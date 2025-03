Trumps Abschiebungskampagne ins Stocken geraten – Ist Erik Princes Privatarmee wieder im Gespräch?

https://www.mintpressnews.com/trumps-deportation-drive-stalls-is-erik-princes-private-army-back-on-the-table/289184/



Robert Inlakesh

7. März 2025

Der Plan des ehemaligen CEO von Blackwater, Erik Prince, eine private Truppe zur Unterstützung der Massendeportationen der Trump-Regierung aufzubauen, gewinnt wieder an Fahrt. Ein 26-seitiges Dokument, das erstmals von Politico berichtet wurde, beschreibt den Vorschlag, der 25 Milliarden US-Dollar für den Aufbau einer Truppe vorsieht, die in der Lage ist, monatlich 600.000 Menschen abzuschieben. Der Plan, der die Beauftragung von mindestens 10.000 Privatpersonen vorsieht, wäre von zentraler Bedeutung, um Trumps erklärtes Ziel zu erreichen, 12 Millionen Einwanderer ohne Papiere auszuweisen.

Während Trumps Abschiebepläne Fahrt aufnehmen, deuten neue Berichte darauf hin, dass die Regierung nach Wegen sucht, logistische Hürden zu überwinden, die die Abschiebungen verlangsamen. Quellen zufolge, die mit internen Diskussionen vertraut sind, sind die Beamten ungeduldig geworden, was die Fähigkeit des Heimatschutzministeriums betrifft, Massendeportationen in großem Umfang durchzuführen, was Spekulationen anheizt, dass der Plan von Prince überarbeitet werden könnte.

Prince, der enge Beziehungen zu Trump unterhält, weigerte sich in einem Interview mit NewsNation, den Vorschlag als „Privatarmee“ zu bezeichnen. Als er zu den Einzelheiten des Plans befragt wurde, wies er die Bedenken zurück und bestand darauf: „Das ist keine Idee einer Privatarmee.“ In dem Dokument wird jedoch ausdrücklich vorgeschlagen, einer privatisierten Truppe die Befugnis zu erteilen, auf US-amerikanischem Boden Verhaftungen und Abschiebungen durchzuführen.

Trump seinerseits weigert sich, den Vorschlag auszuschließen, und erklärt, er sei „nicht dagegen“. Seine bisherige Bilanz bei der Durchsetzung von Einwanderungsgesetzen hat bereits für Kontroversen gesorgt, darunter ein früherer Vorschlag, Einwanderer ohne Papiere in Guantanamo Bay festzuhalten. Diese Idee hat rechtliche Anfechtungen nach sich gezogen, da Bürgerrechtsgruppen argumentieren, dass sie gegen den verfassungsmäßigen Schutz verstoßen würde.

Letzte Woche haben republikanische Abgeordnete einen Gesetzesentwurf eingebracht, der darauf abzielt, Trumps Befugnisse im Bereich der Einwanderungskontrolle weiter auszubauen, einschließlich Bestimmungen, die es einfacher machen könnten, Privatpersonen für Abschiebungen zu beauftragen. Unterdessen hat die ICE bereits verstärkte Razzien am Arbeitsplatz angekündigt, ein Schritt, den viele als Vorläufer für umfassendere Razzien betrachten.

Princes Vorschlag ist noch unbestätigt, aber die Frustrationen innerhalb der Trump-Administration über logistische Hürden haben Spekulationen angeheizt, dass ein solcher Plan an Zugkraft gewinnen könnte. Berichten zufolge werden Beamte zunehmend ungeduldiger angesichts des langsamen Tempos der Abschiebungen, was den von Prince geleiteten Plan – mit einer Flotte von 100 Privatflugzeugen und einem Netzwerk von Internierungslagern auf Militärstützpunkten – zu einer attraktiveren Option macht.

Seit dem Niedergang von Blackwater, das einst eng mit CIA-Operationen verbunden war und sogar als „privater Flügel“ des US-Militärs bezeichnet wurde, hat Prince aggressiv zu einem Comeback beigetragen. Sein Vermächtnis ist durch das Massaker am Nisour-Platz in Bagdad im Jahr 2007 befleckt, bei dem 17 irakische Zivilisten von Blackwater-Mitarbeitern getötet wurden, was von Human Rights Watch als „tödlicher Amoklauf“ bezeichnet wurde. Der Vorfall wurde zu einem der prägenden Misserfolge der US-Militärinterventionen im Nahen Osten.

Nachdem er während der Obama-Jahre ins Abseits gedrängt worden war, boten ihm seine Verbindungen zur Trump-Administration eine neue Chance. In den Jahren 2017 und 2018 warb er für einen 5-Milliarden-Dollar-Plan zur Privatisierung des US-Krieges in Afghanistan. Seine angebliche Beteiligung an einer verpfuschten Söldneroperation in Libyen untergrub jedoch seine Bemühungen, sich ein neues Image zu verschaffen.

Inzwischen erstrecken sich seine Ambitionen über US-Kriege hinaus. Im August 2024 veröffentlichte Prince ein Video, in dem er sich an die regierungsfeindlichen Kräfte in Venezuela wandte und erklärte: „Eure Freunde aus dem Norden, auch wenn wir heute nicht bei euch sind, wir kommen bald. Wir unterstützen euch bis zum Ende.“ Reuters hatte zuvor berichtet, dass er 2019 bei der Trump-Regierung Lobbyarbeit betrieben hatte, um eine Privatarmee in das Land entsenden zu dürfen.

Prince hat auch öffentlich damit geprahlt, den Völkermord Israels an der Zivilbevölkerung des Gazastreifens unterstützt zu haben, und behauptet, er habe „den Israelis eine vollständig finanzierte, gespendete Möglichkeit zur Verfügung gestellt, Gaza mit Meerwasser zu überfluten“. Unterdessen hat eine Gruppe der Vereinten Nationen, die das Waffenembargo in der Demokratischen Republik Kongo überwacht, Beweise dafür gefunden, dass Prince versucht hat, einen Deal zur Entsendung von Söldnern in die mineralreiche Region Nord-Kivu auszuhandeln.

Die Aussicht auf die Privatisierung von Massendeportationen lässt befürchten, dass die gleichen Menschenrechtsverletzungen, die mit privaten Militärunternehmen im Ausland in Verbindung gebracht werden, auch im Inland wiederholt werden könnten. Während Trumps Einwanderungspolitik immer aggressiver wird, positionieren sich bereits andere Privatunternehmen, um davon zu profitieren. Die private Gefängnisindustrie erntet bereits erhebliche finanzielle Gewinne, und da die Abschiebeaktionen zunehmen und die Regierung nach Wegen sucht, ihre Ziele zu erreichen, ist die Idee einer privatisierten Einwanderungsbehörde keine Randerscheinung mehr.

Robert Inlakesh ist ein politischer Analyst, Journalist und Dokumentarfilmer, der derzeit in London, Großbritannien, lebt. Er hat aus den besetzten palästinensischen Gebieten berichtet und dort gelebt und moderiert die Sendung „Palestine Files“. Regisseur von „Steal of the Century: Trump’s Palestine-Israel Catastrophe“. Folgen Sie ihm auf Twitter @falasteen47

