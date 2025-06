https://www.palestinechronicle.com/green-light-to-judaize-how-israel-tightens-its-grip-on-jerusalem/



„Grünes Licht für die Judaisierung“: Wie Israel seinen Griff um Jerusalem festigt

6. Juni 2025

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu spricht aus einem Tunnel in der Nähe der Al-Aqsa-Moschee. (Foto: Videostandbild)

Von Fayha Shalash – Ramallah

Eine provokative Machtdemonstration Netanjahus unterhalb der Al-Aqsa-Moschee signalisierte Israels beschleunigte Kampagne zur Durchsetzung seiner Souveränität über die heilige Stätte, wobei illegale israelische jüdische Siedler ermutigt wurden und die Palästinenser zunehmend unter Belagerung stehen.

Die Szenen, die sich am Jahrestag der sogenannten Vereinigung der Stadt in Jerusalem und rund um die Al-Aqsa-Moschee abspielten, kamen für die Palästinenser nicht überraschend.

Alle Anzeichen vor Ort deuten auf eine rasche Eskalation hin, um die Kontrolle über die Überreste der beiden Stätten zu erlangen.

Tausende illegale israelische jüdische Siedler versammelten sich an der Al-Buraq-Mauer (die sie als Westmauer oder Klagemauer bezeichnen), stürmten dann das Al-Aqsa-Gelände, strömten in die Gassen der Altstadt und drängten sich vor dem Damaskustor, wo sie rassistische Parolen skandierten, die ihre Ideologie widerspiegeln.

Währenddessen werden die Palästinenser in ihrer eigenen Stadt unterdrückt. Wenn sie ihre Häuser verlassen, werden sie geschlagen und angegriffen. Wenn sie bleiben, werden sie ebenfalls verletzt – wenn nicht körperlich, dann durch die Geräusche der Gewalt und Provokation. Unterdessen steht die israelische Polizei wie eine Schutzfestung für die bewaffneten Siedler.

In einem viel kritisierten Video erschien Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu nicht an der Klagemauer oder in Westjerusalem, sondern tauchte aus einem Tunnel auf, der unter der Al-Aqsa-Moschee gegraben worden war – speziell, um das Gebiet zu judaisieren –, um damit bewusst seine Souveränität und Kontrolle zu demonstrieren.

Eindeutige Angriffe

Nizam Abu Ramouz, ein Bewohner der Stadt Silwan – nur wenige hundert Meter von der Moschee entfernt – hat diese Eskalation aus erster Hand miterlebt. Einst als südliche Hochburg der Al-Aqsa-Moschee gilt Silwan heute als von Siedlungsausdehnung umzingelt: Der obere Teil der Stadt ist von Siedleraußenposten eingenommen, der untere Teil durch israelische Tunnel ausgehöhlt.

Seit vier Jahren verbieten die israelischen Behörden Abu Ramouz den Zutritt zur Al-Aqsa-Moschee und erlassen willkürliche Ausweisungsbefehle. Er betet nun auf der Straße, so nah wie möglich an der Moschee, um die physische und spirituelle Verbindung zu ihr aufrechtzuerhalten.

Während der Märsche und Feierlichkeiten der Siedler machte sich Abu Ramouz auf den Weg, um mit der älteren Frau Nafisa Khweis und dem älteren Mann Khair al-Shami zu beten, denen ebenfalls der Zutritt zur Moschee verboten ist. Als sie die nahe gelegene Straße erreichten, wurden sie angegriffen.

„Sie bespuckten uns, kamen auf uns zu, stießen uns und forderten uns auf zu gehen. Wir weigerten uns. Dann griffen sie uns vor den Augen der israelischen Polizei an, die nichts unternahm, um sie aufzuhalten“, berichtete er uns.

Abu Ramouz dokumentierte schwere Verstöße in der gesamten Altstadt, wo Siedler in großen Gruppen marschierten, palästinensische Geschäfte angriffen, Ladenbesitzer beschimpften und jeden schlugen, der ihnen in den Gassen begegnete.

In solchen Fällen schließen die Palästinenser ihre Geschäfte, um nicht angegriffen zu werden. Die israelische Polizei bietet keinen Schutz – wenn überhaupt, bestraft sie oft eher die Opfer als die Angreifer.

„Die Altstadt und der Damaskus-Tor-Platz wurden in Militärzonen verwandelt, und Wadi al-Joz wurde abgeriegelt, um Menschen daran zu hindern, Al-Aqsa zu erreichen. Selbst denen, die keine Ausweisungsbefehle hatten, wurde der Zutritt verwehrt“, fügte er hinzu.

Diese Szenen wiederholen sich jedes Jahr, aber dieses Jahr waren sie unter den Anweisungen der rechtsextremen Minister Itamar Ben-Gvir und Bezalel Smotrich besonders gewalttätig und aggressiv.

„Die Siedler haben von dieser extremistischen Regierung grünes Licht erhalten, Al-Aqsa zu judaisieren, mit voller staatlicher Unterstützung und massiven Budgets zur Finanzierung ihrer Überfälle“, sagte Abu Ramouz.

„Netanjahu hat gelogen“

Netanjahus Auftritt im Tunnel – nur wenige Meter von der Al-Aqsa-Moschee entfernt – wurde von den Palästinensern weithin als bewusste Machtdemonstration und Versuch gewertet, nach seinem Scheitern in Gaza symbolisches Terrain zurückzugewinnen.

Abdullah Marouf, ein auf die Al-Aqsa-Moschee spezialisierter Forscher, erklärte uns, dass die jüngsten Aktionen fanatischer Siedlergruppen in Israel ein beispielloses Ausmaß erreicht hätten. Vor nur einem Monat, während des Pessachfestes, kam es zu einem der größten Übergriffe auf die Al-Aqsa-Moschee, bei dem 2.268 Siedler an einem einzigen Tag das Moscheegelände betraten.

„Das hat es in der Geschichte dieses Konflikts noch nie gegeben“, sagte Marouf. „Was wir derzeit beobachten, ist eine grundlegende Veränderung in der Haltung der Siedler gegenüber diesem Ort – sie betrachten ihn nicht mehr nur als einen Ort, den man besuchen kann, sondern als einen Ort der Verehrung.“

Er verwies auf das Abkommen von John Kerry aus dem Jahr 2015, in dem festgelegt wurde, dass Juden die Al-Aqsa-Moschee besuchen dürfen, dort jedoch nicht beten dürfen, während Muslime das ausschließliche Recht behalten, innerhalb des Moscheegeländes zu beten.

„Das änderte sich 2024, als Siedler begannen, Al-Aqsa zu einer jüdischen Kultstätte zu erklären, und Itamar Ben-Gvir öffentlich alle Arten von religiösen Ritualen genehmigte. Seitdem haben wir eine dramatische Veränderung des Status quo erlebt“, fügte er hinzu.

Marouf ging auch auf die Behauptungen Netanjahus ein, während er durch einen Tunnel unter Silwan ging – Teil dessen, was Israel als „Stadt Davids“ bezeichnet.

„Das war absurd“, sagte er. „Nach Israels eigenen Ausgrabungen – beispielsweise denen der Archäologin Eilat Mazar – reichen die alten Mauern Jerusalems 4.500 Jahre zurück. Das ist fünfzehn Jahrhunderte, bevor König David angeblich in die Stadt kam. Wenn Netanjahu behauptet, er wandle auf dem Boden seiner Vorfahren, lügt er schlichtweg.“

Laut Marouf war Netanjahus Aktion reine Propaganda – ein Versuch, einer illegalen Besatzung rückwirkend Legitimität zu verschaffen.

„Und diese Propaganda ist inakzeptabel – akademisch, historisch und politisch“, schloss er. „Die ganze Welt weigert sich nach wie vor, die Besetzung Ostjerusalems durch Israel anzuerkennen.“

(The Palestina Chronicle)

– Fayha’ Shalash ist eine in Ramallah lebende palästinensische Journalistin. Sie schloss 2008 ihr Studium an der Birzeit-Universität ab und arbeitet seitdem als Reporterin und Rundfunksprecherin. Ihre Artikel erschienen in mehreren Online-Publikationen. Sie hat diesen Artikel für The Palestine Chronicle verfasst.

