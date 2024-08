https://www.welt.de/politik/deutschland/article253105676/Sachsen-Wahl-Wagenknecht-will-Landtagswahlen-zu-Abstimmung-ueber-Aussenpolitik-machen.html



Auftritt in Zwickau Wagenknecht will Landtagswahlen zu „Abstimmung über deutsche Außenpolitik“ machen Redakteur Innenpolitik Von Kevin Culina

In Zwickau wettert Wagenknecht gegen die „unsägliche Ampel-Regierung“ in der Hauptstadt. Unterdessen muss die Polizei in Jena bei einem Wahlkampfauftritt von Björn Höcke Pfefferspray und Schlagstöcke einsetzen.

Die Waffenlieferungen an die Ukraine führten nur zu weiterem Sterben, sagt Sahra Wagenknecht bei einem Wahlkampfauftritt in Sachsen. Viele Zuschauer teilen ihre Haltung. Aber es gibt auch Protest: „Wagenknecht nimmt uns das Wort ‚Frieden‘ weg“, sagt eine Ukrainerin.

In Zwickau spielt Sahra Wagenknecht ihre größten Hits. Noch vor wenigen Minuten stieg sie aus ihrer schwarzen Limousine, nun wettert Wagenknecht gegen die „unsägliche Ampel-Regierung“ in der Hauptstadt. Weiterlesen bei welt.de

