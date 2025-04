https://thegrayzone.com/2025/04/22/nova-founder-israeli-intel/



Gründer des Nova-Festivals als israelischer Geheimdienstmitarbeiter entlarvt, der am Völkermord in Gaza beteiligt war

Wyatt Reed·

22. April 2025

Während Fox News sich überpro-palästinensische Parolen bei einem Musikfestival in Kalifornien aufregt, geben die Gründer des am 7. Oktober angegriffenen israelischen Rave-Festivals an, von den Parolen „zutiefst verletzt“ zu sein. Einer der Gründer hat jedoch offen damit geprahlt, als hochrangiger Mitarbeiter des israelischen Militärgeheimdienstes am Völkermord in Gaza beteiligt gewesen zu sein.

Inmitten einer regelrechten Hysterie der Mainstream-Medien über das irische Hip-Hop-Trio Kneecap, das während seines Auftritts beim Musikfestival Coachella in Südkalifornien „Fuck Israel – Free Palestine“ projiziert hatte, veröffentlichten die Gründer des israelischen Supernova Music Festivals eine Erklärung, in der sie die Rapper aufforderten, Wiedergutmachung zu leisten, weil sie mit ihrer angeblichen „Beleidigung“ der israelischen Rave-Community „viele in unserer Gemeinschaft zutiefst verletzt“ hätten.

„Die Nova-Community wurde auf den Idealen von Frieden, Freiheit und Einheit durch Musik gegründet“, heißt es in einer feierlichen Botschaft der Tribe of Nova Foundation, die sofort von mindestens einem ehemaligen offiziellen israelischen Propagandisten in den sozialen Medien verbreitet wurde. “Unser Festival war ein Ort, an dem Menschen – unabhängig von ihrer Kultur und ihrem Glauben – zusammenkamen, um das Leben zu feiern. Deshalb glauben wir, dass unsere Reaktion selbst angesichts von Ignoranz oder Provokation auf Empathie und nicht auf Hass beruhen muss.“

Eine Überprüfung der Online-Aktivitäten eines der Mitbegründer der Gruppe zeigt jedoch, dass er nicht der friedliebende Hippie ist, als der er sich ausgibt, sondern seit dem 7. Oktober eine aktive und ehrgeizige Rolle in israelischen Geheimdienstoperationen spielt.

Wie der unabhängige Forscher „12 Ball“ auf Twitter/X feststellte, sprang Nimrod Arnin, der bei der Organisation der Rave-Party mitgeholfen hatte und als Mitbegründer der Stiftung Tribe of Nova aufgeführt ist, am Tag nach dem Tod der Konzertbesucher bei der israelischen Reaktion auf bewaffnete Übergriffe der Hamas in Aktion, um dem israelischen Militär dabei zu helfen, Feuer und Zorn über Gaza zu bringen.

Am 8. Oktober war Arnin Mitbegründer von „Cobalt Complex, einem autonomen OSINT- und zivilen Web-Intelligence-Operationszentrum (WEBINT), das unabhängig operierte, um Israels Geheimdienstapparat zu Beginn des Eisernen Schwertkrieges zu unterstützen“, schrieb er auf seinem LinkedIn-Profil und verwendete dabei die offizielle israelische Euphemismus für die völkermörderische Belagerung des Gazastreifens.

„Das Operationszentrum bot eine operative Lösung für eine kritische Lücke, da Israel bis zu diesem Zeitpunkt über keine OSINT-Fähigkeiten verfügte“, fuhr Arnin fort.

Die Ad-hoc-Geheimdienstoperation war offenbar so erfolgreich, dass der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant innerhalb weniger Monate „das Zentrum verstaatlichte und es zusammen mit all seinen Vermögenswerten in Aman (dem Geheimdienst der israelischen Streitkräfte) integrierte“ – eine Maßnahme, die laut Arnin „bis heute der nationalen Sicherheit Israels dient“. Die Beschreibung wird von einem undatierten Foto begleitet, auf dem Arnin Seite an Seite mit Gallant in vertraulichem Gespräch zu sehen ist.

Über die Aktivitäten des Cobalt Complex sind online nur wenige Informationen verfügbar, und es ist unklar, wie groß seine Rolle bei den israelischen Angriffen in Gaza gewesen sein könnte. Ein wenig beachteter Podcast, der anderthalb Monate nach Beginn der israelischen Belagerung veröffentlicht wurde, gab jedoch mögliche Hinweise auf seine Ursprünge. In dem Interview behauptet Arnin, „an diesem Sonntag hundert Menschen gerettet“ zu haben, indem er schnell „Datenbanken aufgebaut“ und „[israelische] Streitkräfte zur Suche nach Menschen entsandt“ habe.

Die Operation entwickelte sich laut dem Festivalgründer schnell zu einer offiziellen Datenbank für vermisste Personen. „Zusammen mit den Teams vor Ort haben wir in Zusammenarbeit mit dem technologischen Kriegsraum eine Informationsdatei verwaltet.“

Arnins Verbindungen zum israelischen Sicherheitsapparat sind weitreichend. Neben seiner Rolle bei Cobalt Complex ist er Mitglied des Beirats des in Tel Aviv ansässigen Tech-Startups Dot Saga, einem Unternehmen, das von einem ehemaligen israelischen Geheimdienstoffizier gegründet wurde und sich damit rühmt, Software zu produzieren, die „jedes Telefon in ein Elite-Kommunikationsgerät verwandeln kann“.

Wie The Grayzone dokumentiert hat, wurden mehrere hundert Israelis im südlichen Gazastreifen getötet, als israelische Militärs die Hannibal-Direktive erließen, die Armeeangehörigen befiehlt, israelische Zivilisten und Soldaten zu töten, anstatt sie von palästinensischen Widerstandsgruppen gefangen nehmen zu lassen. Während Israel seit 18 Monaten versucht, der wachsenden internationalen Empörung über das schreckliche Gemetzel in Gaza entgegenzuwirken, ist eine ganze Industrie von stark subventionierten zionistischen Opportunisten entstanden, die das Leiden der Palästinenser mit aggressiven Erinnerungen daran übertönen, dass auch Israelis einst getötet wurden – natürlich ohne die Rolle der israelischen Armee zu erwähnen.

Das „unverfälschte Horrortheater“ der Nova-Propaganda

In Städten wie Tel Aviv, New York, Los Angeles, Miami und Toronto hat Israels Hasbara-Industriekomplex eine Wanderausstellung des Grauens ins Leben gerufen, die von der Stiftung „Tribe of Nova“ öffentlich präsentiert wird. Ursprünglich als düstres Spektakel im Stil des 9/11-Museums konzipiert, wird die Nova-Ausstellung auf ihrer offiziellen Website als „sorgfältig zusammengestelltes Mosaik aus Informationen, Beweisen und Emotionen“ beschrieben, das „einen heiligen Raum schafft, der das Gewicht der Erinnerungen der Opfer und Überlebenden widerspiegelt, umgeben von Überresten, die vom Festivalgelände geborgen wurden“ – darunter ein Haufen Schuhe, den die Kuratoren in zynischer Anspielung auf den Holocaust aufgestellt haben. In einem Instagram-Post vom 19. April auf der Seite der Nova-Ausstellung wurde damit geprahlt, dass seit Beginn der Ausstellung über 300.000 Menschen die Installation gesehen haben.

Eine Rezension der New Yorker Ausstellung durch die Kunstkritikerin Emily Colucci beschrieb die Ausstellung jedoch als „reines, unverfälschtes Horrortheater … eher wie das Gaffen bei einem Autounfall oder das Herumstampfen in einer Nachbildung von Jonestown“. Dennoch sei es gelungen, eine emotionale Reaktion hervorzurufen, schrieb sie. Obwohl sie sich bewusst war, dass „die aufwendig inszenierte, clubartig beleuchtete Instagram-Museumsästhetik für Propaganda genutzt wurde“, stellte sie fest, dass „es möglicherweise das Überzeugendste ist, was ich je erlebt habe“. So sehr, dass sie schrieb: „Ich bin mir nicht sicher, wie jemand diese Ausstellung verlassen kann, ohne wütend zu denken: Scheiß drauf, lasst Gaza heute atomar vernichten!“ Sie merkte an: „Dieser Gedanke kam mir in den Sinn, und ich stimme dem nicht einmal zu!!“

Frustriert von den Bekundungen der Ablehnung des Völkermords in Gaza bei Coachella, rief die Tribe of Nova die „Mitglieder von Kneecap dazu auf, die Nova-Ausstellung in Toronto zu besuchen und die Geschichten der Ermordeten, der Überlebenden und derjenigen, die noch immer als Geiseln festgehalten werden, aus erster Hand zu erfahren“, damit die Musiker „eine Verbindung herstellen, Zeugen werden und verstehen können“.

Doch Arnin, der Gründer des Nova-Festivals, hat keine sichtbaren Versuche unternommen, sich mit dem Albtraum zu „verbinden“, den er durch seine Zusammenarbeit mit dem israelischen Geheimdienst, der ein Massaker industriellen Ausmaßes verübte, über die Gesellschaft in Gaza gebracht hat. Er scheint auch nicht zu verstehen, dass seine orgiastische Tanzparty – „ein Ort, an dem Menschen zusammenkamen – über Kulturen und Glaubensrichtungen hinweg“ – für die Bewohner Gazas, die nur ein oder zwei Kilometer entfernt in einem hyperüberwachten Menschenlager schmachteten, offiziell gesperrt war.

In seinem Podcast-Interview anderthalb Monate nach dem 7. Oktober erklärte Arnin, dass während des Festivals „unser ursprüngliches Ziel darin bestand, so viele Leben wie möglich zu retten“, und fügte hinzu: „Ich habe erst kürzlich erkannt, dass wir jetzt auch Leben retten.“ Wenn er so eng mit dem israelischen Geheimdienst zusammengearbeitet hat, wie er behauptet, hat er wahrscheinlich auch viele Menschenleben ausgelöscht – und ist mit seiner Entscheidung im Reinen.

„Was mich motiviert, ist die Konzentration auf Gut und Böse, Licht und Dunkelheit“, erklärte Arnin. Er verglich die Morde beim Supernova-Festival mit dem galaktischen Phänomen, nach dem die Rave-Party benannt war, und erklärte: “Es ist sehr symbolisch, dass Dunkelheit und Licht so heftig aufeinanderprallen … Eine Supernova ist keine Explosion, sondern eine Kollision zwischen zwei Kräften, die nicht gebändigt werden können.“

Stattdessen „explodiert ihre energetische Kombination, weil sie sich nicht miteinander verbinden können … Genau das ist auf der Supernova-Party passiert. Licht und Dunkelheit, Gut und Böse konnten nicht einmal für eine Minute zusammenleben.“

CoachellaGazaHannibal-DirektiveHasbaraIsraelIsrael-PalästinaIsraelischer GeheimdienstKniescheibeNimrod ArninNova-Musikfestival7. OktoberPalästinaPropaganda

Wyatt Reed

Wyatt Reed ist Chefredakteur von The Grayzone. Als internationaler Korrespondent hat er aus über einem Dutzend Ländern berichtet. Folgen Sie ihm auf Twitter unter @wyattreed13.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …