschaft der Menschlichkeit“ habe Welt erreicht

Die Fischerin Madleen Kulab aus Gaza sagt, Aktivisten, deren Hilfsschiff von Israel abgefangen wurde, hätten eine „edle“ Botschaft überbracht.

Madleen Kulab, die 30-jährige Fischerin aus Gaza, nach der das Hilfsschiff Madleen benannt wurde [Abdelhakim Abu Riash/Al Jazeera]

Von Maram Humaid

Veröffentlicht am 10. Juni 2025

Gaza-Stadt – In der vergangenen Woche hatte Madleen Kulab, die 30-jährige Fischerin, die Namensgeberin des Hilfsschiffs „Madleen“, die Reise des Schiffes mit einer Mischung aus Hoffnung und Angst verfolgt, als es in Richtung der Küste Gazas segelte, um die Blockade Israels zu durchbrechen.

Während der gesamten Reise stand Kulab in engem Kontakt mit den Organisatoren der Freedom Flotilla Coalition (FFC), die das Schiff gestartet hatte.

Doch ihr vorsichtiger Optimismus wich tiefer Trauer, als sie am Montagmorgen die Nachricht erhielt, dass israelische Streitkräfte das Schiff in internationalen Gewässern abgefangen und alle 12 Personen an Bord festgenommen hatten, darunter auch die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg.

„Ich war zutiefst enttäuscht“, sagte Kulab gegenüber Al Jazeera. „Ich hatte dieses Szenario zwar erwartet, aber ich hatte wirklich auf ein Wunder gehofft, dass das Schiff irgendwie die Blockade durchbrechen und Gaza erreichen würde.“

In der Nacht vor der Aufbringung des Schiffes hatte Kulab mit einer der zwölf Personen an Bord gesprochen, Rima Hassan, einer französischen Abgeordneten des Europäischen Parlaments. Hassan, die palästinensischer Herkunft ist, erzählte Kulab in einem Videoanruf, dass es ihr größter Traum sei, Gaza zu besuchen.

„Ihre Worte haben mich sehr bewegt, die Art und Weise, wie sie ihr Leben der palästinensischen Sache gewidmet hat“, sagte Kulab.

„Und doch wurde dieser einfache Traum [Gaza zu besuchen] von Israel unmöglich gemacht.“

Für Kulab hat die Abfangung des Schiffes der Flottille die Last der Isolation durch die Belagerung und Bombardierung durch Israel noch verstärkt.

Seit Beginn des jüngsten Krieges gegen Gaza am 7. Oktober 2023 hat Israel laut Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza mindestens 54.880 Palästinenser getötet und 126.227 verletzt.

Seit 2007 leben die Palästinenser in Gaza unter einer von Israel verhängten Luft-, Land- und Seeblockade.

„Wir leben an einem Ort, der vollständig von der Welt abgeschnitten ist. [Seit 2010] wurde jeder Versuch von Flottillen, die Blockade zu durchbrechen, mit militärischen Mitteln vereitelt“, sagte Kulab und verwies darauf, dass frühere Missionen von israelischen Streitkräften abgefangen oder angegriffen worden waren.

Für Kulab spiegeln die Mission des Schiffes und seine Abfangung – die internationale Medienaufmerksamkeit erregt haben – das allgemeine Leid der Palästinenser in Gaza wider, das ihrer Meinung nach kein Ende nimmt.

„Die Geschichte dieses Schiffes spiegelt meine eigene Geschichte und die Geschichte jedes einzelnen müden, erschöpften Menschen in Gaza wider“, sagte sie.

„Wir sind nur eine Medienwelle – sie steigt steil an und verebbt dann ebenso schnell wieder, und wir bleiben zurück, um unseren Schmerz in Stille zu ertragen.“

Angesichts der Festnahme der Besatzungsmitglieder der Madleen hofft Kulab nun nur noch auf ihre Sicherheit und ihre baldige Rückkehr nach Hause. Thunberg wurde am Dienstag aus Israel abgeschoben.

„Ihre edle Botschaft wurde übermittelt: Die Botschaft der Menschlichkeit hat die Welt erreicht“, sagte sie.

„Aber ich habe keine Worte mehr, um jemanden zum Handeln aufzurufen.“

Die Bevölkerung Gazas ist von Hunger bedroht, und nachdem Israel im Mai seine strenge Blockade teilweise aufgehoben hat, sind Hilfszentren zu Schauplätzen von Tötungen geworden, da israelische Soldaten und US-Sicherheitskräfte das Feuer auf palästinensische Menschenmengen eröffnet haben, die versuchen, an Lebensmittel zu gelangen.

Tag für Tag werde das Leben unerträglicher, sagte die erste Fischerin Gazas.

„Ich ertrinke in Leid, inmitten von Krieg und Hunger“, sagte Kulab. „Ich, meine Familie und alle hier.“

Quelle: Al Jazeera

Übersetzt mit Deepl.com

