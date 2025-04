https://www.palestinechronicle.com/gazas-hellish-situation-has-deteriorated-after-ceasefire-collapse-

Die „höllische“ Lage in Gaza hat sich nach dem Zusammenbruch des Waffenstillstands weiter verschlechtert – UNRWA

15. April 2025 Nachrichten

UNRWA-Generalkommissar Philippe Lazzarini trifft mit Vertriebenen im Süden Gazas zusammen. (Foto: Mohamed Hinnawi, über UNRWA)

Der UNRWA-Chef betonte, wie wichtig eine internationale unabhängige Untersuchung sei, um die Fakten zu den Tötungen zu sammeln und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.

Der Leiter der UN-Agentur für palästinensische Flüchtlinge (UNRWA), Philippe Lazzarini, sagte, die „höllische“ Lage im Gazastreifen habe sich nach dem Zusammenbruch der Waffenruhe verschlechtert.

„Die Lage, die wir vor dem Waffenstillstand hatten, war bereits höllisch, wir hatten den Tiefpunkt erreicht. Aber seit dem Zusammenbruch dieses Waffenstillstands scheint sich die Lage noch weiter verschlechtert zu haben“, sagte Lazzarini gegenüber der Nachrichtenagentur Anadolu auf dem Antalya Diplomacy Forum (ADF) in der Türkei.

Unter Hinweis auf die Erklärung von UN-Generalsekretär Antonio Guterres, dass Gaza „zu einer Todeszone geworden“ sei, sagte Lazzarini: „Es gibt absolut keinen sicheren Ort, und die Menschen sind ständig auf der Flucht, ständig auf Evakuierungsbefehl, auf Vertreibungsbefehl.“

Er sagte, dass die Palästinenser zusätzlich zu den täglichen Bombardierungen durch die israelische Armee ‚mit sich ausbreitender und zunehmender Hungersnot, … mit Krankheiten‘ und schrecklichen Lebensbedingungen zu kämpfen hätten.

Keine Hilfsgüter zur Verteilung

Lazzarini wies darauf hin, dass die UNRWA mehr als 12.000 palästinensische Mitarbeiter in Gaza beschäftigt.

„Was jedoch die Verteilung humanitärer Hilfe angeht, so gibt es keine humanitäre Hilfe mehr, die verteilt werden könnte, und die Grenzübergänge sind seit einem Monat geschlossen, sodass die Hilfe innerhalb des Gazastreifens nun fast vollständig erschöpft ist.“

Er erklärte, dass die UNO nach der Wiederaufnahme der Angriffe durch Israel aus „Sicherheitsgründen“ beschlossen habe, ihre Präsenz am 24. März zu reduzieren.

Der UNRWA-Chef hob auch den „tragischen Vorfall“ vom vergangenen Monat hervor, bei dem die israelische Armee ein UN-Gästehaus im Zentrum von Gaza angegriffen habe, „wobei viele internationale Mitarbeiter verletzt und einer getötet wurde“.

„All dies hat diese Entscheidung gerechtfertigt, und was den Grenzübergang betrifft, so fordern wir weiterhin die Aufhebung der Blockade und der Belagerung“, fügte er hinzu.

Lazzarini betonte, dass die UNRWA „ständig einen ungehinderten, ununterbrochenen und ungehinderten Fluss humanitärer Hilfe in den Gazastreifen fordert und dass wir auch ständig die Freilassung der Geiseln fordern“.

„Völlige Missachtung“

In Bezug auf die gezielten Angriffe Israels auf 15 palästinensische Gesundheits- und Zivilschutzmitarbeiter in Gaza sagte Lazzarini, dies zeige erneut „die völlige Missachtung der humanitären Helfer, die völlige Missachtung des humanitären Völkerrechts“.

Er wies darauf hin, dass seit dem 7. Oktober 2023 mehr als 400 humanitäre Helfer, darunter über 280 von der UNRWA, bei israelischen Angriffen getötet worden seien.

„Dieser jüngste Vorfall (die Tötung von 15 Hilfskräften) hat zweifellos eine neue Dimension erreicht, da diese Menschen eindeutig identifiziert waren“, betonte Lazzarini.

„Niemand konnte die Präsenz dieses Vorfalls ignorieren, und sie scheinen einer nach dem anderen getötet worden zu sein. Dies ist eine neue Stufe, weil diese Personen eindeutig identifiziert waren. Niemand kann die Existenz dieses Vorfalls ignorieren, und es scheint, als seien sie systematisch getötet worden“, erklärte er.

Forderung nach unabhängiger Untersuchung

Der UNRWA-Chef betonte die Bedeutung einer internationalen unabhängigen Untersuchung, um die Fakten rund um die Tötungen zu sammeln und die Rechenschaftspflicht sicherzustellen, und wies darauf hin, dass die Verantwortlichen bisher nicht bestraft worden seien.

In Bezug auf den „Krieg der Narrative“ in dieser Situation sagte Lazzarini, es gebe eine Darstellung Israels und eine Darstellung aus Gaza, und diese Darstellungen seien „unvereinbar“.

Er lobte palästinensische Journalisten, die täglich ihr Leben riskieren, um über die Lage zu berichten, und fügte hinzu, dass ihre Arbeit durch die Anwesenheit unabhängiger internationaler Journalisten unterstützt werden sollte.

Lazzarini betonte die Notwendigkeit, dass internationale Journalisten in der Region tätig sind, um Fehlinformationen, Desinformation und Propaganda über die Ereignisse in Gaza zu verhindern.

Verschlechterung der humanitären Lage

Am Montag erklärte die UNO, die humanitäre Lage in Gaza sei so schlimm wie nie zuvor seit Beginn des Völkermords Israels an der Enklave.

„Das Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten warnt, dass die humanitäre Lage derzeit wahrscheinlich so schlimm ist wie nie zuvor in den 18 Monaten seit Ausbruch der Feindseligkeiten“, sagte Stephane Dujarric, Sprecher der UNO, bei einer Pressekonferenz. „Es ist nun anderthalb Monate her, dass zuletzt Lieferungen über die Grenzübergänge nach Gaza zugelassen wurden – dies ist bei weitem die längste Unterbrechung seit Beginn der Krise.“

Unterdessen würden die israelischen Behörden weiterhin zusätzliche Vertreibungsbefehle erlassen, wodurch der ohnehin begrenzte Platz für Familien weiter eingeschränkt werde.

„Die Zivilbevölkerung ist praktisch in zunehmend fragmentierten und unsicheren Enklaven in Gaza gefangen, wo der Zugang zu lebensnotwendigen Gütern von Tag zu Tag schwieriger wird“, betonte Dujarric.

Er sagte, dass am Wochenende vier neue Vertreibungsbefehle erlassen worden seien – zwei am Freitag und zwei weitere am Samstag.

Erschütternde Zahl der Todesopfer

Die erneuten israelischen Gewalttaten vom 18. März haben den am 19. Januar begonnenen Waffenstillstand gebrochen. Bei den jüngsten Militäraktionen wurden Hunderte Palästinenser getötet und viele weitere verletzt, darunter vor allem Zivilisten, darunter Frauen und Kinder.

Während die Verstöße von zahlreichen Ländern und Menschenrechtsgruppen verurteilt wurden, hat die USA ihre Unterstützung für Israel fortgesetzt und behauptet, dass die Militäraktion mit vorheriger Kenntnis und Zustimmung Washingtons durchgeführt wurde.

Seit Oktober 2023 hat Israel über 50.000 Palästinenser getötet, darunter vor allem Frauen und Kinder, und Gaza in Schutt und Asche gelegt. Darüber hinaus wurden über 116.000 Menschen verletzt, 14.000 werden weiterhin vermisst.

Im November 2024 erließ der Internationale Strafgerichtshof Haftbefehle gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und den ehemaligen Verteidigungsminister Yoav Gallant und beschuldigte sie der Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Gaza.

Israel sieht sich außerdem wegen seiner Handlungen in dem belagerten Gebiet vor dem Internationalen Gerichtshof wegen Völkermordes angeklagt.

(Anadolu, PC)

Übersetzt mit Deepl.com

