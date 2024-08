https://english.almayadeen.net/articles/analysis/britain-s-kursk-invasion-backfires



Großbritanniens Kursk-Invasion geht nach hinten los

Von Kit Klarenberg

Quelle: Al Mayadeen Englisch

21. August 2024

Die Entschlossenheit von Washingtons selbsternanntem „Juniorpartner“, den Stellvertreterkonflikt zu einem heißen Krieg zwischen Russland und dem Westen eskalieren zu lassen, hat sich unter Starmers neuer Labour-Regierung noch verstärkt.

Britische Challenger-2-Panzer erreichten die Ukraine mit großem Tamtam im Vorfeld der lange verzögerten, letztlich katastrophalen „Gegenoffensive“ Kiews im Jahr 2023. Das westliche Publikum wurde nicht nur dazu ermutigt, der Ukraine gepanzerte Kampffahrzeuge zu liefern, sondern es wurde auch verbreitet, dass der Panzer, der internationalen Käufern als „unzerstörbar“ angepriesen wurde, Kiews endgültigen Sieg vor vollendete Tatsachen stellen würde. Tatsächlich wurden die im September nach Robotnye entsandten Challenger 2-Panzer fast augenblicklich von den Russen unter Beschuss genommen und dann in aller Stille aus dem Kampfeinsatz abgezogen.

Daher waren viele Online-Kommentatoren überrascht, als am 13. August Aufnahmen des Panzers im Einsatz in Kursk die Runde machten. Darüber hinaus wurde der Einsatz des Challenger 2 von zahlreichen Mainstream-Medien in dramatischer Weise hervorgehoben. Mehrere wurden von britischen Militärquellen ausdrücklich darauf hingewiesen, dass dies das erste Mal in der Geschichte sei, dass Londons Panzer „im Kampf auf russischem Gebiet eingesetzt wurden“. Beunruhigenderweise enthüllt die Times jetzt, dass dies eine bewusste Propaganda- und Lobbystrategie war, die von Premierminister Keir Starmer angeführt wurde.

Bevor die Challenger 2 in Kursk zum Einsatz kam, hatten Starmer und Verteidigungsminister John Healey Berichten zufolge „Gespräche darüber geführt, wie weit sie gehen sollten, um die zunehmende britische Beteiligung am Einmarsch in Kursk zu bestätigen“. Letztendlich entschieden sie sich, „die Rolle Großbritanniens offener darzustellen, um wichtige Verbündete zu überzeugen, mehr zu helfen – und die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass Großbritanniens Sicherheit und wirtschaftlicher Wohlstand von den Ereignissen auf den Feldern der Ukraine betroffen sind.“ Eine „hochrangige Quelle aus Whitehall“ fügte hinzu:

„Man wird nicht vor der Idee zurückschrecken, dass britische Waffen in Russland als Teil der Verteidigung der Ukraine eingesetzt werden. Wir wollen keine Ungewissheit oder Nervosität über die Unterstützung Großbritanniens in diesem kritischen Moment, und eine halbherzige oder unsichere Antwort hätte darauf hindeuten können.“

Mit anderen Worten: London übernimmt die Führung, indem es sich in dem Stellvertreterkrieg als offizieller Kriegsteilnehmer zu erkennen gibt, in der Hoffnung, dass andere westliche Länder – insbesondere die USA – diesem Beispiel folgen werden. Darüber hinaus deutet die Times stark an, dass Kursk in jeder Hinsicht eine britische Invasion ist. Das Blatt schreibt:

„Von der Welt unbemerkt haben britische Ausrüstungen, einschließlich Drohnen, eine zentrale Rolle in der neuen Offensive der Ukraine gespielt, und britisches Personal hat das ukrainische Militär eng beraten … in einem Ausmaß, das von keinem anderen Land erreicht wurde.“

Die großartigen Pläne Großbritanniens hören damit nicht auf. Healey und Außenminister David Lammy „haben eine gemeinsame Ukraine-Einheit eingerichtet“, die zwischen dem Außenministerium und dem Verteidigungsministerium aufgeteilt ist. Die beiden „hielten ein gemeinsames Briefing mit Beamten für eine parteiübergreifende Gruppe von 60 Abgeordneten über die Ukraine ab“, während „Starmer auch den Nationalen Sicherheitsrat gebeten hat, Pläne auszuarbeiten, um der Ukraine eine breitere Palette an Unterstützung zu bieten.“ Neben militärischer Hilfe werden auch „industrielle, wirtschaftliche und diplomatische Unterstützung“ in Erwägung gezogen.

Die Times fügt hinzu, dass Healey in den kommenden Wochen an einem neuen Treffen der Ukraine Defence Coordination Group“ teilnehmen wird, einer internationalen Allianz von 57 Ländern, die die westlichen Waffenlieferungen nach Kiew überwachen. Dort „wird Großbritannien die europäischen Verbündeten drängen, mehr Ausrüstung zu schicken und Kiew mehr Spielraum für deren Einsatz in Russland zu geben“. Das britische Verteidigungsministerium hat Berichten zufolge auch „letzte Woche mit Lloyd Austin, dem US-Verteidigungsminister, gesprochen und Boris Pistorius, seinen deutschen Amtskollegen, umworben.“

Offensichtlich hat die neue Labour-Regierung eine ehrgeizige Vision für die Fortführung des Stellvertreterkriegs. Doch wenn es nach der „Gegeninvasion“ geht, ist sie bereits im Sande verlaufen. Wie die Times anmerkt, soll das Durcheinander in erster Linie „die Moral im eigenen Land stärken und Zelenskys Position festigen“ und gleichzeitig den Druck auf die zusammenbrechende Front im Donbass verringern, indem Russland gezwungen wird, seine Truppen nach Kursk zu verlegen. Stattdessen hat Moskau „die Abwesenheit von vier starken ukrainischen Regimentern ausgenutzt, um seine Angriffe um Pokrowsk und Tschasiw Jar zu verstärken“.

In ähnlicher Weise kommentierte ein „Verteidigungsexperte“ gegenüber der Times die weitreichenden Bemühungen Starmers, den Westen zu offenem Handeln gegen Russland zu zwingen: „Wenn es so aussieht, als ob die Briten ihren NATO-Verbündeten zu weit voraus sind, könnte das kontraproduktiv sein.“ Diese Analyse ist vorausschauend, denn vieles deutet darauf hin, dass Londons jüngster Versuch, die Spannungen zu verschärfen und die USA und Europa immer tiefer in einen Stellvertreterkrieg hineinzuziehen, bereits äußerst „kontraproduktiv“ war und sich als Bumerang erwiesen hat. In der Tat hat Washington offenbar endgültig genug von Londons eskalatorischen Duldungen.

In wiederholten Pressekonferenzen und Medienbriefings seit dem 6. August haben sich US-Beamte entschieden von dem Einmarsch in Kursk distanziert und jegliche Beteiligung an der Planung oder Durchführung abgestritten, ja sogar bestritten, von Kiew vorgewarnt worden zu sein. Die Zeitschrift des Empire House, Foreign Policy, hat berichtet, dass das Pentagon, das Außenministerium und das Weiße Haus von dem ukrainischen Überfall überrascht wurden. Die Biden-Administration war nicht nur äußerst unglücklich darüber, „nicht eingeweiht worden zu sein“, sondern auch „skeptisch gegenüber der militärischen Logik“ hinter der „Gegeninvasion“.

Abgesehen davon, dass es sich um ein eindeutiges Selbstmordkommando handelte, hat die eifrig angekündigte Präsenz westlicher Waffen und Fahrzeuge auf russischem Boden „die Biden-Administration in eine äußerst unangenehme Lage gebracht.“ Seit dem Ausbruch des Stellvertreterkriegs ist Washington vorsichtig, um keine Vergeltungsmaßnahmen gegen westliche Länder und deren Vermögenswerte im Ausland zu provozieren und den Konflikt über die Grenzen der Ukraine hinaus zu tragen. Zu den Irritationen der USA kommt hinzu, dass das von den Briten inszenierte Kursk-Missgeschick auch die laufenden Bemühungen um eine Vereinbarung über die Einstellung der „Angriffe auf die Energie- und Strominfrastruktur auf beiden Seiten“ torpediert hat.

Dies geschieht zu einem Zeitpunkt, zu dem sich Kiew auf einen harten Winter ohne Wärme und Licht vorbereitet, der auf verheerende russische Angriffe auf das Energienetz des Nachbarlandes zurückzuführen ist. Putin hat außerdem deutlich gemacht, dass das ukrainische Vorgehen in Kursk bedeutet, dass es keinen Spielraum mehr für eine weitergehende Verhandlungslösung gibt. Das heißt, Moskau wird nur die bedingungslose Kapitulation seines Gegners akzeptieren. Auch die USA haben infolge der „Gegeninvasion“ anscheinend ihren Kurs geändert.

Am 16. August wurde berichtet, dass Washington der Ukraine den Einsatz von britischen Langstreckenraketen des Typs Storm Shadow gegen russisches Territorium untersagt hat. Angesichts der Tatsache, dass die Times berichtet, dass die Sicherung einer breiteren westlichen Zustimmung zu solchen Schlägen eines der Hauptziele von Starmer ist, kann dies nur als harte Rüge betrachtet werden, noch bevor die eskalierenden Lobbying-Bemühungen der Labour-Regierung überhaupt richtig begonnen haben. Die Regierung Biden hatte Kiew im Mai die Erlaubnis erteilt, in begrenztem Umfang Angriffe in Russland durchzuführen und dabei gelenkte Munition mit einer Reichweite von bis zu 40 Meilen einzusetzen.

Selbst diese milde Erlaubnis könnte zu gegebener Zeit wieder zurückgenommen werden. Berlin, das wie Großbritannien anfangs stolz für die Präsenz seiner Panzer in Kursk geworben hatte, rückt nun entschieden vom Stellvertreterkrieg ab. Am 17. August kündigte der deutsche Finanzminister Christian Lindner im Rahmen einer umfassenderen Initiative zur Kürzung der Staatsausgaben an, jegliche neue Militärhilfe für die Ukraine einzustellen. Die Meldung des Wall Street Journal drei Tage zuvor, dass Kiew für die Zerstörung von Nord Stream II verantwortlich sei, könnte kein Zufall sein.

Die Darstellung der Bombardierung der deutsch-russischen Pipeline, die das Blatt veröffentlichte, war völlig absurd. Bezeichnenderweise räumte das WSJ ein, dass abgesehen von den Eingeständnissen „ukrainischer Beamter, die an dem Komplott beteiligt waren oder damit vertraut sind“, „alle Absprachen“ für den Anschlag auf Nord Stream „mündlich getroffen wurden und keine schriftlichen Unterlagen hinterließen“. Die Quellen der Zeitung „glauben, dass es unmöglich wäre, einen der befehlshabenden Offiziere vor Gericht zu stellen, weil es keine Beweise gibt, die über Gespräche zwischen Spitzenbeamten hinausgehen“.

Ein solches Beweisdefizit liefert Berlin einen idealen Vorwand, um sich aus dem Stellvertreterkrieg zurückzuziehen und gleichzeitig Kiew vor jeglichen rechtlichen Konsequenzen zu bewahren. Das Narrativ von der einseitigen Schuld der Ukraine an den Nord-Stream-Bombenanschlägen lenkt auch von den wahrscheinlichsten Tätern des Anschlags ab. Dieser Journalist hat aufgedeckt, dass eine schattenhafte Kabale britischer Geheimdienstmitarbeiter die Drahtzieher und potenziellen Vollstrecker des Bombenanschlags auf die Kertsch-Brücke im Oktober 2022 waren.

Dieser eskalierende Vorfall war, wie auch die Zerstörung von Nord Stream, im Voraus bekannt und wurde offenbar von der CIA abgelehnt. Chris Donnelly, der britische Militärgeheimdienst-Veteran, der den Anschlag auf die Kertsch-Brücke orchestrierte, hat Washingtons Zögern, sich weiter in den Stellvertreterkrieg zu verwickeln, privat verurteilt und erklärt, dass „diese US-Position sofort und entschieden in Frage gestellt werden muss“. Im Dezember desselben Jahres bestätigte die BBC, dass britische Beamte über die „angeborene Vorsicht“ der Biden-Administration besorgt seien und „die Entschlossenheit der USA auf allen Ebenen“ durch „Druck“ verstärkt hätten.

Die Entschlossenheit von Washingtons selbsternanntem „Juniorpartner“, den Stellvertreterkonflikt zu einem heißen Krieg zwischen Russland und dem Westen zu eskalieren, hat sich unter Starmers neuer Labour-Regierung noch verstärkt. Dennoch erweckt das Empire den Anschein, als wolle es den Köder nicht schlucken und gleichzeitig versuchen, Londons kriegerische Fantasien zu dämpfen. Dies mag ein ermutigendes Zeichen dafür sein, dass der Stellvertreterkrieg endlich zu Ende geht. Aber wir müssen wachsam bleiben. Es ist unwahrscheinlich, dass der britische Geheimdienst die USA kampflos abziehen lässt.

Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinung von Al mayadeen wider, sondern geben ausschließlich die Meinung des Autors wieder.

Investigativer Journalist.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …