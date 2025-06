https://english.almayadeen.net/news/politics/-israel–accused-of-arming-isis-affiliated-gang-to-loot-aid



Israel bewaffnet ISIS-nahe Bande, um Hilfsgüter in Gaza zu plündern

Von Al Mayadeen English

Quelle: The Guardian

Heute 10:06

Eine neue palästinensische Bande in Rafah, die angeblich von „Israel“ bewaffnet wurde und mit geplünderten Hilfskonvois in Verbindung steht, wird unter der Aufsicht des Shin Bet eingesetzt, um die Hamas zu bekämpfen.

„Israel“ wird vorgeworfen, eine palästinensische Bande im Süden Gazas zu bewaffnen, angeblich um die Hamas zu bekämpfen, was Alarm wegen des Einsatzes von Stellvertreterkräften und der Plünderung humanitärer Hilfskonvois auslöst.

Verifizierte Satellitenbilder und Aufnahmen, die Haaretz vorliegen, zeigen, dass eine neue palästinensische bewaffnete Gruppe unter der Führung eines Mannes namens Yasser Abu Shabab ihre Aktivitäten im Osten Rafahs verstärkt hat.

Das Gebiet steht derzeit unter der direkten Kontrolle der israelischen Besatzungsstreitkräfte. Die Gruppe, die sich selbst als „Anti-Terror-Dienst“ bezeichnet, besteht Berichten zufolge aus etwa 100 bewaffneten Männern und wird sowohl als kriminelle Bande als auch als Miliz beschrieben.

Laut The Times of Israel soll das israelische Regime Abu Shababs Fraktion mit Kalaschnikow-Gewehren versorgt haben, darunter auch einige, die Hamas-Kämpfern abgenommen wurden.

Die gemeldete Operation soll vom israelischen Sicherheitskabinett und Premierminister Benjamin Netanjahu genehmigt worden sein. Der Artikel, in dem diese Behauptungen detailliert beschrieben werden, wurde von der israelischen Militärzensur zur Veröffentlichung freigegeben.

Abu Shabab, ein Einwohner von Rafah mit bekannter krimineller Vergangenheit, wird beschuldigt, Hilfsgüterdiebstähle koordiniert zu haben. Seine Miliz wird auch mit extremistischen Gruppen in Verbindung gebracht und der Zusammenarbeit mit Schmugglernetzwerken beschuldigt, die Verbindungen zu ägyptischen Extremisten haben.

Die Präsenz der Bande in der Nähe des Karem Abu Salem-Hilfspassierpunkts und ihre Aktivitäten bei der Plünderung von Konvois haben scharfe Kritik sowohl von palästinensischen Familien als auch von internationalen humanitären Organisationen hervorgerufen.

Die Verbindungen der Miliz zu israelischen Streitkräften wurden von Abu Shababs eigener Familie bestätigt, die sich in einer Erklärung öffentlich von ihm distanzierte und erklärte: „Wir bekräftigen, dass wir Yassers Rückkehr in die Familie nicht akzeptieren werden … sein Blut ist vergossen.“ Die Erklärung erfolgte, nachdem Videos verbreitet worden waren, die zeigten, wie die Bande mit verdeckten Einheiten der israelischen Besatzungsmacht in Gaza zusammenarbeitete.

Abu Shabab seinerseits behauptet, seine Männer würden Hilfslieferungen schützen. Hamas-Vertreter und humanitäre Zeugen haben jedoch wiederholt ihre Miliz beschuldigt, diese Konvois anzugreifen und zu plündern, wodurch sich die ohnehin schon katastrophalen humanitären Bedingungen im Gazastreifen weiter verschlechtern.

Netanjahu und IOF sehen sich wegen angeblicher Stellvertreteroperationen mit Gegenreaktionen konfrontiert

Netanjahu verteidigte die Bewaffnung palästinensischer Banden in einem am Donnerstag veröffentlichten Video und erklärte, „Israel“ habe auf Anraten von Sicherheitsbeamten bestimmte Clans aktiviert, um militärische Verluste zu reduzieren.

In einer Erklärung seines Büros hieß es weiter, die Niederlage der Hamas werde mit verschiedenen Methoden verfolgt, wie von allen Zweigen des Sicherheitsapparats empfohlen.

Dennoch hat diese Strategie sogar innerhalb der israelischen Politik heftige Reaktionen ausgelöst. Avigdor Lieberman, ehemaliger Sicherheitsminister und derzeitiger Oppositionsabgeordneter, warf Netanjahu vor, Waffen an Kriminelle mit Verbindungen zum IS zu liefern.

„Die israelische Regierung liefert auf Anweisung des Premierministers Waffen an eine Gruppe von Kriminellen und Schwerverbrechern, die mit dem Islamischen Staat in Verbindung stehen“, sagte er in einem Interview mit dem öffentlich-rechtlichen Radiosender Kan Bet, obwohl die genaue Grundlage für diese Behauptungen unklar bleibt.

Die israelische Nachrichtenagentur Ynet zitierte Sicherheitsbeamte, die bestätigten, dass die Operation gegen Abu Shabab vom Inlandsgeheimdienst Shin Bet geleitet wurde, und beschrieb sie als koordinierte Aktion, um „die Hamas systematisch zu untergraben“ und gleichzeitig direkte militärische Auseinandersetzungen zu minimieren.

Hilfskrise verschärft sich, nachdem Lkw-Fahrer in Gaza angegriffen wurden

Die Lage in Gaza hat sich nach den jüngsten Angriffen auf humanitäre Hilfskonvois weiter verschärft. Am Mittwoch rief die Private Transport Association in Gaza einen Streik aus, nachdem mehrere Fahrer bei einem Hinterhalt auf einen Konvoi im Zentrum von Gaza getötet worden waren. Jihad Sleem, Vizepräsident der Vereinigung, bestätigte, dass sein Cousin Mohammed al-Assar unter den Opfern war. „Es würde mich nicht überraschen, wenn [Abu Shabab] an diesen Angriffen beteiligt war. Er ist ein Gangster“, sagte Sleem.

Jonathan Whittall, Leiter des Büros der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten in den besetzten palästinensischen Gebieten, bestätigte in einer Erklärung gegenüber The Guardian, dass Banden wie die von Abu Shabab für den Großteil der Hilfsgüterdiebstähle in Gaza verantwortlich seien.

„Israel“ hat öffentlich behauptet, dass die Hilfsgüter der UN und von NGOs von der Hamas umgeleitet würden. „Aber das hält einer Überprüfung nicht stand“, sagte Whittall. „Der tatsächliche Diebstahl von Hilfsgütern … wurde von kriminellen Banden unter den Augen der israelischen Streitkräfte begangen.“

Diese alarmierende Annäherung zwischen bewaffneten kriminellen Gruppen und Besatzungstruppen hat Besorgnis über die sich verschärfende humanitäre Krise und „Israels“ Instrumentalisierung der Hilfsgüter inmitten des anhaltenden Völkermords in Gaza

