Al Jazeera-Verbot: Wie die Handlungen der PA die Taktiken Israels im besetzten Westjordanland widerspiegeln

Mohamad Elmasry

6. Januar 2025

Das jüngste harte Vorgehen der Palästinensischen Autonomiebehörde zielt wahrscheinlich darauf ab, sich bei Israel und den USA einzuschmeicheln und ihre Zuverlässigkeit als wichtiger Akteur bei der Verwaltung des Gazastreifens nach dem Krieg zu demonstrieren

Bilder der getöteten palästinensischen Journalistin Shireen Abu Akleh hängen am 2. Januar 2025 an der Fassade des Gebäudes, in dem der in Doha ansässige Fernsehsender Al Jazeera in Ramallah im besetzten Westjordanland untergebracht ist (Jaafar Ashtiyeh/AFP)

Letzte Woche verbot die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) Al Jazeera, einen der wenigen internationalen Nachrichtensender, der eine fundierte und konsistente Berichterstattung über die langjährige israelische Besetzung der Gebiete der Palästinenser und die anhaltenden Völkermord- und ethnischen Säuberungsaktionen in Gaza bietet.

Dieser Schritt wurde von Beobachtern als „schockierend“ bezeichnet.

Was könnte eine Organisation, die angeblich die Palästinenser vertritt, dazu veranlassen, eine der wenigen internationalen Stimmen zu untergraben, die sich dafür einsetzen, das Leid der Palästinenser zu beleuchten?

Um dies zu verstehen, muss man den breiteren Kontext betrachten.

Die Palästinensische Autonomiebehörde, die Teil der größeren Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) ist, präsentiert sich als legitime Vertretung des palästinensischen Volkes. Offiziell regiert sie Teile des besetzten Westjordanlands.

Doch seit vielen Jahren besteht der Hauptzweck der PA darin, die israelische Besatzung zu stützen und ihr zu dienen.

„Heilige“ Partnerschaft

Die PA entstand aus dem Osloer Friedensprozess der 1990er Jahre, den viele Experten als „Scheinprozess“ bezeichnet haben, der darauf abzielte, den Status quo der Besatzung aufrechtzuerhalten und gleichzeitig Israel und den Vereinigten Staaten wichtige politische Rückendeckung zu geben.

Zu dieser Zeit kämpfte die PLO sowohl darum, die politische Kontrolle über die palästinensischen Gebiete zu behalten, als auch um wirtschaftliche Unterstützung.

Durch eine Reihe von Oslo-Abkommen, die zwischen 1993 und 1995 unterzeichnet wurden, warfen die USA und Israel der PLO politische und finanzielle Rettungsleinen zu. Im Gegenzug erklärte sich die neu gegründete PA bereit, einen Großteil der schmutzigen Beiträge der Besatzung zu leisten.

Unter dem Deckmantel der „Sicherheitskoordination“ entwickelte sich die PA zum wichtigsten „Subunternehmer und Kollaborateur“ der israelischen Besatzung.

Unter dem Deckmantel der „Sicherheitskoordination“ entwickelte sich die PA zum wichtigsten „Subunternehmer und Kollaborateur“ der israelischen Besatzung.

Im Jahr 2014 bezeichnete PA-Präsident Mahmud Abbas die Sicherheitskoordination als „heilig“ und unterstrich damit die Tiefe der Partnerschaft.

Historisch gesehen hat diese Koordination die Unterdrückung von Dissens, auch im Journalismus, im Namen Israels beinhaltet.

So hat die PA beispielsweise zwischen Januar 2018 und März 2019 mehr als 1.600 Palästinenser wegen „friedlicher Meinungsäußerung“ inhaftiert. Sowohl 2020 als auch 2021 ging die PA hart gegen friedliche palästinensische Proteste vor. Im Jahr 2022 verbot die PA Dutzende palästinensische Nachrichtenseiten, die Israel und die PA kritisierten.

Das jüngste Verbot der PA für Al Jazeera wird bei Palästinensern, die Al Jazeera positiv gegenüberstehen, nicht gut ankommen.

Beweise für eine Koordination

Palästinenser betrachten die PA seit langem als Kollaborateur Israels, was wahrscheinlich erklärt, warum Umfragen durchweg eine negative Wahrnehmung der PA widerspiegeln.

Doch die offene Koordination der PA mit Israel war noch nie so offensichtlich.

Das Verbot von Al Jazeera durch die Palästinensische Autonomiebehörde kommt nur wenige Monate, nachdem Israel das Netzwerk verboten und dann die Büros des Senders in Ramallah überfallen und geschlossen hat. Die effektive Nachahmung dieser Aktionen durch die Palästinensische Autonomiebehörde wird von den Palästinensern wahrscheinlich nicht unbemerkt bleiben.

Auch das jüngste Durchgreifen der Palästinensischen Autonomiebehörde gegen Widerstandsgruppen in Dschenin scheint eine Nachahmung der israelischen Taktik zu sein.

Seit dem 5. Dezember hat die PA gewaltsame Razzien durchgeführt und dabei insgesamt acht Palästinenser getötet, darunter unbewaffnete Zivilisten und eine junge Journalistin.

Israelische Soldaten betreten das Büro von Al Jazeera in Ramallah im besetzten Westjordanland, um eine 45-tägige Schließungsanordnung zu erlassen. Das Filmmaterial wurde am 22. September 2024 vom in Doha ansässigen Fernsehsender ausgestrahlt (Al Jazeera/AFP).

Diese Aktionen ähneln den eigenen Eskalationen Israels im Westjordanland.

Im August 2024 startete Israel dort seine größte Militäroperation seit dem zweiten palästinensischen Aufstand, bei der Hunderte Palästinenser getötet, Tausende verhaftet und kritische Infrastruktur zerstört wurden.

Es ist wahrscheinlich, dass viele Palästinenser das jüngste harte Vorgehen der PA im Westjordanland als ein Lehrbuchbeispiel für ihre Zusammenarbeit mit oder Unterwürfigkeit gegenüber Israel betrachten werden.

Beunruhigende Videos, die zeigen, wie palästinensische Beamte Kritiker der PA misshandeln, werden die Wahrnehmung nur noch verstärken, dass die PA sich an ein israelisches Drehbuch hält.

Die Hamas fallen lassen

Die jüngsten Maßnahmen der PA zielen wahrscheinlich darauf ab, sich bei Israel und den Vereinigten Staaten einzuschmeicheln, und sollen ihre Zuverlässigkeit als wichtiger Akteur bei der Verwaltung des Gazastreifens nach dem Krieg unter Beweis stellen.

Mahmoud Abbas ist in seiner letzten Rolle als Verräter der palästinensischen Sache

Sami Al-Arian

Wichtig ist, dass sie auch darauf hindeuten können, dass die PA versucht, die Hamas, die Gaza regiert, sprichwörtlich vor den Bus zu werfen.

Im Juni unterzeichneten die Hamas und die Fatah, die Partei, die die PA kontrolliert, in Peking ein Abkommen über eine Einheitsregierung.

Das Abkommen war historisch, zum Teil, weil die Hamas eine islamistische Gruppe ist, während die Fatah säkular ist, aber auch, weil die beiden Fraktionen historische Rivalen sind.

Die Bemühungen um eine Einheitsregierung sind nun wahrscheinlich gescheitert.

Die Hamas verurteilte sowohl das Verbot von Al Jazeera durch die PA als auch deren Einmarsch in Dschenin aufs Schärfste, da sie dies als einen Angriff auf Islamisten, einschließlich der Hamas selbst, ansieht.

Die PA könnte die Hamas als so geschwächt ansehen, dass sie die Kontrolle über Gaza auch ohne die islamistische Gruppe übernehmen kann.

Dies wäre nicht das erste Mal, dass die PA die Hamas fallen lässt.

Im Jahr 2006 gewann die Hamas die Parlamentswahlen, aber die Fatah, die USA und Israel weigerten sich, die Ergebnisse anzuerkennen und versuchten einen Staatsstreich. Der Putschversuch führte zu einem Bürgerkrieg und zur Teilung der palästinensischen Gebiete.

Gegenstand des Widerstands

Eines der Hauptziele Israels, sowohl in Gaza als auch im Westjordanland, ist die Beseitigung aller Formen des palästinensischen Widerstands – ein entscheidender Schritt zur Errichtung eines „Groß-Israels“.

Die Palästinensische Autonomiebehörde teilt zwar nicht Israels Vision eines Groß-Israels, aber sie teilt das Ziel, den palästinensischen Widerstand zu brechen.

Für viele Palästinenser festigt dieser jüngste Schritt der PA nur den Eindruck, dass die PA ein Hindernis für ihre Befreiung ist und nicht ein Mittel, um diese zu erreichen

Der andauernde Völkermord Israels hat jedoch weder die Hamas beseitigt, noch wird er den palästinensischen Widerstand im weiteren Sinne auslöschen können.

Tatsächlich könnten der Völkermord und die aggressive Expansion Israels in das Westjordanland langfristig zu einer Verschärfung des Widerstands führen.

Das Verbot von Al Jazeera durch die PA in Verbindung mit ihrer Aggression gegen Palästinenser in Dschenin unterstreicht den Palästinensern, dass die Rolle der PA nicht darin besteht, ihre Rechte zu verteidigen, sondern vielmehr darin, den Interessen Israels zu dienen.

Für viele Palästinenser festigt dies die PA weiter als Hindernis für ihre Befreiung und nicht als Mittel, um diese zu erreichen.

Infolgedessen könnte die PA noch mehr als bisher zum Objekt des Widerstands werden.

In Zukunft wird die Verwaltung von Teilen des Westjordanlands für die PA wahrscheinlich noch schwieriger werden, ganz zu schweigen von einer Ausweitung ihrer Kontrolle auf Gaza.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten gehören dem Autor und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Eye wider.

Mohamad Elmasry ist Professor für Medienwissenschaften am Doha Institute for Graduate Studies.

