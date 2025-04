https://strategic-culture.su/news/2025/04/07/break-leg-that-old-mafia-warning-trump-has-threatened-iran-over-ultimatum-that-likely-cannot-be-met/



„Hals- und Beinbruch“ (diese alte Mafia-Warnung) – Trump hat dem Iran ein Ultimatum gestellt, das wahrscheinlich nicht eingehalten werden kann

Alastair Crooke

7. April 2025

Mittlerweile ist klar, dass ‚wir nicht mehr Schach spielen‘. Es gibt keine Regeln mehr.

Trumps Ultimatum an den Iran? Oberst Doug Macgregor vergleicht das Ultimatum von Trump an den Iran mit dem, das Österreich-Ungarn 1914 an Serbien richtete: Kurz gesagt, ein Angebot, das „nicht abgelehnt werden konnte“. Serbien akzeptierte neun der zehn Forderungen. Eine lehnte es jedoch ab – und Österreich-Ungarn erklärte sofort den Krieg.

Am 4. Februar, kurz nach seiner Amtseinführung, unterzeichnete Präsident Trump ein National Security Presidential Memorandum (NSPM), d. h. eine rechtsverbindliche Richtlinie, die Regierungsbehörden dazu verpflichtet, die darin festgelegten Maßnahmen genau umzusetzen.

Die Forderungen lauten, dass dem Iran Atomwaffen, Interkontinentalraketen und andere asymmetrische und konventionelle Waffen verweigert werden sollten. All diese Forderungen gehen über den NVV und das bestehende JCPOA hinaus. Zu diesem Zweck fordert die Nationale Sicherheitspolitik, dass maximaler wirtschaftlicher Druck ausgeübt wird, dass das US-Finanzministerium die iranischen Ölexporte auf null senkt, dass die USA einen Beitrag zur Aufhebung der JCPOA-Sanktionen leisten und dass der „böswillige Einfluss des Iran im Ausland“ – seine „Stellvertreter“ – neutralisiert wird.

Die UN-Sanktionen laufen im Oktober aus, sodass die Zeit knapp ist, um die verfahrenstechnischen Anforderungen für die Wiederaufnahme zu erfüllen. All dies deutet darauf hin, warum Trump und israelische Beamte Spring als Frist für ein ausgehandeltes Abkommen nennen.

Trumps Ultimatum an den Iran scheint die USA auf einen Weg zu bringen, auf dem Krieg das einzige Ergebnis ist, wie es 1914 der Fall war – ein Ergebnis, das letztlich den Ersten Weltkrieg auslöste.

Könnte dies nur Trumps Getöse sein? Möglicherweise, aber es klingt so, als würde Trump rechtsverbindliche Forderungen stellen, von denen er erwarten muss, dass sie nicht erfüllt werden können. Die Annahme von Trumps Forderungen würde den Iran zumindest neutralisieren und seiner Souveränität berauben. Diese Forderungen haben auch einen impliziten „Ton“, der einen Regimewechsel im Iran als Ergebnis androht und erwartet.

Es mag sich um Trumps übliche Prahlerei handeln, aber der Präsident hat in dieser Angelegenheit eine Vorgeschichte. Er hat sich unerschrocken der Linie Netanjahus zum Iran angeschlossen, dass das JCPOA (oder jedes Abkommen mit dem Iran) „schlecht“ sei. Im Mai 2014 zog Trump die USA auf Netanyahus Geheiß aus dem JCPOA zurück und stellte stattdessen eine neue Reihe von 12 Forderungen an den Iran – darunter die dauerhafte und überprüfbare Aufgabe seines Atomprogramms auf Dauer und die Einstellung jeglicher Urananreicherung.

Was ist der Unterschied zwischen diesen früheren Forderungen von Trump und denen von diesem Februar? Im Wesentlichen sind sie gleich, nur dass er heute sagt: Wenn der Iran „kein Abkommen schließt, wird es Bombenangriffe geben. Es wird Bombenangriffe geben, wie sie sie noch nie zuvor erlebt haben“.

Es gibt also sowohl die Geschichte als auch die Tatsache, dass Trump – zumindest in dieser Frage – von einer feindlichen Clique israelischer Erst- und Superfalken umgeben ist. Witkoff ist da, aber in dieser Frage schlecht informiert. Auch Trump hat sich in Bezug auf jegliche Kritik an Israel in der amerikanischen akademischen Welt als nahezu totalitär erwiesen. Und in Gaza, im Libanon und in Syrien unterstützt er voll und ganz Netanjahus rechtsextreme, provokative und expansionistische Agenda.

Diese aktuellen Forderungen in Bezug auf den Iran stehen auch im Widerspruch zu der jüngsten jährlichen Einschätzung der Bedrohungslage durch die US-Geheimdienste vom 25. März 2025, wonach der Iran KEINE Atomwaffen baut. Diese Geheimdienstbewertung wird praktisch missachtet. Wenige Tage vor ihrer Veröffentlichung erklärte Trumps Nationaler Sicherheitsberater Mike Waltz unmissverständlich, dass die Trump-Administration die „vollständige Demontage“ des iranischen Atomenergie-Programms anstrebe: „Der Iran muss sein Programm auf eine Weise aufgeben, die die ganze Welt sehen kann“, sagte Waltz. „Es ist an der Zeit, dass der Iran seinen Wunsch nach einer Atomwaffe vollständig aufgibt.“

Einerseits scheint es, dass hinter diesen Ultimaten ein Präsident steht, der „sauer und wütend“ ist, weil er nicht in der Lage war, den Ukraine-Krieg fast sofort zu beenden – wie er es ursprünglich angekündigt hatte –, zusammen mit dem Druck eines bitter zerstrittenen Israels und eines unberechenbaren Netanjahu, den Zeitplan für die rasche „Beseitigung“ des iranischen „Regimes“ (das angeblich noch nie schwächer war) zu verkürzen. Alles nur, damit Israel seine Beziehungen zum Libanon und sogar zu Syrien normalisieren kann. Und mit einem angeblich „lahmen“ Iran die Umsetzung des Projekts eines Groß-Israels vorantreiben kann, das im gesamten Nahen Osten normalisiert werden soll.

Was es Trump andererseits ermöglichen wird, den „längst überfälligen“ großen Schwenk nach China zu vollziehen. (Und China ist in Bezug auf Energie verwundbar – ein Regimewechsel in Teheran wäre aus chinesischer Sicht eine Katastrophe).

Um es klar zu sagen: Trumps China-Strategie muss ebenfalls umgesetzt werden, um Trumps Pläne zur Neugewichtung des Finanzsystems voranzutreiben. Denn sollte sich China belagert fühlen, könnte es Trumps Beitrag zur Neugestaltung des amerikanischen und globalen Finanzsystems durchaus zunichte machen.

Die Washington Post berichtet über ein „geheimes“ Pentagon-Memo von Hegseth, in dem es heißt, dass „China [jetzt] die einzige Bedrohung des Ministeriums ist, [zusammen] mit der Verweigerung einer chinesischen Machtergreifung in Taiwan – während gleichzeitig das Heimatland der USA verteidigt wird“.

Das „Force Planning Construct“ (ein Konzept, wie das Pentagon die Streitkräfte aufbauen und mit Ressourcen ausstatten wird, um wahrgenommene Bedrohungen zu bewältigen) wird bei der Planung von Eventualitäten für einen größeren Krieg nur Konflikte mit Peking berücksichtigen, heißt es in dem Pentagon-Memo, sodass die Bedrohung durch Moskau weitgehend von den europäischen Verbündeten bewältigt werden muss.

Trump möchte mächtig genug sein, um China glaubwürdig militärisch bedrohen zu können, und möchte daher, dass Putin rasch einem Waffenstillstand in der Ukraine zustimmt, damit militärische Ressourcen schnell in den chinesischen Kriegsschauplatz verlegt werden können.

Auf seinem Rückflug nach Washington am vergangenen Sonntagabend bekräftigte Trump seinen Ärger über Putin, fügte aber hinzu: „Ich glaube nicht, dass er sein Wort brechen wird, ich kenne ihn schon lange. Wir haben uns immer gut verstanden.“ Auf die Frage, wann Russland einem Waffenstillstand zustimmen solle, sagte Trump, es gebe eine „psychologische Frist“ – „Wenn ich glaube, dass sie uns hinhalten, werde ich darüber nicht glücklich sein“.

Trumps Wutausbruch gegen Russland hat vielleicht etwas von Reality-TV. Für sein heimisches Publikum muss er als jemand wahrgenommen werden, der „Frieden durch Stärke“ bringt – um den Anschein eines Alphatiers zu wahren, damit die Wahrheit über seinen mangelnden Einfluss auf Putin für die amerikanische Öffentlichkeit und die Welt nicht allzu offensichtlich wird.

Ein Grund für Trumps Frustration könnte auch seine kulturelle Prägung als New Yorker Geschäftsmann sein, der davon ausgeht, dass es bei einem Geschäft darum geht, zunächst die Verhandlungen zu dominieren und dann schnell einen „Mittelweg“ zu finden. So funktioniert Diplomatie jedoch nicht. Der transaktionale Ansatz weist auch schwerwiegende konzeptionelle Mängel auf.

Der Waffenstillstandsprozess in der Ukraine ist ins Stocken geraten, nicht wegen der Unnachgiebigkeit Russlands, sondern weil das Team Trump beschlossen hat, dass eine Einigung in der Ukraine in erster Linie durch das Bestehen auf einen einseitigen und sofortigen Waffenstillstand erreicht werden kann – ohne dass eine vorübergehende Regierung eingesetzt wird, um Wahlen in der Ukraine zu ermöglichen, und ohne die Ursachen des Konflikts anzugehen. Und zweitens, weil Trump sich beeilt hat, ohne zuzuhören, was die Russen sagen, und/oder ohne es zu hören.

Jetzt, da die anfänglichen Höflichkeiten vorbei sind und Russland rundheraus sagt, dass die aktuellen „Waffenstillstands“-Vorschläge einfach unzureichend und inakzeptabel sind, wird Trump wütend und greift Putin an, indem er sagt, dass Zölle in Höhe von 25 % auf russisches Öl JEDEN Moment eingeführt werden könnten.

Putin und der Iran stehen nun beide unter „Zeitdruck“ (in Putins Fall ein „psychologischer“), damit Trump glaubwürdig mit einer baldigen Einigung drohen kann – da die Weltwirtschaft bereits ins Wanken gerät.

Trump schäumt vor Wut und spuckt Feuer. Er versucht, die Dinge zu beschleunigen, indem er die Bombardierung der Huthis großspurig ankündigt und damit prahlt, dass sie hart getroffen wurden und viele Huthi-Führer getötet wurden. Doch diese Gefühllosigkeit gegenüber dem Tod jemenitischer Zivilisten passt nicht zu seinem angeblich herzzerreißenden Mitgefühl für die Tausenden „gutaussehenden“ ukrainischen jungen Männer, die unnötigerweise an der Front sterben.

Es wird alles zu Reality-TV.

Trump droht dem Iran mit „Bombenangriffen, wie sie sie noch nie zuvor gesehen haben“, und stellt ein Ultimatum, das wahrscheinlich nicht eingehalten werden kann. Einfach ausgedrückt: Diese Drohung (die den möglichen Einsatz von Atomwaffen einschließt) ist nicht gegeben, weil der Iran eine Bedrohung für die USA darstellt. Das tut er nicht. Aber sie wird als Option angeboten. Ein Plan; ein „Ding“, das ruhig auf den geopolitischen Tisch gelegt wird und Angst verbreiten soll. „Städte voller Kinder, Frauen und älterer Menschen, die getötet werden sollen: Nicht moralisch falsch. Kein Kriegsverbrechen“.

Nein. Nur die „Realität“, dass Trump das iranische Atomprogramm als existenzielle Bedrohung für Israel ansieht. Und dass die USA entschlossen sind, militärische Gewalt einzusetzen, um existenzielle Bedrohungen für Israel zu beseitigen.

Das ist der Kern von Trumps Ultimatum. Es ist darauf zurückzuführen, dass es Israel ist – nicht Amerika und nicht die US-Geheimdienste –, das den Iran als existenzielle Bedrohung ansieht. Professor Hudson, der über direkte Kenntnisse der Hintergrundpolitik verfügt (siehe hier und hier), sagt: „Es geht NICHT nur darum, dass Israel, wie wir es kennen, sicher und frei von Terrorismus sein muss.“ Das ist Trumps und seines Teams „Linie“, das ist auch die Erzählung der Israelis und ihrer Unterstützer. „Aber die Mentalität [dahinter] ist anders“, sagt Hudson.

Es gibt etwa 2–3 Millionen Israelis, die sich selbst dazu bestimmt sehen, alles zu kontrollieren, was wir heute als Nahen Osten, Levante, Westasien – oder auch „Groß-Israel“ – bezeichnen. Diese Zionisten glauben, dass sie von Gott dazu berufen sind, dieses Land einzunehmen – und dass alle, die sich ihnen widersetzen, Amalek sind. Sie glauben, dass Amalek von einem überwältigenden Wunsch erfüllt ist, Juden zu töten, und dass Amalek daher vernichtet werden sollte.

Die Thora erzählt die Geschichte von Amalek: Parshat Ki Teitzei, wenn die Thora sagt: machoh timcheh et zecher Amalek – dass wir Amaleks Erinnerung auslöschen müssen. „Jedes Jahr sind wir [Juden] verpflichtet zu lesen – nicht, wie Gott Amalek vernichten wird – sondern wie wir Amalek vernichten sollen“. (Obwohl viele Juden sich fragen, wie sie dieses Gebot mit ihren tief verwurzelten konträren Werten von Mitgefühl und Barmherzigkeit in Einklang bringen können).

Dieses Gebot in der Thora ist in der Tat einer der Schlüsselfaktoren, der der Besessenheit Israels vom Iran zugrunde liegt. Die Israelis betrachten den Iran als einen Amalek-Stamm, der plant, Juden zu töten. Daher ist kein Deal, kein Kompromiss möglich. Es geht natürlich auch um die strategische Herausforderung (wenn auch säkular) des Iran für den israelischen Staat.

Und was das Ultimatum von Trump aus Sicht Washingtons so dringlich gemacht hat – abgesehen von den Überlegungen zum China-Pivot – war die Ermordung von Sayyed Hassan Nasrallah. Diese Ermordung markierte einen großen Wandel im Denken der USA, denn zuvor lebten wir in einer Ära des sorgfältigen Kalkulierens; schrittweise Bewegungen auf einer Rolltreppe. Jetzt ist klar, dass „wir nicht mehr Schach spielen“. Es gibt keine Regeln mehr.

Israel (Netanjahu) versucht mit aller Kraft, die Spaltungen und Unruhen im eigenen Land durch das Entfachen der iranischen Front zu mildern – auch wenn dieser Kurs durchaus die Zerstörung Israels bedeuten könnte.

Diese Aussicht markiert die röteste aller „roten Linien“ für die tief verwurzelten Strukturen des Deep State.

Alastair Crooke

Ehemaliger britischer Diplomat, Gründer und Direktor des in Beirut ansässigen Conflicts Forum.

