Marktimplosion: Die Rückkehr zum Gleichgewicht steht bevor Von Thomas J. Penn

Der Börsencrash am heutigen Montag ist nur ein Vorgeschmack auf das, was noch kommen wird. Die Zentralbanker haben die westlichen Volkswirtschaften an den Rand einer Katastrophe getrieben und dieses Mal gibt es keinen Ausweg. Was haben sie getan, um den Crash zu verursachen, und welche Reaktion ist ihrerseits zu erwarten, die die Situation weiter verschlimmern könnte?

Weltweit stürzen die Märkte heute ab, angeführt von Asien. Der japanische Nikkei-Index stürzte um mehr als 12 Prozent ab ‒ ein historischer Einbruch und der größte Absturz seit dem Schwarzen Montag im Oktober 1987. Der südkoreanische Aktienmarkt erlebte die schlimmste Börsensitzung seit der globalen Finanzkrise 2008: Der Leitindex KOSPI stürzte um 8,8 Prozent ab, begleitet von einem Einbruch der Technologiewerte. Der rasante Absturz löste zum ersten Mal seit März 2020 eine Handelsunterbrechung aus. Alle großen europäischen Aktienmärkte begannen den Tag schwächer, und die Aktien fielen im frühen Morgenhandel auf nahezu Sechsmonatstiefs. Kryptowährungen wurden regelrecht abgeschlachtet: Bitcoin fiel um 11 Prozent und Ethereum um satte 21 Prozent allein in den letzten 24 Stunden. Es war ein grausamer Tag für die globalen Märkte und die größten Börsen ‒ die Börse in New York hat hingegen noch nicht geöffnet. Die Futures in New York deuten auf starke Rückgänge hin.

Da stellt sich die Frage: Was ist hier eigentlich los? Die Antwort ist im Grunde nicht übermäßig kompliziert. Die westlichen Zentralbanker, allen voran die Federal Reserve, manipulieren seit Jahrzehnten künstlich die Geldmenge und die Zinsen, um die Bedürfnisse der westlichen Eliten zu befriedigen. Seit die Vereinigten Staaten unter Richard Nixon die Welt vom Goldstandard weggeführt haben, folgt auf jeden Konjunkturzyklus ein Crash.

Jedem Crash wird mit einem immer größeren Angebot an ‒ wie ich es gern nenne ‒ monetärem Heroin begegnet. Die westlichen Zentralbanken, allen voran die Federal Reserve, weiten die Geldbasis aus, das heißt, sie pumpen den Markt mit Papiergeld voll und manipulieren die Zinssätze künstlich nach unten, um die Öffentlichkeit in der Kreditaufnahme einzulullen. Das gilt für Haushalte und Unternehmen gleichermaßen. Während sie die Geldbasis ausweiten und die Zinssätze künstlich senken, muss das ganze geliehene Geld irgendwo hingehen. Ein großer Teil dieser Geldschöpfung fließt in die globalen Finanzmärkte, wo sie die Spekulationsblasen der letzten Jahrzehnte aufbläht. Man denke nur an die Technologieblase zu Beginn des Jahrhunderts oder die Weltwirtschaftskrise, die 2008 begann.

Jede dieser Börsenblasen wurde durch die Ausweitung der Geldmenge und die künstliche Senkung der Zinssätze durch die Zentralbanken angeheizt und aufrechterhalten, um die Kreditnehmer in Sicherheit zu wiegen. Das Hauptproblem besteht darin, dass diese künstliche Manipulation kein organisches, langfristiges Wachstum anregt, sondern zu einer Fehlallokation im großen Stil führt. Die Märkte, also Sie und ich und die Milliarden anderer Individuen auf diesem Planeten, sollten den Zinssatz in freier Interaktion miteinander bestimmen ‒ nicht eine zentralisierte Einrichtung wie die Federal Reserve, die Europäische Zentralbank oder die Bank of Japan. Wenn die Zinssätze künstlich manipuliert werden, kommt es natürlich zu Fehlallokationen und Moral Hazard, weil es keinen Marktmechanismus gibt, der die Zinssätze festlegt. Zinssätze sind einfach die Kapitalkosten, die von Ihnen und mir bestimmt werden sollten.

Jeder Konjunkturzyklus, den wir unter dem gegenwärtigen, auf dem Fiat-Dollar basierenden Wirtschaftsparadigma durchlaufen, erfordert immer größere monetäre Anreize und immer größere Zinsmanipulationen, um die Sünden der vorangegangenen Zyklen auszubügeln, was uns zur Gegenwart bringt. Wir haben derzeit so viele Schulden im System, dass es selbst in einer Fiat-Welt für die Zentralbanker ziemlich schwierig wird, das System aufrechtzuerhalten. Die Federal Reserve hat mit ihrer Reaktion auf die COVID-Krise, die in Wirklichkeit eine Reaktion auf die Krise auf dem Repo-Markt (Overnight Credit Market) war, völlig danebengegriffen. Schon vor der COVID-Krise lagen die Zinssätze in allen westlichen Märkten bei null oder im negativen Bereich, da die westlichen Zentralbanker versuchten, den Markt vor den Folgen der Technologieblase, der Großen Rezession und der Repo-Krise zu bewahren. Die Zentralbanker haben Billionen in die Wirtschaft gepumpt, um die Probleme zu lösen, die sie selbst verursacht hatten.

Die Probleme begannen lange vorher und wurden während der COVID-Krise und der Reaktion der westlichen Regierungen verschärft, die darin bestand, die westliche Welt mit Kapital in Form von Quantitative Easing (Gelddrucken) und Null- und Negativzinsen zu überschwemmen. All diese exzessive Geldschöpfung führte zu einem Inflationsdruck, wie wir ihn seit Jahrzehnten nicht mehr erlebt haben, und ein Großteil dieser Geldschöpfung floss zurück in die Finanzmärkte. Die Märkte erreichen seit Jahren immer neue Rekordhöhen, obwohl die ökonomischen Grundlagen unzureichend sind. Um die Inflation einzudämmen (die im Kern eine Ausweitung der Geldbasis ist, das ist die traditionelle Definition von Inflation, und steigende Preise sind lediglich ein Symptom der Inflation), waren die westlichen Zentralbanken gezwungen, die Zinssätze von negativ und null anzuheben. Sie halten die Zinssätze schon seit einiger Zeit höher, aber sie können nicht viel höher gehen, da unsere westlichen Systeme derzeit zu hoch verschuldet sind und wir uns höhere Zinssätze einfach nicht leisten können. Die USA sind das beste Beispiel dafür, denn die Schuldzinsen sind inzwischen der viertgrößte Haushaltsposten des Landes und werden bald die Verteidigungsausgaben übertreffen und den dritten Platz hinter Medicare/Medicaid beziehungsweise der Sozialversicherung einnehmen. Und das bei einem Leitzins von nur 5,33 Prozent. Stellen Sie sich vor, die Federal Reserve würde versuchen, die Zinssätze auf 18 Prozent oder mehr zu erhöhen, wie sie es Anfang der 1980er Jahre unter Paul Volcker tat. Das gesamte auf dem Dollar basierende Finanzsystem würde implodieren.

Infolge der derzeitigen verachtenswerten Politik der westlichen Zentralbanken ist auf den westlichen Finanzmärkten eine Blase, oder vielmehr die Blase von allem, die Mutter aller Blasen, entstanden, die die Realwirtschaft ausgelöscht hat. Die transitorische Fähigkeit, unsere Probleme mit Papiergeld zu überdecken, ist die Ursache all unserer Übel, insbesondere des Wokismus. Wenn die Gesellschaft von Konsequenzen befreit wird, kommen alle Übel ans Licht, da es keine Konsequenzen für Handlungen gibt, jedenfalls vorübergehend. Was wir jetzt erleben, ist eine Art Geldentzug. Alles, was in vielen Runden des Quantitative Easing ‒ also der Ausweitung der Geldmenge oder besser bekannt als Gelddrucken und Null- und Negativzinsen ‒ aufgebaut wurde, wird nun wieder abgebaut. All das künstliche, unorganische Wachstum, das wir in den letzten Jahren erlebt haben, ist ohne Nullzinsen und endlose Runden des Gelddruckens nicht mehr tragbar. Es sieht so aus, als ob die Rückabwicklung jetzt begonnen hat. Wir sind wie ein Sportler, der nur mithilfe von Steroiden Leistung erbringen kann. Das Problem ist, dass wir unser Limit erreicht haben und uns eine weitere Steroidspritze töten wird.

Die westlichen Zentralbanker stehen nun vor dem größten aller Dilemmata: Sie können die Zinssätze gleich lassen und die westlichen Volkswirtschaften durch Deflation implodieren lassen, oder sie können die Zinssätze senken und Geld drucken und wir sterben durch Inflation. Genau das geschieht derzeit auf den Finanzmärkten, und es scheint, dass es in Asien gerade erst richtig losgeht. Dieser Frankenstein-ähnliche Markt braucht niedrigere Zinsen, um zu überleben, oder er wird sterben. Wir werden sehen, was die Eröffnung in New York heute bringen wird. Selbst wenn sich die Märkte in der kommenden Woche etwas erholen, bleibt das Kernproblem bestehen: Es gibt keine Lösung für das Problem. Für uns wird es der Tod durch Deflation oder Inflation sein, das eine oder das andere. Die westlichen Zentralbanker werden den Tod durch Inflation wählen. Sie wählen immer den einfachen Ausweg, und sie werden es auch diesmal nicht anders machen. Die Rückkehr zum Gleichgewicht wird kommen, und es gibt kein Entrinnen. Alles, was auf der vorübergehenden Fähigkeit, nach Belieben Geld zu drucken, aufgebaut wurde, wird sterben. Dazu gehören der Wokismus, der Klimawandelwahn, die Unterstützung absurder, infantiler westlicher Politiker, die Forderung nach dem Import von Flüchtlingen, um scheiternde westliche Ponzi-Schema-ähnliche Sozialsysteme zu stützen, der Genderwahn… all das wird zusammenbrechen.

Wenn das Gemetzel diese Woche weiter eskaliert, könnte die FED eine Dringlichkeitssitzung ankündigen, um die Zinsen zu senken ‒ das wäre das Kaufsignal. Wenn sich der Markt umkehrt, werden die Gewinne hoffentlich die Teuerung übertreffen. Was auch immer geschieht, eine Rückkehr zum Gleichgewicht ist nahe.

Thomas J. Penn ist US-Amerikaner und lebt seit vielen Jahren in Deutschland. Er war Unteroffizier der Infanterie bei der US Army. Penn studierte Finanzwirtschaft und Management und verfügt über umfangreiche Erfahrungen auf den Finanzmärkten. Sie können ihn auf Twitter unter @ThomasJPenn erreichen.