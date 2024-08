https://english.almayadeen.net/news/politics/uk–france–germany-call-on-iran-to-refrain-from-attacking



Großbritannien, Frankreich und Deutschland fordern den Iran auf, „Israel“ nicht anzugreifen

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Agenturen

12. August 2024

Das Vereinigte Königreich, Frankreich und Deutschland haben eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht, in der sie den Iran auffordern, die israelische Besatzung nicht anzugreifen, nachdem diese seine Souveränität verletzt hat.

Die Staats- und Regierungschefs Frankreichs, Deutschlands und des Vereinigten Königreichs haben eine gemeinsame Erklärung abgegeben, in der sie ihre Unterstützung für die laufenden diplomatischen Bemühungen Katars, Ägyptens und der Vereinigten Staaten um einen Waffenstillstand und die Freilassung der Gefangenen im Gazastreifen angesichts des anhaltenden Völkermords zum Ausdruck bringen.

Die drei Staaten brachten zum Ausdruck, dass sie die Forderung der jeweiligen Staats- und Regierungschefs der genannten Länder nach einer sofortigen Wiederaufnahme der Gespräche über ein Waffenstillstandsabkommen im Gazastreifen unterstützen.

Sie betonten, dass es bei der Erreichung dieser Ziele keine weiteren Verzögerungen geben dürfe. „Wir haben mit allen Parteien zusammengearbeitet, um eine Eskalation zu verhindern, und werden keine Mühe scheuen, um die Spannungen abzubauen und einen Weg zur Stabilität zu finden“, hieß es in der Erklärung.

Sie betonten auch die dringende Notwendigkeit der uneingeschränkten Lieferung und Verteilung von humanitärer Hilfe an die Bevölkerung des Gazastreifens und die Freilassung aller Gefangenen in dem blockierten Kriegsgebiet.

Darüber hinaus riefen sie den Iran und seine Verbündeten, wahrscheinlich die Ansar Allah-Bewegung im Jemen und die Hisbollah-Widerstandsbewegung im Libanon, dazu auf, alle Aktionen zu unterlassen, die „die regionalen Spannungen weiter verschärfen und die Chance auf einen Waffenstillstand und die Freilassung der Geiseln gefährden würden“.

In der Erklärung werden sie für Handlungen verantwortlich gemacht, die diese Chance auf Frieden und Stabilität gefährden“, während die Handlungen der israelischen Besatzung, die den Iran und seine Verbündeten dazu gezwungen haben, darauf zu reagieren, völlig außer Acht gelassen werden.

Keine Verurteilung für „Israel

Die israelische Besatzung hatte Luftangriffe auf Teheran, Beirut und Hodeidah geflogen und damit die Souveränität jedes dieser Länder verletzt – im Falle der beiden erstgenannten mit dem Ziel, hochrangige Beamte zu ermorden, was die Spannungen weiter anheizte und die jeweiligen Parteien im Grunde zu Vergeltungsmaßnahmen zwang.

Während jedoch das Recht des Irans und seiner Verbündeten auf Vergeltung präventiv verurteilt wurde, wurden die äußerst hetzerischen Aktionen der israelischen Besatzung nicht einmal angesprochen.

Iranische Beamte haben deutlich gemacht, dass die Reaktion Teherans auf die israelische Ermordung des Chefs des Politbüros der Hamas, Ismail Haniyeh, die auf iranischem Boden stattfand, unvermeidlich ist.

Darüber hinaus hat „Israel“ den obersten Hisbollah-Befehlshaber Sayyed Fouad Shokor (Hajj Mohsen) bei einem Luftangriff in Haret Hreik, einem südlichen Vorort von Beirut, wenige Stunden vor der Ermordung Haniyehs ermordet.

Der Generalsekretär der libanesischen Gruppe , Sayyed Hassan Nasrallah, schwor, dass die Antwort der Hisbollah auf die Ermordung von Hadsch Mohsen „kommen wird, und sie wird stark, eindrucksvoll und effektiv sein“.

„Israel“ glaubt, dass die Hisbollah den Angriff initiieren und möglicherweise Tel Aviv mit Lenkraketen angreifen wird, so Yoel Guzansky, ein leitender Forscher am Institut für nationale Sicherheitsstudien in Tel Aviv.

Israelische Medien berichteten am Montag, der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu habe sich mit seinen Sicherheitschefs getroffen, um die Möglichkeit eines Präventivschlags gegen den Iran zu erörtern, falls ein Angriff unmittelbar bevorsteht.

„Dazu sind wir noch nicht gekommen, aber die Zukunft liegt noch vor uns“, bestätigte der hochrangige israelische Politiker.

