Hamas, Palästina und Israel

in Palästina

von Dr. Vladislav B. Sotirovic

08/03/2025

Die Hamas, oder mit vollem Namen „Islamische Widerstandsbewegung“, ist eine palästinensische politisch-nationale Organisation mit einem konservativ-islamischen militärischen Flügel. Ihr Ziel ist es, Widerstand gegen die israelische Besatzung zu leisten, den Widerstand aufrechtzuerhalten und für die Schaffung eines unabhängigen palästinensischen Staates zu kämpfen. Sie wurde offiziell am 10. Dezember 1987 mit dem Hauptquartier in Gaza-Stadt im Gazastreifen gegründet. Was ist Gaza? Gaza kann entweder einen Streifen palästinensisch kontrollierten Landes zwischen Israel und Ägypten bezeichnen oder eine Stadt mit demselben Namen innerhalb des sogenannten „Streifens“. Gaza-Stadt ist die größte Stadt in den umstrittenen palästinensischen Gebieten. Sie liegt an der Mittelmeerküste im Gazastreifen. Das arabische Wort Hamās selbst bedeutet „Tapferkeit“, „Eifer“ oder/und „Stärke“. Die politische Ideologie der Organisation ist vielschichtig: Islamismus, Antizionismus, islamischer Fundamentalismus, islamischer Nationalismus, aber vor allem palästinensischer Nationalismus. Es ist wichtig zu betonen, dass die Religion der Hamas (wie bei allen muslimischen Palästinensern) der sunnitische Islam ist, nicht der schiitische Islam, und daher genießt die Organisation keine direkte Unterstützung durch den schiitischen Iran (wie es die schiitische Hisbollah im Südlibanon tut).

Obwohl die Hamas in Ägypten gegründet wurde, konzentriert sich die Organisation auf den palästinensischen Nationalismus und den Widerstand gegen Israel als Besatzungsmacht sowie auf die Schaffung eines unabhängigen palästinensischen Nationalstaates. Das erklärte Ziel der Hamas ist jedoch nicht nur die Befreiung Palästinas, sondern auch die Zerstörung des zionistischen Staates Israel und dessen Ersetzung durch einen unabhängigen islamischen Staat. Neben ihrer politischen Aufgabe unterhält die Hamas ein wichtiges Netzwerk verschiedener und nützlicher sozialer Dienste für die in den besetzten Gebieten lebenden Palästinenser und versucht auf diese Weise, das palästinensische Volk zu unterstützen und gleichzeitig die israelische Regierung zu untergraben. Dennoch greift der militärische Flügel der Hamas oft zu gewalttätigen Mitteln wie Raketenangriffen oder Selbstmordattentaten, um seine politischen Ziele zu erreichen. Die Organisation hat zwei Flügel – einer davon ist eine militärische Fraktion, die Izz ad-Dim al-Qassam Brigaden, während die zivile Fraktion sich mit humanitären und sozialen Diensten befasst.

Die Hamas als Organisation war ursprünglich mit der gewaltfreien Muslimbruderschaft verbunden, brach jedoch 1988 ihre Verbindungen zur Muslimbruderschaft ab, da sie sich für den bewaffneten Widerstand und gewalttätige Aktivitäten im Streben nach Unabhängigkeit und dem Staat Palästina entschied. Die Hamas erregte sowohl regional als auch international Aufmerksamkeit, nachdem sie 2006 die allgemeinen Parlamentswahlen unter den Palästinensern (autonome Palästinensische Autonomiebehörde) gewonnen hatte. Gleichzeitig führte der Wahlerfolg (wonach die Hamas eine Mehrheit im Palästinensischen Legislativrat hatte) zu einer neuen Welle islamfeindlicher Politik im zionistischen Israel. Der wichtigere Punkt des Problems war, dass nach dem Wahlsieg der Hamas, deren entscheidendes politisches Programm die Befreiung Palästinas von der israelischen Besatzung ist, die zionistische Dämonisierung aller Palästinenser als verabscheuungswürdige Araber nun mit einem neuen negativen Begriff – „fanatische Muslime“ – gefördert wurde. Von diesem Zeitpunkt an verband die israelische Regierung die Hassrede gegen Palästinenser mit einer aggressiven Politik gegen die Palästinenser. Infolgedessen verschärfte sich die politische Lage in den besetzten Gebieten (seit 1967), begleitet von einer ohnehin schon deprimierenden und schrecklichen Situation, in der die Palästinenser lebten.

Die direkte ideologische, rassistische, politische und menschliche Dämonisierung der muslimisch-arabischen Palästinenser aus dem Nahen Osten durch die zionistischen israelischen Behörden unmittelbar nach der israelischen Unabhängigkeitserklärung am 14. Mai 1948 dauerte bis 1982, als Palästinenser als lokale antisemitische Nazis bezeichnet wurden, ungeachtet der Tatsache, dass genau die neue israelische Regierung eine antisemitische Politik gegen die semitischen Palästinenser verfolgte, die von den Zionisten in Israel ethnisch gesäubert und physisch vernichtet wurden, um einen größeren reinen zionistisch-jüdischen Nationalstaat Israel „von Fluss zu Fluss“ (vom Euphrat bis zum Nil) zu schaffen. Die Aneignung arabischer Ortsnamen in Palästina ist beispielsweise Teil einer zionistischen Strategie, alle Spuren der nichtjüdischen Geschichte der Region zu verwischen (z. B. palästinensisches Fuleh/jüdisches Afula; palästinensisch-arabische Masha und Sajara/israelische Kfar Tavor und Ilaniya usw.).

In der jüngeren Geschichte der zionistisch-palästinensischen Beziehungen gab es jedoch noch mehr Ausdrucksformen von Islamophobie. Zum Beispiel der Fall aus den späten 1980er Jahren, als etwa 40 arabisch-palästinensische Arbeiter (von einer Gemeinschaft von 150.000) an der Ermordung ihrer jüdischen Arbeitgeber und Unbeteiligter beteiligt waren. Die israelisch-jüdische Reaktion einiger Akademiker, Politiker und Journalisten bestand darin, den Fall sofort mit der islamischen Kultur und Religion in Verbindung zu bringen, jedoch ohne jeglichen Hinweis auf die militärische Besetzung des sklavischen Arbeitsmarktes, der vor Ort von den zionistischen Herren entwickelt wurde. Der nächste Ausbruch zionistischer Islamophobie in Israel ereignete sich während der Zweiten Palästinensischen Intifada im Oktober 2000, als es für das politische Establishment und die Medien in Israel viel einfacher war, sowohl den Islam als auch muslimische Palästinenser vor der Weltöffentlichkeit zu dämonisieren, da die Zweite Intifada in Wirklichkeit ein militarisierter Aufstand war, der hauptsächlich von einigen islamischen Gruppen, darunter auch Selbstmordattentätern, ausging. Die dritte Tendenz der Islamophobie begann nach den allgemeinen Wahlen zur Palästinensischen Autonomiebehörde im Jahr 2006, als die Hamas die Wahlen zur palästinensischen repräsentativen politischen Körperschaft gewann und mehr oder weniger dasselbe oder ein sehr ähnliches Muster von Anti-Islamismus und anti-palästinensischer Haltung wie in den beiden vorangegangenen Fällen verwendet wurde. Nach dem 7. Oktober 2003, als der israelisch-palästinensische Krieg begann, wurde die zionistische Rhetorik über den Islam und die Palästinenser jedoch in den Rahmen der Ansicht gestellt, dass absolut alles Muslimische und/oder Palästinensische in direktem Zusammenhang mit Terrorismus, Gewalt, Antisemitismus und Unmenschlichkeit steht. Darüber hinaus wird die frühere Rhetorik der Nazifizierung von allem, was palästinensisch und islamisch ist, erneut angewendet. Dennoch ist die Dämonisierung des Islam und der Palästinenser in Israel eine gängige Praxis, solange die Hamas und ihre Klonorganisation, der Islamische Dschihad, militärische Guerillaaktivitäten durchführen, die von den israelischen Zionisten als terroristisch angesehen werden. Eine solch harte, extremistische Rhetorik hat in der Tat das letztendliche Ziel, sowohl die sehr reiche Geschichte der Palästinenser als auch das historische Erbe der islamischen Kultur auf dem Gebiet Palästinas unter dem politischen Deckmantel des Kampfes gegen die Hamas als „terroristische“ Organisation auszulöschen.

Normalerweise zeichnen die israelischen Zionisten das Bild der Hamas als eine terroristische Organisation, die aus einer Gruppe barbarischer und geisteskranker religiöser (islamischer) Fanatiker besteht. In Wirklichkeit jedoch spiegelt die Hamas, wie auch andere regionale Organisationen und Bewegungen im Rahmen des politischen Islams, die Reaktion der einheimischen arabischen Palästinenser auf die grausame Realität der Besatzung durch die zionistischen israelischen Staatsbehörden (mit direkter und offener Unterstützung der USA und stillschweigender Zustimmung der EU) wider und ist eine Antwort auf die ineffizienten Lösungen, die vom säkularen Teil der palästinensischen Nationalorganisation (Fatah/PLO) entworfen wurden. Im Allgemeinen wurde es äußerst merkwürdig, dass die israelischen, US-amerikanischen und EU-Behörden nicht auf den Wahlsieg der Hamas im Jahr 2006 vorbereitet waren und daher von den Ergebnissen der Wahlen überrascht wurden. Eine weitere Überraschung war der demokratische Aspekt des Wahlsieges, da alle zionistischen Quellen die Propaganda verbreiteten, dass radikale fanatische Islamisten weder demokratisch noch beliebt sein können, was bedeutete, dass sie die Wahlen nicht mit demokratischen Mitteln gewinnen konnten. Dies war im Grunde genommen das Ergebnis von Missverständnissen und falschen Vorhersagen israelischer Experten in Bezug auf die Palästinafrage, insbesondere was den Einfluss des politischen Islams und seiner Kräfte betraf, und zwar über einen langen Zeitraum hinweg, sogar vor der Islamischen Revolution im Iran im Jahr 1979. Die israelische Regierung erlaubte 1976 Kommunalwahlen in den besetzten Gebieten des Westjordanlands und des Gazastreifens, da sie fälschlicherweise davon ausging, dass im Westjordanland die alten Politiker mit pro-jordanischer Einstellung und im Gazastreifen die pro-ägyptischen Politiker gewählt würden. Die Menschen stimmten jedoch mit klarer Mehrheit für die Vertreter der PLO. Das war jedoch nicht überraschend, außer für die israelischen Behörden, da die wachsende Beliebtheit der PLO parallel zu den Bemühungen Israels verlief, die säkularen palästinensischen Bewegungen sowohl in den Flüchtlingslagern als auch in den besetzten Gebieten zu beseitigen.

Es muss klar festgehalten werden, dass die Hamas vor allem aufgrund der israelischen Politik, die das Funktionieren des islamischen Bildungssystems im Gazastreifen unterstützte, zu einer ernstzunehmenden politischen Kraft wurde, und zwar aus dem Grund, ein Gegengewicht zum Einfluss der säkularen Fatah-Bewegung auf die Palästinenser im Gazastreifen zu bilden. Yasser Arafat und vier weitere Gründungsmitglieder gründeten die Fatah (oder die Bewegung für die nationale Befreiung Palästinas) in den 1960er Jahren als Organisation, aber inoffiziell existierte die Fatah bereits seit 1957 in Kuwait als Folge und unter dem Einfluss der durch die palästinensischen Flüchtlinge verursachten Krisen.

Die Flüchtlingsfrage der Palästinenser hat ihre historischen Wurzeln im Jahr 1948, als das zionistische Israel im Rahmen des Unabhängigkeitskrieges eine ethnische Säuberung der ethnisch semitischen arabischen Palästinenser durchführte. Die Teilung Palästinas im Jahr 1947 in einen zionistischen jüdischen und einen arabisch-palästinensischen Staat führte zur Vertreibung der einheimischen Bevölkerung und zur Verbitterung von bis zu 800.000 Palästinensern. Bis heute wird die Zahl der palästinensischen Flüchtlinge jedoch auf etwa 4 Millionen geschätzt. Die Flüchtlingskrise setzte sich während der nächsten Kriege 1967 und 1973 fort und dauert bis heute an, durch die Vertreibung von Palästinensern durch die zionistischen israelischen Siedlungen im Westjordanland und seit Oktober 2023 durch die barbarische Zerstörung des Gazastreifens durch die israelische Armee, bei der 60 % der Häuser zerstört wurden. Allerdings leben nicht alle vertriebenen Palästinenser in Flüchtlingslagern, denn tatsächlich leben nur etwas mehr als eine Million in Lagern, die von den Vereinten Nationen im Gazastreifen, im Westjordanland, im Libanon, in Syrien und in Jordanien betrieben werden. Es muss angemerkt werden, dass das Königreich Jordanien das einzige Land ist, das den palästinensischen Flüchtlingen erlaubt hat, sich dauerhaft im Land niederzulassen.

Laut UNRWA werden die palästinensischen Flüchtlinge offiziell als

„Personen, deren gewöhnlicher Aufenthaltsort zwischen Juni 1946 und Mai 1948 Palästina war und die im arabisch-israelischen Konflikt von 1948 sowohl ihr Zuhause als auch ihre Existenzgrundlage verloren haben“,

Die zionistisch-israelische Siedlerkolonialpolitik ist für die Mehrheit der palästinensischen Nationalisten seit dem späten 19. Jahrhundert der Kern des Konflikts in Palästina, da Siedlerkolonialismus eine politische Projektion und keine einzelne Episode ist. Der zionistische Siedlerkolonialismus ist eigentlich in der langjährigen Politik des westeuropäischen Kolonialismus in der ganzen Welt verwurzelt. Die Zionisten ignorierten die Existenz und die Rechte der indigenen Einwohner Palästinas. Sie betrachteten einen Großteil des Gebiets fälschlicherweise als „Niemandsland“, weshalb die Souveränität über dieses Land durch Besatzung und Siedlerkolonialismus erworben werden konnte. Folglich haben alle palästinensischen nationalen Organisationen und Bewegungen, von der Fatah und der PLO bis zur heutigen Hamas, den Kampf gegen den zionistischen Siedlerkolonialismus als einen notwendigen Bestandteil ihres politischen Programms aufgenommen.

Die Fatah wurde als zentrale säkulare Organisation für den palästinensischen Widerstand und die Bildung eines unabhängigen Nationalstaates der Palästinenser gegründet, die zu einer Volksbewegung wurde, die dem Volk eine Stimme und Macht verlieh. Die Fatah hatte keine bewaffnete Organisation, bis sie 1964 begann, Israel anzugreifen, und 1968 (nach dem 7-Tage-Krieg von 1967) die Führung der (sowie säkularen) Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) übernahm. Die PLO wurde 1964 vom Palästinensischen Nationalkongress in Jerusalem mit ihrem ersten Vorsitzenden, dem Ägypter Ahmed Shukairy, gegründet. Tatsächlich war die PLO eine Idee der Arabischen Liga, die im Januar 1964 zusammenkam, um Wege zu finden, den Palästinensern zu helfen, ohne den Mitgliedstaaten der Liga zu schaden. Das zentrale politische Ziel der PLO bestand darin, einen unabhängigen säkularen Nationalstaat der Palästinenser zu gründen und zu verhindern, dass palästinensische Flüchtlinge für immer aus ihren Häusern und von ihrem Land vertrieben werden. Die Fatah/PLO weitete ihre Aktivitäten auf palästinensische Flüchtlingslager in Nachbarstaaten wie dem Libanon aus, die als Trainingslager für Angriffe auf Israel dienten, und ging dabei in vielen Fällen mit Gewalt gegen Israel vor. Die Fatah erlitt 1970–1971 einen schweren Rückschlag, als sie aus Jordanien vertrieben wurde. Die Fatah behielt jedoch unter Y. Arafat die politische Führung der PLO. In den 1980er Jahren wurde die Ideologie abgeschwächt, da Israel nicht mehr als nicht existent betrachtet wurde, sondern vielmehr als respektiert und die Unabhängigkeit des säkularen arabischen Palästinas zulassend. Die Palästinensische Autonomiebehörde regiert größere Teile des palästinensischen Gebiets. Die Behörde wurde bis 2006 von Mitgliedern der PLO dominiert. Nach dem Tod von Yasser Arafat im Jahr 2004 wurden die Überreste der PLO in andere palästinensische Organisationen eingegliedert, wobei der Großteil der Macht von der antisäkularen islamistischen Hamas übernommen wurde.

Das Wichtigste ist, zu betonen, dass es viele Experten für die Palästinafrage gibt, gefolgt von einigen israelischen Beamten, die glauben, dass die Hamas in der Tat eine direkte oder indirekte israelische Schöpfung war. Genauer gesagt unterstützten die israelischen Behörden die Wohltätigkeitsorganisation „Islamische Gesellschaft“, die 1979 vom islamischen Geistlichen Scheich Ahmed Yassin gegründet wurde, um daraus eine einflussreiche politische Bewegung zu machen, aus der 1987 die Hamas als Organisation hervorging. Ahmed Yassin gründete die Hamas und war bis zu seinem Tod (durch ein Attentat) im Jahr 2004 ihr geistlicher Führer. Er wurde jedoch von israelischen Beamten kontaktiert, die ihm eine Zusammenarbeit anboten und später eine Ausweitung seiner Aktivitäten, da sie glaubten, dass Ahmed Yassin als sehr einflussreiche Person über seine Wohltätigkeits- und Bildungsaktivitäten dazu beitragen würde, ein Gegengewicht zur weltlichen Fatah-Bewegung im Gazastreifen und sogar zu den Palästinensern außerhalb des Gazastreifens zu schaffen. Der Grund dafür war einfach, aber falsch: Israel war der Meinung, dass säkulare Bewegungen der Palästinenser und aller anderen Araber in der Umgebung der Todfeind der israelischen Sicherheit seien. Die Gesellschaft von A. Yassin eröffnete 1979 im Rahmen des mit den israelischen Behörden geschlossenen Abkommens sogar eine Universität in islamischer Form, gefolgt von einem (von Israel unabhängigen) Netzwerk aus Schulen, Clubs und Moscheen für die Palästinenser.

Nach dem Oslo-Abkommen (das am 13. September 1993 zwischen der PLO und Israel geschlossen wurde) erhielt die PLO bei den Wahlen zum Palästinensischen Legislativrat 1996 die Mehrheit der Sitze. Einerseits übernahm sie eine führende Rolle bei der Aushandlung eines Abkommens mit Israel, andererseits spielte sie eine entscheidende Rolle bei der Zweiten Intifada im Jahr 2000. Dennoch wurde die Hamas als Ableger der Islamischen Gesellschaft 1993 zum zentralen gesellschaftlichen Kritiker und politischen Gegner der Oslo-Abkommen. Da die israelische Regierung die meisten Abkommen ändern wollte, gefolgt von einer brutalen israelischen Siedlungspolitik im Westjordanland (unter Einsatz von Streitkräften gegen die palästinensischen Ureinwohner), wurde die nationale Unterstützung der Palästinenser für die Hamas gestärkt. Mit anderen Worten: Mitte der 1990er Jahre wurde die Hamas von den Palästinensern als einzige echte politische Organisation angesehen, die die Rechte und nationalen Interessen der Palästinenser schützen würde. Ein weiterer Grund für die wachsende Beliebtheit der Hamas unter den in den besetzten Gebieten lebenden Palästinensern war die erfolglose Politik anderer palästinensischer Organisationen, die mit einer säkularen Agenda zur Lösung der Palästinafrage in Bezug auf den politischen Status, die Eigenstaatlichkeit, Beschäftigung, Wohlfahrt und wirtschaftliche Sicherheit auftraten. Daher setzte die Mehrheit der Palästinenser ihre Hoffnungen auf die Lösung dieser Probleme in die Religion, die eine Politik der Unterstützung, Wohltätigkeit und (islamischen) Solidarität bot. Infolgedessen besiegte die Hamas 2006 die säkulare Fatah bei der Kontrolle des Palästinensischen Legislativrates, und in einem kurzen Bürgerkrieg verlor die Fatah die Kontrolle über den Gazastreifen, während sie ihre führende Position im Westjordanland behielt.

Nach dem Tod von Yasser Arafat (einem Anführer der PLO) im Jahr 2004 entstand auf der politischen Bühne der Palästinenser ein Vakuum, das die Hamas relativ schnell füllen konnte, da Arafats Nachfolger, Mahmoud Abbas, nicht so charismatisch war wie Arafat und daher nicht genug Respekt und volle Legitimität genoss. Andererseits wurde Jassir Arafat von den israelischen und amerikanischen Behörden delegitimiert, während sie Mahmud Abbas als rechtmäßigen Präsidenten aller Palästinenser anerkannten. Das war die Zeit der Zweiten Intifada (2000–2005), als Israel die Mauer errichtete und Straßensperren einsetzte, gefolgt von organisierten Morden an palästinensischen Politikern und nationalen Aktivisten. Eine solche Situation schmälerte die Unterstützung für die Palästinensische Autonomiebehörde und verschaffte Abbas in der Tat keine große Popularität, insbesondere in ländlichen Gebieten und Flüchtlingslagern, und im Gegenteil, sie steigerte das Ansehen der Hamas, die zur einzigen politischen Organisation wurde, die bereit und in der Lage war, für die Freiheit der Palästinenser zu kämpfen. Das bedeutet, dass die Palästinenser keine echte Wahl hatten und nur der Hamas vertrauen konnten. Die zionistische israelische Propaganda beschrieb die Palästinenser jedoch als irrationales und undemokratisches Volk (im Gegensatz zu den rationalen und demokratischen Juden), das sich für die falsche Seite der Geschichte entschieden habe, und daher trenne das kulturelle und moralische tiefe Loch diese beiden Völker.

Seit 2006 bis heute besteht unter den Palästinensern die Hoffnung, dass der politische und sogar militärische Erfolg verschiedener militanter und fundamentalistischer islamischer Organisationen, die Israelis aus dem Gazastreifen zu vertreiben, möglich ist, wobei die Hamas in dieser Angelegenheit als die erfolgreichste angesehen wird. Unabhängig vom Ausgang des aktuellen Krieges zwischen Israel und der Hamas (der am 7. Oktober 2023 begann) ist die Hamas tief in der palästinensischen Gesellschaft verwurzelt, vor allem dank ihrer erfolgreichen Bemühungen, die miserablen Lebensbedingungen der einfachen Bevölkerung durch medizinische Versorgung, organisierte Bildung, Sozialleistungen und den Kampf für das Recht der palästinensischen Flüchtlinge (seit 1948) auf Rückkehr in ihre Heimat (im Gegensatz zum unbestimmten Standpunkt der Palästinensischen Autonomiebehörde) zu verbessern.

Was ist Palästina? Palästina (auf Arabisch Al-Filastīniyya) ist eine selbsternannte unabhängige und selbstverwaltete Nation im Nahen Osten zwischen dem Jordan und dem Mittelmeer. Die selbsternannten Grenzen Palästinas als Staat umfassen formell Teile Israels, Syriens, des Libanons, Jordaniens und der palästinensischen Gebiete. Der ethnische Name Palästina leitet sich von einem alten Begriff für das Land und die Menschen ab, die es vor 3000 Jahren besiedelten – die Philister. Viele Staaten auf der ganzen Welt haben Palästina offiziell anerkannt. Die Mehrheit der westlichen Staaten, insbesondere die USA, taten dies jedoch aus politischen Gründen nicht. Die seit 1948 andauernde Feindseligkeit und der Streit zwischen Palästina und Israel haben wesentlich zur Instabilität in Palästina und zu den Bemühungen um einen endgültigen Frieden zwischen den palästinensischen Selbstverwaltungsbehörden und den Besatzungs- und Regierungstruppen des zionistischen Israels beigetragen, das von der US-Regierung nachdrücklich unterstützt wird. Mit mehr als 4 Millionen Einwohnern und einer republikanischen Regierungsform ist Palästina heute hauptsächlich ein besetztes Gebiet, in dem große Landstriche unter israelischer Militärbesetzung stehen und illegale zionistische Siedlungen errichtet wurden. Palästina wird im Allgemeinen von israelischen Besatzungstruppen streng kontrolliert. Palästina hat einen Präsidenten, einen Premierminister und einen Legislativrat mit formellem Sitz in Ramallah, aber die Mehrheit der Verwaltungsbüros befindet sich in Gaza-Stadt, da die Nation von den israelischen Besatzungstruppen hauptsächlich in zwei Teile geteilt wird: den Gazastreifen und das Westjordanland.

Die palästinensischen Gebiete wurden (nach der osmanischen Besetzung) nach dem Ersten Weltkrieg durch das britische Mandat aufgeteilt. Das historische Palästina wurde 1947 durch die Gründung eines palästinensischen Staates, eines jüdischen (zionistischen) Staates Israel und einer separaten Einheit für die geteilte heilige Stadt Jerusalem erneut geteilt. Dieser Plan war jedoch umstritten und wurde zur Grundlage des aktuellen Kampfes um das Land zwischen Israel und den palästinensischen Gebieten. Der erste israelisch-arabische Krieg brach 1948 aus, als ein jüdischer Teil des britischen Mandatsgebiets Palästina am 14. Mai seine Unabhängigkeit erklärte (der Nakba-Tag oder die palästinensische Katastrophe ist der 15. Mai 1948, als der Krieg mit der ethnischen Säuberung der Palästinenser begann), wodurch dem palästinensischen Teil des Mandatsgebiets noch mehr Territorium entzogen wurde. Teile des palästinensischen Gebiets wurden von Israel und andere von Ägypten kontrolliert. Während des neuen Krieges zwischen Israel und den arabischen Ländern im Jahr 1967 besetzte Israel unter anderem das Westjordanland und den Gazastreifen.

Palästina ist wirtschaftlich stark von Israel abhängig. Das Gebiet verfügt über Erdgasreserven und eine landwirtschaftliche Produktion, es mangelt jedoch an großen Industrien. Im Wesentlichen hängt jeglicher wirtschaftlicher Wohlstand Palästinas direkt von den politischen Beziehungen zwischen Israel und den palästinensischen Behörden ab. Die israelischen allgemeinen Embargos sind mehr oder weniger konstant und schränken daher die verfügbaren natürlichen Ressourcen und wirtschaftlichen Potenziale ein, die ordnungsgemäß genutzt werden könnten, was zu Hunger und Entmenschlichung der Palästinenser führt.

Dr. Vladislav B. Sotirovic, ehemaliger Universitätsprofessor, Forschungsstipendiat am Zentrum für geostrategische Studien, Belgrad, Serbien

www.geostrategy.rs

sotirovic1967@gmail.com

© Vladislav B. Sotirovic 2025

Persönlicher Haftungsausschluss: Der Autor verfasst diese Veröffentlichung in seiner privaten Eigenschaft, die für niemanden und keine Organisation repräsentativ ist, außer für seine eigenen persönlichen Ansichten. Nichts, was der Autor schreibt, sollte jemals mit den redaktionellen Ansichten oder offiziellen Positionen anderer Medien oder Institutionen in Verbindung gebracht werden.

