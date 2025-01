Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, so wie ich es getan habe unbedingt Haaretz, als eine der wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

https://www.haaretz.com/israel-news/2025-01-06/ty-article/.premium/haaretz-petitions-high-court-against-israeli-governments-economic-boycott-of-newspaper/00000194-3cc5-d924-a59f-3eed7e700000



Haaretz-Verleger legt beim Obersten Gerichtshof Berufung gegen den „grundsätzlich illegalen Wirtschaftsboykott“ der israelischen Regierung gegen die Zeitung ein

Haaretz ersucht das Oberste Gericht um eine dringende Anhörung gegen die „unangemessene“ Verhängung von Wirtschaftssanktionen durch die Regierung Netanjahu, die die Zeitung schätzungsweise Millionen Schekel kosten werden. In der Petition heißt es, der Boykott ziele darauf ab, ein Medium „zum Schweigen zu bringen und zu schwächen“, das es „wagt, das Verhalten der Regierung und ihrer Mitglieder zu kritisieren“.

Der israelische Kommunikationsminister Shlomo Karhi flüstert Premierminister Benjamin Netanjahu im Dezember in der Knesset etwas ins Ohr. Bildnachweis: Olivier Fitoussi

Jasmin Gueta

6. Januar 2025

Der Herausgeber der Zeitung Haaretz reichte am Montag beim Obersten Gerichtshof Israels eine Petition gegen die israelische Regierung, Regierungsministerien und Kommunikationsminister Shlomo Karhi ein, nachdem die Regierung im November beschlossen hatte, die Werbebeziehungen mit der Zeitung zu beenden. Haaretz beantragt eine dringende Anhörung der Petition und verweist auf erhebliche Schäden, die bereits entstanden sind und die Zeitung aufgrund der Maßnahmen der Regierung weiterhin beeinträchtigen, die nach Ansicht der Zeitung illegal sind.

„Gegenstand dieser Petition ist die Auferlegung eines grundsätzlich illegalen wirtschaftlichen Boykotts durch die israelische Regierung gegenüber dem Kläger, dem Herausgeber der Zeitung Haaretz, in unangemessener Weise, unter Missbrauch der Amtsgewalt und unter Verletzung der Regeln der natürlichen Gerechtigkeit, mit dem Ziel, eine Presse- und Medienorganisation zum Schweigen zu bringen und zu schwächen, die es wagt, das Verhalten der Regierung und ihrer Mitglieder zu kritisieren“, heißt es in dem von den Anwälten Zeev Liond, Dor Liond und Alon Nadav eingereichten Antrag.

„Aufgrund des Verhaltens der Befragten hat der Petent bereits finanzielle Schäden erlitten, darunter die Einstellung der Werbung von Regierungsministerien in Haaretz und/oder deren drastische Reduzierung sowie die Kündigung bestehender Abonnements durch verschiedene Regierungsministerien, was schätzungsweise zu Einnahmeverlusten in Millionenhöhe geführt hat“, heißt es in der Petition.

Es hieß, dass es den Mitarbeitern des Ministeriums untersagt worden sei, Haaretz zu abonnieren.

Karhi war der Minister, der die Initiative unter dem Vorwand leitete, dass Aussagen des Haaretz-Verlegers Amos Schocken auf einer Konferenz in London die Verhängung eines Boykotts rechtfertigen würden“, heißt es in der Petition. In der Petition wurde jedoch darauf hingewiesen, dass Karhi schon lange vor den fraglichen Äußerungen Schockens im Oktober 2024 versucht hatte, Haaretz zu boykottieren.

Bereits im November 2023 hatte der Minister einen Kabinettsbeschluss vorgelegt, in dem er ein Verbot von Regierungswerbung in der Zeitung und von Beamtenabonnements forderte. „Der Kommunikationsminister hat nie einen Hehl aus seinem Stolz auf den von ihm verfassten Vorschlag gemacht und sogar angekündigt, dass er ihn auf seinem X-Konto eingereicht hat, zusammen mit dem Logo der Zeitung Haaretz, auf das er ein rotes X gestempelt hat, das zur Markierung eines Ziels für ein Attentat verwendet wird“, heißt es in der Petition.

Der Aufruf enthielt auch die Stellungnahme des Stellvertreters von Generalstaatsanwalt Gali Baharav-Miara, der sich gegen Karhis Initiative aussprach. Karhis Vorstoß kam einer „grundlegenden Veränderung der vorherrschenden Wahrnehmung der Freiheit der Presse und der Meinungsfreiheit gleich, da er die Fähigkeit der politischen Ebene institutionalisiert, Medieninhalte zu beeinflussen und die Meinungsfreiheit und die Grundprinzipien einer demokratischen Gesellschaft zu beeinträchtigen“.

In einem Schreiben der stellvertretenden Generalstaatsanwälte wurde klargestellt, dass angesichts des Ausnahmecharakters der Vorschläge, die der Kommunikationsminister voranzutreiben suchte, „die Auswirkungen auf die Regierungsführung, die sich aus ihrer bloßen Förderung ergeben“, und der Tatsache, dass sie nicht in den Zuständigkeitsbereich des Kommunikationsministeriums fallen, diese zunächst dem Premierminister zur Prüfung und Stellungnahme vorgelegt werden müssen, bevor sie einer rechtlichen Überprüfung unterzogen werden.

Nach Schokens Äußerungen in London, in denen er Palästinenser, die des Terrorismus beschuldigt werden, als „Freiheitskämpfer“ bezeichnete, unterbreitete Karhi erneut seinen Vorschlag, dass alle Regierungsstellen, einschließlich staatlicher Unternehmen und vom Staat finanzierter Stellen, jeglichen Kontakt mit Haaretz abbrechen, Abonnements nicht verlängern und bestehende Verträge „soweit vertraglich möglich“ kündigen sollten. Außerdem wurde das Government Advertising Bureau angewiesen, alle Werbung, einschließlich der gesetzlich vorgeschriebenen Werbung, unverzüglich einzustellen.

„Der Kommunikationsminister betonte in der vorgeschlagenen Resolution, dass der Boykott nicht nur für die Zeitung Haaretz selbst, sondern auch für alle mit ihr verbundenen Unternehmen gelten würde“, heißt es in der Petition. “Diesmal beeilten sich die Geschäftsführer der Ministerien, dem Verleger der Zeitung Mitteilungen zu senden, in denen sie die Einstellung von Werbung und Zusammenarbeit sowie die Kündigung von Abonnements für die Zeitungen und Websites des Klägers für Mitarbeiter der Ministerien ankündigten.“

„In den Richtlinien des Ministeriums wurde Schocken fälschlicherweise als jemand dargestellt, der diejenigen, die am 7. Oktober mordeten, vergewaltigten und massakrierten, als „Freiheitskämpfer“ bezeichnete. Die Wahrheit sieht jedoch anders aus, aber es scheint, dass es für bestimmte Elemente bequem war, Schockens Worte unvollständig darzustellen, um absichtlich ein verzerrtes und irreführendes Bild seiner Worte zu schaffen.“

Im Dezember reichten die Union of Journalists in Israel und der Betriebsrat von Haaretz beim Obersten Gerichtshof eine Petition zum gleichen Thema ein. „Die Entscheidung der Regierung hat zu einer schwerwiegenden und unverhältnismäßigen Verletzung der Pressefreiheit und damit der Grundlagen der Demokratie geführt und soll sogar die Finanzen von Haaretz schädigen. Sie stellt eine schwerwiegende Verletzung der persönlichen und kollektiven Rechte der Mitarbeiter von Haaretz dar“, heißt es in der Beschwerde, die gegen Karhi und die Regierung eingereicht wurde.

„Darüber hinaus offenbart es ein verbotenes Verhalten in allen Angelegenheiten, die mit Entscheidungsverfahren und den Pflichten öffentlicher Amtsträger zusammenhängen.“

Übersetzt mit Deepl.com

