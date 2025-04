So muss es sein! Rolf Becker erhielt in Berlin den Rosa-Luxemburg-Preis

https://www.jungewelt.de/artikel/498082.rosa-luxemburg-preis-so-muss-es-sein.html



So muss es sein!

Mut, Kraft, Solidarität: Am Sonnabend erhielt Rolf Becker in Berlin den Rosa-Luxemburg-Preis

Von Hagen Bonn

Santiago Flores/jW Rolf Becker (r.) erhält den Rosa-Luxemburg-Preis von Verlagsgeschäftsführer Dietmar Koschmieder (Berlin, 12.4.2025)

Wow, dieser Nachmittag hat gezündet! Ein Feuerwerk aus Grußadressen, Videoeinspielungen, biografischen Bonmots, feierlichen Reden und Musik illuminierte die erste Verleihung des Rosa-Luxemburg-Preises durch diese Zeitung und das Magazin Melodie & Rhythmus. Nick Brauns, Mitglied der jW-Chefredaktion, eröffnete am Sonnabend die sehr gut besuchte Verleihung im Berliner Kino Babylon. Er erinnerte an die Selbstrettung der schon eingestellten Zeitung vor 30 Jahren, als die Mitarbeiter das Kommando übernommen und das Blatt zurück ins Leben gerufen hatten. Durch das vielfältige und durchgehend auf hohem Niveau vorgetragene Programm führte souverän die Künstlerin Isabel Neuenfeldt.

Eine sehr persönliche Laudatio hielt der israelisch-deutsche Soziologe und emeritierte Professor an der Universität Tel Aviv, Moshe Zuckermann. Der wandte sich per Videoaufzeichnung von der Leinwand des Kinosaals an den Freund und Weggefährten Rolf Becker. Zuckermann wies beispielhaft auf den politischen Aktivisten hin, der während der eskalierenden Schuldenkriesen ab 2015 nicht müde wurde, Solidarität mit dem vom EU-Austeritätszwang bedrängten Griechenland zu üben, und mit seiner Entschlossenheit bei den griechischen Genossen und Gewerkschaftern Eindruck hinterließ. Weiterlesen in jungewelt.de

