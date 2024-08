https://english.almayadeen.net/articles/opinion/did-i–cross-a-line–in-saying-that-in-general-jews-are-not



Habe ich eine „Grenze überschritten“, als ich sagte, dass Juden im Allgemeinen nicht diskriminiert werden?

Von David Miller

Quelle: Al Mayadeen Englisch

5. Juli 2024

Der folgende Artikel ist Teil eins einer Artikelserie von David Miller mit dem Titel: Werden die Juden diskriminiert? Darin geht Miller der Frage nach, ob an der Behauptung eines institutionellen Antisemitismus in Großbritannien etwas dran ist, und stützt sich dabei auf seine detaillierte Analyse.

Fünf kleine Worte: Juden werden nicht diskriminiert.

Das hat mir gereicht, um von einem bedeutenden Teil der britischen Linken beschimpft und „gelöscht“ zu werden. Die Stop the War Coalition (STWC), die Palestine Solidarity Campaign (PSC), Counterfire, die Socialist Workers Party (SWP), die Jewish Voice for Labour (JVL) und das Britische Komitee für die Universitäten Palästinas (BRICUP) haben verschiedene Versuche unternommen, mich zu denunzieren und dafür zu sorgen, dass ich entweder nicht als Redner eingeladen werde, oder, falls ich doch eingeladen werde, dass ihre bevorzugten Redner als Druckmittel zurückgezogen werden.

Zum Glück lassen sich nicht alle Genossen auf diese absurde zionistische Bauchrednerei ein. Dies ist der erste einer Reihe von Artikeln, die sich mit der allgemeinen Frage der Diskriminierung in Bezug auf die Juden befassen, hauptsächlich, aber nicht ausschließlich, im Vereinigten Königreich. Ich behaupte, dass die Juden im Großen und Ganzen im Durchschnitt nicht systematisch diskriminiert werden. Später in dieser Reihe unterziehe ich den scheinbar anomalen Bereich der „Hasskriminalität“ einer Analyse und komme zu dem Schluss, dass die Statistiken, die zeigen, dass Juden überproportional häufig Opfer von Hasskriminalität werden, bestenfalls unzureichend sind, um eine solche Behauptung zu stützen.

In diesem Beitrag gehe ich auf die Argumente ein, mit denen mir unterstellt wird, ich hätte „eine Grenze überschritten“, und kritisiere ihre Stichhaltigkeit.

Erstens: Die SWP

Antizionismus ist kein Antisemitismus. Die Behauptung, Juden seien in Machtpositionen „überrepräsentiert“, schon.

Solche Behauptungen werfen alle Juden in einen Topf, ohne Klassen- oder andere Unterschiede zu berücksichtigen. Miller zielt auf Juden ab, nicht auf die tatsächlich herrschende Klasse, und spielt mit der Vorstellung, dass Juden ultra-reich und manipulativ sind.

Und er weigert sich, die sehr reale Existenz von Antisemitismus zu sehen, der zusammen mit Islamophobie zu einem Standardmerkmal der rechtsextremen Propaganda geworden ist. (17. August)

Weiter geht es mit der Ansicht von JVL

Er stellt diese drei unverblümten Aussagen als „Fakten“ dar. Sie sind bestenfalls Übertreibungen, die Juden verflachen und homogenisieren, jeden historischen, internationalen oder sozialen Kontext ignorieren und den Eindruck erwecken, dass Juden als geschlossene Kraft Macht ausüben … Dieser jüngste Tweet, der sich auf Juden konzentriert, ist von anderer Art und hat eine Grenze überschritten.

Für BRICUP

Nach Ansicht von BRICUP ist Millers jüngste Erklärung in den sozialen Medien (siehe unten) völlig inakzeptabel. Darin behauptet er, dass Juden nicht mehr diskriminiert werden, dass Juden unter den kulturellen Eliten (kulturell, wirtschaftlich, politisch) weltweit „überrepräsentiert“ sind und daher nun selbst in der Lage sind, Randgruppen zu diskriminieren.

Miller ignoriert das Fortbestehen des Antisemitismus in ganz Europa und in Amerika und dessen Zunahme in den letzten Jahrzehnten mit dem Aufstieg populistischer Bewegungen und dem Wiederaufleben faschistischer Organisationen. Darüber hinaus sind seine vermeintlichen „Fakten“ sehr anfällig für eine antisemitische Interpretation; in der Tat sind sie aus historischen Gründen fast zwangsläufig auf diese Weise zu interpretieren. Er verwendet einige der historisch bekanntesten Elemente antisemitischer Rhetorik. Seine Behauptung der „Überrepräsentation“ fördert unweigerlich die Feindseligkeit gegenüber Juden. Und indem er „Juden“ als eine homogene Einheit behandelt, macht er sich das charakteristische Merkmal aller Rassismen zunutze.

Wir fällen kein Urteil über die persönlichen und politischen Ansichten von David Miller. Weder seine persönliche Einstellung zu Juden noch seine politischen Absichten bei der Veröffentlichung dieser Nachricht ändern etwas an den Folgen, die seine Aussage wahrscheinlich haben wird. Als Organisation, die David Miller zu Recht gegen den Versuch verteidigt hat, ihn wegen seiner Kritik an Israel zu entlassen, fordern wir ihn jetzt dringend auf, diese Nachricht zu löschen und sich für ihren Inhalt zu entschuldigen. (18. August)

Betrachten wir diese Anschuldigungen, was könnte man sagen, dass sie erstens fehlen oder zweitens falsch sind?

Was hat gefehlt?

Eine tatsächliche Analyse dessen, was an dem, was ich geschrieben hatte, falsch war;

Keine der Antworten erwähnte oder bezog sich auf den Kontext meiner Aussagen, auf den ich gleich eingehen werde;

Keiner von ihnen zitierte oder erwähnte auch nur die Existenz eines langen Threads, den ich gepostet hatte, in dem ich erklärte, was ich meinte, und Beweise dafür lieferte, dass es richtig und empirisch begründet war.

Drei Mitglieder des BRICUP-Ausschusses, Deepa Driver, Haim Breesheeth und Ghada Karmi, waren mit der Erklärung nicht einverstanden und traten zurück:

Wir sind nicht der Meinung, dass der Tweet antisemitisch oder kontrafaktisch war, sondern sehen ihn als Teil einer laufenden Kampagne zur Verfolgung von Professor Miller wegen seiner kritischen Haltung gegenüber dem Staat Israel. Als unsere eigene Organisation, Bricup, sich in die Reihen der Antisemitismus-Ankläger einreihte, traten wir drei aus Protest zurück.

Wir finden David Millers Verfolgung verwerflich und erstaunlich zu einem Zeitpunkt, an dem mehr als die Hälfte der israelischen Bevölkerung die Politik und die Handlungen der israelischen Regierung in Frage stellt; an dem hochrangige israelische Politiker, Ex-Generäle und ehemalige Mossad- und Shabak-Chefs sich zusammenschließen, um die israelische Apartheid zu verurteilen – trotz der Tatsache, dass sie Teil des Staates waren, der sie errichtet hat; und an dem internationale Kommentatoren und Experten den Prozess der Normalisierung der extremistischen israelischen Regierung verurteilen.

David Miller hat sich keines Verbrechens schuldig gemacht und hat es nicht verdient, von der Universität aus seinem Amt entlassen zu werden. Die Tatsache, dass sich einige Studenten durch Professor Miller unwohl oder verärgert fühlten, ist kein ausreichender Grund, ihm seine Existenz und seinen Ruf zu entziehen. (24. September)

Als nächstes wenden wir uns der Frage zu, was an der Kritik falsch war.

Überschreitung einer Grenze

Es wurde behauptet, ich hätte „eine Grenze überschritten“ (BRICUP, JVL). Welche Grenze das war, wurde jedoch weder erklärt noch belegt. Es ist, als ob es ihnen peinlich wäre, das zu sagen.

Juden als homogene Gruppe behandeln und keine Klassenanalyse durchführen

Behandle ich Juden so, als seien sie homogen? Nein, natürlich nicht. Was ich gegeben habe – wie aus den in Teil 2 dieses Artikels zitierten Beweisen hervorgeht (und im ursprünglichen Thread – Thread-Leser-Version hier, für diejenigen ohne X-Konten) – war eine Analyse der Frage, ob Juden in der britischen Gesellschaft auf einer Reihe von wirtschaftlichen Ebenen benachteiligt sind. Die Unterscheidung zwischen einem statistischen Durchschnittswert oder einer Neigung und einem „rassischen“ Merkmal aller Juden ist die Ursache für dieses Missverständnis. Wenn man sagt, dass es den Juden als Gruppe besser geht als den Muslimen als Gruppe, leugnet man damit nicht die Existenz von armen Juden oder reichen Muslimen.

Was wir bei BRICUP sehen, ist die Bereitschaft, unbequeme Fakten zu unterdrücken, für den Fall, dass sie in irgendeiner Weise in „antisemitischer Rhetorik“, oder genauer gesagt „den historisch auffälligsten Elementen antisemitischer Rhetorik“, falsch dargestellt werden.

Was um alles in der Welt soll das denn sein? Tatsächlich verrät dies natürlich, dass es darum geht, die oberflächlichen Merkmale eines Diskurses (Die Nazis verurteilten reiche Juden als reich, gierig, gemein oder bösartig) mit einem bestimmten politischen Inhalt (Juden sind im Vereinigten Königreich und anderen westlichen Staaten statistisch gesehen im Vorteil) zu verknüpfen.

Die Linke betreibt Tondiskriminierung. Ich habe es immer so verstanden, dass die Vorstellung, dass Juden als Klasse („als Juden“) zu Habgier oder Gemeinheit neigen (und deshalb so reich sind), eine vorurteilsbehaftete Verleumdung ist. Und das ist sie natürlich. Ich habe nie verstanden, dass der Verweis auf unumstrittene (und unangefochtene) Statistiken über das Ausmaß des Reichtums oder der Armut von Juden (oder Muslimen, Hindus oder Weißen) keine soziologische Analyse darstellt. Sie unterstellt den Juden oder Muslimen oder anderen gewiss keine kollektiven (rassischen?) Eigenschaften.

Aber für BRICUP können Daten nun offenbar antisemitische Rhetorik sein. Sie verweisen auf „angebliche ‚Fakten'“, stellen aber keine der von mir angeführten Fakten in Frage und verweisen nicht einmal auf die von mir angeführten Fakten. Wie Norman Finkelstein anmerkt, “ schwärmt das in Israel ansässige Jewish People Policy Planning Institute , dass ‚das jüdische Volk heute auf einem historischen Höhepunkt der Wohlstandsmehrung steht‘ und ’noch nie so mächtig war wie jetzt‘.“ Hierauf antwortet Finkelstein: „Es ist sicherlich legitim, das Ausmaß dieser politischen Macht in Frage zu stellen und zu fragen, ob sie übertrieben wurde, aber es kann nicht richtig sein, kritische sozioökonomische Fakten zu leugnen (oder zu unterdrücken)“ (meine Hervorhebung). Es scheint, dass Norman Finkelstein dies sagen kann, ohne von der Linken angefochten zu werden. Aber wenn ich eine ähnliche Aussage mache, in der ich diese Worte tatsächlich zitiere, muss ich denunziert werden.

Es ist, als ob BRICUP so empfindlich auf die angeblich immer vorhandene Gefahr des Wiederauftretens des „Antisemitismus“ reagieren würde, dass selbst eine Diskussion über den sozialen Status der Juden diesen wieder aufleben lassen könnte. Wären sie besorgt über eine ähnliche Diskussion über Weiße und kapitalistische Eliten und damit über weiße Privilegien oder Rassismus? Das ist unwahrscheinlich. Und sie würden sich auch nicht um eine empirische soziale Analyse des Status von Muslimen in der Gesellschaft kümmern. Es sind nur die Juden, bei denen wir besonders sensibel sein müssen. Auch hier sieht es nach Tonpolitik aus. Während einer tatsächlichen Nakba sind wir über solche Bedenken sicherlich weit hinaus.

Wie der marxistische Schriftsteller Ian Donovan in seiner Antwort auf diese Aussagen feststellte:

Weit davon entfernt, Klassenunterschiede zu „ignorieren“, basiert diese Analyse auf ihnen, wenn man sie richtig versteht. Die soziale Zusammensetzung der jüdischen Bevölkerung, ihre überproportionale Repräsentation in Positionen von Eigentum und finanzieller Macht, hat einen offensichtlichen Einfluss auf den Einfluss der zionistischen Juden in der heutigen kapitalistischen Gesellschaft, einfach weil die dominierende Ideologie der bürgerlichen Juden der politische Zionismus ist und der überproportionale zionistische Einfluss in „hohen Positionen“ unausweichlich daraus resultiert. Nirgendwo in dieser Analyse wird eine angebliche Eigenschaft der Juden als „manipulativ“ deutlich. Eine solche Psychologisierung ist nicht im Entferntesten notwendig.

In der JVL-Stellungnahme wird auch behauptet, ich erwecke „den Eindruck, dass Juden als eine geschlossene Kraft Macht ausüben“. Es sollte sich von selbst verstehen, dass dies weder das ist, was ich gesagt oder gemeint habe, noch der Eindruck, den ich zu erwecken versuche. Im Gegenteil, ich versuche zu erklären, wie das jüdische Privileg in der Gesellschaft (eine soziale Tatsache) mit der Frage der zionistischen Macht zusammenhängt, wie wir weiter unten sehen werden.

Am offensichtlichsten wird dies daran, dass ein überwältigender Anteil der Juden zionistisch eingestellt ist. Eine Untersuchung von Pew in den USA aus dem Jahr 2021 zeigte, dass „acht von zehn US-Juden sagen, dass die Sorge um Israel ein wesentlicher oder wichtiger Teil dessen ist, was Jüdischsein für sie bedeutet. Fast sechs von zehn sagen, dass sie persönlich eine emotionale Bindung zu Israel empfinden“. Im Vereinigten Königreich ergab eine Studie des Institute for Jewish Policy Research aus dem Jahr 2024, dass 73 % sagen, dass sie sich dem Land sehr oder eher verbunden fühlen. Der Anteil derjenigen, die sich als ‚Zionisten‘ bezeichnen, ist jedoch in den letzten zehn Jahren von 72 % auf 63 % gesunken.“ Natürlich werden Ultra-Zionisten der einen oder anderen Sorte wahrscheinlich behaupten, dass noch mehr Juden zionistisch sind als dies.

So führte die so genannte Kampagne gegen Antisemitismus Ende 2023 eine Umfrage durch, die offenbar noch höhere Zahlen ergab. Sie soll „ergeben haben, dass 97 Prozent der britischen Juden sich mit den Ereignissen in Israel „persönlich verbunden“ fühlen… 80 Prozent der Befragten betrachten sich selbst als Zionisten“. Offensichtlich bedarf es keines Modells oder Konzepts von Juden als einer „kohäsiven Kraft“, um zu verstehen, dass der Grad der Privilegierung – im Durchschnitt – unter Juden – vielleicht auf komplexe Weise – mit der Fähigkeit der Zionisten zusammenhängt, Macht auszuüben und tatsächlich Völkermord zu begehen.

Ignoriere ich den Anstieg des Antisemitismus?

Nein, ich ignoriere ihn nicht. Ich sage nur: Wo sind die Beweise dafür, dass dies geschieht? Meiner Ansicht nach gibt es Judenfeindlichkeit – d. h. Vorurteile gegen Juden – nur in bestimmten Gebieten. Alle von mir zitierten Beweise zeigen, dass Juden nicht benachteiligt und diskriminiert werden, und zwar generell in dem von der Regierung definierten Sinne (am Arbeitsplatz, im Bildungswesen, als Verbraucher, bei der Inanspruchnahme öffentlicher Dienstleistungen, beim Kauf oder der Anmietung von Immobilien, als Mitglied oder Gast eines privaten Clubs oder Vereins).

Die SWP verwies auf Viktor Orban als Beispiel für das Weiterbestehen des Antisemitismus. Aber natürlich ist er in Ungarn und nicht im Vereinigten Königreich.

Aber Orban ist nicht so eindeutig, wie es vielleicht den Anschein hat. Zwar hat Orban George Soros in einer Weise angegriffen, die als antisemitisch angesehen wird, doch ist er natürlich ein starker Verbündeter der zionistischen Entität, wie sogar von westlichen Think Tanks anerkannt wird. Die Kritik an Soros mag Ausdruck judenfeindlicher Vorurteile sein, aber es ist keineswegs klar, dass der Status der Juden in Ungarn schlechter ist als in jedem anderen europäischen Land. Manche behaupten sogar, dass ihr Status wesentlich besser ist.

Darüber hinaus sollten wir auch erwähnen, dass Orbans Judenfeindlichkeit Teil seiner allgemeinen Islamfeindlichkeit ist. Er scheint zu glauben, dass liberale Juden (z. B. Soros) eine muslimische Übernahme des Landes vorantreiben, eine Version der rechtsextremen Great Replacement Theory, deren Anhänger und Urheber, wie z. B. der ehemalige Mossad-Agent Bat Y’eor, der die als Eurabia bekannte Version popularisierte, oder der französische Islamophobe Renaud Camus, wie Orban überzeugte Zionisten sind.

Aber nehmen wir einmal an, dass die SWP mit Orban Recht hat. Niemand behauptet, dass es in der extremen Rechten keine Judäophobie gibt. Aber das ist ein so schwaches Argument, dass es mehr oder weniger die Punkte einräumt, die ich über die unverhältnismäßige Privilegierung von Juden (insgesamt) im Vereinigten Königreich und anderswo vorbringe. Ja, es gibt Bereiche der Judenfeindlichkeit in der extremen Rechten, wie ich bei vielen Gelegenheiten gesagt habe. Aber anderswo ist sie praktisch nicht vorhanden. Die meisten rechtsextremen Gruppen in Europa haben den Antisemitismus durch Zionismus und Philo-Semitismus ersetzt – Katie Hopkins, Tommy Robinson und die EDL sind Beispiele in Großbritannien. Sie sind militant zionistisch und werden auch von zionistischen Gruppen wie dem Middle East Forum und Stiftungen finanziert, die mit US-Ultra-Zionisten wie Nina Rosenwald und Robert Shilman in Verbindung stehen, wie sogar The Guardian mehr als einmalberichtet hat. Dasselbe gilt für den niederländischen Rechtsextremisten Geert Wilders und viele andere in der so genannten Antidschihad-Bewegung.

In der Ukraine wurde, wie ich festgestellt habe, das eigentlich nazistische Asow-Bataillon von einem ehemaligen Mitglied der „israelischen“ Besatzungstruppen mitbegründet, und einige ukrainische Juden haben sich verpflichtet, in Nazibataillonen zu kämpfen. Man hätte von alledem keine Ahnung, wenn man die BRICUP-Erklärung über „das Fortbestehen des Antisemitismus in ganz Europa und in Amerika und seine Zunahme in den letzten Jahrzehnten mit dem Aufstieg populistischer Bewegungen und dem Wiederaufleben faschistischer Organisationen“ für bare Münze nehmen würde. Meine Botschaft an BRICUP lautet also: Lasst uns ein paar Daten dazu haben, anstatt verallgemeinerte und – wie wir hier sehen – leicht falsifizierbare Verallgemeinerungen.

Meiner Ansicht nach ist die Linke seit vielen Jahrzehnten von zionistischen Infiltratoren unterwandert worden. Das bedeutet, dass es eine systematische Abkehr von der Idee gibt, dass Zionismus Rassismus ist, und einen Druck, die „antirassistische“ Arbeit auf „Antifaschismus“ zu konzentrieren, anstatt auf die wichtigsten Formen des Rassismus, mit denen wir zu jeder Zeit konfrontiert sind. Dieser hat verschiedene Namen: struktureller Rassismus, institutioneller Rassismus oder staatlich gelenkter Rassismus. In den 1970er und 1980er Jahren konzentrierten sie sich insbesondere auf Schwarze Menschen und Iren. Heute sind es Schwarze und Muslime. Das systemische Rückgrat dieses Rassismus ist der institutionalisierte Rassismus des Staates, der insbesondere durch den Terrorismusbekämpfungsapparat (d. h. Polizei, Militär, Geheimdienste, Grenzschutz usw.) angeführt wird. Dieser Apparat verkörpert natürlich alle möglichen Annahmen über die Bedrohung durch den Islam, die ihren Ursprung im zionistischen Regime bzw. in der zionistischen Bewegung haben – wie etwa die rassistische Vorstellung vom „Islamisten“ oder die Idee, dass es eine spezifisch „islamische“ Form des „Terrorismus“ gibt. Darüber habe ich hier geschrieben.

BRICUP sagte auch, dass meine „Behauptung der ‚Überrepräsentation‘ unweigerlich Judenfeindlichkeit fördert“. Aber tut sie das? Nehmen wir das ähnliche Beispiel der weißen Menschen.

Weiße Menschen sind im öffentlichen Dienst, in höheren wirtschaftlichen Positionen und in der Klasse der Milliardäre überrepräsentiert. Führt diese Feststellung zwangsläufig zu Feindseligkeit gegenüber Weißen? Oder verweist es vielmehr auf die Art und Weise, wie Privilegien geschaffen und reproduziert werden? Und ist dies etwas, das wir nicht erwähnen sollten, falls es zu Forderungen nach Gleichheit oder Gerechtigkeit führt? Wenn man die Frage so stellt, deutet das darauf hin, dass es sich im Gegenteil um ein spezielles Plädoyer für einen bestimmten Teil der weißen Bevölkerung handelt, das für Weiße im Allgemeinen nicht vorgebracht werden würde.

Wir könnten fragen, warum linke jüdische, zionismuskritische oder antizionistische Gruppen wirtschaftliche Vorteile und Nachteile für religiöse/ethnische Gruppen aufweichen wollen, während sie nominell antirassistische Organisationen sind?

Ich nehme an, dass ich persönlich auch die Frage aufwerfen möchte, wie schnell andere Linke – mit denen ich zum Teil seit mehr als zwei Jahrzehnten zusammenarbeite – auf die Trope „Antisemitismus in der Linken“ aufgesprungen sind. Dabei handelt es sich um eine Verschwörungstheorie, die viele von ihnen im Falle der Hexenjagd gegen Jeremy Corbyn mehrere Jahre lang abgelehnt hatten. Meines Erachtens sollte man dies als interessante Forschungsfrage behandeln und nicht als einen Punkt der feindlichen Abgrenzung. Und genau das versuche ich in diesem und vielen anderen Artikeln, die ich in Kürze veröffentlichen werde.

Im nächsten Teil dieses Artikels werde ich etwas ausführlicher auf die „Überrepräsentation“ von Juden in Elitepositionen inegalitärer Gesellschaften wie Großbritannien eingehen und fragen, welche Bedeutung dies für das Verständnis der Macht des Zionismus in Großbritannien und weltweit hat.

Übersetzt mit deepl.com

