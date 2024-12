„Nicht in meinem Namen“

„Rosenberg betonte, wie wichtig es sei, pro-palästinensische Kundgebungen abzuhalten, um sich gegen die Unterstützung Israels zu wehren, und wies darauf hin, dass die Fraktion der Jüdischen Sozialisten Teil einer umfassenderen Organisation ist, die als Jüdischer Block für Palästina bekannt ist und an allen derartigen Demonstrationen teilgenommen hat.

Er sagte, der Block leiste auch innerhalb der jüdischen Gemeinschaft einen Beitrag, um die Köpfe und Herzen zu verändern und die Unterstützung für Gerechtigkeit zu erhöhen.“

https://www.middleeastmonitor.com/20241203-uks-gaza-genocide-denial-shows-contempt-for-palestinian-lives-british-jewish-activist/



Großbritanniens Leugnung des Gaza-Völkermords zeigt „Verachtung für palästinensisches Leben“: Britisch-jüdischer Aktivist

3. Dezember 2024

Palästinenser, darunter auch Kinder, warten in einer Schlange, um Lebensmittel zu erhalten, die von Wohltätigkeitsorganisationen an Palästinenser verteilt werden, die vor den Angriffen der israelischen Armee geflohen sind und in Khan Yunis, Gaza, Zuflucht gesucht haben, am 29. November 2024 [Abed Rahim Khatib/Anadolu Agency]

Israels völkermörderischer Angriff im Gazastreifen, den es als Offensive gegen die Hamas-Gruppe bezeichnet, ist in Wirklichkeit ein Krieg gegen palästinensische Kinder, so ein britisch-jüdischer Aktivist, der sagt, dass alle Regierungen, die Israel weiterhin unterstützen und bewaffnen, an dem Völkermord mitschuldig sind, berichtet die Anadolu Agency.

Die brutalen israelischen Angriffe auf den Gazastreifen dauern seit dem Einmarsch der palästinensischen Widerstandsgruppe Hamas am 7. Oktober 2023 an. Kinder und Frauen sind die Hauptleidtragenden des israelischen Angriffs und machen den Großteil der mehr als 44.200 Toten aus.

Der Internationale Strafgerichtshof hat im vergangenen Monat Haftbefehle gegen Premierminister Benjamin Netanjahu und den ehemaligen Verteidigungsminister Yoav Gallant erlassen, „wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen, die mindestens vom 8. Oktober 2023 bis mindestens zum 20. Mai 2024 begangen wurden“.

Die Entscheidung des Gerichtshofs eröffnet auch die Möglichkeit weiterer Gerichtsverfahren gegen Israels militärische Unterstützer – Länder wie die USA, Großbritannien und Deutschland.

WATCH: Gaza-Kinder bitten durch Riss in UNRWA-Mauer um Mehl

Anfang November erklärte der britische Premierminister Keir Starmer, er glaube nicht, dass Israel im Gazastreifen einen Völkermord begehe, eine Äußerung, die heftige Kritik an der Regierung der Labour-Partei auslöste.

David Rosenberg, ein Aktivist der in London ansässigen Jewish Socialists‘ Group, sagte, es sei für ihn keine Überraschung, dass Starmer und sein Außenminister David Lammy den anhaltenden Völkermord in Gaza leugnen.

In einem Gespräch mit Anadolu erklärte er, dass beide Männer eine „besonders rechte Sichtweise“ hätten. Weiterlesen in middleeastmonitor.com

Übersetzt mit Deepl.com

