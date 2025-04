https://www.aljazeera.com/news/2025/4/15/hamas-studying-israeli-ceasefire-proposal-demand-to-disarm-a-red-line



Hamas „prüft“ israelischen Waffenstillstandsvorschlag, Forderung nach Entwaffnung eine „rote Linie“

Hamas sagt, dass der jüngste israelische Waffenstillstandsvorschlag, der die Entwaffnung der palästinensischen Gruppe fordert, „eine Million rote Linien“ überschreitet.

Palästinenser tragen die Leichen von Abdullah Habbash und sechs Brüdern der Familie Abu Mahadi, die am Sonntag bei einem Angriff der israelischen Armee auf das Auto, in dem sie unterwegs waren, getötet wurden, zur Beerdigung in Deir el-Balah im mittleren Gazastreifen [Abdel Kareem Hana/AP]

Veröffentlicht am 15. April 2025

Die Verhandlungen über eine erneute Waffenruhe und ein Ende des Krieges in Gaza scheinen in einer Sackgasse zu stecken, nachdem Israel in seinem jüngsten Vorschlag, der nur einen vorübergehenden Stopp der Angriffe auf das palästinensische Gebiet vorsieht, in dem sich die Zahl der Todesopfer schnell auf mindestens 51.000 zubewegt, neue Forderungen an die Hamas zur Entwaffnung gestellt hat.

Israel unterbreitete seinen jüngsten Vorschlag am Montag ägyptischen und katarischen Vermittlern und bot eine 45-tägige vorübergehende Waffenruhe im Austausch für die Freilassung von 11 israelischen Gefangenen an, die noch in Gaza festgehalten werden.

Die Hamas gab in einer Erklärung bekannt, dass sie den jüngsten israelischen Vorschlag prüfe und „so schnell wie möglich“ antworten werde.

Der hochrangige Hamas-Funktionär Sami Abu Zuhri erklärte gegenüber Al Jazeera vor der Veröffentlichung der offiziellen Stellungnahme, dass die Hamas keine Aufforderung zur Entwaffnung akzeptieren werde, und sagte, dass „der Widerstand so lange andauern wird, wie es eine Besatzung gibt“.

„Die Aufforderung zur Entwaffnung der Hamas ist nicht einmal akzeptabel. Dies ist nicht nur eine rote Linie, sondern eine Million rote Linien“, sagte Abu Zuhri. „Jeder sollte verstehen, dass dies ein Traum ist – Tagträumen. Es kann nicht erreicht werden.“

Die Hamas hat darauf bestanden, dass Israel sich verpflichtet, den Krieg zu beenden und seine Streitkräfte aus Gaza abzuziehen. Im Gegenzug hat sie angeboten, alle verbleibenden Gefangenen „in einem Zug“ zu übergeben.

Der Al-Jazeera-Korrespondent Nour Odeh sagte, dass die Forderung nach einer Entwaffnung der Hamas wahrscheinlich nicht durchsetzbar sei, nachdem Israel öffentlich einen Plan zur gewaltsamen Vertreibung der Palästinenser aus Gaza skizziert habe.

