https://www.caitlinjohnst.one/p/good-westerners-dont-start-off-hating



Gute Westler beginnen nicht damit, Israel zu hassen, aber die Wahrheit führt sie schließlich dorthin

Von Caitlin Johnstone

30. September 2024

Hören Sie sich eine Lesung dieses Artikels an (Lesung von Tim Foley):

Gute Menschen aus dem Westen fangen nicht damit an, Israel zu hassen. Wenn wir mit dem Herzen am rechten Fleck sind, geben wir Israel zunächst einmal den Vertrauensvorschuss und gehen davon aus, dass die Situation komplizierter sein muss, als sie scheint, denn wir gehen nicht einfach reflexartig davon aus, dass der jüdische Staat böse ist, wie eine Art Neonazi. Wir sind mit dem Wissen über die Verfolgung des jüdischen Volkes aufgewachsen, haben Filme und Bücher darüber gesehen und gelesen und wie alle anderen „nie wieder“ geschworen.

Aus völlig vernünftigen und gutmütigen Gründen neigen wir also dazu, alles, was mit Juden und dem Judentum zu tun hat, zunächst einmal wohlwollend zu betrachten.

Erst wenn wir anfangen, uns mit den Handlungen Israels zu befassen und ihnen Aufmerksamkeit zu schenken, beginnt sich diese Sichtweise zu ändern. Wir kommen zu der Einsicht, dass Israel in der Tat zutiefst böse ist, nicht weil es voller Juden ist, sondern weil es ein westliches Siedler-Kolonialisten-Projekt ist, das der einheimischen Bevölkerung des Landes die gleichen Arten von Völkermord, ethnischer Säuberung, Diebstahl und Missbrauch zufügt, wie sie andere westliche Siedler-Kolonialisten-Projekte wie Australien, die USA und Kanada in früheren Jahrhunderten angerichtet haben.

Und wir erfahren, dass dieses Übel nicht nur die israelische Regierung, sondern die gesamte israelische Gesellschaft durchdringt – nicht wegen des Judentums oder des Jüdischseins, sondern aus demselben Grund, aus dem Hass und Rassismus die Gesellschaften des Südens der Jim-Crow-Ära und des Apartheid-Südafrikas durchdrungen haben. Israelis werden von Geburt an indoktriniert, die nichtjüdischen indigenen Bevölkerungsgruppen der Region als weniger als Menschen zu betrachten, denn sonst ergäbe es moralisch keinen Sinn, dass es einen Staat gibt, in dem eine ethnische Gruppe gegenüber den anderen bevorzugt behandelt wird, oder dass dieser Staat ohne die Erlaubnis der dort lebenden Menschen auf eine bereits bestehende Zivilisation gesetzt wurde. Diese Indoktrination ist der Klebstoff, der das gesamte Siedler-Kolonialisten-Projekt zusammenhält.

Wir lernen, dass es das ist, was wir sehen, wenn wir Kommentare von Israelis in den sozialen Medien übersetzen, die wie eine Seite aus Hitlers Mein Kampf aussehen, oder wenn wir Fotos von israelischen Soldaten sehen, die sich spöttisch die Kleidung toter oder vertriebener palästinensischer Frauen anziehen und mit dem Spielzeug toter oder vertriebener palästinensischer Kinder spielen, oder wenn wir Umfragen unter jüdischen Israelis lesen, die die täglichen Massaker Israels in Gaza und im Libanon unterstützen. So sieht es aus, wenn eine ganze Gesellschaft von Geburt an indoktriniert wird, ihre Nachbarn als hirnlose Wilde zu betrachten.

Und allmählich wird uns klar, dass wir selbst genauso indoktriniert wurden, Israel in einem wohlwollenden Licht zu sehen, wie jüdische Israelis auf eine Weise indoktriniert werden, die ihre Wahrnehmung und ihr Gewissen verzerrt. Alle unsere Nachrichtenmedien stellen Israel ständig als Opfer dar, egal in welche Gewalt es verwickelt ist, und alle unsere Politiker stellen Israel ständig als Freund dar und jeden, der sich dem widersetzt, als Feind. Dies geschieht aus demselben Grund, aus dem uns die westliche politische Medienklasse über jeden westlichen Krieg belügt: weil Israel ein entscheidender Bestandteil der westlichen Kriegsmaschinerie ist. Das ist der einzige Grund, warum das Siedler-Kolonialisten-Projekt vom westlichen Imperium unterstützt wird.

Joe Biden hat oft gesagt, dass die Vereinigten Staaten, gäbe es kein Israel, eines schaffen müssten, um ihre Interessen im Nahen Osten zu schützen. Ein Staat, der sowohl (A) von Grund auf künstlich von westlichen Kräften aufgebaut wurde als auch (B) vollständig von der Unterstützung des westlichen Imperiums abhängig ist, gibt dem Imperium ein permanentes Werkzeug an die Hand, mit dem es die ununterbrochene Militärpräsenz rechtfertigen kann, die notwendig ist, um eine wichtige ressourcenreiche Region zu beherrschen und die Gewalt und das Chaos zu schaffen, die notwendig sind, um den Nahen Osten davon abzuhalten, sich zu einem mächtigen Supermachtblock zu vereinen, der nicht den westlichen Interessen verpflichtet ist.

Deshalb ist Israel für das westliche Imperium so wichtig, und deshalb werden wir immer wieder mit Botschaften der Massenmedien bombardiert, die uns sagen, dass wir Israel unterstützen sollten. Gute Westler beginnen nicht damit, Israel zu hassen, weil wir in einer Informationsumgebung aufwachsen, die uns darauf programmiert, es zu unterstützen, und die die historische Verfolgung der Juden ausnutzt, um uns dazu zu manipulieren, einen mörderischen Apartheidstaat zu unterstützen, der ohne einen andauernden Krieg nicht existieren kann.

Gute Menschen aus dem Westen hassen Israel nicht von Anfang an, aber wenn sie wirklich gut sind, hassen sie Israel am Ende. Ein aufrichtiges Engagement für Wahrheit, Gerechtigkeit und Freundlichkeit kann nur dazu führen, dass man das zionistische Projekt mit völliger Abscheu betrachtet, nachdem man die Fakten darüber erfahren hat, was es wirklich ist, was es wirklich tut und warum unsere westlichen Regierungen es wirklich unterstützen.

____________

Caitlins Newsletter ist eine von Lesern unterstützte Publikation. Um neue Beiträge zu erhalten und meine Arbeit zu unterstützen, können Sie ein kostenloses oder kostenpflichtiges Abonnement abschließen.

Meine Arbeit ist vollständig leserfinanziert. Wenn Ihnen dieser Beitrag gefallen hat, gibt es hier einige Möglichkeiten, wie Sie etwas Geld in meinen Trinkgeldbehälter werfen können, wenn Sie möchten. Hier finden Sie Videoversionen meiner Artikel. Wenn Sie sich diese Artikel lieber anhören möchten, können Sie sie auf Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud oder YouTube abonnieren. Hier können Sie die Taschenbuchausgaben meiner monatlichen Beiträge kaufen. Alle meine Werke sind kostenlos zum Herunterladen und zur Nutzung in jeder Art und Weise, Form oder Gestalt; veröffentlichen Sie sie erneut, übersetzen Sie sie, verwenden Sie sie auf Merchandise-Artikeln; was auch immer Sie wollen. Der beste Weg, um sicherzustellen, dass Sie meine Veröffentlichungen sehen, ist, sich in die Mailingliste auf Substack einzutragen, wodurch Sie eine E-Mail-Benachrichtigung für alles erhalten, was ich veröffentliche. Alle Werke wurden gemeinsam mit meinem Ehemann Tim Foley verfasst.

Ausgewähltes Bild über Adobe Stock.

Abonnieren Sie Caitlins Newsletter

Von Caitlin Johnstone · Tausende zahlende Abonnenten

Artikel, Gedichte, Geschichten und Gedanken von Caitlin Johnstone und Tim Foley. Alle hier veröffentlichten Inhalte sind immer kostenlos zu lesen.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …