Guter Dschihadist, böser Dschihadist: Al-Qaidas Sharaa vs. Sinwars Widerstand

In einer Welt, in der westliche Mächte selektiv „gute“ und „böse“ politische Akteure definieren, um ihrer geopolitischen Agenda zu dienen, wird der Märtyrer-Hamas-Führer Yahya Sinwar dafür verteufelt, dass er sich einer brutalen und illegalen Besatzung widersetzt, während Syriens neuer, mit Al-Qaida verbündeter Präsident Abu Mohammad al-Julani als Staatsmann umbenannt wird.

Ein Cradle Contributor

19. FEBRUAR 2025

Bildnachweis: The Cradle

„Sogar die Seiten der New York Times enthalten jetzt regelmäßig Berichte, die gute von schlechten Muslimen unterscheiden: Gute Muslime sind modern, säkular und verwestlicht, aber schlechte Muslime sind doktrinär, antimodern und bösartig.“ – Mahmood Mamdani, Good Muslim, Bad Muslim: America, the Cold War, and the Roots of Terror

In seinem bahnbrechenden Beitrag „Good Muslim, Bad Muslim: America, the Cold War, and the Roots of Terror“ analysiert Mahmood Mamdani, wie der Westen Unterscheidungen zwischen „guten“ und „schlechten“ Muslimen konstruiert und als Waffe einsetzt, um seine geopolitischen Ziele zu erreichen. Er argumentiert, dass diese Bezeichnungen nicht inhärent sind, sondern auferlegt werden und von den sich wandelnden Anforderungen der westlichen Außenpolitik geprägt sind.

Fast zwei Jahrzehnte nach ihrer Veröffentlichung ist seine These nach wie vor erschreckend aktuell. Nirgendwo wird dies deutlicher als im starken Kontrast zwischen der Behandlung von Yahya Sinwar, dem palästinensischen Märtyrer und Widerstandskämpfer der Hamas, durch den Westen und Ahmad al-Sharaa, besser bekannt als Abu Mohammad al-Julani, dem Anführer der mit Al-Qaida verbundenen Hayat Tahrir al-Sham (HTS) in Syrien.

Die Geschichte zweier Anführer

Während Sinwar das vergangene Jahr in den vom Krieg zerstörten Ruinen von Gaza verbracht hat, wo er sich ständig der Überwachung durch Israel und die NATO entziehen musste, während er den palästinensischen Widerstand gegen eine brutale israelische Besatzung und Aggression anführte, bewegte sich Sharaa frei durch Idlib und jetzt durch Damaskus, nahm an öffentlichen Veranstaltungen teil und traf sich mit westlichen Diplomaten ohne nennenswerte Sicherheitsmaßnahmen.

Und das, obwohl die USA ein Kopfgeld von 10 Millionen US-Dollar auf Sharaa als sogenannten Terroristen ausgesetzt hatten. Die Diskrepanz ist auffällig: Ein international anerkannter palästinensischer Widerstandsführer wird gejagt und verunglimpft, während ein ehemaliger Al-Qaida-Führer sich mit westlicher Komplizenschaft neu erfindet und als legitimer politischer Akteur auftritt.

Im Jahr 2021 berichtete TRT World, wie Sharaa sich als Friedensstifter „neu erfand“ und sich ungehinderter Mobilität erfreute, während die westlichen Koalitionskräfte aktiv andere dschihadistische Anführer jagten, die mit ISIS und Al-Qaida in Verbindung standen.

Der türkische Außenminister Hakan Fidan bestätigte später, dass Sharaa seit Jahren mit Ankara zusammenarbeite, um diejenigen auszuschalten, die von der NATO als „Terroristen“ eingestuft wurden. Tatsächlich ist Scharaa jedoch seit Jahren, mindestens seit 2012, Teil eines vom Westen unterstützten Geldwäscheprozesses, aber sicherlich seit 2017, als er mit Unterstützung Katars begann, seine mit Al-Qaida verbundene Nusra-Front als syrische Befreiungsarmee neu zu branden, die sich dem russischen und iranischen Einfluss widersetzt.

Medien-Schönfärberei und politische Legitimität

Die Akzeptanz von Sharaa durch die westlichen Medien wurde deutlich, als The Times seine Rückkehr nach Damaskus als „‚Höflicher‘ syrischer Anführer kehrt nach Hause zurück“ bezeichnete. Dies war kein Einzelfall, sondern Teil einer umfassenderen Bemühung, ihn als Befreier von ausländischem Einfluss darzustellen. Seine früheren Verbrechen, darunter Kriegsverbrechen gegen Zivilisten, Versklavung von Jesidinnen und sektiererische Gewalt, wurden beiläufig beiseitegeschoben.

Als Sharaas Gruppe im vergangenen Dezember die Kontrolle über Damaskus übernahm, wurde die Ausrichtung auf westliche Interessen deutlicher. Durch israelische Luftangriffe wurde die militärische Infrastruktur Syriens systematisch zerstört, insbesondere in und um die Hauptstadt, doch Sharaa selbst bewegte sich ungestört durch die Stadt.

Während die israelische Luftwaffe Militäreinrichtungen in der Nähe des Umayyadenplatzes bombardierte, wurde Sharaa dabei beobachtet, wie er ungestört durch dieselben Gebiete fuhr. Sein Schweigen zu diesen Angriffen war ohrenbetäubend – insbesondere angesichts der Tatsache, dass die offizielle Haltung seiner Regierung gegenüber Israel einen völligen Bruch mit der historischen antizionistischen Politik Syriens darstellte.

Die Erklärungen seiner Regierung ließen keine Absicht erkennen, die besetzten Golanhöhen oder andere verlorene Gebiete zurückzuerobern, was de facto einen Waffenstillstand mit Tel Aviv signalisierte.

Die Legitimierung Sharaas durch den Westen erreichte ihren Höhepunkt, als sein Außenminister Asaad al-Shaibani zur Teilnahme am jährlichen Treffen des World Economic Forum in Davos eingeladen wurde, wo er auf einer Bühne mit Persönlichkeiten wie dem ehemaligen britischen Premierminister Tony Blair stand.

Seine Rhetorik war auf ein westliches Publikum zugeschnitten: Frieden, Terrorismusbekämpfung, Privatisierung und Wirtschaftsliberalismus – alles Schlagworte, die die Bereitschaft signalisieren, sich innerhalb der neoliberalen Weltordnung zu bewegen.

Widerstand dämonisieren: Sinwars Kampf

Unterdessen setzte Israel seinen unerbittlichen Feldzug gegen Yahya Sinwar fort und brandmarkte ihn als „Schlächter“, „Kriegsverbrecher“ und „Kindermörder“ – eine Darstellung, die von den westlichen Medien trotz fehlender Beweise eifrig nachgeplappert wurde.

Selbst als die angeblichen Kriegsverbrechen, die Hamas-Kämpfern am 7. Oktober 2023 zugeschrieben wurden, später als israelische Propaganda entlarvt wurden, blieb Sinwars Image dämonisiert. In seinen letzten Momenten, als eine israelische Drohne ihn in Gaza hinrichtete, kauerte Sinwar nicht zusammen. Er kämpfte bis zu seinem letzten Atemzug und festigte damit seinen Status als Ikone des palästinensischen Widerstands. Doch selbst im Tod verwehrte ihm die westliche Erzählung jegliche Form von Legitimität.

Julanis bequeme Erlösung

Im Gegensatz dazu wurde Sharaas Vergangenheit ausgelöscht. Seine Beteiligung am Islamischen Staat im Irak, seine Position als stellvertretender Anführer des IS unter Abu Bakr al-Baghdadi, die Massenhinrichtungen seiner Gruppe und die Rolle seiner Streitkräfte bei der Versklavung von Frauen wurden alle geflissentlich übersehen.

Westliche Journalisten wetteiferten darum, sein Image aufzupolieren, und stellten ihn als pragmatischen Anführer dar, nicht als den Kriegsverbrecher, der er ist. Seine Truppen betreiben immer noch brutale Gefängnisse in Idlib, in denen Gegner auf unbestimmte Zeit verschwinden, und dennoch bleibt er ein Liebling der Medien.

Dieser Kontrast veranschaulicht Mamdanis These mit beunruhigender Präzision: Sharaa ist der „gute Dschihadist“, weil er sich den westlich-israelischen Interessen anschließt, während Sinwar der „böse Dschihadist“ ist, weil er sich ihnen widersetzt.

Sinwars Verbrechen war nicht Terrorismus – er forderte erfolgreich das Militär der Besatzungsmacht heraus und deckte die Schwachstellen eines Israels auf, das lange Zeit als unbesiegbar galt. Sein Widerstand fand in der gesamten arabischen und muslimischen Welt Anklang, überquerte konfessionelle Grenzen und bedrohte westliche Interessen.

Sharaa hingegen stellt keine Bedrohung für Israel dar. Er konzentriert sich weiterhin auf die Abrechnung mit den Konfessionen in Syrien, was ihn zu einem nützlichen Bauern und nicht zu einem Gegner macht. Seine Gruppe stellt weder den westlichen Einfluss in der Region in Frage, noch widersetzt sie sich der anhaltenden Besetzung palästinensischen Landes. Dies ist der Hauptgrund, warum er eher akzeptiert als verteufelt wird.

Sinwar mag gefallen sein, aber wie der Koran uns mahnt: „Und sagt nicht von denen, die auf Allahs Weg getötet werden: ‚Sie sind tot.‘ Sie sind vielmehr lebendig, aber ihr nehmt es nicht wahr.“ (Koran 2:154). Sein Vermächtnis lebt weiter, in den Herzen derer, die seinen Kampf fortsetzen.

Sharaa bleibt trotz seiner Verbrechen lebendig und politisch relevant. Im geopolitischen Spielbuch des Westens wird Gehorsam belohnt, während Auflehnung unterdrückt wird.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten spiegeln nicht unbedingt die von The Cradle wider.

Übersetzt mit Deepl.com

