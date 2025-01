Gruppen koordinieren sich, um palästinensischen Journalisten Ali Abunimah zum Schweigen zu bringen

https://www.mintpressnews.com/switzerland-pro-israel-groups-coordinated-ali-abunimah-arrest/289001/



Von Robert Inlakesh

30. Januar 2025

Der erfolgreiche palästinensisch-amerikanische Journalist und Gründer von Electronic Intifada, Ali Abunimah, wurde von Polizisten in Zivil verhaftet und später aus der Schweiz abgeschoben, während verurteilte israelische Kriegsverbrecher ungehindert den europäischen Kontinent besuchen. Dies ist Teil eines umfassenderen Trends, bei dem westliche Nationen gegen pro-palästinensische Aktivisten und Journalisten vorgehen.

Abunimah wurde von Polizisten in Zivil auf den Straßen von Zürich festgenommen, zwei Tage lang verhört und vor seiner Abschiebung in Gewahrsam gehalten. Die Verhaftung stieß bei Experten der Vereinten Nationen auf scharfe Kritik, die davor warnten, dass „das Klima in Bezug auf die Meinungsfreiheit in Europa immer vergifteter wird“.

Abunimahs Reise in die Schweiz sollte mit einer Rede über den Kampf der Palästinenser enden. Doch kurz nach seiner Ankunft wurde er zum Ziel eines medialen Angriffs. Die Schweizer NZZ veröffentlichte einen Artikel, in dem versucht wurde, ihn mit islamischem Fundamentalismus und Antisemitismus in Verbindung zu bringen. In dem Artikel wurde ein Vorstandsmitglied der zionistischen Gruppe Never Again Is Now (NAIN) zitiert, das behauptete, dass „Abunimah und seine Plattform ein Sprachrohr für die Hamas sind“.

Mario Fehr, der Beamte, der hinter Abunimahs Verhaftung am 25. Januar steht, ist ein überzeugter pro-israelischer Aktivist und Sicherheitsbeamter in der Schweiz, der dafür bekannt ist, an pro-israelischen Kundgebungen teilzunehmen und dort Reden zu halten. Der genaue Grund für Abunimahs Inhaftierung und Abschiebung ist nach wie vor unklar – er wurde ohne Anklage festgehalten –, aber die Umstände deuten darauf hin, dass sein journalistischer Beitrag eine Rolle gespielt haben könnte.

Während Abunimah am 27. Januar mit Verhaftung, Verhör und schließlich Abschiebung konfrontiert war, wurde dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu von den polnischen Behörden die Erlaubnis erteilt, die Gedenkstätte Auschwitz zu besuchen, obwohl ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs vorlag. Der israelische Präsident Isaac Herzog wurde unterdessen mit allen diplomatischen Ehren auf der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums in Davos empfangen.

Electronic Intifada ist diese Art von Kontrolle nicht fremd. Während des Krieges Israels im Gazastreifen wurde Abunimahs Kollege bei der Nachrichtenagentur, Asa Winstanley, von den britischen Behörden ins Visier genommen. Sein Haus wurde durchsucht und seine elektronischen Geräte wurden unter dem Vorwand beschlagnahmt, er habe möglicherweise gegen das weit gefasste britische Terrorismusgesetz verstoßen.

Die britische Regierung wendet das Terrorism Act mit zunehmendem Autoritarismus an und rechtfertigt damit die Verhaftung von Journalisten wie Richard Medhurst und Aktivisten wie Sarah Wilkinson. Mit besonderer Inbrunst verfolgt sie jedoch Mitglieder der Palästina-Aktionsgruppe, offenbar in der Absicht, deren Kampagne zur Ausweisung des führenden israelischen Waffenherstellers Elbit Systems aus dem Vereinigten Königreich zu unterbinden.

Inzwischen hat Deutschland – vielleicht die aggressivste europäische Nation bei der Unterdrückung von Äußerungen, die israelische Militäraktionen kritisieren – sein hartes Vorgehen noch verschärft. Die Behörden fahren fort, Tausende propalästinensische Aktivisten, Journalisten und Wissenschaftler zu verhaften, zu untersuchen, zu deportieren und ihre Häuser zu durchsuchen.

Dem palästinensischen Chirurgen Ghassan Abu-Sitta wurde während des Krieges Israels gegen Gaza die Einreise in eines der 29 europäischen Länder des Schengen-Raums verweigert. Die deutsche Polizei ging sogar so weit, eine Vorführung zu stürmen, bei der er virtuell sprechen sollte. Frankreich hat in der Vergangenheit nicht nur Solidaritätskundgebungen für Gaza verboten, sondern auch aktiv die Meinungsfreiheit zu diesem Thema eingeschränkt, insbesondere in den letzten 15 Monaten. Der französische Präsident Emmanuel Macron hat erklärt, dass er die Reise des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu nach Frankreich erleichtern würde, ungeachtet des Haftbefehls des Internationalen Strafgerichtshofs.

In den Vereinigten Staaten drängen Gesetzgeber, die von pro-israelischen Lobbygruppen unterstützt werden, auf eine Gesetzgebung, die darauf abzielt, gemeinnützige Organisationen einzuschränken, die eine pro-palästinensische Botschaft verbreiten. Die Maßnahmen würden sich gleichermaßen auf Medien, zivilgesellschaftliche Gruppen und Interessenvertretungen auswirken. Auch in Washington gab es eine Reihe von Verhaftungen und Razzien. Zu den bekanntesten gehörte die polizeiliche Razzia im Haus der pro-palästinensischen Autorin Alison Weir im November letzten Jahres.

Robert Inlakesh ist ein politischer Analyst, Journalist und Dokumentarfilmer, der derzeit in London, Großbritannien, lebt. Er hat aus den besetzten palästinensischen Gebieten berichtet und dort gelebt und moderiert die Sendung „Palestine Files“. Er ist der Regisseur von „Steal of the Century: Trump’s Palestine-Israel Catastrophe“. Folgen Sie ihm auf Twitter @falasteen47

