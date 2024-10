https://www.middleeasteye.net/opinion/gaza-war-yahya-sinwar-greeting-people-free-world-his-own-words



Grüße an die freien Menschen der Welt“: Yahya Sinwar in seinen eigenen Worten

Von Khaled Hroub

21. Oktober 2024

Die Aussagen des verstorbenen Hamas-Chefs zeugen von einem klugen Anführer, der dem oberflächlichen und bösartigen Bild widerspricht, das von westlichen Medien vermittelt wird

Eine Person hält ein Bild von Yahya Sinwar, der während eines „All Out for Palestine“-Protests gegen die Finanzierung israelischer Waffen am 18. Oktober 2024 in der New York Public Library in New York City, USA, auf einem Stuhl sitzt (Reuters)

In der vergangenen Woche sahen Millionen Menschen auf der ganzen Welt Drohnenaufnahmen von Yahya Sinwars letzten Momenten, als er trotzig gegen Israel kämpfte, bis er am 16. Oktober in Rafah getötet wurde.

Der verstorbene Hamas-Führer in Gaza, der von 1989 bis zu seiner Freilassung im Rahmen eines Gefangenenaustauschs im Jahr 2011 22 Jahre lang in einem israelischen Gefängnis verbrachte, wurde von israelischen, amerikanischen und westlichen Mainstream-Medien verunglimpft.

Die Vizepräsidentin der USA, Kamala Harris, lobte sogar die Tötung des 61-jährigen Sinwar durch das israelische Militär. Die Hamas ist in den USA, Großbritannien und der EU als terroristische Vereinigung verboten.

Die Darstellung von Widerstandsführern als „Terroristen“ im Westen ist nicht neu, sondern ein widerwärtiges Erbe der Kolonialzeit. In Palästina bezeichneten die frühen britischen Kolonialisten, ihre zionistischen Stellvertreter und der nachfolgende israelische Staat jeden palästinensischen nationalistischen Führer als Terroristen.

Für die Palästinenser sind solche Etiketten wie „Terrorismus“ jedoch einfach wertlos. Für sie gehört Sinwar zu einer langen Liste palästinensischer Widerstandshelden, die im Kampf gegen den britischen und später den israelischen Kolonialismus und die Besatzung lebten und starben und nach Befreiung und Selbstbestimmung strebten.

Politischer Verstand

Um dem entgegenzuwirken, was die Palästinenser als ehrenvolles Märtyrertum betrachten – das Sterben im Kampf auf dem Schlachtfeld –, tauchten schnell mehrere zweifelhafte Berichte auf, die versuchten, Sinwar und sein Leben zu entehren.

Diese Art der Behandlung palästinensischer Anführer ist typisch für westliche Medien, die oft israelische Darstellungen über palästinensische Anführer übernehmen.

In einer kommenden Aktualisierung meines Buches Hamas: A Beginner’s Guide füge ich verschiedene Zitate von Sinwar hinzu, die aus arabischen Reden ins Englische übersetzt wurden und einen starken Kontrast zwischen dem Mann selbst und der Darstellung in den israelischen und westlichen Medien aufzeigen.

Sinwars Reden zeigen einen starken Kontrast zwischen dem Mann selbst und der Darstellung, die von den israelischen und westlichen Medien propagiert wird

Ein entscheidender Moment, der selbst denjenigen, die sich eingehend mit der Hamas befassen, weitgehend entgangen ist, war eine von Sinwar abgehaltene Pressekonferenz am 26. Mai 2021, wenige Tage nach der elftägigen „Schwert von Jerusalem“-Konfrontation mit Israel, die am 10. Mai ausgebrochen war.

In einer Stunde und 43 Minuten beantwortete Sinwar alle möglichen Fragen und ermöglichte so einen tiefen Einblick in seine politischen und militärischen Ansichten.

Er sprach über die Priorität des friedlichen und populären Widerstands gegenüber militärischen Maßnahmen, beklagte den Verrat der Palästinenser durch amerikanische und westliche Regierungen und erkundete das Potenzial für einen langfristigen Waffenstillstand mit Israel und einen umfassenden Frieden in der Region.

Sinwar wiederholte auch seine Warnung, dass Gaza ein Dampfkochtopf sei, der kurz vor der Explosion stehe, wenn sich die Bedingungen nicht änderten. Rückblickend hätte eine Analyse seiner Äußerungen in dieser Pressekonferenz zu einer Schlussfolgerung geführt: Die Pattsituation in Gaza wird sich auflösen, und die Hamas wird dabei im Mittelpunkt stehen.

Anlässlich seines Todes habe ich einige seiner Aussagen aus dieser Pressekonferenz übersetzt. Die folgenden Auszüge stellen zwar nur einen kleinen Teil seiner Rede dar, können aber vielleicht dazu beitragen, einige der bösartigen Darstellungen in westlichen Berichten auszugleichen.

„Freies, freies Palästina“

Sinwar begann damit, Palästinenser, Araber und internationale Solidaritätsdemonstranten für ihre Unterstützung Palästinas zu begrüßen.

Zunächst wandte er sich an die palästinensischen Bürger Israels: „Grüße an euch, großartige Frauen und Männer in unserem 1948 besetzten Land, die ihr an eurer palästinensischen, islamischen und christlichen Identität festhaltet und nicht Teil dieser fremden Entität [Israel] werden wollt.“

Nachdem er den Arabern gedankt hatte, die zur Unterstützung Palästinas und der Bewohner des Stadtteils Scheich Jarrah im besetzten Ostjerusalem auf die Straße gegangen waren, wandte er sich den internationalen Unterstützern zu: „Grüße an die freien Menschen der Welt aus allen Ländern, Rassen und Nationen, die mit Sprechchören wie „Frei, frei Palästina“ auf die Straße gingen und die Verbrechen der Besatzung gegen unsere Kinder, Frauen und Zivilisten anprangerten.“

Einigkeit und Widerstand

Sinwar war dafür bekannt, Militärführer anderer palästinensischer Fraktionen, darunter auch der Hauptkonkurrent der Hamas, die Fatah, in den höchsten Tönen zu loben, und für seine Bemühungen, Einigkeit unter ihnen zu erzielen.

In seiner Ansprache wandte sich Sinwar an den verstorbenen palästinensischen Führer Jassir Arafat und schwor, dass die Hamas den von ihm begonnenen Befreiungskampf fortsetzen werde: „Alle Grüße an die Seele des Führers Abu Ammar [Arafat]. Ich sage ihm bei dieser Gelegenheit: ‚Schlafe ruhig und in Frieden, Abu Ammar. Du bist gestorben, während du versucht hast, die Kampffähigkeiten unseres Volkes zu stärken.‘“

Ähnliche warme Worte wurden an andere verstorbene Anführer gerichtet, darunter Fathi Shaqaqi vom Palästinensischen Islamischen Dschihad, der 1995 von Israel ermordet wurde, und Abu Ali Mustafa von der Volksfront für die Befreiung Palästinas (PFLP), der ebenfalls 2001 von Israel getötet wurde.

„Mit Gottes Hilfe ist es uns gelungen, unser palästinensisches Volk nach Jahren der Spaltung zu vereinen. Alle sind gemeinsam aufgetreten: Hamas, Fatah, PFLP, Islamischer Dschihad – Mitglieder und Nichtmitglieder der Fraktionen, alle rufen sie nach dem Widerstand.

„Alle rufen aus tiefster Seele und mit Blut, Al-Aqsa zu verteidigen. Männer und Frauen, religiös und nicht religiös, riefen: ‚Stellt das Schwert vor das Schwert, wir sind alle Männer von Mohammed Deif [Kommandeur des paramilitärischen Flügels der Hamas].’“

Sinwar deutete außerdem auf die von palästinensischen Widerstandsgruppen geplante Vergeltungsaktion vom 7. Oktober 2023 hin und warnte Israel eindringlich, sollte es seine Übergriffe gegen die Al-Aqsa-Moschee fortsetzen.

„Die Al-Aqsa-Moschee und Jerusalem sind eine rote Linie. Wenn ihr mehr Zeit zum Bleiben wollt, dann haltet euch von der Al-Aqsa-Moschee und Jerusalem fern. Die Entscheidung, euren Staat zu beseitigen, hängt davon ab, ob ihr beabsichtigt, eure Pläne für die Al-Aqsa-Moschee und Jerusalem umzusetzen. [Wir sind] bereit und haben einen Plan, der bereits einstudiert wurde [die Konfrontation mit dem Schwert von Al-Aqsa]. Gaza wird seinen Widerstand mit aller Kraft aufnehmen und das Westjordanland wird mit aller Macht explodieren.“

Sinwars Warnungen an Israel gingen weiter, als er die verheerenden wirtschaftlichen Bedingungen in Gaza verurteilte, die durch die erdrückende Blockade verursacht wurden.

„Wir, die Führung des Widerstands, versprechen, dass dieses Jahr, so Gott will, nicht ohne einen großen Durchbruch im wirtschaftlichen und humanitären Leben des Gazastreifens vergehen wird. Dieses Jahr wird nicht vergehen, und die Probleme in Gaza – verursacht durch die Blockade, den Krieg und die Zerstörung – werden nicht so bleiben, wie sie sind. Die ganze Welt soll hören: Wir werden alles verbrennen, grün und trocken, wenn die Probleme von Gaza nicht jetzt gelöst werden.“

Gewaltlosigkeit als Priorität

Trotz seiner Drohungen mit bewaffnetem Widerstand betonte Sinwar, wie wichtig es sei, gewaltlosen Widerstand zu priorisieren, und erinnerte an die von ihm initiierten friedlichen Proteste des Großen Marsches der Rückkehr in Gaza.

„Um unserem Volk die Schrecken des Krieges zu ersparen, glauben wir wirklich – und wir haben immer daran geglaubt –, dass unser Volk verschiedene Mittel des Widerstands kombinieren muss: friedlichen und populären Widerstand … neben bewaffnetem Widerstand in seinen verschiedenen Formen, zusätzlich zu politischen und diplomatischen Bemühungen.

„Jeder weiß und erkennt an, dass wir zusammen mit den anderen Fraktionen des palästinensischen Widerstands und den Fraktionen unseres Volkes von März 2018 bis März 2020 an diesen wunderbaren, friedlichen und populären Widerstandsdemonstrationen teilgenommen haben: dem Großen Marsch der Rückkehr. Durch die Gnade Gottes haben wir durch diese Märsche ein unglaublich schönes Bild gezeichnet, das ein zivilisiertes Volk zeigt, das sich in friedlichem, populärem Widerstand engagiert, der manchmal auch etwas rauere Methoden beinhaltete.

„Wir hofften, dass die freie und zivilisierte Welt und internationale Organisationen an zwei Fronten reagieren würden: Erstens, um diese friedliche Bewegung zu würdigen und den Einsatz übermäßiger Gewalt und tödlicher Gewalt des Feindes gegen unser Volk einzudämmen; zweitens hofften wir, dass sie den Feind und die Besatzung unter Druck setzen würden, um die Forderungen und Rechte unseres Volkes zu erfüllen. Aber leider hat die zionistische Kriegsmaschinerie mehr als zwei Jahre lang weiterhin unsere Söhne und Töchter mit Scharfschützen der Besatzungsarmee ins Visier genommen und sie getötet.“

Politische Lösungen

Obwohl er an seinen roten Linien festhielt, drückte Sinwar seine Entschlossenheit aus, seinem Volk eine langfristige friedliche Lösung anzubieten, die einen möglichen Waffenstillstand mit Israel beinhaltete.

„Einer der Reporter eines amerikanischen Senders fragte mich: „Was ist Ihre Botschaft an Präsident Biden?“ Ich antwortete mit einem Satz: Zwingen Sie die Besatzungsmacht, sich an das Völkerrecht und die internationalen Resolutionen zu halten. Wenn die Besatzungsmacht sich daran hält, besteht die Möglichkeit eines langfristigen Waffenstillstands – ob nun für vier, fünf oder mehr Jahre.

„Wenn die Welt Druck auf die Besatzungsmacht ausüben kann, damit sie sich aus dem Westjordanland zurückzieht, die Siedlungen im Westjordanland auflöst und sich aus Ostjerusalem zurückzieht, dann ist ein langfristiger Waffenstillstand möglich.

„Wenn [Israel] sich an das Völkerrecht und internationale Resolutionen hält, ist ein langfristiger Waffenstillstand möglich“

– Yahya Sinwar

„Wir fordern außerdem die Freilassung der Gefangenen, die Aufhebung der Blockade des Gazastreifens, die Erlaubnis, unsere Wahlen in Jerusalem abzuhalten, und die Gründung unseres palästinensischen Staates auf einem Teil unseres Landes. Dies würde sicherlich die Tür für die Möglichkeit eines relativ langfristigen Waffenstillstands öffnen, der den Konflikt aufschiebt und ein gewisses Maß an Stabilität in der Region schafft.

„Meint es die Welt ernst damit, die Besatzungsmacht unter Druck zu setzen, damit sie dies erreicht? Wir hoffen, dass die jüngste Runde [der israelischen Aggression] zu einer Bewusstseinsänderung bei den internationalen Staats- und Regierungschefs geführt hat, damit sie auf ein solches Szenario drängen.“

Diese Zitate aus Sinwars Rede sind bezeichnend für einen klugen Anführer, der dem oberflächlichen und herabwürdigenden Bild, das die westlichen Medien von ihm vermitteln, widerspricht.

Diejenigen, die ihn näher kannten, bewunderten seine Bescheidenheit und seinen volksnahen Charakter, was ihn bei den einfachen Palästinensern in Gaza beliebt machte. Ein Beitrag in den sozialen Medien von einem Palästinenser, Ayman al-Hafi, fasste die Gedanken und Gefühle der meisten Palästinenser zusammen (siehe Beitrag unten):

„Er versteckte sich nicht in einem Tunnel, noch war er unter den Vertriebenen in Zelten, den Kranken in Krankenhäusern oder Zivilisten in ihren Häusern. Er war dort, wo die erbittertsten Kämpfer standen – diejenigen, die am entschlossensten und kampfgeschicktesten waren. Er suchte weder Sicherheit noch Luxus. Wenn er Komfort und Sicherheit gewollt hätte, hätte er seinen Männern nie befohlen, Be’eri und Re’im anzugreifen [zwei Kibbuz-Siedlungen an der israelischen Grenze zu Gaza, die am 7. Oktober 2023 von der Hamas angegriffen wurden].

„Er wirkte auffallend dünn, da der Hunger und das Morden, die sein Volk heimsuchten, auch ihn und seine Familie heimsuchten. Seine Entscheidungen und Handlungen am 7. Oktober dienten nur dazu, das Beste für sein Volk und seine Sache zu erreichen.“

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten gehören dem Autor und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Eye wider.

Khaled Hroub ist Professor für Nahoststudien an der Northwestern University in Katar und Autor von zwei Büchern über die Hamas

