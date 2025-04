Diese britischen Juden es vor, eine nachahmenswerte Idee auch für Deutschland! Evelyn Hecht-Galinski

https://www.middleeasteye.net/news/members-uks-largest-jewish-group-break-leadership-condemn-israels-war-gaza



Großbritannien: Mitglieder einer prominenten jüdischen Gruppe brechen mit den Führern und verurteilen Israel wegen Gaza

Dutzende Mitglieder des Board of Deputies of British Jews warnten in einem offenen Brief, dass „Israels Seele herausgerissen wird“

Ein palästinensisches Mädchen geht an einem zerstörten Gebäude vorbei, nachdem Israel in der Nacht zum 16. April Jabalia im nördlichen Gazastreifen angegriffen hatte (AFP/Bashar Taleb)

Von Imran Mulla

Veröffentlicht am: 16. April 2025, 1

Dutzende Mitglieder der größten Organisation, die behauptet, britische Juden zu vertreten, haben sich wegen ihrer Haltung zum Krieg in Gaza von der Führung der Organisation distanziert.

In einem offenen Brief kritisierten 36 Mitglieder des Board of Deputies of British Jews (BoD) die israelische Regierung für die Wiederaufnahme ihres Angriffs auf Gaza und warnten, dass „Israels Seele herausgerissen wird“.

Der am Mittwoch in der Financial Times (FT) veröffentlichte Brief ist das erste öffentliche Zeichen des Widerstands gegen Israels Krieg gegen Gaza innerhalb des BoD.

Die Unterzeichner forderten den BoD, der aus mehr als 300 gewählten Abgeordneten besteht, auf, eine Erklärung zu veröffentlichen, in der die erneute Offensive in Gaza im vergangenen Monat kritisiert wird, aber der BoD hat dies nicht getan.

„Die Neigung, unsere Augen abzuwenden, ist groß, da das, was geschieht, unerträglich ist, aber unsere jüdischen Werte zwingen uns, aufzustehen und unsere Stimme zu erheben“, heißt es in dem offenen Brief.

„Israels Seele wird herausgerissen und wir, die Mitglieder des Board of Deputies of British Jews, fürchten um die Zukunft des Israels, das wir lieben und mit dem wir so eng verbunden sind.

„Schweigen wird als Unterstützung für politische Maßnahmen und Handlungen angesehen, die unseren jüdischen Werten zuwiderlaufen.“

„Extremste aller israelischen Regierungen“

In dem Brief wird der Angriff Israels auf Gaza und die Gewalt der Siedler gegen Palästinenser im besetzten Westjordanland kritisiert. Es heißt darin, dass „diese extremste aller israelischen Regierungen offen zu Gewalt gegen Palästinenser im Westjordanland aufruft, die palästinensische Wirtschaft stranguliert und mehr neue Siedlungen als je zuvor baut“.

Es wird außerdem davor gewarnt, dass die israelische Polizei „zunehmend einer Miliz ähnelt und repressive Gesetze vorangetrieben werden, während provokativer Partisanenpopulismus die israelische Gesellschaft bitter entzweit“.

Harriett Goldenberg, stellvertretende Vorsitzende der internationalen Abteilung des BoD, sagte gegenüber der FT, dass „einige den Anschein von Illoyalität fürchten, wir aber der Meinung sind, dass es für britische Juden unerlässlich ist, sich zu äußern“.

Sie fügte hinzu: „Andernfalls laufen wir Gefahr, uns mitschuldig zu machen. In der jüdischen Geschichte ist Schweigen keine gute Sache.“

Der Vorstand erklärte, dass es sich um eine vielfältige Organisation handele und „andere würden zweifellos mehr Nachdruck auf die grundlegende Verantwortung der Hamas für diese schreckliche Situation legen“.

„Diese Vielfalt ist der Politik Israels selbst nicht unähnlich, dessen wilde demokratische Kultur einen heftigen Meinungsaustausch über diese quälenden Fragen von Leben und Tod vorsieht.“

Im vergangenen September verurteilte der Vorstand die Labour-Regierung dafür, dass sie ein teilweises Waffenembargo gegen Israel verhängt hatte, und hat sich konsequent für den Krieg Israels gegen den belagerten Gazastreifen ausgesprochen.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …