Wie die Aggression im Westjordanland den Waffenstillstand im Gazastreifen gefährden könnte

Hannan Hussain

Quelle: Al Mayadeen English

30. Januar 2025

Die Zunahme der Gewalt sollte all jenen eine deutliche Botschaft senden, die glauben, dass man sich auf die Besatzung verlassen kann, was den Waffenstillstand im Gazastreifen betrifft: Sie hat den Schwerpunkt ihrer brutalen Aggression einfach ins Westjordanland verlagert.

Gaza-Waffenruhe durch israelische Aggression im Westjordanland gefährdet (Illustration: Batoul Chamas; Al Mayadeen English)

Die israelischen Angriffe auf das Westjordanland in Palästina nehmen immer mehr an Intensität zu. Nach dem Waffenstillstand im Gazastreifen haben israelische Besatzungstruppen und Siedler gemeinsam dazu beigetragen, unschuldige Palästinenser anzugreifen, das Feuer zu eröffnen und zahlreiche Menschen zu verletzen. Der Anstieg der Gewalt sollte all jenen eine deutliche Botschaft senden, die glauben, dass man sich auf den Waffenstillstand im Gazastreifen verlassen kann: Die israelische Besatzung hat den Schwerpunkt ihrer brutalen Aggression einfach auf das Westjordanland verlagert. „[Ihre] Mutter fütterte sie [als] sie eine Kugel von dem Scharfschützen in den Kopf bekam“, sagte die Großmutter von Laila al-Khatib, dem zweijährigen palästinensischen Mädchen, das am Wochenende von Besatzungstruppen erschossen wurde. Diese Gewalt kann nicht isoliert betrachtet werden und hat das Potenzial, den Waffenstillstand im Gazastreifen zu stören.

Man denke nur an den gewaltsamen Überfall der israelischen Streitkräfte auf die Al-Aqsa-Moschee im Jahr 2023. Dieses tödliche Ereignis wurde zum Katalysator für Auswirkungen an anderen Orten, förderte Eskalationen und vergrößerte das Ausmaß der Konfrontationen um ein Vielfaches. Gegenwärtig testet „Israel“ die Fähigkeit des Widerstands, auf seinen tödlichen Angriff im besetzten Westjordanland zu reagieren, und schafft Bedingungen, die zu angemesseneren Reaktionen führen könnten. Die Realität vor Ort spricht für sich: Hunderte Palästinenser im Flüchtlingslager Dschenin wurden gezwungen, ihre Häuser zu verlassen, und die Zahl der Todesopfer im besetzten Westjordanland hat zweistellige Ausmaße erreicht. Durch die Ausweitung der „groß angelegten“ Besatzungsangriffe zeigt „Israel“ kaum Anzeichen dafür, dass es seine Terrorkampagne einstellen will. Eine Fortsetzung könnte den Waffenstillstand im Gazastreifen auf eine unsichere Grundlage stellen, da von beiden Seiten erwartet wird, dass sie in gutem Glauben handeln. Diese zunehmenden Razzien setzen auch der Auslöschung von Gruppen, die sich für den Schutz der Freiheiten Palästinas einsetzen, einen hohen Stellenwert. Sollte die Gewalt im besetzten Westjordanland in Zukunft außer Kontrolle geraten, könnte der ohnehin schon brüchige Waffenstillstand im Gazastreifen nicht mehr halten.

Der Wert des Waffenstillstands ist nicht zu unterschätzen. Legionen von Palästinensern kehren endlich in ihre Häuser im Norden des Gazastreifens zurück, nachdem sie die Hauptlast eines wütenden Völkermords getragen haben, der ihre Heimat in Schutt und Asche legte. Der Waffenstillstand bekräftigt auch das Engagement des Widerstands für sein Volk sowie für dessen Freiheiten und Rechte, da er dessen Interessen beim Gefangenenaustausch in den Vordergrund stellt.

Aber „Israel“ scheint wild entschlossen zu sein, neue Risiken in diese Vereinbarung einzubringen. Es hat ausgeklügelte Waffen und tödliche Kriegstechniken eingesetzt, um das Flüchtlingslager Jenin anzugreifen, und behauptet stolz, dass die „Lehren“ aus dem Völkermord in Gaza auf das besetzte Westjordanland angewendet werden. Warum sollten sich Widerstandsgruppen zurückhalten? Es ist palästinensisches Blut, das vom Gazastreifen bis zum besetzten Westjordanland ins Visier genommen wird, und „Israel“ glaubt, es könne wiederholte Massaker normalisieren und jegliche Konsequenzen vermeiden. Es gibt auch Berichte, dass „Israel“ die Schrauben um das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge (UNRWA) herum anzieht und es auffordert, „alle Räumlichkeiten im besetzten Ostjerusalem zu räumen und seine dortigen Tätigkeiten bis zum 30. Januar 2025 einzustellen“.

Dieser Schritt sollte als Teil einer umfassenderen Bemühung gesehen werden, die kritische Hilfe für Palästinenser sowohl im Gazastreifen als auch im besetzten Westjordanland zu unterbinden. Schließlich spielt die UNRWA eine zentrale Rolle bei der humanitären Hilfe in diesen Gebieten. Der Zeitpunkt eines möglichen UNRWA-Verbots fällt somit mit dem tobenden Krieg „Israels“ im Westjordanland zusammen, was auf eine bewusste Strategie hindeutet, die Besatzung weiter zu festigen – während man sich gleichzeitig als dem Waffenstillstand im Gazastreifen verpflichtet darstellt. All dies bietet einen triftigen Grund für Widerstandsgruppen – über alle Parteigrenzen hinweg – wachsam gegenüber „Israels“ zukünftigen Verstößen zu sein und die berüchtigte Logik hinter seinen kriminellen Kampagnen zu verstehen. „Während der lang erwartete Waffenstillstand in Gaza stattfand, hat die Todesmaschinerie Israels ihre Angriffe im Westjordanland verstärkt und heute in Dschenin zehn Menschen getötet“, sagte die UN-Berichterstatterin für Menschenrechte in Palästina, Francesca Albanese, kürzlich in einem Beitrag auf X. “Wenn Israel nicht gezwungen wird, damit aufzuhören, wird sich der Völkermord an den Palästinensern nicht auf Gaza beschränken. Merken Sie sich meine Worte.“

Es gibt Hinweise darauf, dass „Israel“ vor nichts zurückschrecken wird. Mit den Worten des Kriegsverbrechers Benjamin Netanjahu sind die Besatzungsmassaker im Westjordanland Palästinas mit einem sogenannten „Kampf“ gegen Widerstandsgruppen im gesamten Gazastreifen, im Libanon, in Syrien und im Jemen verbunden. Diese Rhetorik ähnelt den Lügen, mit denen das völkermörderische Regime seine Massenvernichtungskampagne in Gaza rechtfertigt, die Leben zerstört, Legionen von Bewohnern vertreibt und die Gesamtzahl der Todesopfer auf über 47.300 erhöht. Der Völkermord hinderte jedoch mit den Palästinensern verbündete Gruppen nicht daran, auf den Besatzungsterrorismus zu reagieren. Es deutet wenig darauf hin, dass sich dies ändern würde, wenn „Israel“ den Terrorismus im Westjordanland auf ein beispielloses Extrem treiben würde.

Und so wurden die Befürworter des Waffenstillstands im Gazastreifen erneut gewarnt, dass das größte Hindernis für eine Waffenruhe nichts anderes als die Besatzung ist. Ein völkermörderisches Regime, das von vielen im Westen geduldet wird, fühlt sich ermächtigt, seine Terrorkampagne zu eskalieren, anstatt sie im Interesse einer relativen Ruhe einzustellen.

Aber wie palästinensische Widerstandsgruppen bisher gezeigt haben, wird auf brutale Ungerechtigkeiten mit einer angemessenen Reaktion reagiert.

Die in diesem Artikel erwähnten Meinungen spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Al Mayadeen wider, sondern geben ausschließlich die Meinung des Verfassers wieder.

Hannan Hussain

Schriftsteller und Autor.

Übersetzt mit Deepl.com

