Antizionistischer Aktivist: Israels Apartheid-Regime wird zusammenbrechen

16. Oktober 2024

Es wird unmöglich sein, Frieden und Gerechtigkeit für alle in Palästina zu erreichen, wenn wir den Zionismus nicht überwinden, sagt ein antizionistischer israelischer Aktivist.

AA

Eitan Bronstein Aparicio sagt, Israel habe sich in einen genozidalen Staat verwandelt. / Foto: AA

Eitan Bronstein Aparicio, ein israelischer Aktivist, der sich gegen den Zionismus einsetzt, glaubt, dass das Apartheid-Regime Israels eines Tages zusammenbrechen wird und dass er nach Israel zurückkehren wird, wenn Palästina frei ist.

Aparicio betonte, dass andere Länder die Handelsbeschränkungen der Türkei als Vorbild nehmen sollten.

Er wurde in den 1960er Jahren in Argentinien als Sohn einer jüdischen Familie geboren, die nach Israel auswanderte, als er fünf Jahre alt war. Nach Abschluss seines Wehrdienstes in der israelischen Armee weigerte sich Aparicio, als Reservist im Libanon und im besetzten Westjordanland zu dienen.

Vor fünf Jahren beschloss er, nicht länger unter der Kontrolle des jüdischen Staates leben zu wollen, und zog mit seiner Familie nach Brüssel.

In Brüssel ist Aparicio unter dem Dach der „Antizionistischen Jüdischen Allianz in Belgien“ aktiv.

Während er an einer von EU-Mitarbeitern organisierten Demonstration zum einjährigen Gedenken an die israelischen Angriffe auf Gaza teilnahm, hielt Aparicio vor dem Gebäude der EU-Kommission eine Rede, in der er erklärte, dass sich sein Land in einen Völkermordstaat verwandelt habe.

„Als ich begriff, dass das Problem der Gewalt – das Kernproblem ist der Zionismus, das Projekt Israels, ein jüdischer Nationalstaat – und dass es unmöglich sein wird, Frieden und Gerechtigkeit für alle in Palästina und Israel zu erreichen, es sei denn, wir überwinden den Zionismus.

„Seitdem habe ich mich in Israel viel mit der Nakba und den Rückkehrrechten palästinensischer Flüchtlinge beschäftigt„, sagte Aparicio, der Autor von “Nakba: The Struggle to Decolonise Israel“ ist.

„Ich sehe eine Zukunft, in der Israel eines Tages zusammenbrechen wird.“

Er erklärte, dass Israel anderen Kolonial- oder Apartheidregimen ähnelt, und zog einen Vergleich zur Apartheid in Südafrika, die am selben Tag wie Israel eingeführt wurde und schließlich unter dem Druck von internationalem Druck, Boykotten und Sanktionen zusammenbrach.

Aparicio glaubt, dass die meisten Israelis mit ihrer kolonialen Denkweise nicht gleichberechtigt mit den Palästinensern leben wollen, wenn die Apartheidregime zusammenbrechen.

„Ich hoffe wirklich, dass es Menschen geben wird, die dort mit den Palästinensern zusammenleben wollen. Meine Frau und ich haben uns geschworen, dass wir an dem Tag, an dem Palästina frei ist, zurückkehren werden“, sagte er.

Internationaler Druck

Aparicio betonte, dass ‚der Schlüssel zur Erreichung dieses Ziels internationaler Druck ist‘, und unterstrich die Notwendigkeit von Sanktionen und eines Waffenembargos aller Länder, einschließlich der UNO und der EU.

In Bezug auf die Exportbeschränkungen der Türkei gegenüber Israel sagte Aparicio: „Ich denke, was er (der türkische Präsident Erdogan) getan hat, ist sehr wertvoll – einen vollständigen Boykott, die Einstellung des Handels mit Israel.

„Das ist eine sehr starke Sanktion. Ich weiß, dass sie in Israel große Probleme für den israelischen Markt verursacht, und ich spreche mit Menschen, sogar mit Menschen, die im Handel tätig sind und aus der Türkei importieren, und ich lese darüber.“

„Sanktionen sind überall und auf jeder Ebene wichtig. Denn nur Druck kann Israel aufhalten“, fügte er hinzu.

Die Haltung des Westens

Aparicio betonte die historische Verantwortung der westlichen Länder aufgrund des Völkermords an den Juden und sagte: “Sie stellen sich auf die falsche Seite dieser Verantwortung.“

Er wies darauf hin, dass die EU Israels größter Handelspartner sei, und verglich die Sanktionen, die Russland nach seinen Angriffen auf die Ukraine auferlegt wurden, mit dem, was Israel in Gaza tut, und stellte fest, dass das Ausmaß der Opfer und der Zerstörung in Gaza unvergleichlich sei.

Er kritisierte jedoch, dass die EU gegenüber Israel schweige.

„Ich glaube, das ist Teil des Rassismus. Genau wie in Israel ist auch in der EU das Leben der Palästinenser viel weniger wichtig als das Leben der Israelis, Juden und weißen Europäer.“

„Massaker, Völkermord“

In Bezug auf den Angriff der Hamas vom 7. Oktober sagte Aparicio, dass dieser eine bedeutende Niederlage für Israel darstelle.

Er sagte, dass die Ereignisse nach dem Angriff auf zwei Hauptfaktoren zurückzuführen seien: die Niederlage Israels und der Aufstieg rechtsextremer und faschistischer Tendenzen innerhalb seiner Gesellschaft.

„Diese Kombination brachte die Israelis, die israelische Armee und die israelische Regierung dazu, sich einfach an den Palästinensern zu rächen“, sagte er.

„Was Israel tut, ist, alles, was gerecht ist, aus Rache zu zerstören. Es geht nicht darum, die Hamas zu töten. Die Israelis wussten von Anfang an, dass es nicht möglich sein würde, sie vollständig zu zerstören.“

„Eine große Rache ist zu einem großen Massaker, einem Völkermord geworden“, fügte er hinzu.

Aparicio wies darauf hin, dass die Welt Zeuge des jahrelangen Völkermords in Israel ist.

„Die Israelis kennen nur die Zahlen. Sie kennen abstrakte Informationen. Sie haben noch nie Menschen gesehen, die von Bomben getroffen wurden, Babys, die zitternd sterben, Leichen in Plastiktüten – diese schrecklichen Bilder, die wir alle sehen“, sagte Aparicio.

Er missbilligte die Regierungspolitik und die Unterstützung der Rechte der Palästinenser und hob den Völkermord hervor, den antizionistische Juden erlebt haben: “Es ist schrecklich, dieses schreckliche Massaker in unserem Namen geschehen zu sehen. Jeden Tag hören wir, dass dies für das jüdische Volk getan wird. Es fühlt sich an, als würde das Verbrechen verdoppelt.“

„Ihr tötet eine Nation und behauptet, dass ihr es zum Wohle eures eigenen Volkes, der Juden in der Welt, tut. Anstatt zu sagen: „Wir tun dies für Israel“, sagen sie: „Wir tun dies für alle Juden“.

„So verstehen die Menschen auf der ganzen Welt, dass dies im Namen der Juden geschieht. Das ist schrecklich, und wir sind sehr besorgt darüber“, sagte er.

QUELLE: AA

Übersetzt mit Deepl.com

