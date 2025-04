https://thecradle.co/articles/lebanon-front-why-the-us-israeli-war-isnt-over



Libanon-Front: Warum der Krieg zwischen den USA und Israel noch nicht vorbei ist

Die militärische Eskalation Tel Avivs, um die Entwaffnung der Hisbollah zu erzwingen, könnte nach hinten losgehen. Die größten Verlierer werden die von den USA unterstützte libanesische Regierung und Armee sein, gefolgt von einem vollständigen Wiederaufleben eines härteren libanesischen Widerstands.

7. April 2025

Das Bekaa-Tal und die südlichen Vororte von Beirut sind nach wie vor offenes Terrain für die Mordanschläge Tel Avivs auf Hisbollah-Kader. Es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht eine israelische Drohne einen gezielten Tötungs- oder Sprenganschlag ausführt.

Israelische Drohnen verlassen nur selten den Himmel über dem Süden oder der Bekaa – sei es, um Informationen zu sammeln oder um auf einen Angriff zu warten. Gleichzeitig warnen westliche Diplomaten die libanesische Regierung, dass Israel eine weitere Runde der Gewalt vorbereitet, um die Hisbollah zur Abrüstung zu zwingen – es sei denn, es wird ein konkreter Zeitplan für die Übergabe ihrer Waffen an die libanesischen Streitkräfte (LAF) festgelegt.

Abrüstung per Drohne

Als wichtigster Unterstützer Tel Avivs auf der Weltbühne geht Washington davon aus, dass ein erneuter Krieg die Unterstützerbasis der Hisbollah dazu zwingen wird, sich gegen sie zu wenden, und auf eine Abrüstung der Hisbollah drängen wird, sobald ihre Waffen als unwirksam bei der Abschreckung israelischer Aggressionen angesehen werden.

Diese Darstellung wird durch Medien und Social-Media-Influencer verbreitet, die versuchen, dieses Ergebnis zu normalisieren. Sogar einige libanesische Politiker haben begonnen, diese Argumente in Interviews zu wiederholen.

Im Gegensatz dazu deuten Sicherheitsbeamte darauf hin, dass der Besatzungsstaat kaum mehr gewinnen wird als das, was er bereits im Krieg hat. Er kann nach Belieben Hisbollah-Mitglieder ermorden, ohne Vergeltungsmaßnahmen gegen Siedlungen zu provozieren, da sich die Hisbollah zum Waffenstillstand bekannt hat und mit dem libanesischen Staat verbündet ist.

Warum sollte Israel also riskieren, den Waffenstillstand zu brechen und seine eigene Bevölkerung zu gefährden – insbesondere, wenn das erklärte Ziel der Entwaffnung der Hisbollah noch lange nicht garantiert ist und die Kosten noch nicht bekannt sind?

Eine Strategie ohne Biss

Für die Übergabe der Waffen werden zwei Szenarien in Betracht gezogen. Das erste sieht vor, dass die Hisbollah ihre Waffen freiwillig abgibt – was Parteifunktionäre für unmöglich halten. Tatsächlich hat sich die Hisbollah noch stärker in ihrer Unterstützung für die Waffen des Widerstands verfestigt, insbesondere nach den Massakern, die sie in den alawitischen Küstendörfern Syriens erlebt hat.

Dort haben extremistische Splittergruppen, die mit Hayat Tahrir al-Sham (HTS) und den neuen syrischen Geheimdiensten in Verbindung stehen, Tausende Zivilisten allein aufgrund ihrer konfessionellen Zugehörigkeit abgeschlachtet. Viele sehen nun sowohl von Israel als auch von der extremistischen islamistischen Regierung in Syrien existenzielle Bedrohungen ausgehen.

Das zweite Szenario hängt von der Annahme einer nationalen Verteidigungsstrategie unter der Führung der libanesischen Armee ab. Dies ist ein Konzept, das der libanesische Präsident Joseph Aoun oft zur Sprache bringt, indem er davon spricht, dass die Hisbollah ihr Arsenal an die Armee übergibt und ihre Kämpfer in die militärische Institution integriert, um eine einheitliche nationale Verteidigungsstreitmacht zu bilden.

Dabei wird eine entscheidende Tatsache verschwiegen: Die libanesische Armee zerstört konsequent alle Raketen, die sie in Stellungen der Hisbollah südlich des Litani-Flusses erbeutet – insbesondere Almas- und Kornet-Systeme. Quellen, die mit The Cradle sprechen, enthüllen, dass internationale Beobachter bei diesen Zerstörungsprozessen anwesend sind und manchmal filmen.

Waffenstillstand nur dem Namen nach

Den Quellen zufolge folgt die Armee bei der Zerstörung dieser Fähigkeiten expliziten US-Direktiven. Das Ziel ist klar: Die libanesische Armee soll schwach und unfähig bleiben, eine echte Abschreckung gegen den aggressiven südlichen Nachbarn zu bilden.

Washington hat nicht die Absicht, die Übertragung der militärischen Mittel der Hisbollah an die nationale Armee zuzulassen. Wenn der Libanon diesem Plan zustimmt, bedeutet dies das Ende jeder echten Verteidigungsstrategie – und der neue, von den USA unterstützte Präsident des Landes, der gerade erst von seinem Posten als Kommandeur der LAF zurückgetreten ist, weiß das nur zu gut.

Die Diktate der USA gehen über die Zerstörung von Waffen hinaus. Beirut weigert sich auch, Israels wiederholte Verstöße gegen den Waffenstillstand zu verurteilen. Seit der Unterzeichnung des Waffenstillstands am 27. November 2024 hat Israel über tausend Verstöße begangen und mehr als 100 libanesische Zivilisten und Soldaten getötet.

Die Diplomatie hat es nicht geschafft, diese Aggressionen zu stoppen oder Tel Aviv zum Rückzug aus fünf besetzten Gebieten auf libanesischem Gebiet zu zwingen, und auch der Aufforderung von UN-Generalsekretär Antonio Guterres, den Einsatz von Kampfflugzeugen und Drohnen über dem Libanon einzustellen, ist Israel nicht nachgekommen.

Als Reaktion auf diese über tausend Verstöße wurden nur drei Vorfälle von Raketen- oder Flugkörperbeschuss von libanesischem Gebiet aus auf israelischem Gebiet registriert – dennoch war die Vergeltung Tel Avivs heftig.

Nach dem jüngsten Raketenbeschuss bombardierte Israel die südlichen Vororte von Beirut. Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu ist bestrebt, seinem nördlichen Nachbarn eine klare, neue militärische Gleichung aufzuzwingen: Jede Rakete, die auf Israel abgefeuert wird, wird für den Libanon mit exorbitanten Kosten verbunden sein. Tel Aviv setzt unverhältnismäßige Gewalt ein, um weitere Angriffe zu verhindern.

Die USA haben unterdessen dem Libanon die Verantwortung dafür zugeschoben, Raketenstarts von seinem Territorium aus zu verhindern. Als Reaktion darauf führten die libanesischen Sicherheitsdienste eine Reihe von Verhaftungen durch. Insgesamt wurden zehn Verdächtige festgenommen – sieben vom Militärgeheimdienst (drei Libanesen, zwei Syrer und zwei Palästinenser) und drei von der General Security (zwei Libanesen und ein Syrer).

Keiner der zehn hat jedoch eine nachgewiesene Verbindung zu den Raketenabschüssen – sie wurden lediglich aufgrund technischer Beweise festgenommen, weil sie sich in der Nähe der Abschussorte aufgehalten hatten. Mit anderen Worten: Die Inhaftierten sind wahrscheinlich alle unschuldig an dem sogenannten „Verbrechen“ des Raketenbeschusses.

Ein konstruierter Vorwand?

Da die libanesischen Behörden nicht in der Lage sind, einen der tatsächlichen Täter festzunehmen, bleiben zwei Szenarien. Eines ist, dass Israel durch seine lokalen Kollaborateure diese Raketenangriffe inszeniert, um einen Vorwand für eine militärische Eskalation zu schaffen – insbesondere angesichts der nahezu vollständigen Luftkontrolle über den Süden, die unentdeckte Abschüsse praktisch unmöglich macht.

Befürworter dieser Theorie argumentieren, dass Tel Aviv eine Chance sieht – vielleicht die letzte –, die Hisbollah ein für alle Mal zu beseitigen, da das internationale Klima der Massengewalt, wie im Gazastreifen, gleichgültig gegenübersteht. Die Unterbrechung der Versorgungslinien der Hisbollah nach dem Sturz der Regierung des ehemaligen Präsidenten Baschar al-Assad in Syrien bestärkt diese Annahme nur.

Das zweite Szenario ist, dass die Hisbollah oder eine palästinensische Splittergruppe tatsächlich hinter den Abschüssen steckt. Einige vermuten sogar, dass abtrünnige Elemente ohne Zustimmung der Organisation handeln. Angesichts der bekannten Abschusszonen kommen nur drei Akteure in Frage: Israel, die Hisbollah oder eine dritte Gruppe, die mit dem Wissen der Hisbollah operiert.

Ein Krieg ohne Ende

Wenn Israels Mittäterschaft ausgeschlossen ist, bedeutet dies, dass es an der Südfront wahrscheinlich nicht ruhig werden wird, unabhängig davon, wie viel Gewalt Tel Aviv zur Abschreckung einsetzt. Ein zukünftiger Krieg, egal wie zerstörerisch er für das Arsenal der Hisbollah sein wird, wird nicht verhindern, dass der Südlibanon zu einer offenen Arena für alle Fraktionen, Organisationen und Einzeltäter wird.

Schließlich ist es Israel trotz der fast vollständigen Zerstörung des Gazastreifens nach der Operation Al-Aqsa Flood am 7. Oktober 2023 nicht gelungen, das Raketenfeuer der Palästinenser zu stoppen, die sich weiterhin gegen das Gemetzel wehren. Diese Dynamik bedroht die Nordfront, macht israelische Siedler verwundbar und setzt die israelische Regierung massiv unter Druck – jetzt im dritten Kriegsjahr, ohne dass ein greifbarer Sieg in Sicht ist.

Tel Aviv hat weder die Bedrohung beseitigt noch seine Siedler in der Nähe der Grenzgebiete gesichert – und es weiß, dass es die Raketen nicht aufhalten kann. Unterdessen lässt die Geduld der Hisbollah mit den israelischen Verstößen nach. Der Widerstand baut seine militärischen Kapazitäten stetig aus.

Wenn sie bereit ist – sobald die Diplomatie gescheitert ist und die Legitimität des libanesischen Widerstands durch die anhaltende israelische Besatzung und die täglichen Gräueltaten erneuert wird – wird die Hisbollah nicht zögern, zu reagieren. Dies wird geschehen, sobald die von den USA unterstützte libanesische Regierung und Armee zeigen, dass sie nicht in der Lage sind, der Aggression entgegenzuwirken – ein Ergebnis, das ironischerweise ausschließlich durch die von den USA unterstützten israelischen Angriffe auf den Libanon verursacht wurde.

