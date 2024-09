Netanjahu – „Nichts kann uns aufhalten“ – nicht einmal die Mehrheit der Israelis Ralph Nader

https://www.counterpunch.org/2024/09/30/netanyahu-nothing-can-stop-us-not-even-the-majority-of-israelis/



Ralph Nader

Israels von Biden unterstützte Kriegsmaschinerie richtet sich erneut gegen die wehrlose libanesische Bevölkerung. Feindseligkeiten an der israelisch-libanesischen Grenze gibt es seit der Gründung Israels und der Enteignung der Palästinenser und ihres Landes im Jahr 1948. Doch die kriegsverbrecherische Eskalation durch Netanjahu in der vergangenen Woche hat die Welt in Staunen versetzt.

Es begann mit Bombenanschlägen, gefolgt von der gleichzeitigen Explosion von Tausenden von Pagern und Funkgeräten mit Sprengfallen und „rotem Knopf“ im Libanon am 17. und 18. September 2024, die von oder in der Nähe von libanesischen Militanten und zivilen Männern, Frauen, Kindern, Gesundheitspersonal, Ladenbesitzern usw. gehalten wurden. Siebenunddreißig Menschen wurden getötet und 3700 weitere wurden verletzt – sie verloren Hände, Augen und Finger. Viele erlitten auch Schäden an inneren Organen.

Ein Angriff dieses Ausmaßes ist in der Geschichte der Menschheit beispiellos. Während die Krankenwagen und überlasteten Krankenhäuser die Opfer aufnahmen, flogen israelische F-16-Kampfflugzeuge (von den USA zur Verfügung gestellt) Angriffe im gesamten Libanon, töteten über 700 Menschen und verletzten Tausende, darunter viele Frauen und Kinder – eine erschreckende Gesamtzahl von 1600 Zielen in zwei Tagen.

Experten für internationales Recht verurteilten den Mega-Angriff. Sie wiesen auf das Kriegsverbrechen hin, ein Produkt mit Sprengfallen zu versehen, und auf den im Vergleich zu Israels militärischem Ziel, die Hisbollah-Miliz zu zerstören, die seit dem 8. Oktober 2023 ungleiche Raketen mit Israel austauschte, unverhältnismäßig hohen Schaden an unschuldigen Zivilisten.

Wie schon seit Jahrzehnten waren die libanesischen Opfer weitaus zahlreicher als die israelischen. Israel verfügt über ein modernes Luftverteidigungssystem, das die meisten der ankommenden Raketen abschießt. Die militärische Macht der Hisbollah wurde von ihrem israelischen Gegner lange Zeit übertrieben dargestellt, um regelmäßige Bombenangriffe auf Syrien, Angriffe auf den Iran und die Beschaffung weiterer Waffen aus den USA zu rechtfertigen.

In Wirklichkeit verfügt die Hisbollah – eine politische Partei und eine Organisation für soziale Dienste – über eine Miliz, die dem israelischen Militär in Bezug auf Soldaten, zerstörerische Waffen und Geld aus den USA zahlenmäßig weit unterlegen und unterlegen ist.

Die heimliche Sprengstoffausrüstung eines Konsumguts wie eines Pagers oder eines Funkgeräts leitet eine neue Phase der Kriegsführung ein. Diese Grausamkeit veranlasste Leon Panetta, ehemaliger Direktor der CIA und ehemaliger Verteidigungsminister, in einem Interview in der CBS-Nachrichtensendung „Sunday Morning“, Israel des „Terrorismus“ zu beschuldigen. Noch nie hat eine prominente Persönlichkeit der nationalen Sicherheit Israel auf diese Weise angegriffen. Hier seine Worte:

„Die Fähigkeit, einen Sprengstoff in einer Technologie zu platzieren, die heutzutage weit verbreitet ist. Und daraus einen Krieg des Terrors zu machen. Wirklich, einen Krieg des Terrors. Das ist etwas Neues“, sagte Panetta.

„Ich glaube nicht, dass es irgendeinen Zweifel daran gibt, dass es sich um eine Form des Terrorismus handelt … Das geht direkt in die Lieferkette, direkt in die Lieferkette. Und wenn Terror in die Lieferkette eindringt, stellt man sich die Frage, was zum Teufel kommt als Nächstes?“, fügte Panetta hinzu.

Panetta hätte diese Worte niemals ohne die Zustimmung der CIA und des Verteidigungsministeriums ausgesprochen. Noch immer keine Konsequenzen für Netanjahu durch die US-Regierung.

Diese Beamten fürchten nun eine neue Ära der Kriegsführung mit Sprengfallen. Computer, Kraftfahrzeuge, Smartphones und viele andere elektronische Produkte könnten zu Kriegswaffen werden. Menschen auf der ganzen Welt haben jetzt diese von Israel ausgelöste Angst, Furcht und Sorge. Netanjahu hat den Druckknopf zum Auslöser für Chaos und Mord gemacht – Akte des groß angelegten Terrorismus. Er und seine Vorgänger haben Angriffsakte, die gegen die Gesetze des Krieges verstoßen, immer als „akzeptable“ Verteidigungstaktik bezeichnet. Der untätige Kongress und das Weiße Haus segnen regelmäßig die Verstöße gegen mehrere US-Gesetze im Namen der israelischen Regierung ab. (Siehe den Brief an John Kirby vom 12. September 2024).

Bedenken Sie die Folgen. Keine Verurteilung durch Biden, Blinken oder Austin. Keine Verurteilung oder Forderung nach öffentlichen Anhörungen durch führende Republikaner oder führende Demokraten im Kongress. The Hill berichtete, dass die Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) sagte: „Dieser Angriff verstößt klar und eindeutig gegen das humanitäre Völkerrecht und untergräbt die Bemühungen der USA, einen größeren Konflikt zu verhindern … Der Kongress braucht eine vollständige Aufklärung des Angriffs, einschließlich einer Antwort des Außenministeriums, ob US-Hilfe in die Entwicklung oder den Einsatz dieser Technologie geflossen ist“, fügte sie hinzu. Auch die Abgeordneten Jamaal Bowman (D-NY) und Cori Bush (D-MO) kritisierten den Angriff.

Erschreckenderweise gab es in der darauffolgenden Woche in der Washington Post und der New York Times keine Leitartikel, in denen Netanjahu kritisiert wurde.

Stellen Sie sich vor, die Hisbollah hätte der israelischen Gesellschaft so etwas angetan. Die Abwertung des Lebens von Palästinensern und Libanesen kann nur als rassistisch bezeichnet werden.

Bidens doppelzüngige Ansprache vor den Vereinten Nationen in dieser Woche pries Frieden und Demokratie, während seine Autokratie den Krieg finanziert. Kein Wort gegen das, was sein Freund Leon Panetta als israelischen Terrorismus bezeichnete. Nur ein weiterer schwacher Feigenblattaufruf für einen 21-tägigen Waffenstillstand, der von dem extremen, völkermörderischen israelischen Regime, das von erpressten amerikanischen Steuerzahlern finanziert wird, verspottet wird.

Die Hisbollah entstand nach der israelischen Invasion im Libanon im Jahr 1982, die 18 Jahre andauerte und in deren Verlauf die israelische Armee den Südlibanon (und den begehrten Litani-Fluss) besetzte, wo Millionen historisch unterdrückter libanesischer Schiiten lebten. Sie wurden von der israelischen Armee misshandelt. Die Hisbollah wurde 1982 gegründet, um dieses verarmte, unterjochte Volk zu verteidigen.

In einem Meer von Lügen, beginnend mit seinem mysteriösen, offiziell noch immer nicht untersuchten Zusammenbruch des mehrstufigen Grenzsicherungssystems am 7. Oktober 2023, der den Angriff der Hamas ermöglichte, hat Netanjahu eine Wahrheit ausgesprochen: „Nichts wird uns aufhalten.“ Das mit Atomwaffen ausgerüstete israelische Regionalreich dominiert den Nahen Osten. Aber es braucht immer einen Feind für seine Innenpolitik und für den Ausbau seines sehr vorteilhaften Bündnisses mit dem Imperium der Vereinigten Staaten. Netanjahu wird von drei von vier Israelis verachtet, aber die nächsten Wahlen finden erst im Oktober 2026 statt. Einige in den Seiten der israelischen Zeitung Haaretz haben argumentiert, dass Netanjahu die Gespräche über einen Waffenstillstand möglicherweise sabotiert, um seinem anstehenden Strafverfahren wegen Korruption zu entgehen.

Der Iran, ein armes Land mit etwa 91 Millionen Einwohnern und einem BIP, das deutlich unter dem BIP von Massachusetts liegt, ist seit dem Sturz des vom Volk gewählten Premierministers Mohammad Mosaddegh durch die CIA im Jahr 1953 ein Ziel der USA. Sein Verbrechen: Er wollte die Kontrolle über das iranische Öl von der ausländischen Anglo-Iranian Oil Company übernehmen.

Es war die US-Regierung, die den damaligen irakischen Verbündeten Saddam Hussein bei der Invasion des Iran im Jahr 1980 unterstützte, die den Iran Hunderttausende Menschenleben kostete. Es war George W. Bush, der den Iran als eines der Länder bezeichnete, die die Achse des Bösen bildeten, und ihn mit dem US-Militär vom Irak bis zur afghanischen Grenze einkreiste. Wundern Sie sich, dass die iranischen Machthaber angesichts der US-Sanktionen, die das Leben der Zivilbevölkerung gefährden, und der wiederholten israelischen Sabotageakte und Tötungen im Iran in Panik geraten und sich Verbündete suchen?

Gewaltsame Einmischung in die Angelegenheiten anderer schwacher Länder und die Unterstützung von Diktatoren und Staatsstreichen sind die Prüfsteine des Imperiums. Letztendlich verschlingen sich alle Imperien selbst.

Sind Sie in der Zwischenzeit überrascht, dass die CIA und das Verteidigungsministerium Teams haben, die das untersuchen, was sie „Blowback“ nennen – ein Begriff, den sie vor dem 11. September geprägt haben? Sie wissen, wie dieser Angriff unser Land erschütterte, unsere nationalen Bedürfnisse vernachlässigte und die Wut von Bush/Cheney auf noch mehr Länder (z. B. die Invasion des Irak) lenkte, was zu immer größeren und erschöpfenden Militärbudgets führte?

US-amerikanische Rückkopplungsanalysten sind besorgt über die Verbreitung von Sprengstoffen mit „roten Knöpfen“ nach israelischem Vorbild und die ausgeklügelten und immer billigeren bewaffneten Drohnen. Sie sehen in solchen Technologien eine potenzielle Bedrohung für die USA.

Das ist die Gefahr für Nationen, deren Führer ständig profitable, vermeidbare Kriege führen und sich weigern, mit vergleichbarer Entschlossenheit einen starken Frieden zu führen.

