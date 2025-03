Dieser Aufruf verdient eine weltweite Unterstützung!

https://www.palestinechronicle.com/hamas-calls-for-global-uprising-against-israels-renewed-genocide-on-gaza/



Hamas ruft zu globalem Aufstand gegen Israels erneuten Völkermord an Gaza auf

18. März 2025 Nachrichten

Hunderte Palästinenser wurden in Gaza getötet, als Israel seinen völkermörderischen Krieg wieder aufnahm. (Foto: via Social Media, QNN)

Teilen Twittern Pinnen E-Mail

Die Hamas verurteilt die Wiederaufnahme der tödlichen Aggression Israels gegen Gaza, bezeichnet sie als Vernichtungskrieg und fordert globale Rechenschaftspflicht.

Die palästinensische Widerstandsbewegung Hamas hat die Menschen in den arabischen und islamischen Ländern sowie alle freien Menschen weltweit dazu aufgerufen, gegen die Wiederaufnahme des Vernichtungskrieges Israels gegen das palästinensische Volk im Gazastreifen auf die Straße zu gehen.

Dies geht aus einer Erklärung der Bewegung hervor, die am frühen Dienstagmorgen veröffentlicht wurde, nachdem Israel seine groß angelegte Aggression gegen den Gazastreifen mit einer Reihe von Luftangriffen wieder aufgenommen hatte, bei denen mehr als 300 Menschen getötet wurden, die meisten davon Frauen und Kinder.

In ihrer Erklärung erklärte die Hamas, dass der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu und seine Regierung ihren völkermörderischen Krieg gegen wehrlose Zivilisten in Gaza wieder aufnehmen, indem sie das am 19. Januar in Kraft getretene Waffenstillstandsabkommen aufheben.

Die Bewegung erklärte weiter: Netanjahu und seine Nazi-Regierung nehmen ihre Aggression und ihren völkermörderischen Krieg gegen wehrlose Zivilisten in Gaza wieder auf. Netanjahu und seine extremistische Regierung haben beschlossen, das Waffenstillstandsabkommen aufzuheben und die Gefangenen in Gaza einem ungewissen Schicksal auszusetzen.“

Die Hamas machte Netanjahu und seine Regierung „voll verantwortlich für die Folgen dieser heimtückischen Aggression gegen Gaza und die schutzlosen Zivilisten, die einen brutalen Krieg und eine systematische Politik des Aushungerns ertragen mussten (seit dem 2. März, als Israel die Übergänge für humanitäre Hilfe schloss).“

Die Hamas forderte die Vermittler außerdem auf, „Netanyahu und seine Regierung für die Verletzung und Aufhebung des Abkommens voll zur Rechenschaft zu ziehen“, und forderte die Vereinten Nationen und den UN-Sicherheitsrat auf, eine Dringlichkeitssitzung einzuberufen, um eine Resolution zu verabschieden, die Israel dazu verpflichtet, seine Aggression zu stoppen.

Er wird nicht die Oberhand gewinnen.

Unterdessen erklärte die Islamische Dschihad-Bewegung: „Die Erklärung des Kriegsverbrechers Netanyahu und seiner Regierung zur Wiederaufnahme der Aggression in Gaza ist ein Versuch, weitere Massaker zu verüben.“

Die Bewegung beschuldigte Netanjahu, alle Bemühungen um einen Waffenstillstand vorsätzlich zu untergraben, und betonte, dass „diese neue Aggression dem Widerstand weder vor Ort noch in Verhandlungen die Oberhand verschaffen wird“.

Die Volksfront für die Befreiung Palästinas erklärte, dass „die Besatzung ihre Verbrechen und Massaker in Gaza im Rahmen eines umfassenden Vernichtungskrieges geplant hat“.

Die Front forderte „alle internationalen Parteien auf, sofort Maßnahmen zu ergreifen, um den Vernichtungskrieg in Gaza zu stoppen“.

(AJA, PC)

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …