https://www.palestinechronicle.com/megadonor-israeli-american-billionaire-gives-trump-95m-for-us-presidential-campaign/



Großspenderin – Israelisch-amerikanische Milliardärin spendet Trump 95 Millionen Dollar für den US-Präsidentschaftswahlkampf

17. Oktober 2024

Die 78-jährige Milliardärin und politische Spenderin Miriam Adelson. (Foto: Gage Skidmore, via Wikimedia Commons)

Teilen Twittern Pin E-Mail

Von Palestine Chronicle Staff

Die riesigen Geldsummen, die Miriam Adelson ausgegeben hat, machen sie laut Politico zu einer der größten Spenderinnen Trumps in dieser Wahlsaison.

Die israelisch-amerikanische Milliardärin Miriam Adelson hat nach den neuesten Daten der US-amerikanischen Federal Election Commission (FEC) 95 Millionen US-Dollar für ihr politisches Aktionskomitee (PAC) ausgegeben, das den republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump unterstützt.

Die Daten zeigten, dass Adelson im Juli, August und September vier Zahlungen an ihr Super-PAC zur Unterstützung von Trump geleistet hat, berichtete der Middle East Monitor (MEMO).

Dem Bericht zufolge belief sich der Gesamtbetrag, den die israelisch-amerikanische Milliardärin seit Anfang dieses Jahres an das Komitee gezahlt hat, auf 100 Millionen US-Dollar, wie Al Jazeera.net berichtet.

Dieses Super-PAC, bekannt als „Preserve America“, ist eines der wichtigsten politischen Aktionskomitees (sogenannte Super-PACs), die das Recht haben, unbegrenzte Geldbeträge zu sammeln und diese unabhängig auszugeben, um Kampagnen und politische Persönlichkeiten zu unterstützen, ohne Politiker und Parteien direkt zu finanzieren.

Die riesigen Geldsummen, die Adelson ausgegeben hat, machen sie laut Politico zu einer der größten Spenderinnen Trumps in dieser Wahlsaison.

„Bankrolling Pro-Trump-Gruppen“

„Sie ist eine von mehreren Milliardären, die Pro-Trump-Gruppen finanzieren, die sich in den letzten Monaten angesichts von Trumps Spendenmangel gegenüber Vizepräsidentin Kamala Harris als wichtige Geldgeber herausgestellt haben“, heißt es in dem Politico-Bericht weiter.

Adelson ist Ärztin, Geschäftsfrau und die Witwe des amerikanischen Milliardärs Sheldon Adelson, der eine Kette von Casinos gründete und Eigentümer der israelischen Zeitung Israel Hayom war.

Er war ein wichtiger Spender, der Trump 2016 ins Weiße Haus verhalf, und unterstützte seine Entscheidung, die US-Botschaft nach Jerusalem zu verlegen. Adelson war auch ein wichtiger Unterstützer des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu.

„Gerechter Krieg in Gaza“

In einer Rede, die Adelson Anfang des Jahres in Texas hielt, sagte sie, dass die Israelis seit dem 7. Oktober „einen gerechten Krieg in Gaza führen, um sicherzustellen, dass sich der 7. Oktober nie wiederholt“.

„Wir werden natürlich gewinnen. Wir haben keine Wahl. Und natürlich: Gott ist auf unserer Seite“, fügte sie hinzu.

Im Jahr 2018 verlieh Trump dem Ehepaar die Presidential Medal of Freedom – die höchste zivile Auszeichnung in den USA –, nachdem sie während des Präsidentschaftswahlkampfs 133 Millionen Dollar an republikanische Kandidaten gespendet hatten.

„Wenn Trump gewinnt, könnte Adelson erneut eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der amerikanischen Politik im israelisch-palästinensischen Konflikt spielen“, berichtete die Times of Israel.

Das Blatt schrieb, das Ehepaar sei ‚einflussreich in Trumps monumentaler Entscheidung, die US-Botschaft in Israel 2017 von Tel Aviv in die Hauptstadt des Landes, Jerusalem, zu verlegen‘.

(PC, MEMO)

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …