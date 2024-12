https://www.middleeasteye.net/news/palestinian-becomes-israel-youngest-ever-prisoner



Palästinensischer 14-Jähriger wird Israels jüngster Gefangener aller Zeiten

Ayham al-Salaymehs Verurteilung erfolgt nach eineinhalb Jahren Hausarrest

Nawaf al-Salaymeh, links, und sein 14-jähriger Sohn Ayham vor dem Beginn seiner 12-monatigen Haftstrafe (Alasimannews)

Von Mera Aladam

Veröffentlicht am: 2. Dezember 2024

Am Sonntag hat Ayham al-Salaymeh, ein 14-jähriger Palästinenser, seine einjährige Haftstrafe angetreten und ist damit der jüngste Palästinenser, der jemals in Israel inhaftiert wurde.

Salaymeh stellte sich im al-Maskoubiya-Gefängnis der israelischen Gefängnisverwaltung, wie sein Vater Nawaf in einem Video erklärte. Die Gefängnisverwaltung verweigerte Ayham die Mitnahme von Kleidungsstücken, Schuhen und anderen persönlichen Gegenständen.

Ayhams Verurteilung erfolgte, nachdem er anderthalb Jahre unter Hausarrest im Haus seiner Familie im Viertel Ras al-Amud in Silwan im besetzten Ostjerusalem verbracht hatte.

Bevor er ins Gefängnis kam, nahm Nawwaf seinen Sohn auf eine letzte Tour durch ihre Heimatstadt Jerusalem mit. In mehreren online verbreiteten Clips ist Nawaf zu sehen, wie er den Jungen begleitet und ihm Ratschläge gibt, wie er sich im Gefängnis verhalten soll.

„Jeder Gefangene im Gefängnis ist dein Bruder“, sagt sein Vater in einem Video. „Sie sind alle wie du. Sie wurden inhaftiert, weil sie ihr Land lieben.“

In einem anderen Clip äußerte sich sein Vater besorgt über Ayhams Gesundheitszustand im Gefängnis und wies darauf hin, dass ehemalige Häftlinge, die mehr als sein Sohn wogen, erheblich an Gewicht verloren hatten.

„Der Junge wiegt jetzt 30 kg, nach einem Jahr Haft, was wird aus ihm?“

Palästinensische Minderjährige als feindliche Bevölkerung“ behandelt

Ende Januar letzten Jahres wurden der damals 12-jährige Ayham und vier weitere Jungen von israelischen Streitkräften verhaftet. Sie wurden beschuldigt, Steine auf israelische Siedler geworfen zu haben, wie aus einem Bericht der israelischen Menschenrechtsgruppe B’Tselem hervorgeht. Laut B’Tselem wurden die Jungen während des Verhörs erniedrigend behandelt und körperlich misshandelt.

„Die Verhaftung von Kindern auf diese Weise ist Teil der allgemeinen Unterdrückungspolitik Israels in Ostjerusalem und im gesamten Westjordanland„, schrieb die Menschenrechtsgruppe und fügte hinzu, dass dieser Fall Teil der systematischen Behandlung palästinensischer Minderjähriger durch Israel“ sei.

„Das israelische Strafverfolgungssystem behandelt palästinensische Minderjährige als Teil einer feindlichen Bevölkerung, von denen alle, Jugendliche wie Erwachsene, bis zum Beweis des Gegenteils als schuldig gelten, und wendet extreme Maßnahmen gegen sie an, die es nicht wagen würde, gegen andere Bevölkerungsgruppen in Israel anzuwenden.“

Die Jungen wurden nach Hinterlegung einer Kaution freigelassen. Am 17. Mai verhaftete die israelische Polizei jedoch Ayhams älteren Bruder Ahmed und drei seiner Cousins in ihren Häusern in Ras al-Amud.

Der Vater erklärte damals gegenüber Middle East Eye: „Die israelische Polizei sagte uns, dass sie nicht damit zufrieden sei, dass das Kind unter Hausarrest stehe und dass es sich selbst stellen müsse.“

„Wir haben ihn übergeben, während unsere Herzen brannten.“

Während seiner Zeit in Verwaltungshaft durfte die Familie den damals 14-jährigen Ahmed nicht besuchen, da sein Vater ein ehemaliger Gefangener ist und seine Mutter einen Ausweis für das Westjordanland besitzt und ihr eine Besuchserlaubnis verweigert wurde. Außerdem wurde er wegen Steinewerfens angeklagt.

Einige Monate später wurde Ahmed im Rahmen eines vorübergehenden Waffenstillstandsabkommens zwischen der Hamas und Israel unter Hausarrest gestellt.

Wegen „Terrorismus“ verurteilte Kinder

Anfang November billigte das israelische Parlament eine auf fünf Jahre befristete Verordnung, nach der Kinder, die wegen als „Terrorismus“ eingestufter Kapitalverbrechen verurteilt wurden, ab dem Alter von 12 Jahren zu Haftstrafen verurteilt werden können.

Der Gesetzentwurf wurde in zweiter und dritter Lesung mit 55-33 Stimmen angenommen. Nach dem neuen Gesetzentwurf würden Kinder ihre Strafe auch nach Vollendung des 14.

Darüber hinaus erlaubt eine dreijährige Bestimmung den Gerichten, Minderjährige für bis zu 10 Tage in ein Gefängnis statt in eine Jugendstrafanstalt einzuweisen, wenn sie eine Gefahr für andere darstellen.

Nach Angaben der Palästinensischen Gesellschaft für Gefangene hat Israel 270 Kinder in verschiedenen Gefängnissen inhaftiert, darunter die Gefängnisse Ofer, Megiddo und Damon.

In allen drei Gefängnissen wurden in der Vergangenheit extreme Menschenrechtsverletzungen und schlechte Haftbedingungen festgestellt, wie z. B. brutale Schläge, sexueller Missbrauch, physische und psychische Folter, Überbelegung und medizinische Vernachlässigung.

