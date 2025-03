Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, Haaretz unbedingt , so wie ich es getan habe. Haaretz ist eine der letzten wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

Analyse |

Israels erneute Gaza-Offensive enthüllt Netanjahus wahres Ziel: Politisches Überleben durch endlosen Krieg

Israels erneute Operation in Gaza wird als Möglichkeit dargestellt, die festgefahrenen Geiseldialoge zu durchbrechen und die Hamas zu besiegen – aber Netanjahus eigentliches Ziel ist eine Reihe dringender politischer Ziele: Ben-Gvir wieder in die Regierung zu bringen, den Haushalt zu verabschieden und seine Koalition zu festigen

Palästinenser inspizieren den Schaden an der Al-Tabi’in-Schule im Zentrum des Gazastreifens nach einem israelischen Luftangriff am Dienstag. Bildnachweis: Jehad Alshrafi, AP

Amos Harel

18. März 2025, 11:54 Uhr IST

Es gibt keine andere Erklärung: Israel hat das Waffenstillstandsabkommen mit der Hamas wissentlich verletzt – mit amerikanischer Zustimmung –, weil es die Bedingungen, zu denen es sich vor zwei Monaten verpflichtet hatte, nicht vollständig erfüllen wollte.

Die Hamas ist eine mörderische Terrororganisation, und der Krieg begann auf ihre alleinige Initiative und Verantwortung mit dem Überraschungsangriff auf Südisrael am 7. Oktober. Aber der psychologische Missbrauch der Geiseln und ihrer Familien durch die Hamas während der jüngsten Freilassungsphasen kann nicht als schwerwiegender Verstoß gegen das Abkommen ihrerseits bezeichnet werden.

Es war die israelische Regierung, die das Abkommen nicht einhielt, als sie den versprochenen Abzug der IDF-Truppen aus dem Gazastreifen in den letzten Wochen nicht abschloss, insbesondere von der Philadelphi-Route entlang der Grenze zwischen Gaza und Ägypten.

Die Hamas weigerte sich, die Augen zu verschließen und die Freilassung von Geiseln gemäß den neuen Vermittlungsvorschlägen der Amerikaner voranzutreiben, was zum Stillstand der Verhandlungen führte. Als Reaktion darauf nahm Israel die Kämpfe am frühen Dienstagmorgen wieder auf.

Nach Angaben der Hamas wurden bei einer Reihe von Luftangriffen in Gaza mehr als 320 Palästinenser getötet, darunter hochrangige Hamas-Funktionäre und Mitarbeiter der Regierungsbüros der Gruppe.

Die Leichen von Palästinensern, die bei einem Luftangriff der israelischen Armee getötet wurden, werden am Dienstag ins Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt gebracht. Bildnachweis: Abdel Kareem Hana, AP

Was folgt, könnten weitere massive Luftangriffe sein, aber auch die Durchführung einer neuen und weitreichenden Bodenoffensive in Gaza, die vom neuen IDF-Generalstabschef Eyal Zamir geleitet wird, in der Hoffnung, die Hamas endgültig zu besiegen.

Zamir hat gesagt, dass die Durchführung des Plans mehrere IDF-Divisionen erfordern würde. Dies würde wiederum eine groß angelegte Einberufung von Reservisten erfordern – zum ersten Mal unter Bedingungen, in denen es keinen wirklichen öffentlichen Konsens über die Rechtfertigung einer Rückkehr in den Krieg gibt.

Premierminister Benjamin Netanjahu wird wahrscheinlich argumentieren, dass nur erneuter militärischer Druck die Rückkehr der 59 Geiseln aus Gaza ermöglichen wird, sowohl der lebenden als auch der toten. Aber diese Rechtfertigung überzeugt nicht mehr.

Fast 40 Geiseln sind in Gaza unter verschiedenen Umständen gestorben, seit sie am 7. Oktober lebend aus israelischem Gebiet als Geiseln genommen wurden. Der erneute militärische Druck gefährdet eindeutig die überlebenden Geiseln, könnte ihre bereits unerträglichen Bedingungen in Gefangenschaft weiter verschlechtern und in einem extremen Szenario sogar die Hamas dazu bringen, einigen von ihnen als Vergeltungsmaßnahme Schaden zuzufügen. Weiterlesen bei haaretz.com

Übersetzt mit Deepl.com

