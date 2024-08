https://strategic-culture.su/news/2024/08/20/guantanamo-bay-both-obama-and-americas-stain-which-neither-can-get-rid-of/



Guantanamo Bay ist sowohl Obamas als auch Amerikas Schandfleck, den beide nicht loswerden können

Von Martin Jay

20. August 2024

© Foto: Public Domain

Guantanamo Bay zeigt, wie selten Amerika das praktiziert, was es auf der ganzen Welt in Bezug auf das Völkerrecht vorgibt.

Die jüngste Nachricht, dass Lloyd Austin einen Vergleich zwischen dem Mann, der beschuldigt wird, der Architekt der Bombenanschläge vom 11. September 2001 zu sein, und den US-Behörden annullieren will, hat die Aufmerksamkeit auf Guantanamo Bay gelenkt – einen Koloss der US-Heuchelei in Bezug auf die Menschenrechte und darauf, wie selten Amerika das praktiziert, was es auf der ganzen Welt in Bezug auf das Völkerrecht pocht.

Guantanamo, ein Ort auf Kuba, den die US-Regierung von der Regierung in Havanna gepachtet hat, gilt nicht als US-Territorium und wurde, wie uns gesagt wurde, eingerichtet, um Terroristen zu verurteilen. Es wurde 2001 von Präsident Bush eingerichtet, und obwohl fast 800 Gefangene es durchlaufen haben, wurden bis heute nur 8 verurteilt.

Zwölf Jahre, nachdem sich herausstellte, dass die Dschihadisten aus Ägypten, Pakistan, Algerien und sogar Marokko, die für die Amerikaner in Afghanistan kämpften, den USA mehr Probleme bereiteten als erwartet, scheint es, als habe Bush die Basis geschaffen, um die „Wilden“ einzudämmen, die sich weigerten, auf der Gehaltsliste der USA zu bleiben und ihre Befehle an Orten wie Irak und Syrien auszuführen. Die Regierungen dieser Länder haben den Westen ausgetrickst. Sie wussten, dass sie, wenn sie ihre Gefängnisse von den Extremisten leerten, um sie nach Afghanistan zu schicken, diese niemals in ihre eigenen Länder zurückkehren durften. Amerika brauchte ein Rechtssystem, das seine eigenen Gesetze und die der übrigen Welt umging, denen es in verschiedenen von ihm unterzeichneten Menschenrechtsverträgen zugestimmt hatte. Guantanamo.

Heutzutage macht es Schlagzeilen, weil es eine Travestie der internationalen Justiz ist, da es gegen alle Gesetze zu verstoßen scheint, die die USA in internationalen Abkommen unterzeichnet haben, und es zieht die Aufmerksamkeit der Medien meist aus den falschen Gründen auf sich: in der Regel ist es der Missbrauch von Menschenrechten.

Erst kürzlich hat Lloyd Austin den Deal zwischen der US-Regierung und „KSM“, dem Pakistaner, der der Bombenanschläge vom 11. September und einer Reihe anderer Terrorakte beschuldigt wird, abgelehnt. Khalid Sheik Mohamed hat vor kurzem einen Deal unterschrieben, um sein eigenes Leben zu schonen, aber sein Fall hat internationalen Zorn auf sich gezogen, da die Aussage, die er unterschrieben hat, unter Folter gemacht wurde. Lloyds Schritt scheint eine sinnlose Geste zu sein, da KSM sein ganzes Leben in Guantanamo verbringen wird und ohnehin nie wirklich hingerichtet werden sollte. Die Beweise gegen ihn sind unbekannt, und es ist unklar, ob die USA etwas anderes gegen ihn in der Hand haben als die eidesstattliche Erklärung, die er unterschrieben hat, nachdem er über 170 Mal gefoltert wurde.

KSM und zwei weitere Angeklagte hatten ursprünglich im Jahr 2008 auf die Todesstrafe plädiert, aber die Möglichkeit einer Hinrichtung akzeptiert. Sie zogen diese später zurück, um einen Deal in Betracht zu ziehen, der die Todesstrafe ausschließen könnte, da sie sahen, dass es höchst unwahrscheinlich war, dass die USA sich auf der Weltbühne blamieren würden, während sie versuchten, Verdächtige aufgrund von Aussagen, die unter Folter gemacht wurden, zu hängen. Aus diesem Grund kann man sich fragen, warum die Amerikaner die rechtliche Glaubwürdigkeit von Guantanamo nicht in Frage stellen, denn die Wut der Opfer des 11. Septembers sollte sich wohl gegen diejenigen richten, die diese Merkwürdigkeit überhaupt erst geschaffen haben. Schwachköpfe wie Senator Lindsey Graham, der bemerkenswerterweise einmal in seiner Laufbahn Militärrichter war, geben idiotische Erklärungen über die Gültigkeit und die Nutzung des Stützpunkts ab, aber in Wirklichkeit wird er weniger zu einem Symbol der US-Hegemonie als vielmehr zu einer hässlichen Warze, vor deren chirurgischer Entfernung sich die amerikanische Elite fürchtet – sie hofft lieber, dass sie eines Tages einfach verschwindet.

The Atlantic fasst den US-Stützpunkt perfekt zusammen und gibt uns einen Hinweis auf seine Zukunft. „Guantánamo ist der Ort, an den man einen Massenmörder schickt, wenn man will, dass er an Altersschwäche stirbt, während diejenigen, die ihn verfolgen, in Papierkram ertrinken“.

Martin Jay ist ein preisgekrönter britischer Journalist mit Sitz in Marokko, wo er als Korrespondent für The Daily Mail (UK) arbeitet und zuvor für CNN und Euronews über den Arabischen Frühling berichtete. Von 2012 bis 2019 lebte er in Beirut, wo er für eine Reihe internationaler Medientitel wie BBC, Al Jazeera, RT und DW arbeitete und als freier Mitarbeiter für die britische Daily Mail, die Sunday Times und TRT World berichtete. Im Laufe seiner Karriere hat er in fast 50 Ländern Afrikas, des Nahen Ostens und Europas für eine Vielzahl großer Medientitel gearbeitet. Er hat in Marokko, Belgien, Kenia und im Libanon gelebt und gearbeitet.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …